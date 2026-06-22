Нова гореща вълна в Европа, Франция издаде най-високото ниво на предупреждение

Европа е изправена пред нова гореща вълна тази седмица, която вече се засилва и принуди няколко страни да предприемат мерки, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Това е втората гореща вълна в Западна Европа за по-малко от месец.
Според учените заради климатичните промени, причинени от човешка дейност, екстремните метеорологични явления зачестяват, особено горещите вълни.
Червен код във Франция
Метеорологичната служба във Франция издаде най-високото ниво на предупреждение - червен код за горещо време за рекордните 49 департамента (половината в страната), от обяд днес. В 40 други департамента е обявен оранжев код за опасност, като горещата вълна ще засегне само части от южния департамент Окситания и района на Алпите на изток, според “Метео Франс”, която прогнозира “най-горещия ден, регистриран някога във Франция, независимо от месеца“.
Общо над 90% от населението на страната ще бъде засегнато от горещата вълна. Предприети са мерки в опит за ограничаване на вредното въздействие върху работниците, особено в строителството и в училищата.
Тринадесет души дори се удавиха, докато безразсъдно търсеха спасение от жегата, отбелязва АФП.
Интензивни горещини на Иберийския полуостров
Испания днес за втори пореден ден е обхваната от гореща вълна, която засяга по-специално северната автономна област Страната на баските. Там е обявен червен код заради температури, надхвърлящи 40 градуса.
Властите призоваха хората да държат прозорците затворени и да избягват да използват уреди, генериращи топлина.
Вчера температурите в Андалусия и Кастилия - Ла Манча в южните и централните части на Испания надхвърлиха 42 градуса.
Излъчването на голям екран на мача между Испания и Саудитска Арабия от Световното първенство по футбол в центъра на Мадрид бе отменено.
Испанската метеорологична агенция “Аемет” предупреди за температури “между 5 и 10 градуса над нормите”.
“Температурите ще се понижат в четвъртък, но горещината ще остане интензивна”, предупреди “Аемет”.
В Португалия утре се очаква най-горещият ден, съобщи местната метеорологична служба. Тя уточни обаче, че тези температури, „макар и над средните, остават сравнително типични за това време на годината“.
Само за три области в северната и централната част във вътрешността на страната е обявен оранжев код, където леките ветрове ще изострят „температурния дискомфорт“.
Потискаща горещина и в Бенелюкс
На север, в Белгия, тази седмица може “да бъде най-горещата, регистрирана” в страната със средна температура над 27 градуса, заяви метеорологичната служба.
Няколко влакове в пикови часове са отменени днес и утре, обяви националната железопътна компания.
В Нидерландия температурите могат да се покачат до 37 градуса в края на седмицата. “Жълт код” е в сила в цялата страна заради “неприятна и потискаща горещина”.
Безпрецедентни горещини във Великобритания
Необичайно предупреждение за най-високия - червен код - за “изключително горещини” е издаден за сряда и четвъртък за части от Южна Англия, съобщи Британската метеорологична служба днес.
“Максималните температури на сянка ще надхвърлят 37 градуса и може да достигнат между 38 и 40 градуса на някои места” в този район, който включва Лондон, Бирмингам и Кардиф в Уелс. Очакват се “много горещи и с висока влага нощи, които ще намалят способността на хората да се възстановят”.
Четиридневната гореща вълна може лесно да счупи рекорда за юни от 35,6 градуса, регистриран през 1957 г. и повторен през 1976 г.
Централна Европа
В Швейцария има голяма вероятност горещото време да се задържи през цялата седмица, а повишението на температурите ще започне утре и ще достигне най-високи стойности през втората половина на седмицата, съобщи “Метео Суис”.
Подобно време се очаква в Австрия, където горещата вълна ще продължи през цялата седмица, с температури над 35 градуса в по-голямата част от страната, според националната метеорологична служба.
На Балканите - 38 градуса
На Балканите се прогнозират високи температури за части от Хърватия и Сърбия през следващите дни, като живакът потенциално може да достигне 35 градуса. В Северна Македония прогнозата за днес предвижда температури до 38°C в някои райони, както е и в Босна и Херцеговина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
17:56 22.06.2026
2 Алекс
Коментиран от #4
18:01 22.06.2026
3 УдоМача
18:11 22.06.2026
4 Руснак без крак...
До коментар #2 от "Алекс":Не разбираш ли че Русия е фашистката, агресираща страна, взела се за "богоизбрана", над другите народи и опитваща се да решава съдбата им. Хитлер, Мусолини, Путин - един дол чифyти. Русия трябва се разтури.
Коментиран от #7
18:13 22.06.2026
5 гост
Коментиран от #6
18:15 22.06.2026
6 Атина Палада
До коментар #5 от "гост":Твърдиш,че вътрешният министър на Великобритания е с IQ 60 ли?
18:17 22.06.2026
7 Атина Палада
До коментар #4 от "Руснак без крак...":На всеки 100 години Запада тръгва на поход към Русия и после си ближе раните:)
18:18 22.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.