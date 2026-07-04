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Нова гореща вълна заплашва Франция: погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си

Нова гореща вълна заплашва Франция: погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си

4 Юли, 2026 09:39 1 195 35

  • франция-
  • климатични промени-
  • горещини-
  • жега-
  • време

Според здравните власти само за периода между 22 и 28 юни са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая, свързани с горещата вълна

Нова гореща вълна заплашва Франция: погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция се подготвя за нова гореща вълна още през предстоящия уикенд, след кратко захлаждане, което донесе временно облекчение на хората. Властите предупреждават, че страната все още не се е възстановила от последиците на последните екстремни температури, които поставиха под сериозно напрежение здравната система, предаде NOVA.

Според здравните власти само за периода между 22 и 28 юни са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая, свързани с горещата вълна. Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като окончателните данни все още не са обработени.

Последиците от жегите вече се усещат и в погребалния сектор. Погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си, а крематориумите са претоварени. По думите на погребалния агент Зуайер Хертели, ако днес бъде заявена кремация, най-ранната свободна дата е 10 юли. Това означава, че телата трябва да останат в погребалните домове, докато бъдат извършени необходимите процедури.

Президентът на организацията SOS Médecins д-р Себастиен Шопен обясни, че най-тежките последици от горещите вълни не настъпват веднага. По думите му най-уязвимите пациенти започват да се влошават четири до пет дни след началото на екстремните температури, когато организмът вече е силно изтощен. Въпреки временното понижение на температурите, медиците се опасяват, че новата гореща вълна през следващите дни може да доведе до още повече здравословни усложнения.

В големите френски градове хората масово изкупуват вентилатори и климатици. На много места наличностите вече са изчерпани, а в някои магазини се е стигнало до физически сблъсъци между клиенти, наложила се е и намесата на полицията.

Горещините сериозно затрудняват живота на жителите на френската столица. Особено тежко е положението в малките тавански апартаменти под цинковите покриви на Париж, където температурите достигат почти непоносими стойности.

Жителят на един от тези апартаменти Юлис Закари разказа, че държи прозорците постоянно отворени, използва вентилатор, взема душ преди сън и дори спи с мокри кърпи върху тялото си, за да успее да заспи.

Неговото жилище е едва девет квадратни метра, а въпреки добрата изолация, след няколко часа силно слънце то се превръща в истинска сауна.

Проф. Ана Мавродяни от Института по екологично проектиране и инженерство предупреди, че подобни горещи вълни ще стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни. По думите ѝ голяма част от съществуващите жилища в Европа са проектирани така, че да задържат топлината през зимата, но не и да предпазват от прегряване през летните месеци. Според нея сградният фонд трябва да бъде адаптиран към променящия се климат.

Екстремните температури вече оказват сериозно влияние и върху селското стопанство. В много райони на Франция жътвата започва още преди изгрев слънце или продължава през нощта, за да се избегнат най-горещите часове на деня.

Използването на земеделска техника е ограничено заради високия риск от пожари. Производителите предупреждават за по-слаба реколта от пшеница, а бъдещето на царевицата и слънчогледа ще зависи от количеството валежи през следващите седмици.

Заради екстремните горещини властите в Париж въведоха извънредни мерки. Забранена беше консумацията на алкохол на обществени места, а магазините трябваше да преустановят продажбата на алкохол след 18 часа.

Собственикът на магазин за алкохол Симон Беро коментира, че разбира мотивите на властите, но според него подобна мярка не е логична, тъй като хората могат свободно да консумират алкохол в баровете, докато покупките от магазините са ограничени.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А тука

    20 3 Отговор
    Наще погребални агенции като факти се вълнуват ще стигнат ли 3 млн укрожертви до нова година

    09:40 04.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Урсула с нейните зелени политики унищожи Европа.Европа се затопля два пъти по бързо заради огромните соларни полета с площ колкото Франция и Германия взети заедно.Скоро лятото в Европа няма да може да се живее на повърхността.Ще се крием в подземия.

    09:41 04.07.2026

  • 3 А50

    4 22 Отговор
    Лошо се получава когато в Русия няма бензин

    Коментиран от #7, #19

    09:41 04.07.2026

  • 4 Хе хе...

    30 3 Отговор
    Тия жa6apи климатици нямат ли си? Или им идва скъпичко?
    Абе да си внесат още няколко милиона архитекти, инженери и писатели от близкия изток и Магреба, да приемат още стотина пакета санкции срещу Русия и нещата ще се оправят.

    Коментиран от #9

    09:42 04.07.2026

  • 5 Урсула 1984

    20 2 Отговор
    Ще купим още крематориуми по ПВУ.

    09:43 04.07.2026

  • 6 1488

    18 4 Отговор
    тука в масква е ладно
    немаме проблеми

    Коментиран от #8, #11, #30, #32

    09:43 04.07.2026

  • 7 А още по лошо е

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    когато си мръциняр с два цента у патурете в клуба на богатите

    09:44 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    26 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе...":

    Заради зелените политики на Урсула не им позволяват по закон да турят климатици.

    Коментиран от #14

    09:46 04.07.2026

  • 10 хехе

    17 0 Отговор
    Демек ако тия от погребалните агенции и те хвърлят топа Париж ще осмърди на леш.

    09:46 04.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иво

    20 2 Отговор
    Непоносимите цени доведоха до това апартамент 9кв.м да струва по 60-70 хилядо ойро. Ще си спомняте соца и строителни войски където само банята беше 15 квадрата

    09:49 04.07.2026

  • 14 Механик

    24 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Урсула даже им каза, че и къпането трябва да се разреди до 2 пъти в година. Съесем квалитетно, жената обясни, че в началото почва малко да сърби, но ако издържиш около месец, тогава сърбежа отминава и само си понамирисваш. Но понеже и другите вонят, нищо не се усеща.

    Коментиран от #25, #31

    09:51 04.07.2026

  • 15 Хохо Бохо

    17 2 Отговор
    Гробарите на жегата немогат насмогна ама с Путин война ще правят. Клоуни

    09:56 04.07.2026

  • 16 Тъй ли

    21 0 Отговор
    Още, още фотоволтаици наслагайте. Изсечете всичките гори. Храстче да не остане.

    09:56 04.07.2026

  • 17 Фон дер Миндер

    11 0 Отговор
    Кажете за клитиците

    09:58 04.07.2026

  • 18 Клетниците

    10 0 Отговор
    Това ли е кеят от който Жавер се хвърля в Сена!

    10:01 04.07.2026

  • 19 смешен си за някой цент

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    спри да ядеш пропагадниЛАЙНА

    10:01 04.07.2026

  • 20 хи хи хи

    10 1 Отговор
    Що не пуснат хладилните камиони?......циркаджии

    10:04 04.07.2026

  • 21 Никой

    13 4 Отговор
    9 квадрата стая под метален покрив, това е - Клубът на богатите.

    10:04 04.07.2026

  • 22 Дедо Поп

    8 1 Отговор
    Хайде, моля стойте по сянката и по къщите. То го изкарахме по лошо от ковида, бре.Лято е. През зимата пък ще им е студено. 😇

    10:05 04.07.2026

  • 23 млад еврас

    8 1 Отговор
    След евраското спасение на планетата, нещата само се влошиха за европа, докъто политици ни спасяват така ще е, крадливи еврасти, върнете ни откраднатите пари от крадливите данъци, като ДДС, зелюнъй прастатий, мита акцизи и кво ли не.

    10:08 04.07.2026

  • 24 Жегите

    9 0 Отговор
    облекчават пенсионната система.

    10:12 04.07.2026

  • 25 Хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Ами шом и къпането е само 2 пъти в годината пак са се омирисали на леш, даже и без много трупове.

    10:15 04.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Социална политика

    3 0 Отговор
    Пенсиите намаляват.

    10:20 04.07.2026

  • 28 Надпис на гробищен парк

    4 0 Отговор
    Добре дошли. Заповядайте отново. Очакваме ви.

    10:30 04.07.2026

  • 29 Край

    3 1 Отговор
    Файзер и Астра зенека ще им направят ваксини. След 6 бустер ще издържат до плюс 60 градуса по Целзий.

    10:42 04.07.2026

  • 30 Инна

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    В Четвъртък в Москва беше над 30 градуса.
    През нощта в алеше, днес +22.
    В Москва почти всеки апартамент има климатик. В новите къщи на фасадите са монтирани специални кутии, които са едновременно архитектурни елементи.
    През 2010 г.Москва беше обхваната от аномална жега, торфени блата горяха в предградията.
    Градските Власти организираха дневни пунктове в обществени сгради, в които се поддържаше комфортна температура. В търговските центрове също бяха организирани зони за отдих. За децата беше отделено допълнително трябва да се вземе предвид, че климатиците също работят в обществения транспорт.

    10:58 04.07.2026

  • 31 Пешо от панелката

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Би трябвало и пускането на водата в тоалетните да се ограничи до веднъж в месеца. Да се комбинира с механичното раздробяване на твърдичките, корави аки на ситни, дребни елементи, които лесно да могат да бъдат отнасяни от урината. Тези действия да бъдат въздигнати до национален дълг и гордост. Евровизията да организира състезания по бързо раздробяване на особени твърди кле фуци.

    11:03 04.07.2026

  • 32 Инна

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    В Четвъртък в Москва беше над 30 градуса.
    През нощта валеше, днес +22.
    В Москва почти всеки апартамент има климатик. В новите къщи на фасадите са монтирани специални кутии, които са едновременно архитектурни елементи.
    През 2010 г.Москва беше обхваната от аномална жега, торфени блата горяха в предградията.
    Градските Власти организираха дневни пунктове в обществени сгради, в които се поддържаше комфортна температура. В търговските центрове също бяха организирани зони за отдих. За децата бяха отпуснати допълнителни преференциални ваучери за лагери и ваканционни домове. Трябва също да се има предвид, че климатиците също работят в обществения транспорт.

    11:03 04.07.2026

  • 33 Франция застарява

    0 0 Отговор
    Обливат я горещи вълни.

    11:25 04.07.2026

  • 34 Интересно

    1 0 Отговор
    Как тука не са споменали Русия? Мрът като мухи, пък не е виновна Русия! Нещо са се обърнали! Европа е "раят" на земята!

    11:34 04.07.2026

  • 35 Фен

    0 0 Отговор
    Санкциите работят! Франсетата нямат кинти за климатик и мрат като мухи.

    11:43 04.07.2026

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