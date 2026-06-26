Полицията в Париж поиска от организаторите на прайд шествието да го отменят заради жегите

Полицията в Париж съобщи, че е поискала от организаторите на планираното за утре прайд шествие да го отменят заради извънредната гореща вълна, която натоварва до краен предел спешните служби и болниците във френската столица, предаде Ройтерс. В противен случай полицията предупреди, че ще забрани провеждането му, допълни агенцията, съобщи БТА.

Обикновено в парада участват десетки хиляди души, които изпълват улиците на града.

Полицията отправи същото искане и към организаторите на музикалния фестивал „Солидейс“, както и на лекоатлетическия турнир на стадион „Шарлети“, които също се очаква да привлекат десетки хиляди посетители.

Организаторите се съгласиха с искането на полицията и отложиха парада за месец септември, отбелязва Ройтерс.

Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви вчера, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.