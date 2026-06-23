Нощна ескалация: Русия атакува Украйна с десетки дронове, Москва парализирана от огледални удари

Ситуацията в зоната на конфликта между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 23 юни.
Към 5:30 часа сутринта двете държави докладваха за масирани вълни от въздушни нападения, задействали системите за противовъздушна отбрана (ПВО) над редица ключови региони и големи градски центрове.
Най-скорошните удари от изминалата нощ
Първите часове на деня преминаха под знака на интензивни въздушни дуели в дълбокия тил и на двете воюващи страни.
Тревога на разсъмване в Киев
Малко преди изгрев слънце градската администрация в украинската столица активира сирените за въздушна тревога. Властите призоваха гражданите незабавно да се отправят към укритията поради непосредствена заплаха от ракетен обстрел.
Масиран руски налет с дронове
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта руската армия е изстреляла общо 88 дългообхватни дрона и една балистична ракета. Украинската ПВО е успяла да неутрализира 79 от безпилотните апарати.
Нови жертви и пострадали в Украйна
В Запорожка област губернаторът Иван Федоров потвърди, че при среднощните удари е загинала една жена, а трима души са ранени (включително 11-годишно момче). Държавната служба за извънредни ситуации докладва за още трима ранени в Сумска област и една пострадала жена при среднощен удар с дрон в Харков.
Въздушна блокада над Москва
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала 84 украински дрона, насочени към мегаполиса. Поради непосредствената опасност и четирите основни летища на Москва – Внуково, Домодедово, Шереметиево и Жуковски – напълно преустановиха полетите в ранните сутрешните часове. Общо над руска територия са регистрирани 301 прихванати апарата за денонощието.
Равносметката от предходното денонощие
Нощната ескалация надгражда тежките удари от вчерашния ден, чиито последствия продължават да излизат наяве.
Трагедията във Воронеж
Вчерашният ракетен удар на Украйна срещу полупроводников завод във Воронеж (произвеждащ компоненти за руските ракетни системи) доведе до 5 загинали и 28 ранени цивилни, като вълната нанесе тежки материални щети на 10 жилищни блока и 6 къщи.
Ударът по Космическия център
Вчера Генералният щаб на Украйна потвърди и успешния пуск на крилати ракети срещу стратегическия сателитен център за космически комуникации „Дубна“, намиращ се в Подмосковието.
Кризата с горивата в Крим
Вследствие на вчерашните системни украински удари по логистичните вериги, назначените от Москва власти на полуостров Крим въведоха извънредни мерки. Свободната продажба на бензин за цивилни граждани беше напълно спряна, като горивото се разпределя единствено за държавни и военни нужди. Допълнително беше преустановен и приемът в детските летни лагери на полуострова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #20
05:55 23.06.2026
2 Яко баце
05:58 23.06.2026
3 Кримчанин
Където стъпи руския ботуш става пустиня
Коментиран от #4, #25
06:01 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Атома кога ше падне в охрайна
Коментиран от #16
06:05 23.06.2026
6 Докато руснаците
За Дончо Перчемлиев ще има специално меню от италиянската кухня!
Коментиран от #18
06:07 23.06.2026
7 КОЙТО ВАДИ НОЖ
06:08 23.06.2026
8 Презвитер Козма
Коментиран от #12, #26
06:11 23.06.2026
9 Ние
Коментиран от #11, #13
06:12 23.06.2026
10 Депресирана копейка
06:13 23.06.2026
11 Ха ха
До коментар #9 от "Ние":Към Груз 200
06:14 23.06.2026
12 Шопо
До коментар #8 от "Презвитер Козма":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #41
06:16 23.06.2026
13 Води ни
До коментар #9 от "Ние":Путине към смърта .
06:17 23.06.2026
14 от Москва
Коментиран от #34, #35
06:19 23.06.2026
15 хихи
Коментиран от #21, #22
06:21 23.06.2026
16 Турик
До коментар #5 от "Атома кога ше падне в охрайна":дано стане това!
06:21 23.06.2026
17 Учуден
06:23 23.06.2026
18 Тромпет
До коментар #6 от "Докато руснаците":Лапай бахурааа.
06:24 23.06.2026
19 Дон Корлеоне
06:28 23.06.2026
20 Щом си българин
До коментар #1 от "Българин":И щом се радваш на такива новини. Сигурно желаеш и у нас да стане така, че хората да разберат какво прпизвеждат?
Добре ли си изобщо?
06:29 23.06.2026
21 койдазнай
До коментар #15 от "хихи":Путин вече изпращя с Орешника Донецк. Сега на ред е Воронеж.
Такава им е традицията на братушките!
06:29 23.06.2026
22 Кога това?
До коментар #15 от "хихи":Преди или след като Путин пуkне?
06:31 23.06.2026
23 Ква трагедия във Воронеж??!
Няма трагедия.
06:33 23.06.2026
24 Иван
06:36 23.06.2026
25 Честен трол
До коментар #3 от "Кримчанин":Пиша злобни коментари против Русия. Събирам левро центове за кафе от машината на ъгъла.
06:36 23.06.2026
26 Много-умний
До коментар #8 от "Презвитер Козма":центови русофобчо. Погледни обективните факти. Русия е атакувала масирано 4-5 големи града, но има само две ранени жени. А Украйна е нападнала един завод във Воронеж и е убила 5 човека, а 17 са ранени. Свали си пердетата от очите и виж, че Русия наистина жали украинците, макар да са нацизирани по бандеровски да мразят всичко руско.
Коментиран от #28, #29
06:42 23.06.2026
27 Последния Софиянец
06:46 23.06.2026
28 Шопо
До коментар #26 от "Много-умний":Само от млатене разбира блатара и продажните му копейки!
06:48 23.06.2026
29 койдазнай
До коментар #26 от "Много-умний":Русия вместо да жали украинците, по-добре хич да не ги беше нападала.
Ама Путин трябва да разруши Русия, за това са го сложили.
Коментиран от #36
06:49 23.06.2026
30 Чичи
06:49 23.06.2026
31 оня с коня
Коментиран от #37
06:54 23.06.2026
32 СТИГА
06:55 23.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
До коментар #14 от "от Москва":Безспорно в Москва няма нищо парализирано и метро,летища,автобуси и всичко както си го изредил,но По Лиценз на японската "Тошиба"- ту шииба,ту не шииба.
07:00 23.06.2026
36 койдазнаещи,
До коментар #29 от "койдазнай":припомни си какво се случваше в Украйна и конкретно в Донбас преди Русия да влезе с войски!
Коментиран от #38
07:14 23.06.2026
37 Ха ха
До коментар #31 от "оня с коня":Качвай се на коня и заминавай в матушката си.
Смешни сте! Копейките паднахте под 3.5%.Отивате да правите компания на пропилия се Воленчо.
Коментиран от #39
07:14 23.06.2026
38 Ами знаете, но
До коментар #36 от "койдазнаещи,":Само ганьовските копейки уж не знаят.Влязоха едни уж непознати зелени човечета, изгониха от домовете над 1270 000 украинци и създадоха фалшивите ДНР и ЛНР за да има повод Путлер да нахлуе с ордата си под девиз "наших биют" АсвАбаждай и присоединяй".Стара руско-съветсща тактика
07:18 23.06.2026
39 оня с коня
До коментар #37 от "Ха ха":На какъв кон да се качва Говедото,след като няма дори ник и пише с моя БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ?
07:23 23.06.2026
40 русия Агресор
07:47 23.06.2026
41 Кьонисберг Калининград
До коментар #12 от "Шопо":Смяната на името не го прави руски!
07:50 23.06.2026