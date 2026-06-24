Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Помощ от приятел! Договорът на „Сърбиягаз“ за доставка на газ от Русия е удължен с три месеца

Помощ от приятел! Договорът на „Сърбиягаз“ за доставка на газ от Русия е удължен с три месеца

24 Юни, 2026 16:51 837 12

  • сърбия-
  • русия-
  • газ-
  • газпром-
  • сърбиягаз-
  • душан баятович

Ако междусистемната връзка с Румъния и Северна Македония и ако капацитетите към Унгария не бъдат увеличени, а съоръженията за съхранение не бъдат завършени, цената на газа ще се увеличи с поне 40 процента

Помощ от приятел! Договорът на „Сърбиягаз“ за доставка на газ от Русия е удължен с три месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Директорът на сръбската държавна газова компания „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви в сръбския парламент, че договорът с Русия за доставка на газ е удължен за следващите три месеца и очаква скоро той да бъде удължен до Нова година, предава сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

Баятович участва в заседанието на сръбския парламент, където се обсъжда въпросът за предоставяне на гаранции от Република Сърбия за уреждане на задълженията на „Сърбиягаз“.

Той заяви, че няма инвестиции без газ и допълни, че ако междусистемната връзка с Румъния и Северна Македония и ако капацитетите към Унгария не бъдат увеличени, а съоръженията за съхранение не бъдат завършени, цената на газа ще се увеличи с поне 40 процента.

„Мисля, че ако погледнете европейския дневен ред, всички тези преносни станции и всички тези газопроводи са в европейския дневен ред и са условие, наред с други неща, за отварянето на Клъстер 3 от преговорните документи за еврочленство. Освен всичко друго, тези преносни станции са условие за отваряне на пазара. Европа изисква всичко това“, каза директорът на „Сърбиягаз“.

Баятович каза още, че „Сърбиягаз“ финансира инвестиционни заеми самостоятелно, но е необходима държавна гаранция, за да бъде завършен проектът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    4 1 Отговор
    Не искат ли от Боташ много изгодно.

    Коментиран от #8

    16:58 24.06.2026

  • 2 Bg дракон 🐉

    4 6 Отговор
    Кеф. Още, ке се мъчат сървите! Имат бая карма да плащат! От 1885 до ден днешен! Крадци и лъжци. Сървия само с грация у Шумадия. Изселване от сървите от Босна и Черна гора. Всичко друго да се върне на Българи и Унгария. Пък, ако протестират у Сибир!

    16:59 24.06.2026

  • 3 Тези са луди да

    6 6 Отговор
    купуват толкова скъп руски газ, само заради лоялност към Кремъл. Трябва да гледат интереса на собствената си държава, а не интересите на Русия.

    Коментиран от #9

    17:00 24.06.2026

  • 4 Хаха

    8 7 Отговор
    Голям приятел, доставя газ на тройна цена отколкото на китайците....

    Коментиран от #11, #12

    17:04 24.06.2026

  • 5 шеломов вова

    2 2 Отговор
    белградски пашалък наш

    17:13 24.06.2026

  • 6 Маке

    5 1 Отговор
    Аре хващайте кофите и тръгвайте да носите газ. ха ха ха

    17:17 24.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Народе????

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Навремето заможните хора са хранели настъпващуя османски поробители с аджи-чорба. Днешните чорбаджии купуват и продават оръжие, което убива нашите братя руснаци и украинци.

    17:49 24.06.2026

  • 9 Има и по-еетин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези са луди да":

    От Боташ..

    17:50 24.06.2026

  • 10 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Рушлямистан клати най много "братските" народи.

    17:51 24.06.2026

  • 11 Що ве?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ние ефките по-наналични цени ли ги купихме?

    17:51 24.06.2026

  • 12 м даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    продължавай си с опорките,евтин драскач нелеп,нищо че тебе те купуват 10 пъти по евтино от всички други тролчета по света,по евтин си и от бот 🤣

    18:00 24.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания