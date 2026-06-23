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Нощна ескалация: Русия атакува Украйна с десетки дронове, Москва парализирана от огледални удари
  Тема: Украйна

Нощна ескалация: Русия атакува Украйна с десетки дронове, Москва парализирана от огледални удари

23 Юни, 2026 05:42, обновена 23 Юни, 2026 05:51 2 452 41

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Киев обяви тревога на разсъмване, четирите големи столични летища в Русия спряха полети

Нощна ескалация: Русия атакува Украйна с десетки дронове, Москва парализирана от огледални удари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в зоната на конфликта между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 23 юни.

Към 5:30 часа сутринта двете държави докладваха за масирани вълни от въздушни нападения, задействали системите за противовъздушна отбрана (ПВО) над редица ключови региони и големи градски центрове.

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Най-скорошните удари от изминалата нощ

Първите часове на деня преминаха под знака на интензивни въздушни дуели в дълбокия тил и на двете воюващи страни.

Тревога на разсъмване в Киев

Малко преди изгрев слънце градската администрация в украинската столица активира сирените за въздушна тревога. Властите призоваха гражданите незабавно да се отправят към укритията поради непосредствена заплаха от ракетен обстрел.

Масиран руски налет с дронове

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта руската армия е изстреляла общо 88 дългообхватни дрона и една балистична ракета. Украинската ПВО е успяла да неутрализира 79 от безпилотните апарати.

Нови жертви и пострадали в Украйна

В Запорожка област губернаторът Иван Федоров потвърди, че при среднощните удари е загинала една жена, а трима души са ранени (включително 11-годишно момче). Държавната служба за извънредни ситуации докладва за още трима ранени в Сумска област и една пострадала жена при среднощен удар с дрон в Харков.

Въздушна блокада над Москва

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала 84 украински дрона, насочени към мегаполиса. Поради непосредствената опасност и четирите основни летища на Москва – Внуково, Домодедово, Шереметиево и Жуковски – напълно преустановиха полетите в ранните сутрешните часове. Общо над руска територия са регистрирани 301 прихванати апарата за денонощието.

Равносметката от предходното денонощие

Нощната ескалация надгражда тежките удари от вчерашния ден, чиито последствия продължават да излизат наяве.

Трагедията във Воронеж

Вчерашният ракетен удар на Украйна срещу полупроводников завод във Воронеж (произвеждащ компоненти за руските ракетни системи) доведе до 5 загинали и 28 ранени цивилни, като вълната нанесе тежки материални щети на 10 жилищни блока и 6 къщи.

Ударът по Космическия център

Вчера Генералният щаб на Украйна потвърди и успешния пуск на крилати ракети срещу стратегическия сателитен център за космически комуникации „Дубна“, намиращ се в Подмосковието.

Кризата с горивата в Крим

Вследствие на вчерашните системни украински удари по логистичните вериги, назначените от Москва власти на полуостров Крим въведоха извънредни мерки. Свободната продажба на бензин за цивилни граждани беше напълно спряна, като горивото се разпределя единствено за държавни и военни нужди. Допълнително беше преустановен и приемът в детските летни лагери на полуострова.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    28 17 Отговор
    А каква е тая "трагедия във Воронеж"?!? Имало завод, дето правили части за ракети. Долетяла някаква ракета, реорганизирала производството. Сега по-голямата част от работещите в завода имат отлична идея, какво точно прозивеждат, за какво се позлва и какви ползи носи.

    Коментиран от #20

    05:55 23.06.2026

  • 2 Яко баце

    37 20 Отговор
    Начи щом паниката в крайната и либералните медии прелива в квичене е ясно че ударите на русия са яки и точни,и веднага крайната биля фрълила нахалост нещо си там,айдеее пътеките бе либералните

    05:58 23.06.2026

  • 3 Кримчанин

    30 39 Отговор
    А как хубаво си живеехме в Украйна.Така е с фалшиви референдуми получихме мизерия, купони, дефицит и война.
    Където стъпи руския ботуш става пустиня

    Коментиран от #4, #25

    06:01 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атома кога ше падне в охрайна

    28 23 Отговор
    И в жермания франциа ватикана и шфеицария..това е оста на злото в европата

    Коментиран от #16

    06:05 23.06.2026

  • 6 Докато руснаците

    27 23 Отговор
    Не избомбат някоя западняшка столица, да кажем Лондон, Берлин или Париж, тия побеснели сифилисьични извратеняци, няма да мирясат.
    За Дончо Перчемлиев ще има специално меню от италиянската кухня!

    Коментиран от #18

    06:07 23.06.2026

  • 7 КОЙТО ВАДИ НОЖ

    25 31 Отговор
    ОТ НОЖ УМИРА ..................... ТАКА ЩЕ СЛУЧИ И С ФАШИСТИТЕ В РУСИЯ И ................... ФЮРЕРА ПУТЛЕР .............,.... ФАКТ !

    06:08 23.06.2026

  • 8 Презвитер Козма

    27 29 Отговор
    Чакам сега първата сла-боумна копейка да пита Путин к’во ги жали още украинците. “Жали” ги клети ми недорасляци защото повече от това не може. пРосия воюва на предела си и малка Украйна и надува шушоните

    Коментиран от #12, #26

    06:11 23.06.2026

  • 9 Ние

    7 14 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #11, #13

    06:12 23.06.2026

  • 10 Депресирана копейка

    23 20 Отговор
    Ма на нас ни казаха, че Украйна на съществува и Русия воюва със САЩ и Урсулите. Като е така защо Москва всяка нощ я момбардират, а Лондон, Вашингтон, Париж и Варшава стоят непокътнати?

    06:13 23.06.2026

  • 11 Ха ха

    13 14 Отговор

    До коментар #9 от "Ние":

    Към Груз 200

    06:14 23.06.2026

  • 12 Шопо

    29 21 Отговор

    До коментар #8 от "Презвитер Козма":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #41

    06:16 23.06.2026

  • 13 Води ни

    16 20 Отговор

    До коментар #9 от "Ние":

    Путине към смърта .

    06:17 23.06.2026

  • 14 от Москва

    23 19 Отговор
    Лъжа е че нещо има парализирано в Москва. Всичко функионира, метро, автобуси, летища....май отноео укринформ

    Коментиран от #34, #35

    06:19 23.06.2026

  • 15 хихи

    12 7 Отговор
    а тройка "Орешник" кога? и къде?

    Коментиран от #21, #22

    06:21 23.06.2026

  • 16 Турик

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Атома кога ше падне в охрайна":

    дано стане това!

    06:21 23.06.2026

  • 17 Учуден

    16 16 Отговор
    Украинците как си позволяват да трепят ватнишки гувяда?!😸

    06:23 23.06.2026

  • 18 Тромпет

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Докато руснаците":

    Лапай бахурааа.

    06:24 23.06.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    10 9 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    06:28 23.06.2026

  • 20 Щом си българин

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И щом се радваш на такива новини. Сигурно желаеш и у нас да стане така, че хората да разберат какво прпизвеждат?
    Добре ли си изобщо?

    06:29 23.06.2026

  • 21 койдазнай

    7 10 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Путин вече изпращя с Орешника Донецк. Сега на ред е Воронеж.
    Такава им е традицията на братушките!

    06:29 23.06.2026

  • 22 Кога това?

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Преди или след като Путин пуkне?

    06:31 23.06.2026

  • 23 Ква трагедия във Воронеж??!

    15 11 Отговор
    Легитимна военна цел.
    Няма трагедия.

    06:33 23.06.2026

  • 24 Иван

    13 12 Отговор
    Зеленски побърка лилиПутин!

    06:36 23.06.2026

  • 25 Честен трол

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Кримчанин":

    Пиша злобни коментари против Русия. Събирам левро центове за кафе от машината на ъгъла.

    06:36 23.06.2026

  • 26 Много-умний

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Презвитер Козма":

    центови русофобчо. Погледни обективните факти. Русия е атакувала масирано 4-5 големи града, но има само две ранени жени. А Украйна е нападнала един завод във Воронеж и е убила 5 човека, а 17 са ранени. Свали си пердетата от очите и виж, че Русия наистина жали украинците, макар да са нацизирани по бандеровски да мразят всичко руско.

    Коментиран от #28, #29

    06:42 23.06.2026

  • 27 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Гори блатната кочина от всички страни, а ботокса се крие по калните мазета от 2022г!

    06:46 23.06.2026

  • 28 Шопо

    7 8 Отговор

    До коментар #26 от "Много-умний":

    Само от млатене разбира блатара и продажните му копейки!

    06:48 23.06.2026

  • 29 койдазнай

    9 11 Отговор

    До коментар #26 от "Много-умний":

    Русия вместо да жали украинците, по-добре хич да не ги беше нападала.
    Ама Путин трябва да разруши Русия, за това са го сложили.

    Коментиран от #36

    06:49 23.06.2026

  • 30 Чичи

    12 4 Отговор
    Мирише на изгорели натювци

    06:49 23.06.2026

  • 31 оня с коня

    9 7 Отговор
    БОГ да пази България и нашата единствена закрилница Русия, да се помолим с Божията Помощ да оцелеем в тези трудни времена на изпитания и нашите братски народи да станат пак толкова близки както преди! СЛАВА НА РУСИЯ, ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! АМИН.

    Коментиран от #37

    06:54 23.06.2026

  • 32 СТИГА

    6 4 Отговор
    това лигавене с дронове, пердашете ги с Орешник !

    06:55 23.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "от Москва":

    Безспорно в Москва няма нищо парализирано и метро,летища,автобуси и всичко както си го изредил,но По Лиценз на японската "Тошиба"- ту шииба,ту не шииба.

    07:00 23.06.2026

  • 36 койдазнаещи,

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "койдазнай":

    припомни си какво се случваше в Украйна и конкретно в Донбас преди Русия да влезе с войски!

    Коментиран от #38

    07:14 23.06.2026

  • 37 Ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Качвай се на коня и заминавай в матушката си.
    Смешни сте! Копейките паднахте под 3.5%.Отивате да правите компания на пропилия се Воленчо.

    Коментиран от #39

    07:14 23.06.2026

  • 38 Ами знаете, но

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "койдазнаещи,":

    Само ганьовските копейки уж не знаят.Влязоха едни уж непознати зелени човечета, изгониха от домовете над 1270 000 украинци и създадоха фалшивите ДНР и ЛНР за да има повод Путлер да нахлуе с ордата си под девиз "наших биют" АсвАбаждай и присоединяй".Стара руско-съветсща тактика

    07:18 23.06.2026

  • 39 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха":

    На какъв кон да се качва Говедото,след като няма дори ник и пише с моя БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ?

    07:23 23.06.2026

  • 40 русия Агресор

    1 0 Отговор
    Слава на Украйна

    07:47 23.06.2026

  • 41 Кьонисберг Калининград

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Смяната на името не го прави руски!

    07:50 23.06.2026

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