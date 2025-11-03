Новини
Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за имперската си експанзия
  Тема: Украйна

Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за имперската си експанзия

3 Ноември, 2025 09:38 1 341 45

  • euvsdisinfo-
  • русия-
  • ес-
  • климатични промени-
  • климат-
  • енергетика

Използването на енергията като геополитически инструмент за оказване на натиск и манипулативните практики на руските газови доставчици представляват значителен риск за енергийната стабилност на ЕС

Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за имперската си експанзия - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

EUvsDisinfo: Климатичните промени – оръжие за саботиране на Запада (оригинално заглавие: Weaponising climate change to undermine the West)

Кремълската пропаганда изопачава всяка новина, дори най-незначителната, за да уязви либералната демокрация по света – дори понякога се хваща за теми, към които принципно се отнася с пренебрежение или презрение.

Още новини от Украйна

Такъв е случаят с климатичните промени. Дезинформационната мрежа, свързана с Кремъл, принципно ги игнорира: конференцията за климата COP30, която ще се проведе в Бразилия през ноември, досега не е предизвикала особен интерес у обичайните медии. Но приемането на 18-ия пакет от санкции на ЕС това лято предизвика Москва да използва европейския Зелен пакт като оръжие в хибридната си война срещу Запада.

Дезинформация за декарбонизацията

Икономиката на Русия и съответно способността ѝ да продължи войната срещу Украйна се основават на добива, използването и износа на изкопаеми горива. Така че не е изненада, че Кремъл възприема зеления дневен ред на ЕС и усилията му за декарбонизация като пряка заплаха за имперската си експанзия.

През годините машината за манипулации на Кремъл създаде редица наративи по адрес на стратегическия преход на Европа от икономика, базирана върху въглерода, към устойчива икономика. Според тези наративи зелената енергия е скъпоструваща измама, възобновяемата енергия – провал, а политиките на ЕС в областта на енергията и климата са късогледи и вредни за собствената му икономика.

Всичко това е много далеч от истината. Зеленият дневен ред на ЕС, въплътен в Европейския зелен пакт и Пактът за чиста промишленост, намалява емисиите, за да опази климата. Постига го като намалява европейската зависимост от руски изкопаеми горива и укрепва икономиката. От 1990 г. насам емисиите на ЕС намаляват, а икономиката бележи ръст, което доказва, че икономическият растеж и намаляването на емисиите вървят ръка за ръка. Просперитетът и устойчивостта не си противоречат – зеленият преход и подкрепата за сектори с потенциал за бъдещ растеж са единственият начин да се гарантира икономически просперитет в един свят, който се отдалечава от изкопаемите горива.

Русия обаче продължава да разпространява своите фалшиви послания.

В Полша прокремълски медии внушават, че европейският Зелен пакт убивал фермерите и промишлеността на Полша – основите на националната икономика. Друга полска медия написа, че европейската промишленост е парализирана поради високите цени на електроенергията, което се дължало на „саморазрушителната политика на Брюксел и Берлин“. Кремъл използва тези безпочвени внушения за подкопаване на обществената подкрепа за климатичните мерки на ЕС – в очите на пропагандата това са схеми, които елитите въртят и които вредят на обикновените граждани – ключов метод на Кремъл за разбиване на обществения консенсус.

Зелен протекционизъм

Друг често срещан наратив твърди, че зеленият дневен ред на ЕС всъщност бил средство за забавяне на икономическия растеж на глобалния Юг и за елиминиране на потенциални икономически конкуренти. Твърди се например, че европейските страни използват „зелен протекционизъм“, за да гарантират, че изгодите от търговията отиват само при тях. Обвинява се конкретно Франция, че използвала темата за екологичните проблеми, за да блокира вноса от Латинска Америка.

Кремъл разпространява тези наративи, за да постави под въпрос мотивите и легитимността на ЕС по отношение на климатичната политика. ЕС, от своя страна, винаги слуша своите партньори и предоставя финансова и техническа помощ за прилагането на регулациите, свързани с климата. Политики като Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите могат да засегнат трети страни, но включват разпоредби, които вземат предвид местните климатични мерки. В крайна сметка Механизмът помага на страните да насочат икономиките си към устойчиви нисковъглеродни индустрии. ЕС подпомага страните в този преход и е най-големият донор на климатично финансиране в света с инициативи като Global Gateway на стойност 300 млрд. евро за енергийна трансформация и инфраструктура.

Пазят петрола с пропаганда

Всъщност реалната причина, която мотивира тези медии да се вайкат за уж неблагоприятните ефекти от европейските зелени политики, е съвсем друга: санкциите на ЕС срещу Русия – и по-специално срещу енергийния ѝ сектор – което е топ приоритет за Кремъл още от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Внушава се, че санкциите са неефективни. Че не са успели да навредят на руската икономика и вместо това са задълбочили икономическата криза в Европа. Според манипулативните наративи на Русия, Европа извършва икономическо самоубийство като се лишава от руската енергия, а компаниите предупреждават, че местят производството си в чужбина и свиват работните места – и всичко това заради санкциите на ЕС.

В края на 2022 г. Русия пусна реклами в интернет, според които отказът на Европа от руски петрол и газ ще предизвика нова „ледена епоха“ на континента, което ще подтикне мръзнещите европейци да се отправят към Русия – където, според рекламите, хората все още можели да си позволят електричество и отопление. Посланието беше ясно: отказът от руска енергия ще доведе до катастрофа.

Всъщност постепенното освобождаване от руска енергия е целенасочена стратегия на ЕС за защита от руска принуда, диверсификация на доставките и ускоряване на инвестициите в надеждна и достъпна възобновяема енергия и в модерна инфраструктура. Русия се е доказала като ненадежден доставчик на енергия чрез многократни прекъсвания на доставките – като тези през 2006 и през 2022 г. Използването на енергията като геополитически инструмент за оказване на политически и икономически натиск и манипулативните практики на руските газови доставчици представляват значителен риск за енергийната стабилност на ЕС. Това ускори спешните усилия на ЕС за диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта от руския газ.

Когато Москва говори на висок глас за „зелена тирания“ и „климатична измама“, тя не участва в дебата за екологичните политики – тя използва дезинформацията като оръжие, за да защити империята си от нефт и газ. Зелената сделка заплашва приходите и стратегическото влияние на Кремъл и именно заради това машината му за дезинформация работи на все по-бързи обороти. ЕС няма основание да се отклонява от курса към енергийна независимост – напротив, случващото се потвърждава необходимостта от нея и дава повод за още повече инвестиции в зеления преход.

Петролният и газов сектор на Русия остава основният източник на финансиране на войната в Украйна. Именно затова Кремъл толкова упорито представя Европа като зависима и слаба – за да поддържа притока на пари и да издържа военната си машина.

Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Роден в НРБ

    54 5 Отговор
    аз възприемам зеления дневен ред на ЕС като пряка заплаха за финансовото ми състояние

    09:41 03.11.2025

  • 3 Пич

    59 5 Отговор
    Зеленият дневен ред на тъпите Урсулианци не е заплаха за Русия !!! Това първо е заплаха за оцеляването на Европа, и второ - в частност , за оцеляването на България !!! Трябва бързо да бягаме от идиотите !!!

    Коментиран от #35

    09:41 03.11.2025

  • 4 Зевс

    38 6 Отговор
    Политиката на ЕС е: На гол г ъ з зелен бъз

    09:41 03.11.2025

  • 5 Колко трябва да

    42 4 Отговор
    малоумен човек за да напише, че климатичните промени са оръжие на Русия срещу Запада?
    И колко трябва да са игнорантни цивилизованите западняци в "градината" за до вярват и да го търпят това малоумие?

    09:42 03.11.2025

  • 6 хъхъ

    34 5 Отговор
    Европа трябва да се откаже от индустрията си...за да не купува суровини от лошата Русия.

    Коментиран от #22, #34

    09:44 03.11.2025

  • 7 Точен

    31 2 Отговор
    Баба европа отглежда скрупульозно своите Франкенщайновци...

    Коментиран от #33

    09:45 03.11.2025

  • 8 накратко

    29 2 Отговор
    Русия това , Русия - онова , а вече и Покровск отиде в киреча !

    09:45 03.11.2025

  • 10 Нострадамус

    6 28 Отговор
    Раша отива при крайцера Москва и СССР и никой не може да промени това... Гледайте в YouTube някое произволно видео с руския професор по икономика Игор Липсиц за да се просветите.

    Коментиран от #11, #13, #27

    09:48 03.11.2025

  • 11 село мое ,

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нострадамус":

    Гледай YouTube и не ни занимавай с щуротиите си !

    09:50 03.11.2025

  • 12 лиз ач евроатлантик

    19 2 Отговор
    Джамбас,а ти чу ли кво казва Тръмп за желанието на европейците да правят ток само от слънце и вятър?

    09:50 03.11.2025

  • 15 Някой

    23 4 Отговор
    Всъщност, зеления дневен ред на Европа, е много изгоден за Русия - ЕС ще загине икономически без Русия да се намесва. Не знам защо ни се представя като нещо велико този зелен дневен ред. Всъчщност, това е една от най-вредните политики за континента. Но явно някои властимащи ще получат лично големи дивиденти от това. Не им стигат милиардите от ваксините...
    Абе, пропагандата не спи! За всеки неуспех на Евроап (а те са много) се намира лесно и удобно извинение - Русия. Така се прикрива некомпетентност и безхаберие.

    09:53 03.11.2025

  • 16 Дик диверсанта

    6 6 Отговор
    И рупорите Рос дебили повтарят.

    09:53 03.11.2025

  • 17 Груьо

    4 2 Отговор
    И ТОЯ К-АТИЛ ИЗПЛУВА ОТ НЯКЪДЕ.

    09:55 03.11.2025

  • 18 Дик диверсанта

    7 4 Отговор
    Рос дебелите са заплаха за България.

    09:57 03.11.2025

  • 19 Факти

    8 8 Отговор
    Русия има интерес от глобалното затопляне. Тя има нужда от повече пристанища. Като се стопи полярната шапка ще се отвори северния морски път. Това, че нивото на световния океан ще се вдигне, не я интересува. Единственият голям град, който ще загуби, е 5 милионният Петербург. Другите големи държави ще загубят десетки мегаполиси и ще пострадат катастрофално. Глобалното затопляне работи в полза на Русия и тя е твърдо против заделения преход. За щастие е прекалено слаба и не може да го спре.

    Коментиран от #32, #41

    10:00 03.11.2025

  • 20 Ццц

    12 3 Отговор
    Бях се приготвил да се позабавлявам със статията, докато не видях автора и снимката на копи-пейстъра. 🤣

    10:01 03.11.2025

  • 21 Само питам

    12 3 Отговор
    И докъде стигна този "Зелен дневен ред" в Европа ? ❓.Щото Китай вече изпревари ЕС в пъти при електрификация на обществения и лични я транспорт . И как тъй Китай не смята , че руската енергетика му пречи . Това го смятат натовците от ЕС , дето плащат на Сащ и Турция за ... Руски енергоносители .

    Коментиран от #28

    10:01 03.11.2025

  • 22 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    Европа стана индустриален хегемон два века преди да започне да внася ресурси от Русия. Четете я тази история.

    Коментиран от #25

    10:03 03.11.2025

  • 23 Точно

    4 5 Отговор
    Обратното, една колабирала вече Европа, ще е много по-лесна за експанзиране, така че ,,зелената сделка " е много изгодна за злите руснаци.

    10:05 03.11.2025

  • 24 6135

    8 4 Отговор
    АФторът на тази статия е по-надъхан от партиен секретар на селско събрание!

    Коментиран от #26

    10:06 03.11.2025

  • 25 бен Ходжа

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Станала, защото е имала колонии, откъдето да източва ресурси. А и размерите на днешното производство и потребление са хиляди, ако не и милиони пъти повече сравнено с от преди 200 г.

    Коментиран от #38

    10:07 03.11.2025

  • 26 баба вуна

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "6135":

    Авторът ще се уплаши само ако му спрат смазочното кремче.

    10:07 03.11.2025

  • 27 Братле, защо не си приемаш

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нострадамус":

    лекарствата?

    10:09 03.11.2025

  • 28 Факти

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Русия вече е китайска губерния и Китай я източва на безценица. Защо това да е проблем за Китай? Той си следва зеления преход и временно ползва каквото му е нужно от губернията. След като приключи с прехода ще изхвърли Русия на боклука. Тя ще остане единствената голяма държава на нефт и газ и цял свят ще й се смее.

    10:10 03.11.2025

  • 29 За размисъл

    7 3 Отговор
    Поръчкова статия.
    Аз съм за силен самодостатъчен ЕС - силна вътрешна и външна политика, социална умна политика само за европейците и плащащия данъци + без макаци по гърбовете ни, добра индустрия, развито селско стопанство, нормално опазване и чистота на природата, не урсулиански здравеопазване, нормална военна политика, силна и добре обучен и обурудвана армия.
    Всичко гореизброено се унищожава системно от политици - с 0% одобрение и 0% акъл. Европа става Марс.

    10:11 03.11.2025

  • 30 Симеон Иванов

    8 3 Отговор
    КРАДЕЦА ВИКА: - "ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!"

    ЕС са тея, дето винаги изопачават, крият и лъжат ...

    10:12 03.11.2025

  • 31 Като оставим написаното за

    9 2 Отговор
    Русия настрана и без коментар изниква въпросът как Европейският зелен пакт и Пактът за чиста промишленост спира замърсяването, което се отделя в други краища на планетата? И следва въпроса чии интереси се прокарват през зелени сделки и въглеродни квоти и кой / кои печелят от това.

    10:13 03.11.2025

  • 32 За размисъл

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Това коя Урсула ти го прошепна. Какво ще кажеш за Канада и отглеждането на зеленчуци и жито???

    10:13 03.11.2025

  • 33 За размисъл

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Точен":

    ТОЧНО!
    Кратко и ясно!
    Свалям шапка!

    10:15 03.11.2025

  • 34 Инна

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    NU: „Заводите в Холандия се закриват един от друг из-за много енергия“.
    Данната новина съобщава голландското ново издание NU.
    Със затварянето на търговските заводи в Лимбург на миналата неделя химическата компания Fibrant се присъедини към разрушителната група индустриални компании, затварящи своите врати или откриващи се от работа в Нидерландия. Ранее BP и Shell приеха решение да започнат строителството на нови заводи. Освен това, такива компании, като Indorama, Vynova и Tronox, произвеждащи пластмаса и PVH, също закриха своите заводи в Нидерландия.

    Компаниите често водят едно и също обяснение: те повече не могат да се състезават с повече от десетки китайски производители, отчасти из-за високи цени на енергоносителите. «В китайските компании цените се продават под себестойностите в Европа», — казва Манон Блёмер, директор на VNCI, организация за защита на интересите на химическата промишленост.

    10:15 03.11.2025

  • 35 Еми Бягайте

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Към блатото, ватници не са ни нужни в развита Европа!

    Коментиран от #37, #43

    10:17 03.11.2025

  • 36 Лепеллеееее

    3 6 Отговор
    Къв фактор в случая е страната с външните тоалетни.

    10:18 03.11.2025

  • 37 Град Козлодуй Оригинала!

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Еми Бягайте":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    10:20 03.11.2025

  • 38 Факти

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "бен Ходжа":

    Най-големият индустриален бум в Европа е след ВСВ. Тогава няма нито колонии, нито руски ресурси. Арабите също имат нефт и газ и дори продават по-евтино. Това, че Европа била зависима от Русия, е просто един мит. Всъщност е точно обратното. Цялата индустрия на Русия беше построена от европейски компании. Русия винаги е била зависима от Запада. Путин скъса тази зависимост и направи от Русия китайска губерния. Както се казва - от трън та на глог.

    10:22 03.11.2025

  • 39 Тома

    5 2 Отговор
    Почти всички народи от ЕС разбраха че зелената енергия е средство да се краде от хората чрез техните закони

    10:23 03.11.2025

  • 40 ами

    4 2 Отговор
    ха ха ха - няма проблеми европа ще мине на дръвца за отопление и на свещи за осветлетние нека му е гадно на путин

    10:24 03.11.2025

  • 41 Инна

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Естествените колебания на климата продължават всеки 60–70 години.

    Изследователите не очакват никакви значителни промени в климата по-рано, отколкото през 10 хиляди години. Това означава, че всички «чудеса» на времето, които наблюдаваме днес, са временни. Някои от тях са свързани с висока слънчева активност, други — с многовекови промени с океански течения, трети се обясняват с биохимия — липсата в умерените широти на голямо количество едри млекопитаещи, такива като мамонти, също сериозно влияят върху въглеродния баланс на нашата планета.

    В общото време у нас още има.

    10:25 03.11.2025

  • 42 Ако не ликвидираме

    4 3 Отговор
    Скоро зелените престъпници, заедно с целите им семейства, в Европа ни чакат глад, мизерия и граждански войни!

    10:27 03.11.2025

  • 44 незнайко

    2 0 Отговор
    ( силна и добре обучена и обурудвана армия. )
    С всичко останало в поста Ви съм съгласен, освен тази фраза . На кого е нужно да има армия ако ще се РАЗОРЪЖАВАМЕ както се тръбеше преди конфликта с Украйна ? Има нещо сбъркано по отношение на МИРА в света ! Вече никой не говори в тази посока , ЗАЩО ? Евроопа се занимава с Украйна и изобщо не и пука какво правят израелците ! Защо е така сами трябва да си дадем отговора . Там просто няма БОГАТСТВА !!!

    Коментиран от #45

    10:41 03.11.2025

  • 45 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "незнайко":

    Извинявам се , поста ми е насочен към номер 29 .

    10:44 03.11.2025