Нощна ескалация: Русия атакува Украйна с десетки дронове, Москва парализирана от огледални удари

Ситуацията в зоната на конфликта между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 23 юни.

Към 5:30 часа сутринта двете държави докладваха за масирани вълни от въздушни нападения, задействали системите за противовъздушна отбрана (ПВО) над редица ключови региони и големи градски центрове.

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Най-скорошните удари от изминалата нощ

Първите часове на деня преминаха под знака на интензивни въздушни дуели в дълбокия тил и на двете воюващи страни.

Тревога на разсъмване в Киев

Малко преди изгрев слънце градската администрация в украинската столица активира сирените за въздушна тревога. Властите призоваха гражданите незабавно да се отправят към укритията поради непосредствена заплаха от ракетен обстрел.

Масиран руски налет с дронове

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта руската армия е изстреляла общо 88 дългообхватни дрона и една балистична ракета. Украинската ПВО е успяла да неутрализира 79 от безпилотните апарати.

Нови жертви и пострадали в Украйна

В Запорожка област губернаторът Иван Федоров потвърди, че при среднощните удари е загинала една жена, а трима души са ранени (включително 11-годишно момче). Държавната служба за извънредни ситуации докладва за още трима ранени в Сумска област и една пострадала жена при среднощен удар с дрон в Харков.

Въздушна блокада над Москва

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала 84 украински дрона, насочени към мегаполиса. Поради непосредствената опасност и четирите основни летища на Москва – Внуково, Домодедово, Шереметиево и Жуковски – напълно преустановиха полетите в ранните сутрешните часове. Общо над руска територия са регистрирани 301 прихванати апарата за денонощието.

Равносметката от предходното денонощие

Нощната ескалация надгражда тежките удари от вчерашния ден, чиито последствия продължават да излизат наяве.

Трагедията във Воронеж

Вчерашният ракетен удар на Украйна срещу полупроводников завод във Воронеж (произвеждащ компоненти за руските ракетни системи) доведе до 5 загинали и 28 ранени цивилни, като вълната нанесе тежки материални щети на 10 жилищни блока и 6 къщи.

Ударът по Космическия център

Вчера Генералният щаб на Украйна потвърди и успешния пуск на крилати ракети срещу стратегическия сателитен център за космически комуникации „Дубна“, намиращ се в Подмосковието.

Кризата с горивата в Крим

Вследствие на вчерашните системни украински удари по логистичните вериги, назначените от Москва власти на полуостров Крим въведоха извънредни мерки. Свободната продажба на бензин за цивилни граждани беше напълно спряна, като горивото се разпределя единствено за държавни и военни нужди. Допълнително беше преустановен и приемът в детските летни лагери на полуострова.