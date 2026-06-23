Властите в Италия обявиха червен код в 15 града, очакват се температури до 38 градуса

Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, съобщават АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

Сред тези градове днес са и Милано, Флоренция и Рим. Утре ще бъде издаден код за 16 града.

Министерството на здравеопазването на Италия препоръчва на италианците в горещините да не консумират тежки храни, да си остават у дома в часовете, когато е най-горещо и да се обливат с хладка вода.

Днес на места в Италия се очакват температури до 38 градуса по Целзий.

Тази сутрин около 10,45 ч. температурите на места във Флоренция вече бяха 35,1 градуса по Целзий.

Червен код е издаден и за 54 департамента във Франция. Метеоролози прогнозират температурите на места да достигнат до над 40 градуса по Целзий. За 35 департамента е издаден червен код за жеги. В тези департаменти живеят общо 90 процента от населението на страната.

Горещата вълна се очаква да продължи до края на уикенда.

Властите забраниха консумирането на алкохол в департаментите, в които има червен код за жеги. Ръководството на държавната железопътна компания препоръчва и на пътниците от най-уязвимите категории да не пътуват с влак в горещините.

Вчера в редица градове в страната бяха поставени абсолютни температурни рекорди. В Анже термометрите отчетоха 40,9 градуса по Целзий, в Сент – 42 градуса по Целзий, а в Бордо - 41,9 градуса по Целзий. В Шатомеян беше регистрирана най-високата температура за деня – 43,3 градуса по Целзий.

Само през уикенда 20 души са се удавили в страната при къпане в разнородни водоеми.

Червен код за опасни жеги има издаден и за част от Южна Великобритания за утре и за четвъртък – което е рядкост за страната.

Във Великобритания историческият температурен рекорд за юни е от 35,6 градуса по Целзий в Саутхемптън през 1976 г. и на площад „Камдън“ в Лондон през 1957 г.