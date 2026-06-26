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Полицията в Париж поиска от организаторите на прайд шествието да го отменят заради жегите

Полицията в Париж поиска от организаторите на прайд шествието да го отменят заради жегите

26 Юни, 2026 13:51 862 26

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Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса

Полицията в Париж поиска от организаторите на прайд шествието да го отменят заради жегите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Париж съобщи, че е поискала от организаторите на планираното за утре прайд шествие да го отменят заради извънредната гореща вълна, която натоварва до краен предел спешните служби и болниците във френската столица, предаде Ройтерс. В противен случай полицията предупреди, че ще забрани провеждането му, допълни агенцията, съобщи БТА.

Обикновено в парада участват десетки хиляди души, които изпълват улиците на града.

Полицията отправи същото искане и към организаторите на музикалния фестивал „Солидейс“, както и на лекоатлетическия турнир на стадион „Шарлети“, които също се очаква да привлекат десетки хиляди посетители.

Организаторите се съгласиха с искането на полицията и отложиха парада за месец септември, отбелязва Ройтерс.

Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви вчера, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПьОДАЛ НЕ СЕ ПЛАШИ

    19 0 Отговор
    От жега.

    Коментиран от #14

    13:52 26.06.2026

  • 2 БраТ ПиТ

    20 0 Отговор
    Неееее, пускайте ги да правят каквото искат под якото слънце....може и да намалеят като бройки след няколко слънчеви удара... 🙏🤣

    13:53 26.06.2026

  • 3 синоптик

    8 0 Отговор
    Е, на прайда са полуголи, така че не виждам проблем

    13:53 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тома

    8 0 Отговор
    Тези пък ще отменят цяла година чакания прайд.Да карат направо без дрехи щом е толкова горещо.

    13:54 26.06.2026

  • 6 Трол

    8 0 Отговор
    Ще бъде интересен сблъсък между зелените и многоцветните.

    13:54 26.06.2026

  • 7 Патриарха

    12 0 Отговор
    Господ да им прати на прайда по унищожително бедствие, отколкоотооо във Венецуееееелааа....

    13:55 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    7 0 Отговор
    никаква отмяна , да се пекат там и дано намалиеят!

    13:57 26.06.2026

  • 10 npoбвали са та

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ще им омекнат дипломата ли":

    знаиш

    13:58 26.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Дара ще пее на Прайда в Париж

    Коментиран от #13

    13:58 26.06.2026

  • 12 Смотаняху

    4 0 Отговор
    Защо да го отменят ? По - добре е да поканят още от тия животни и повече от тях да изпукат от жега.Алтернативно- иранските пускат една бомба към Париж и част от гнедите се изпичат

    Коментиран от #25

    14:02 26.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Дара ще им свири.Тя нали е.от модерните- ще изсуха няколко многополови докато някой арабин с френски произход и продухва ауспуха

    14:05 26.06.2026

  • 14 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПьОДАЛ НЕ СЕ ПЛАШИ":

    и от въртене не се плаши, нито от клатене - нали затова е направен.

    Коментиран от #23

    14:07 26.06.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Нека има, та Господ да сложи край на мъките им!

    Ще се моля за душите на изкълченяците!

    14:08 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    ЛГБТ е съвкупност от герои,жегата не ги плаши!Това е провокация на Путин,Фицо и Радев!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    14:11 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Френчета,

    5 0 Отговор
    Оставете ги Педитата на Естествения Подбор!

    Коментиран от #20

    14:12 26.06.2026

  • 20 Прав сте!

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Френчета,":

    Те и без това Няма да продължат човешкият род!

    14:14 26.06.2026

  • 21 Простият

    2 0 Отговор
    Нищо им няма на прайдърите от жегата. Те и без това почти голи дефилират, така че няма смисъл да се отлага едно толкова дълго чакано събитие. Ама язе съм си прозд, кво разбирам язе от прайдове.

    14:18 26.06.2026

  • 22 Дудов

    1 0 Отговор
    Трябва да снабдят полицията с оснехвъргачки и за два часа печените прасета ще са готови за сервиране с лимончета в устата

    14:19 26.06.2026

  • 23 Хитлер

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Той":

    За сапун и обувки само.За друто не стават.

    14:20 26.06.2026

  • 24 хаха

    2 0 Отговор
    Даже трябва да ги насърчат. Колкото повече, толкова повече...

    14:21 26.06.2026

  • 25 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смотаняху":

    Имат късмет тези индивиди ,днес за първи път от 7 дни е малко по добре ,снощи валя дъжд и разхлади. По гадното беше че пиковата точка на горещина бе точно на празника на музиката и повечето хора си бяхме в къщи ,не можеш и да пиеш дори коктейл за твърд алкохол абсурд се свариш. Се накефя от гетата да излязат и започнат ги бият лгбт както намериха възможност в деня на победата на ПСЖ да вилнеят,в плюс днес мача 21 часа Франция -Норвегия .

    14:26 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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