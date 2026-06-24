Командирът на американските сили в Европа и Африка генерал Крис Донахю подаде оставка

Командирът на Сухопътните сили на САЩ в Европа и Африка, четиризвездният генерал Крис Донахю, е подал официално документите си за пенсиониране и предстои да освободи поста си през юли, предадоха The Atlantic, CBS News​.

Новината бе потвърдена от множество източници, запознати със ситуацията в Пентагона.

Генерал Донахю е сред най-разпознаваемите фигури в съвременната американска армия. Той стана световно известен през август 2021 г., когато бе заснет като последния американски военнослужещ, който се качва на борда на самолет C-17 при изтеглянето на САЩ от международното летище в Кабул.

Конфликт в Пентагона и предстоящи реформи

Според информация на водещи американски медии, решението на генерала идва след системни неразбирателства с министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет. Напускането на Донахю е част от поредица от изненадващи смени по високите етажи на американската армия, предприети от администрацията на президента Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом. Преди него постовете си напуснаха редица висши генерали и адмирали, включително началникът на щаба на Сухопътните сили генерал Ранди Джордж.

Освен персоналните търкания, важен фактор за оставката са и плановете на Пентагона за радикално преструктуриране. Администрацията подготвя понижаване на ранга на американското командване в Европа и Африка от четиризвездно на тризвездно (ръководено от генерал-лейтенант). Този ход е част от по-широката стратегия на Вашингтон за преразглеждане на американското военно присъствие на Стария континент и намаляване на числеността на войските.

Какво следва?

Очаква се след официалното оттегляне на генерал Донахю през следващия месец, неговият заместник – генерал-майор Кристофър Нори, да поеме временно функциите на изпълняващ длъжността командир на силите в Европа и Африка. Сенатори и експерти по национална сигурност в САЩ вече изразиха загриженост, че бързите смени на ключови военни лидери в момент на глобално напрежение могат да изпратят подвеждащи сигнали към съюзниците в НАТО.