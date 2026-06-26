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Гореща вълна в Европа: ще застигне ли и България?

Гореща вълна в Европа: ще застигне ли и България?

26 Юни, 2026 08:40 782 19

  • климатични промени-
  • време-
  • жега-
  • горещини-
  • гореща вълна

Франция и Великобритания отбелязаха абсолютни температурни рекорди, а България се подготвя за гореща вълна другата седмица

Гореща вълна в Европа: ще застигне ли и България? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Червен код, температурни рекорди, ограничения на публичния живот и дори смъртни случаи - Европа продължава да е в плен на жегата. Франция и Великобритания регистрираха най-горещите дни, откакто водят статистика. Испания пък измери най-високата средна температура през юни от 1950-те години насам.

До 38 градуса в България другата седмица

Червени кодове са обявени за редица туристически дестинации в Испания, Италия и Португалия, а в други държави, вкючително Германия, Нидерландия и Белгия, се очаква рекордните температури да бъдат достигнати през уикенда.

Горещата вълна се насочва и към Източна Европа, като в България температурите могат да достигнат 38 градуса в началото на следващата седмица.

"Ясен признак за климатичните промени"

Учените казват, че дори и климатичните промени да не допринасяха за температурите, топла вълна пак би застигнала в Европа. В резултат от изгарянето на изкопаеми горива обаче температурите са с 2-3 градуса по-високи, което прави ситуацията безпрецендента. "Това е ясен признак за климатичните промени, предизвикани от човека", коментира пред ДВ Марко Черикони от Евро-средиземноморския център по изменение на климата в Италия. "Това прави европейските горещи вълни по-интензивни и по-опасни."

Проучване от 2025 г., публикувано в научното списание "Нейчър", установи, че емисиите от 180 големи производители на въглерод, включително на изкопаеми горива и цимент, са "допринесли съществено" за 213 исторически горещи вълни, регистрирани между 2000 и 2023 г.

Според проучване от 2023 г. около 41 региона по света, обхващащи почти една трета от сушата на Земята, са преживели горещи вълни от 1959 г. насам, които преди това са се считали за "статистически невъзможни". Такива горещи вълни се определят като явления, които се случват по-рядко от веднъж на 10 000 години.

Стотици хиляди губят живота си заради жегите

Горещините са най-животозастрашаващите метеорологични аномалии. Те убиват около половин милион души годишно, а реалният брой на жертвите вероятно е по-голям, защото катализират проявленията на сърдечносъдови и белодробни заболявания.

Европа е най-бързо затоплящият се континент на света, категорични са учените, но инвестиции в соларна енергия, по-ефективни батерии и възстановяване и съхраняване на екосистемите могат да противодействат. Сред най-застрашените са възрастните, децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Климатиците не са трайно решение

Редица европейци, особено тези в по-северните страни, се опитват да се адаптират към нетипичната за тях жега. Много домакинства не притежават климатици, чиито продажби в момента растат. В същото време обаче те водят до по-голяма консумация на електричество и отделят топлина навън, което допълнително повишава температурите в градовете.

"По тези причини климатиците се възприемат като временно решение във Франция", разказва кореспондентът на ДВ Михаил Иванов. "Вентилаторът, това изобретение от 19 век, продължава да е най-популярен."

Столицата на Германия залага на възможностите за охлаждане - басейни, чешми, фонтани, зелени площади. "Берлин има над 200 фонтана за безплатна питейна вода", разказва кореспондентната на ДВ Деница Тоширова. "В града правят и безплатен отворен басейн."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #13, #14

    08:41 26.06.2026

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    У барата по цел ден

    08:41 26.06.2026

  • 3 оня с коня

    1 7 Отговор
    на плажа в гърция съм , вие там дето нямате пари , копайте на село доматите не ми пука за вас

    аз тука ям банани на плажа и пия узо

    Коментиран от #6, #8

    08:44 26.06.2026

  • 4 Наблюдател

    5 1 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Дори и истината понякога(?) да каже е като лъжливото овчарче.

    Коментиран от #7

    08:47 26.06.2026

  • 5 Дзак

    4 1 Отговор
    На някои места в Берлин са запазили на у.ицата едновремешни помпи за вода.

    08:47 26.06.2026

  • 6 Cepсем

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    като тебе, даже и на географската карта, не я е виждал Гърция, къде е.

    Коментиран от #9

    08:49 26.06.2026

  • 7 голям смях

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    спокойно тук нормален човек,не чете статийте, само заглавията и коментарите

    така че все тая какво пишат от дойчето никой не го интерсува

    08:49 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Cepсем":

    гладна копейка си нали ама въвЛАЙНОМОРИЕТО има мазут по плажовете и бомби и не смееш да идеш на плажа ха ха ха

    Коментиран от #11, #19

    08:50 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Закинтос

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Скоро и в Гърция може да има.

    Коментиран от #18

    08:53 26.06.2026

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    егати сарказма

    08:56 26.06.2026

  • 13 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Абсолютно, ни Радев, ни Путин ще ни оправят. Решението е само в мирния атом

    08:56 26.06.2026

  • 14 Боримечката

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Е, това се казва приказка, а автора интересно къде ще препуска с последователите си в това време?

    Коментиран от #16

    09:02 26.06.2026

  • 15 Точно на вас ще повярвам!😂😂😂

    0 0 Отговор
    "Стотици хиляди губят живота си"- тежко увредените мозъци на нацистите от ДВ, загубили човешки образ!😂😂😂 Отвратително!

    09:04 26.06.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боримечката":

    отивам да живея в колумбия, вас ви оставям на вълците тук

    09:05 26.06.2026

  • 17 име

    0 0 Отговор
    Дойче ВЦ: В същото време обаче те (климатиците) водят до по-голяма консумация на електричество и отделят топлина навън, което допълнително повишава температурите в градовете.

    И парното повишава температурата в градовете. Значи и то спомага за глобалнотж затопляне. Да забраним и порното?!

    09:06 26.06.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Закинтос":

    ще се преместя на италианския бряг

    а ти виж как е отходната тръба на варна дали още тече

    и плувай със отворена уста повече на налапаш

    09:06 26.06.2026

  • 19 Пешо от панелката

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Гръцките плажове не са като нашите, там не може по голи цици.

    09:07 26.06.2026