Горещата вълна спря атомна електроцентрала във Франция

Атомна електроцентрала във Франция беше напълно спряна заради екологични ограничения, свързани с продължаващата гореща вълна в страната, съобщава Франс прес, предава БТА.

АЕЦ Голфеш, разположена в югозападната част на страната, разполага с два реактора с вода под налягане с мощност от по 1,3 гигавата. Централата използва водите на река Гарон за охлаждане на реакторите си.

Единият реактор е бил спрян в понеделник вечерта като превантивна мярка заради прогнозирано повишаване на температурата на водите на река Гарон до 28 градуса по Целзий. Другият реактор е извън експлоатация още от май заради планирана поддръжка, което означава, че към момента централата е напълно спряна.

Съгласно действащо постановление от 2006 г. температурата на речната вода след заустването от централата не трябва да надвишава 28 градуса. Ограничението има за цел да предпази местните екосистеми и водни организми от допълнително затопляне.

Всички 57 ядрени реактора във Франция се нуждаят от непрекъснато охлаждане и поради тази причина са разположени край морето или в близост до големи реки. При екстремни горещини повишаването на температурата на водоемите може да наложи намаляване или временно спиране на производството на електроенергия.

От EDF посочват, че подобни ограничения обичайно имат ограничено отражение върху общото ядрено производство на страната. Според оценките те водят до средно годишно намаление от около 0,3%. В условията на климатични промени обаче този дял може да нарасне до около 1,4% през 2035 г. и 1,5% през 2050 г., ако не бъдат предприети адаптационни мерки.

Френският енергиен оператор вече разглежда възможността за ограничения и в други ядрени мощности, включително в АЕЦ Бюже в югоизточната част на страната.