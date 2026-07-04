Нова гореща вълна заплашва Франция: погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си

Франция се подготвя за нова гореща вълна още през предстоящия уикенд, след кратко захлаждане, което донесе временно облекчение на хората. Властите предупреждават, че страната все още не се е възстановила от последиците на последните екстремни температури, които поставиха под сериозно напрежение здравната система, предаде NOVA.
Според здравните власти само за периода между 22 и 28 юни са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая, свързани с горещата вълна. Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като окончателните данни все още не са обработени.
Последиците от жегите вече се усещат и в погребалния сектор. Погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си, а крематориумите са претоварени. По думите на погребалния агент Зуайер Хертели, ако днес бъде заявена кремация, най-ранната свободна дата е 10 юли. Това означава, че телата трябва да останат в погребалните домове, докато бъдат извършени необходимите процедури.
Президентът на организацията SOS Médecins д-р Себастиен Шопен обясни, че най-тежките последици от горещите вълни не настъпват веднага. По думите му най-уязвимите пациенти започват да се влошават четири до пет дни след началото на екстремните температури, когато организмът вече е силно изтощен. Въпреки временното понижение на температурите, медиците се опасяват, че новата гореща вълна през следващите дни може да доведе до още повече здравословни усложнения.
В големите френски градове хората масово изкупуват вентилатори и климатици. На много места наличностите вече са изчерпани, а в някои магазини се е стигнало до физически сблъсъци между клиенти, наложила се е и намесата на полицията.
Горещините сериозно затрудняват живота на жителите на френската столица. Особено тежко е положението в малките тавански апартаменти под цинковите покриви на Париж, където температурите достигат почти непоносими стойности.
Жителят на един от тези апартаменти Юлис Закари разказа, че държи прозорците постоянно отворени, използва вентилатор, взема душ преди сън и дори спи с мокри кърпи върху тялото си, за да успее да заспи.
Неговото жилище е едва девет квадратни метра, а въпреки добрата изолация, след няколко часа силно слънце то се превръща в истинска сауна.
Проф. Ана Мавродяни от Института по екологично проектиране и инженерство предупреди, че подобни горещи вълни ще стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни. По думите ѝ голяма част от съществуващите жилища в Европа са проектирани така, че да задържат топлината през зимата, но не и да предпазват от прегряване през летните месеци. Според нея сградният фонд трябва да бъде адаптиран към променящия се климат.
Екстремните температури вече оказват сериозно влияние и върху селското стопанство. В много райони на Франция жътвата започва още преди изгрев слънце или продължава през нощта, за да се избегнат най-горещите часове на деня.
Използването на земеделска техника е ограничено заради високия риск от пожари. Производителите предупреждават за по-слаба реколта от пшеница, а бъдещето на царевицата и слънчогледа ще зависи от количеството валежи през следващите седмици.
Заради екстремните горещини властите в Париж въведоха извънредни мерки. Забранена беше консумацията на алкохол на обществени места, а магазините трябваше да преустановят продажбата на алкохол след 18 часа.
Собственикът на магазин за алкохол Симон Беро коментира, че разбира мотивите на властите, но според него подобна мярка не е логична, тъй като хората могат свободно да консумират алкохол в баровете, докато покупките от магазините са ограничени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А тука
09:40 04.07.2026
2 Последния Софиянец
09:41 04.07.2026
3 А50
Коментиран от #7, #19
09:41 04.07.2026
4 Хе хе...
Абе да си внесат още няколко милиона архитекти, инженери и писатели от близкия изток и Магреба, да приемат още стотина пакета санкции срещу Русия и нещата ще се оправят.
Коментиран от #9
09:42 04.07.2026
5 Урсула 1984
09:43 04.07.2026
6 1488
немаме проблеми
Коментиран от #8, #11, #30, #32
09:43 04.07.2026
7 А още по лошо е
До коментар #3 от "А50":когато си мръциняр с два цента у патурете в клуба на богатите
09:44 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Хе хе...":Заради зелените политики на Урсула не им позволяват по закон да турят климатици.
Коментиран от #14
09:46 04.07.2026
10 хехе
09:46 04.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иво
09:49 04.07.2026
14 Механик
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Урсула даже им каза, че и къпането трябва да се разреди до 2 пъти в година. Съесем квалитетно, жената обясни, че в началото почва малко да сърби, но ако издържиш около месец, тогава сърбежа отминава и само си понамирисваш. Но понеже и другите вонят, нищо не се усеща.
Коментиран от #25, #31
09:51 04.07.2026
15 Хохо Бохо
09:56 04.07.2026
16 Тъй ли
09:56 04.07.2026
17 Фон дер Миндер
09:58 04.07.2026
18 Клетниците
10:01 04.07.2026
19 смешен си за някой цент
До коментар #3 от "А50":спри да ядеш пропагадниЛАЙНА
10:01 04.07.2026
20 хи хи хи
10:04 04.07.2026
21 Никой
10:04 04.07.2026
22 Дедо Поп
10:05 04.07.2026
23 млад еврас
10:08 04.07.2026
24 Жегите
10:12 04.07.2026
25 Хахаха
До коментар #14 от "Механик":Ами шом и къпането е само 2 пъти в годината пак са се омирисали на леш, даже и без много трупове.
10:15 04.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Социална политика
10:20 04.07.2026
28 Надпис на гробищен парк
10:30 04.07.2026
29 Край
10:42 04.07.2026
30 Инна
До коментар #6 от "1488":В Четвъртък в Москва беше над 30 градуса.
През нощта в алеше, днес +22.
В Москва почти всеки апартамент има климатик. В новите къщи на фасадите са монтирани специални кутии, които са едновременно архитектурни елементи.
През 2010 г.Москва беше обхваната от аномална жега, торфени блата горяха в предградията.
Градските Власти организираха дневни пунктове в обществени сгради, в които се поддържаше комфортна температура. В търговските центрове също бяха организирани зони за отдих. За децата беше отделено допълнително трябва да се вземе предвид, че климатиците също работят в обществения транспорт.
10:58 04.07.2026
31 Пешо от панелката
До коментар #14 от "Механик":Би трябвало и пускането на водата в тоалетните да се ограничи до веднъж в месеца. Да се комбинира с механичното раздробяване на твърдичките, корави аки на ситни, дребни елементи, които лесно да могат да бъдат отнасяни от урината. Тези действия да бъдат въздигнати до национален дълг и гордост. Евровизията да организира състезания по бързо раздробяване на особени твърди кле фуци.
11:03 04.07.2026
32 Инна
До коментар #6 от "1488":В Четвъртък в Москва беше над 30 градуса.
През нощта валеше, днес +22.
В Москва почти всеки апартамент има климатик. В новите къщи на фасадите са монтирани специални кутии, които са едновременно архитектурни елементи.
През 2010 г.Москва беше обхваната от аномална жега, торфени блата горяха в предградията.
Градските Власти организираха дневни пунктове в обществени сгради, в които се поддържаше комфортна температура. В търговските центрове също бяха организирани зони за отдих. За децата бяха отпуснати допълнителни преференциални ваучери за лагери и ваканционни домове. Трябва също да се има предвид, че климатиците също работят в обществения транспорт.
11:03 04.07.2026
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