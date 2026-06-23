Тръмп: Европа постъпи глупаво, като не ни помогна срещу Иран. Предпочитам икономическа криза пред ядрени оръжия в ръцете на Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението на европейските страни да откажат помощ във войната с Иран е глупаво, тъй като САЩ сега биха могли да отвърнат на удара, като откажат да помогнат на своите съюзници от НАТО в Европа.

„Ние бяхме чудесен член на НАТО, със сигурност доминиращ член в много отношения. През годините сме похарчили трилиони долари – не милиарди, а трилиони – за да защитим Европа“, каза той пред репортери в Белия дом.

„Затова казвам на Пийт Хегсет и на всички останали: Ние харчим всички тези пари – стотици, стотици милиони долари – предимно за да ги защитим от Русия, но чуйте - след това, когато може да се нуждаем от помощ с нещо малко, но важно – те казват: „Не, предпочитаме да не помагаме.“ Глупаво е да се казва това, защото бихме могли да им кажем същото, ако искаме. И може би ще го направим“, заключи Тръмп.

Американският президент заяви, че е готов да рискува световна икономическа криза и подновяване на военните действия с Иран, за да попречи на Техеран да разработи ядрени оръжия.

„Ядрените оръжия са по-важни от икономическата депресия. Тя е наистина лоша, но ядрените оръжия ще я доведат по-бързо. Начинът, по който правим това, причинява обратното на депресия“, каза той.

„Ако Иран не спазва споразумението, ако се държи неподходящо, тогава ще направя това, което трябва да направя“, подчерта той.

Тръмп изрази увереност, че може да разреши проблема около нежеланието на Израел да изтегли войските си от Южен Ливан.

„Аз решавам проблеми; решавам проблеми много бързо, включително с Биби.

На 22 юни, Нетаняху повтори, че Израел няма намерение да изтегля войските си от ливанска територия.

„Твърдо вярвам, че ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на север и всички граждани на страната“, заяви израелският премиер.

Размразените активи на Иран ще бъдат използвани за закупуване на храни от Съединените щати, обяви Тръмп.

„Размразените средства ще бъдат използвани за закупуване на храни. И храните ще бъдат закупувани изключително чрез Съединените щати, от нашите фермери“, каза той, коментирайки напредъка на преговорите между Техеран и Вашингтон в присъствието на журналисти в Белия дом. Тръмп конкретно спомена закупуването на царевица и соя.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви по-рано, че Катар ще помогне за създаването на механизъм за контрол върху използването на размразени ирански активи.