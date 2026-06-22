Унгарският премиер предприема стъпки за отстраняване на президента

Унгарският премиер Петер Мадяр днес заяви, че правителството му ще започне процедура за отстраняване на президента от длъжност чрез конституционно изменение, както и че през есента ще започне конституционна реформа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мадяр съобщи също пред парламента, че правителството му ще предприеме мащабни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, включително чрез създаването на Национална служба за защита и възстановяване на активи.

Планираните от Мадяр реформи за борба с корупцията той нарече "Операция Чистилище".

Предвиждат се промени в 47 закона, за да създадат правните основи на нова Национална служба за защита и възстановяване на активи, която ще разследва подозрения за злоупотреба с публични средства през последните две десетилетия.

Според оценката на Мадяр корупцията е струвала на унгарците между 8% и 10% от брутния вътрешен продукт през последните години.

Депутатът Гергей Гуяш от бившата управляваща партия ФИДЕС нарече речта на Мадяр "клеветническа и възмутителна".

С конституционно изменение новият унгарски премиер иска да постигне отстраняване от длъжност на президента Тамаш Шуйок, когото Мадяр обвини, че подкрепя управлението на бившия десен премиер Виктор Орбан. Шуйок е смятан за един от най-непопулярните политици в Унгария. Президентът, от своя страна, заяви, че не е имал политически цели и просто е осигурявал необходимите механизми за контрол и баланс. Парламентът ще избере нов президент с мандат от максимум пет години, ако и когато Шуйок бъде отстранен.

Предвижда се провеждане на цялостен преглед на конституцията, включващ обществени консултации, който ще започне през есента. Новата конституция ще бъде подложена на референдум.

Ще има промени в законовите норми, с които възрастовата граница за съдиите в Конституционния съд, който може да блокира някои закони, ще стане 70 години. С приемането на промените съюзникът на Орбан Петер Полт ще трябва да се пенсионира като председател на съда. Реформите ще позволят на две трети от съдиите да инициират отстраняването на председателите на Върховния съд и на Националната съдебна служба, при условие че това бъде одобрено от две трети от законодателите.

Мандатът на депутатите ще бъде ограничен до 12 години.