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Властите в Италия обявиха червен код в 15 града, очакват се температури до 38 градуса

Властите в Италия обявиха червен код в 15 града, очакват се температури до 38 градуса

23 Юни, 2026 12:50 795 6

  • жега-
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Червен код е издаден и за 54 департамента във Франция

Властите в Италия обявиха червен код в 15 града, очакват се температури до 38 градуса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, съобщават АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

Сред тези градове днес са и Милано, Флоренция и Рим. Утре ще бъде издаден код за 16 града.

Министерството на здравеопазването на Италия препоръчва на италианците в горещините да не консумират тежки храни, да си остават у дома в часовете, когато е най-горещо и да се обливат с хладка вода.

Днес на места в Италия се очакват температури до 38 градуса по Целзий.

Тази сутрин около 10,45 ч. температурите на места във Флоренция вече бяха 35,1 градуса по Целзий.

Червен код е издаден и за 54 департамента във Франция. Метеоролози прогнозират температурите на места да достигнат до над 40 градуса по Целзий. За 35 департамента е издаден червен код за жеги. В тези департаменти живеят общо 90 процента от населението на страната.

Горещата вълна се очаква да продължи до края на уикенда.

Властите забраниха консумирането на алкохол в департаментите, в които има червен код за жеги. Ръководството на държавната железопътна компания препоръчва и на пътниците от най-уязвимите категории да не пътуват с влак в горещините.

Вчера в редица градове в страната бяха поставени абсолютни температурни рекорди. В Анже термометрите отчетоха 40,9 градуса по Целзий, в Сент – 42 градуса по Целзий, а в Бордо - 41,9 градуса по Целзий. В Шатомеян беше регистрирана най-високата температура за деня – 43,3 градуса по Целзий.

Само през уикенда 20 души са се удавили в страната при къпане в разнородни водоеми.

Червен код за опасни жеги има издаден и за част от Южна Великобритания за утре и за четвъртък – което е рядкост за страната.

Във Великобритания историческият температурен рекорд за юни е от 35,6 градуса по Целзий в Саутхемптън през 1976 г. и на площад „Камдън“ в Лондон през 1957 г.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🍒🍸🛖

    5 1 Отговор
    Затова министърката е заголила рамене.

    12:54 23.06.2026

  • 2 христо с

    2 1 Отговор
    ще ви изпържя самодоволни роби!

    12:55 23.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Властите в Москва имаме пълната готовност да обявим въздушна тревога и затворим всички летища !!! Добре приехали в Русия ☝️😁

    12:55 23.06.2026

  • 4 Овчар

    2 2 Отговор
    Аз чета в другата мрежа където повечето келеши тук не могат да влязат ..! Учените там казват че жегата те първа предстои..!

    Коментиран от #5

    13:02 23.06.2026

  • 5 стой си там

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    тук келешите са по-малко,но от сой,а в другата мрежа са повече.но за сметка на качеството!

    13:08 23.06.2026

  • 6 Жегааа.. жега..у москаль

    2 1 Отговор
    Хехехехехехе
    Комендански Час у Крим! Ток, вОда, бензин, солярка...НЕМА! Мостове, Хранителни продукти, Интернет, транспорт.. НЕМА! Десетки км..опашки на бягащи монголья от Крим!
    Но па има.. купонье, вой, скимтене, мазут в морето , дронове, Щорм Шедоу и.."успокоение" от фашистката кремля ТВ!!
    ЗАКРИВАЙ
    Ееееедехееее

    13:15 23.06.2026

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