Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за имперската си експанзия

EUvsDisinfo: Климатичните промени – оръжие за саботиране на Запада (оригинално заглавие: Weaponising climate change to undermine the West)

Кремълската пропаганда изопачава всяка новина, дори най-незначителната, за да уязви либералната демокрация по света – дори понякога се хваща за теми, към които принципно се отнася с пренебрежение или презрение.

Такъв е случаят с климатичните промени. Дезинформационната мрежа, свързана с Кремъл, принципно ги игнорира: конференцията за климата COP30, която ще се проведе в Бразилия през ноември, досега не е предизвикала особен интерес у обичайните медии. Но приемането на 18-ия пакет от санкции на ЕС това лято предизвика Москва да използва европейския Зелен пакт като оръжие в хибридната си война срещу Запада.

Дезинформация за декарбонизацията

Икономиката на Русия и съответно способността ѝ да продължи войната срещу Украйна се основават на добива, използването и износа на изкопаеми горива. Така че не е изненада, че Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС и усилията му за декарбонизация като пряка заплаха за имперската си експанзия.

През годините машината за манипулации на Кремъл създаде редица наративи по адрес на стратегическия преход на Европа от икономика, базирана върху въглерода, към устойчива икономика. Според тези наративи зелената енергия е скъпоструваща измама, възобновяемата енергия – провал, а политиките на ЕС в областта на енергията и климата са късогледи и вредни за собствената му икономика.

Всичко това е много далеч от истината. Зеленият дневен ред на ЕС, въплътен в Европейския зелен пакт и Пактът за чиста промишленост, намалява емисиите, за да опази климата. Постига го като намалява европейската зависимост от руски изкопаеми горива и укрепва икономиката. От 1990 г. насам емисиите на ЕС намаляват, а икономиката бележи ръст, което доказва, че икономическият растеж и намаляването на емисиите вървят ръка за ръка. Просперитетът и устойчивостта не си противоречат – зеленият преход и подкрепата за сектори с потенциал за бъдещ растеж са единственият начин да се гарантира икономически просперитет в един свят, който се отдалечава от изкопаемите горива.

Русия обаче продължава да разпространява своите фалшиви послания.

В Полша прокремълски медии внушават, че европейският Зелен пакт убивал фермерите и промишлеността на Полша – основите на националната икономика. Друга полска медия написа, че европейската промишленост е парализирана поради високите цени на електроенергията, което се дължало на „саморазрушителната политика на Брюксел и Берлин“. Кремъл използва тези безпочвени внушения за подкопаване на обществената подкрепа за климатичните мерки на ЕС – в очите на пропагандата това са схеми, които елитите въртят и които вредят на обикновените граждани – ключов метод на Кремъл за разбиване на обществения консенсус.

Зелен протекционизъм

Друг често срещан наратив твърди, че зеленият дневен ред на ЕС всъщност бил средство за забавяне на икономическия растеж на глобалния Юг и за елиминиране на потенциални икономически конкуренти. Твърди се например, че европейските страни използват „зелен протекционизъм“, за да гарантират, че изгодите от търговията отиват само при тях. Обвинява се конкретно Франция, че използвала темата за екологичните проблеми, за да блокира вноса от Латинска Америка.

Кремъл разпространява тези наративи, за да постави под въпрос мотивите и легитимността на ЕС по отношение на климатичната политика. ЕС, от своя страна, винаги слуша своите партньори и предоставя финансова и техническа помощ за прилагането на регулациите, свързани с климата. Политики като Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите могат да засегнат трети страни, но включват разпоредби, които вземат предвид местните климатични мерки. В крайна сметка Механизмът помага на страните да насочат икономиките си към устойчиви нисковъглеродни индустрии. ЕС подпомага страните в този преход и е най-големият донор на климатично финансиране в света с инициативи като Global Gateway на стойност 300 млрд. евро за енергийна трансформация и инфраструктура.

Пазят петрола с пропаганда

Всъщност реалната причина, която мотивира тези медии да се вайкат за уж неблагоприятните ефекти от европейските зелени политики, е съвсем друга: санкциите на ЕС срещу Русия – и по-специално срещу енергийния ѝ сектор – което е топ приоритет за Кремъл още от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Внушава се, че санкциите са неефективни. Че не са успели да навредят на руската икономика и вместо това са задълбочили икономическата криза в Европа. Според манипулативните наративи на Русия, Европа извършва икономическо самоубийство като се лишава от руската енергия, а компаниите предупреждават, че местят производството си в чужбина и свиват работните места – и всичко това заради санкциите на ЕС.

В края на 2022 г. Русия пусна реклами в интернет, според които отказът на Европа от руски петрол и газ ще предизвика нова „ледена епоха“ на континента, което ще подтикне мръзнещите европейци да се отправят към Русия – където, според рекламите, хората все още можели да си позволят електричество и отопление. Посланието беше ясно: отказът от руска енергия ще доведе до катастрофа.

Всъщност постепенното освобождаване от руска енергия е целенасочена стратегия на ЕС за защита от руска принуда, диверсификация на доставките и ускоряване на инвестициите в надеждна и достъпна възобновяема енергия и в модерна инфраструктура. Русия се е доказала като ненадежден доставчик на енергия чрез многократни прекъсвания на доставките – като тези през 2006 и през 2022 г. Използването на енергията като геополитически инструмент за оказване на политически и икономически натиск и манипулативните практики на руските газови доставчици представляват значителен риск за енергийната стабилност на ЕС. Това ускори спешните усилия на ЕС за диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта от руския газ.

Когато Москва говори на висок глас за „зелена тирания“ и „климатична измама“, тя не участва в дебата за екологичните политики – тя използва дезинформацията като оръжие, за да защити империята си от нефт и газ. Зелената сделка заплашва приходите и стратегическото влияние на Кремъл и именно заради това машината му за дезинформация работи на все по-бързи обороти. ЕС няма основание да се отклонява от курса към енергийна независимост – напротив, случващото се потвърждава необходимостта от нея и дава повод за още повече инвестиции в зеления преход.

Петролният и газов сектор на Русия остава основният източник на финансиране на войната в Украйна. Именно затова Кремъл толкова упорито представя Европа като зависима и слаба – за да поддържа притока на пари и да издържа военната си машина.

Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България