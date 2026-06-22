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Нова гореща вълна в Европа, Франция издаде най-високото ниво на предупреждение

Нова гореща вълна в Европа, Франция издаде най-високото ниво на предупреждение

22 Юни, 2026 17:50 656 9

  • климатични промени-
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  • франция-
  • гореща вълна

В Белгия тази седмица може “да бъде най-горещата, регистрирана” в страната - със средна температура над 27 градуса

Нова гореща вълна в Европа, Франция издаде най-високото ниво на предупреждение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред нова гореща вълна тази седмица, която вече се засилва и принуди няколко страни да предприемат мерки, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Това е втората гореща вълна в Западна Европа за по-малко от месец.

Според учените заради климатичните промени, причинени от човешка дейност, екстремните метеорологични явления зачестяват, особено горещите вълни.

Червен код във Франция

Метеорологичната служба във Франция издаде най-високото ниво на предупреждение - червен код за горещо време за рекордните 49 департамента (половината в страната), от обяд днес. В 40 други департамента е обявен оранжев код за опасност, като горещата вълна ще засегне само части от южния департамент Окситания и района на Алпите на изток, според “Метео Франс”, която прогнозира “най-горещия ден, регистриран някога във Франция, независимо от месеца“.

Общо над 90% от населението на страната ще бъде засегнато от горещата вълна. Предприети са мерки в опит за ограничаване на вредното въздействие върху работниците, особено в строителството и в училищата.

Тринадесет души дори се удавиха, докато безразсъдно търсеха спасение от жегата, отбелязва АФП.

Интензивни горещини на Иберийския полуостров

Испания днес за втори пореден ден е обхваната от гореща вълна, която засяга по-специално северната автономна област Страната на баските. Там е обявен червен код заради температури, надхвърлящи 40 градуса.

Властите призоваха хората да държат прозорците затворени и да избягват да използват уреди, генериращи топлина.

Вчера температурите в Андалусия и Кастилия - Ла Манча в южните и централните части на Испания надхвърлиха 42 градуса.

Излъчването на голям екран на мача между Испания и Саудитска Арабия от Световното първенство по футбол в центъра на Мадрид бе отменено.

Испанската метеорологична агенция “Аемет” предупреди за температури “между 5 и 10 градуса над нормите”.

“Температурите ще се понижат в четвъртък, но горещината ще остане интензивна”, предупреди “Аемет”.

В Португалия утре се очаква най-горещият ден, съобщи местната метеорологична служба. Тя уточни обаче, че тези температури, „макар и над средните, остават сравнително типични за това време на годината“.

Само за три области в северната и централната част във вътрешността на страната е обявен оранжев код, където леките ветрове ще изострят „температурния дискомфорт“.

Потискаща горещина и в Бенелюкс

На север, в Белгия, тази седмица може “да бъде най-горещата, регистрирана” в страната със средна температура над 27 градуса, заяви метеорологичната служба.

Няколко влакове в пикови часове са отменени днес и утре, обяви националната железопътна компания.

В Нидерландия температурите могат да се покачат до 37 градуса в края на седмицата. “Жълт код” е в сила в цялата страна заради “неприятна и потискаща горещина”.

Безпрецедентни горещини във Великобритания

Необичайно предупреждение за най-високия - червен код - за “изключително горещини” е издаден за сряда и четвъртък за части от Южна Англия, съобщи Британската метеорологична служба днес.

“Максималните температури на сянка ще надхвърлят 37 градуса и може да достигнат между 38 и 40 градуса на някои места” в този район, който включва Лондон, Бирмингам и Кардиф в Уелс. Очакват се “много горещи и с висока влага нощи, които ще намалят способността на хората да се възстановят”.

Четиридневната гореща вълна може лесно да счупи рекорда за юни от 35,6 градуса, регистриран през 1957 г. и повторен през 1976 г.

Централна Европа

В Швейцария има голяма вероятност горещото време да се задържи през цялата седмица, а повишението на температурите ще започне утре и ще достигне най-високи стойности през втората половина на седмицата, съобщи “Метео Суис”.

Подобно време се очаква в Австрия, където горещата вълна ще продължи през цялата седмица, с температури над 35 градуса в по-голямата част от страната, според националната метеорологична служба.

На Балканите - 38 градуса

На Балканите се прогнозират високи температури за части от Хърватия и Сърбия през следващите дни, като живакът потенциално може да достигне 35 градуса. В Северна Македония прогнозата за днес предвижда температури до 38°C в някои райони, както е и в Босна и Херцеговина.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    1 8 Отговор
    Нощес будет горещо в Мацква ☝️😄

    17:56 22.06.2026

  • 2 Алекс

    8 2 Отговор
    Искам да е 60 градуса във всички държави, които помагат с оръжия и боеприпаси на Украйна. Това ще е тяхното Божие наказание. Амин.

    Коментиран от #4

    18:01 22.06.2026

  • 3 УдоМача

    6 5 Отговор
    Човешката дейност... В частност разпръскването във въздуха на неизвестни субстанции, нали??

    18:11 22.06.2026

  • 4 Руснак без крак...

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Алекс":

    Не разбираш ли че Русия е фашистката, агресираща страна, взела се за "богоизбрана", над другите народи и опитваща се да решава съдбата им. Хитлер, Мусолини, Путин - един дол чифyти. Русия трябва се разтури.

    Коментиран от #7

    18:13 22.06.2026

  • 5 гост

    3 4 Отговор
    Как ли се чувстват тези жени с никабите и хиджабите в тези жеги? Но те са и с IQ около 60, така че ще издържат, горките.

    Коментиран от #6

    18:15 22.06.2026

  • 6 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Твърдиш,че вътрешният министър на Великобритания е с IQ 60 ли?

    18:17 22.06.2026

  • 7 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак без крак...":

    На всеки 100 години Запада тръгва на поход към Русия и после си ближе раните:)

    18:18 22.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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