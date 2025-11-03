Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за имперската си експанзия

EUvsDisinfo: Климатичните промени – оръжие за саботиране на Запада (оригинално заглавие: Weaponising climate change to undermine the West)
Кремълската пропаганда изопачава всяка новина, дори най-незначителната, за да уязви либералната демокрация по света – дори понякога се хваща за теми, към които принципно се отнася с пренебрежение или презрение.
Такъв е случаят с климатичните промени. Дезинформационната мрежа, свързана с Кремъл, принципно ги игнорира: конференцията за климата COP30, която ще се проведе в Бразилия през ноември, досега не е предизвикала особен интерес у обичайните медии. Но приемането на 18-ия пакет от санкции на ЕС това лято предизвика Москва да използва европейския Зелен пакт като оръжие в хибридната си война срещу Запада.
Дезинформация за декарбонизацията
Икономиката на Русия и съответно способността ѝ да продължи войната срещу Украйна се основават на добива, използването и износа на изкопаеми горива. Така че не е изненада, че Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС и усилията му за декарбонизация като пряка заплаха за имперската си експанзия.
През годините машината за манипулации на Кремъл създаде редица наративи по адрес на стратегическия преход на Европа от икономика, базирана върху въглерода, към устойчива икономика. Според тези наративи зелената енергия е скъпоструваща измама, възобновяемата енергия – провал, а политиките на ЕС в областта на енергията и климата са късогледи и вредни за собствената му икономика.
Всичко това е много далеч от истината. Зеленият дневен ред на ЕС, въплътен в Европейския зелен пакт и Пактът за чиста промишленост, намалява емисиите, за да опази климата. Постига го като намалява европейската зависимост от руски изкопаеми горива и укрепва икономиката. От 1990 г. насам емисиите на ЕС намаляват, а икономиката бележи ръст, което доказва, че икономическият растеж и намаляването на емисиите вървят ръка за ръка. Просперитетът и устойчивостта не си противоречат – зеленият преход и подкрепата за сектори с потенциал за бъдещ растеж са единственият начин да се гарантира икономически просперитет в един свят, който се отдалечава от изкопаемите горива.
Русия обаче продължава да разпространява своите фалшиви послания.
В Полша прокремълски медии внушават, че европейският Зелен пакт убивал фермерите и промишлеността на Полша – основите на националната икономика. Друга полска медия написа, че европейската промишленост е парализирана поради високите цени на електроенергията, което се дължало на „саморазрушителната политика на Брюксел и Берлин“. Кремъл използва тези безпочвени внушения за подкопаване на обществената подкрепа за климатичните мерки на ЕС – в очите на пропагандата това са схеми, които елитите въртят и които вредят на обикновените граждани – ключов метод на Кремъл за разбиване на обществения консенсус.
Зелен протекционизъм
Друг често срещан наратив твърди, че зеленият дневен ред на ЕС всъщност бил средство за забавяне на икономическия растеж на глобалния Юг и за елиминиране на потенциални икономически конкуренти. Твърди се например, че европейските страни използват „зелен протекционизъм“, за да гарантират, че изгодите от търговията отиват само при тях. Обвинява се конкретно Франция, че използвала темата за екологичните проблеми, за да блокира вноса от Латинска Америка.
Кремъл разпространява тези наративи, за да постави под въпрос мотивите и легитимността на ЕС по отношение на климатичната политика. ЕС, от своя страна, винаги слуша своите партньори и предоставя финансова и техническа помощ за прилагането на регулациите, свързани с климата. Политики като Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите могат да засегнат трети страни, но включват разпоредби, които вземат предвид местните климатични мерки. В крайна сметка Механизмът помага на страните да насочат икономиките си към устойчиви нисковъглеродни индустрии. ЕС подпомага страните в този преход и е най-големият донор на климатично финансиране в света с инициативи като Global Gateway на стойност 300 млрд. евро за енергийна трансформация и инфраструктура.
Пазят петрола с пропаганда
Всъщност реалната причина, която мотивира тези медии да се вайкат за уж неблагоприятните ефекти от европейските зелени политики, е съвсем друга: санкциите на ЕС срещу Русия – и по-специално срещу енергийния ѝ сектор – което е топ приоритет за Кремъл още от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
Внушава се, че санкциите са неефективни. Че не са успели да навредят на руската икономика и вместо това са задълбочили икономическата криза в Европа. Според манипулативните наративи на Русия, Европа извършва икономическо самоубийство като се лишава от руската енергия, а компаниите предупреждават, че местят производството си в чужбина и свиват работните места – и всичко това заради санкциите на ЕС.
В края на 2022 г. Русия пусна реклами в интернет, според които отказът на Европа от руски петрол и газ ще предизвика нова „ледена епоха“ на континента, което ще подтикне мръзнещите европейци да се отправят към Русия – където, според рекламите, хората все още можели да си позволят електричество и отопление. Посланието беше ясно: отказът от руска енергия ще доведе до катастрофа.
Всъщност постепенното освобождаване от руска енергия е целенасочена стратегия на ЕС за защита от руска принуда, диверсификация на доставките и ускоряване на инвестициите в надеждна и достъпна възобновяема енергия и в модерна инфраструктура. Русия се е доказала като ненадежден доставчик на енергия чрез многократни прекъсвания на доставките – като тези през 2006 и през 2022 г. Използването на енергията като геополитически инструмент за оказване на политически и икономически натиск и манипулативните практики на руските газови доставчици представляват значителен риск за енергийната стабилност на ЕС. Това ускори спешните усилия на ЕС за диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта от руския газ.
Когато Москва говори на висок глас за „зелена тирания“ и „климатична измама“, тя не участва в дебата за екологичните политики – тя използва дезинформацията като оръжие, за да защити империята си от нефт и газ. Зелената сделка заплашва приходите и стратегическото влияние на Кремъл и именно заради това машината му за дезинформация работи на все по-бързи обороти. ЕС няма основание да се отклонява от курса към енергийна независимост – напротив, случващото се потвърждава необходимостта от нея и дава повод за още повече инвестиции в зеления преход.
Петролният и газов сектор на Русия остава основният източник на финансиране на войната в Украйна. Именно затова Кремъл толкова упорито представя Европа като зависима и слаба – за да поддържа притока на пари и да издържа военната си машина.
Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.
EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България
2 Роден в НРБ
09:41 03.11.2025
3 Пич
Коментиран от #35
09:41 03.11.2025
4 Зевс
09:41 03.11.2025
5 Колко трябва да
И колко трябва да са игнорантни цивилизованите западняци в "градината" за до вярват и да го търпят това малоумие?
09:42 03.11.2025
6 хъхъ
Коментиран от #22, #34
09:44 03.11.2025
7 Точен
Коментиран от #33
09:45 03.11.2025
8 накратко
09:45 03.11.2025
10 Нострадамус
Коментиран от #11, #13, #27
09:48 03.11.2025
11 село мое ,
До коментар #10 от "Нострадамус":Гледай YouTube и не ни занимавай с щуротиите си !
09:50 03.11.2025
12 лиз ач евроатлантик
09:50 03.11.2025
15 Някой
Абе, пропагандата не спи! За всеки неуспех на Евроап (а те са много) се намира лесно и удобно извинение - Русия. Така се прикрива некомпетентност и безхаберие.
09:53 03.11.2025
16 Дик диверсанта
09:53 03.11.2025
17 Груьо
09:55 03.11.2025
18 Дик диверсанта
09:57 03.11.2025
19 Факти
Коментиран от #32, #41
10:00 03.11.2025
20 Ццц
10:01 03.11.2025
21 Само питам
Коментиран от #28
10:01 03.11.2025
22 Факти
До коментар #6 от "хъхъ":Европа стана индустриален хегемон два века преди да започне да внася ресурси от Русия. Четете я тази история.
Коментиран от #25
10:03 03.11.2025
23 Точно
10:05 03.11.2025
24 6135
Коментиран от #26
10:06 03.11.2025
25 бен Ходжа
До коментар #22 от "Факти":Станала, защото е имала колонии, откъдето да източва ресурси. А и размерите на днешното производство и потребление са хиляди, ако не и милиони пъти повече сравнено с от преди 200 г.
Коментиран от #38
10:07 03.11.2025
26 баба вуна
До коментар #24 от "6135":Авторът ще се уплаши само ако му спрат смазочното кремче.
10:07 03.11.2025
27 Братле, защо не си приемаш
До коментар #10 от "Нострадамус":лекарствата?
10:09 03.11.2025
28 Факти
До коментар #21 от "Само питам":Русия вече е китайска губерния и Китай я източва на безценица. Защо това да е проблем за Китай? Той си следва зеления преход и временно ползва каквото му е нужно от губернията. След като приключи с прехода ще изхвърли Русия на боклука. Тя ще остане единствената голяма държава на нефт и газ и цял свят ще й се смее.
10:10 03.11.2025
29 За размисъл
Аз съм за силен самодостатъчен ЕС - силна вътрешна и външна политика, социална умна политика само за европейците и плащащия данъци + без макаци по гърбовете ни, добра индустрия, развито селско стопанство, нормално опазване и чистота на природата, не урсулиански здравеопазване, нормална военна политика, силна и добре обучен и обурудвана армия.
Всичко гореизброено се унищожава системно от политици - с 0% одобрение и 0% акъл. Европа става Марс.
10:11 03.11.2025
30 Симеон Иванов
ЕС са тея, дето винаги изопачават, крият и лъжат ...
10:12 03.11.2025
31 Като оставим написаното за
10:13 03.11.2025
32 За размисъл
До коментар #19 от "Факти":Това коя Урсула ти го прошепна. Какво ще кажеш за Канада и отглеждането на зеленчуци и жито???
10:13 03.11.2025
33 За размисъл
До коментар #7 от "Точен":ТОЧНО!
Кратко и ясно!
Свалям шапка!
10:15 03.11.2025
34 Инна
До коментар #6 от "хъхъ":NU: „Заводите в Холандия се закриват един от друг из-за много енергия“.
Данната новина съобщава голландското ново издание NU.
Със затварянето на търговските заводи в Лимбург на миналата неделя химическата компания Fibrant се присъедини към разрушителната група индустриални компании, затварящи своите врати или откриващи се от работа в Нидерландия. Ранее BP и Shell приеха решение да започнат строителството на нови заводи. Освен това, такива компании, като Indorama, Vynova и Tronox, произвеждащи пластмаса и PVH, също закриха своите заводи в Нидерландия.
Компаниите често водят едно и също обяснение: те повече не могат да се състезават с повече от десетки китайски производители, отчасти из-за високи цени на енергоносителите. «В китайските компании цените се продават под себестойностите в Европа», — казва Манон Блёмер, директор на VNCI, организация за защита на интересите на химическата промишленост.
10:15 03.11.2025
35 Еми Бягайте
До коментар #3 от "Пич":Към блатото, ватници не са ни нужни в развита Европа!
Коментиран от #37, #43
10:17 03.11.2025
36 Лепеллеееее
10:18 03.11.2025
37 Град Козлодуй Оригинала!
До коментар #35 от "Еми Бягайте":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
10:20 03.11.2025
38 Факти
До коментар #25 от "бен Ходжа":Най-големият индустриален бум в Европа е след ВСВ. Тогава няма нито колонии, нито руски ресурси. Арабите също имат нефт и газ и дори продават по-евтино. Това, че Европа била зависима от Русия, е просто един мит. Всъщност е точно обратното. Цялата индустрия на Русия беше построена от европейски компании. Русия винаги е била зависима от Запада. Путин скъса тази зависимост и направи от Русия китайска губерния. Както се казва - от трън та на глог.
10:22 03.11.2025
39 Тома
10:23 03.11.2025
40 ами
10:24 03.11.2025
41 Инна
До коментар #19 от "Факти":Естествените колебания на климата продължават всеки 60–70 години.
Изследователите не очакват никакви значителни промени в климата по-рано, отколкото през 10 хиляди години. Това означава, че всички «чудеса» на времето, които наблюдаваме днес, са временни. Някои от тях са свързани с висока слънчева активност, други — с многовекови промени с океански течения, трети се обясняват с биохимия — липсата в умерените широти на голямо количество едри млекопитаещи, такива като мамонти, също сериозно влияят върху въглеродния баланс на нашата планета.
В общото време у нас още има.
10:25 03.11.2025
42 Ако не ликвидираме
10:27 03.11.2025
44 незнайко
С всичко останало в поста Ви съм съгласен, освен тази фраза . На кого е нужно да има армия ако ще се РАЗОРЪЖАВАМЕ както се тръбеше преди конфликта с Украйна ? Има нещо сбъркано по отношение на МИРА в света ! Вече никой не говори в тази посока , ЗАЩО ? Евроопа се занимава с Украйна и изобщо не и пука какво правят израелците ! Защо е така сами трябва да си дадем отговора . Там просто няма БОГАТСТВА !!!
Коментиран от #45
10:41 03.11.2025
45 незнайко
До коментар #44 от "незнайко":Извинявам се , поста ми е насочен към номер 29 .
10:44 03.11.2025