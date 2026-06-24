Помощ от приятел! Договорът на „Сърбиягаз“ за доставка на газ от Русия е удължен с три месеца

Директорът на сръбската държавна газова компания „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви в сръбския парламент, че договорът с Русия за доставка на газ е удължен за следващите три месеца и очаква скоро той да бъде удължен до Нова година, предава сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

Баятович участва в заседанието на сръбския парламент, където се обсъжда въпросът за предоставяне на гаранции от Република Сърбия за уреждане на задълженията на „Сърбиягаз“.

Той заяви, че няма инвестиции без газ и допълни, че ако междусистемната връзка с Румъния и Северна Македония и ако капацитетите към Унгария не бъдат увеличени, а съоръженията за съхранение не бъдат завършени, цената на газа ще се увеличи с поне 40 процента.

„Мисля, че ако погледнете европейския дневен ред, всички тези преносни станции и всички тези газопроводи са в европейския дневен ред и са условие, наред с други неща, за отварянето на Клъстер 3 от преговорните документи за еврочленство. Освен всичко друго, тези преносни станции са условие за отваряне на пазара. Европа изисква всичко това“, каза директорът на „Сърбиягаз“.

Баятович каза още, че „Сърбиягаз“ финансира инвестиционни заеми самостоятелно, но е необходима държавна гаранция, за да бъде завършен проектът.