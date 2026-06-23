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Тръмп: Европа постъпи глупаво, като не ни помогна срещу Иран. Предпочитам икономическа криза пред ядрени оръжия в ръцете на Техеран

Тръмп: Европа постъпи глупаво, като не ни помогна срещу Иран. Предпочитам икономическа криза пред ядрени оръжия в ръцете на Техеран

23 Юни, 2026 04:25, обновена 23 Юни, 2026 04:40 457 3

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • ядрени оръжия

Размразените ирански пари ще бъдат използвани за закупуване на храни от американски фермери, увери държавният глава на САЩ

Тръмп: Европа постъпи глупаво, като не ни помогна срещу Иран. Предпочитам икономическа криза пред ядрени оръжия в ръцете на Техеран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението на европейските страни да откажат помощ във войната с Иран е глупаво, тъй като САЩ сега биха могли да отвърнат на удара, като откажат да помогнат на своите съюзници от НАТО в Европа.

„Ние бяхме чудесен член на НАТО, със сигурност доминиращ член в много отношения. През годините сме похарчили трилиони долари – не милиарди, а трилиони – за да защитим Европа“, каза той пред репортери в Белия дом.

„Затова казвам на Пийт Хегсет и на всички останали: Ние харчим всички тези пари – стотици, стотици милиони долари – предимно за да ги защитим от Русия, но чуйте - след това, когато може да се нуждаем от помощ с нещо малко, но важно – те казват: „Не, предпочитаме да не помагаме.“ Глупаво е да се казва това, защото бихме могли да им кажем същото, ако искаме. И може би ще го направим“, заключи Тръмп.

Американският президент заяви, че е готов да рискува световна икономическа криза и подновяване на военните действия с Иран, за да попречи на Техеран да разработи ядрени оръжия.

„Ядрените оръжия са по-важни от икономическата депресия. Тя е наистина лоша, но ядрените оръжия ще я доведат по-бързо. Начинът, по който правим това, причинява обратното на депресия“, каза той.

„Ако Иран не спазва споразумението, ако се държи неподходящо, тогава ще направя това, което трябва да направя“, подчерта той.

Тръмп изрази увереност, че може да разреши проблема около нежеланието на Израел да изтегли войските си от Южен Ливан.

„Аз решавам проблеми; решавам проблеми много бързо, включително с Биби.

На 22 юни, Нетаняху повтори, че Израел няма намерение да изтегля войските си от ливанска територия.

„Твърдо вярвам, че ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на север и всички граждани на страната“, заяви израелският премиер.

Размразените активи на Иран ще бъдат използвани за закупуване на храни от Съединените щати, обяви Тръмп.

„Размразените средства ще бъдат използвани за закупуване на храни. И храните ще бъдат закупувани изключително чрез Съединените щати, от нашите фермери“, каза той, коментирайки напредъка на преговорите между Техеран и Вашингтон в присъствието на журналисти в Белия дом. Тръмп конкретно спомена закупуването на царевица и соя.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви по-рано, че Катар ще помогне за създаването на механизъм за контрол върху използването на размразени ирански активи.


САЩ
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  • 1 коментатор

    4 0 Отговор
    Прав е! Русия е най-силната! Слава Русия!

    04:57 23.06.2026

  • 2 Еми вие много

    2 0 Отговор
    Искате. Европа да ви помага във вските ви войни, за щело и не щело. И доколкото за Иран, ядрени оръжия.... Не сте вие, които имате право да определяте или оня с ушите. При такъв тормоз от Израел върху всички съседи естествено е и те да искат да имат яо, за да ги оставят на мира.

    05:09 23.06.2026

  • 3 Доналд Дък, паток

    1 0 Отговор
    Глупав дедо!

    05:17 23.06.2026