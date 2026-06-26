Полицията в Париж поиска от организаторите на прайд шествието да го отменят заради жегите

Полицията в Париж съобщи, че е поискала от организаторите на планираното за утре прайд шествие да го отменят заради извънредната гореща вълна, която натоварва до краен предел спешните служби и болниците във френската столица, предаде Ройтерс. В противен случай полицията предупреди, че ще забрани провеждането му, допълни агенцията, съобщи БТА.
Обикновено в парада участват десетки хиляди души, които изпълват улиците на града.
Полицията отправи същото искане и към организаторите на музикалния фестивал „Солидейс“, както и на лекоатлетическия турнир на стадион „Шарлети“, които също се очаква да привлекат десетки хиляди посетители.
Организаторите се съгласиха с искането на полицията и отложиха парада за месец септември, отбелязва Ройтерс.
Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.
Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви вчера, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПьОДАЛ НЕ СЕ ПЛАШИ
Коментиран от #14
13:52 26.06.2026
2 БраТ ПиТ
13:53 26.06.2026
3 синоптик
13:53 26.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тома
13:54 26.06.2026
6 Трол
13:54 26.06.2026
7 Патриарха
13:55 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе
13:57 26.06.2026
10 npoбвали са та
До коментар #4 от "Ще им омекнат дипломата ли":знаиш
13:58 26.06.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #13
13:58 26.06.2026
12 Смотаняху
Коментиран от #25
14:02 26.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Дара ще им свири.Тя нали е.от модерните- ще изсуха няколко многополови докато някой арабин с френски произход и продухва ауспуха
14:05 26.06.2026
14 Той
До коментар #1 от "ПьОДАЛ НЕ СЕ ПЛАШИ":и от въртене не се плаши, нито от клатене - нали затова е направен.
Коментиран от #23
14:07 26.06.2026
15 az СВО Победа 81
Ще се моля за душите на изкълченяците!
14:08 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
14:11 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Френчета,
Коментиран от #20
14:12 26.06.2026
20 Прав сте!
До коментар #19 от "Френчета,":Те и без това Няма да продължат човешкият род!
14:14 26.06.2026
21 Простият
14:18 26.06.2026
22 Дудов
14:19 26.06.2026
23 Хитлер
До коментар #14 от "Той":За сапун и обувки само.За друто не стават.
14:20 26.06.2026
24 хаха
14:21 26.06.2026
25 Соваж бейби
До коментар #12 от "Смотаняху":Имат късмет тези индивиди ,днес за първи път от 7 дни е малко по добре ,снощи валя дъжд и разхлади. По гадното беше че пиковата точка на горещина бе точно на празника на музиката и повечето хора си бяхме в къщи ,не можеш и да пиеш дори коктейл за твърд алкохол абсурд се свариш. Се накефя от гетата да излязат и започнат ги бият лгбт както намериха възможност в деня на победата на ПСЖ да вилнеят,в плюс днес мача 21 часа Франция -Норвегия .
14:26 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.