Марк Рюте пред Fox News: Големият проблем на отбраната е, че не произвеждаме достатъчно оръжия от двете страни на Атлантика

В интервю за американската телевизия Fox News, излъчено броени часове преди ключовата му среща с американския президент в Белия дом, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че основното предизвикателство пред сигурността е недостатъчното производство в отбранителната индустрия, както в Европа, така и в Америка.

Той подчерта неотложната необходимост от мащабно увеличаване на капацитета, за да се гарантира трансатлантическото възпиране и да се попълнят изчерпаните арсенали на съюзниците.

„Тръмп работи върху законодателство за обществени поръчки в областта на отбраната, за да улесни възможността на компаниите да работят заедно за увеличаване на производството, защото ние трябва да попълваме арсеналите си от двете страни на Атлантика“, каза той в интервю.

Рюте припомни, че американският лидер „насърчава всички“ членове на Северноатлантическия алианс да увеличат военните разходи и да стимулират производството в областта на отбраната. „Доколкото разбирам, той ще се срещне с големи американски отбранителни компании“, добави генералният секретар на НАТО.

Европейските съюзници в НАТО оказват ключова подкрепа на САЩ в конфликта с Иран, а военните разходи на континента достигат „зашеметяващи“ нива благодарение на лидерството на Доналд Тръмп, заяви Рюте.



Изявлението на шефа на Алианса е явен опит за туширане на напрежението, след като по-рано тази седмица Доналд Тръмп остро разкритикува европейските партньори (назовавайки конкретно Великобритания, Германия и Италия) за това, че „не са застанали до Вашингтон“ в близкоизточния конфликт.



Европа като „платформа“ за американската мощ



Марк Рюте категорично отхвърли обвиненията, че Европа е обърнала гръб на САЩ, като посочи конкретни оперативни данни. По думите му, упреците на Белия дом се основават на „изолирани случаи“.



„Когато става въпрос за НАТО, знам, че има разочарование, но нека видим фактите — това са единични казуси. По време на конфликта с Иран е имало хиляди излитания и кацания на американски военни самолети в европейски бази“, подчерта Рюте.



Той описа европейския континент като незаменима „платформа за проектиране на мощ“ на САЩ към критични региони като Близкия изток и Африка.





Пълна подкрепа за ядрения натиск над Техеран



Генералният секретар на НАТО изрази пълно съгласие със стратегията на Вашингтон за справяне с режима в Техеран, определяйки Иран като „експортьор на хаос и тероризъм“. [1]



„Президентът Тръмп прави точно това, което е необходимо – свива ядрените възможности на Иран. Можете ли да си представите какво би станало, ако Иран се сдобие с ядрено оръжие? Това би било опустошително за целия свят“, заяви той.





„Зашеметяващи“ бюджети за отбрана благодарение на Тръмп



В опит да ласкае американския държавен глава, Рюте му приписа заслугата за мащабната трансформация на европейската отбрана. Той изтъкна, че европейските страни членки инвестират „зашеметяващи суми“ в сектора, което директно създава нови работни места както в Европа, така и в САЩ.



„Всичко това е благодарение на лидерството на президента Доналд Тръмп. Неговите действия укрепиха целия Алианс и го направиха по-сигурен“, добави генералният секретар.



Контекст на визитата



Интервюто на Рюте бележи началото на тридневното му официално посещение в САЩ. Програмата му включва разговори в Белия дом, срещи с членове на Конгреса и участие в стратегически дискусии с Атлантическия съвет. Основните теми на разговорите зад затворени врати остават бъдещето на подкрепата за Украйна и подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

По-рано Bloomberg съобщи, че министърът на армията на САЩ Даниел Дрискол настоява отбранителната индустрия да разработи по-евтини ракети-прехващачи за системи за противовъздушна отбрана в рамките на една година. Според Bloomberg Дрискол е заявил, че конфликтите в Украйна и Иран са разкрили недостатъците на съществуващата система за обществени поръчки на оръжия, която разчита на скъпи ракети. Агенцията отбеляза, че новата инициатива включва и създаването на мрежа от приблизително 25 държави за разширяване на производството и улесняване на интеграцията на оръжия с американските сили.