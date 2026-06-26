Новини
Свят »
САЩ »
Отново в действие! Съединените щати подновиха санкциите срещу руския петрол
  Тема: Украйна

Отново в действие! Съединените щати подновиха санкциите срещу руския петрол

26 Юни, 2026 18:05 1 466 44

  • русия-
  • сащ-
  • петрол-
  • бензин-
  • дизел-
  • украйна-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Според S&P Global, от 12 март до 17 юни Русия е успяла да спечели допълнително над 2 милиарда долара от отмяната на санкциите

Отново в действие! Съединените щати подновиха санкциите срещу руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Американските петролни санкции срещу Русия са отново в сила след изключенията, които Вашингтон въведе в продължение на няколко месеца поради ситуацията с Ормузкия проток. Това заяви днес президентският комисар по санкционната политика на Украйна Владислав Власюк пред РБК-Украйна.

''Американските петролни санкции срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' са в сила отново'', отбеляза Власюк.

Още новини от Украйна

На 12 март, на фона на конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток, САЩ въведоха временни изключения за руския петрол, за да стабилизират световните цени.

Тогава цените на петрола скочиха рязко, тъй като страните от Близкия изток не можеха да изнасят петрола си през блокирания от Иран Ормузки проток.

От самото начало тази стъпка се смяташе за временна. Но изключенията бяха удължавани няколко пъти.

Официално санкциите трябваше да се върнат на 17 юни, но нямаше официално съобщение от Белия дом за това. Същевременно Доналд Тръмп заяви, че ''обмисля'' въпроса.

На 25 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Доналд Тръмп ще вземе окончателно решение за удължаване на изключенията, въз основа на динамиката на цените на световния енергиен пазар.

Според S&P Global, от 12 март до 17 юни Русия е успяла да спечели допълнително над 2 милиарда долара от отмяната на санкциите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    16 40 Отговор
    Криминалната ру3ка кот4ина трябва се У-Н-И-Щ-О-Ж-И 👈

    Коментиран от #18, #21

    18:08 26.06.2026

  • 2 Петър Танев

    13 22 Отговор
    Санкциите на Мадяр.

    Коментиран от #5

    18:08 26.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 25 Отговор
    горкара матушка...всеки я работи както си иска

    Коментиран от #6, #14, #40

    18:09 26.06.2026

  • 4 Софиянец

    34 8 Отговор
    След като иранците ги наритаха, на обора не му остана друго освен да упражнява санкционен произвол и да убива рибари в океана 😂

    18:10 26.06.2026

  • 5 Хихихи

    29 13 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Танев":

    Arma 3 😁 пак ли клипчета от играта пускат тия глупави бандеровци, да им се смее цял свят

    18:11 26.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тити

    13 32 Отговор
    Лоша новина за Радев който е рашистко куче у ще почне да ми пари под краката като Бай Дончо наложи санкции над Лукойл.

    18:12 26.06.2026

  • 8 Втора армия в Света

    16 22 Отговор
    Тая седмица капейките ще я помнят дълго!!!

    Коментиран от #11, #12, #23, #26

    18:12 26.06.2026

  • 9 шеломов вова

    10 18 Отговор
    всички са лоши,само Аз съм Велик,отивам да потропам с токчета.

    18:15 26.06.2026

  • 10 аz СВО Победа 81

    8 11 Отговор
    Къде отиде "духът на Анкъридж"?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    18:22 26.06.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    15 18 Отговор

    До коментар #8 от "Втора армия в Света":

    Не са виновни нито аз, нито Шойгу, нито Герасимов !!! Виновен е целокупния сакат леворък татаро-монголски kaтyн от Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И съсипали Съветския Съюз, а после и Наследството му. Руснаците без украинциге, белорусите, естонците, литовците са един про3д монголски kaтyн, което е видно от ПЕТ години в нищото. Русия е обречена, това е ☝️

    18:23 26.06.2026

  • 12 Топчето

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Втора армия в Света":

    Кой го хвркна капака?

    18:24 26.06.2026

  • 13 Кобзон рекърдс

    11 14 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    18:26 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Примати

    11 17 Отговор
    При сегашната цена на петрола от 72 долара за бренд , Русия дори не може и да си помисли за офанзива. Майтапа се бе … 40 дневния срок на Зеленски ще бъде изпълнен и Украйна ще до размаже русийка . Честита победа украйна

    Коментиран от #34

    18:32 26.06.2026

  • 17 Факти

    9 14 Отговор
    Тръмп прави каквото си иска с Путин. Ако реши може да му изтрие жалката Русия с гумичката, но я пази като плашило за Европа, че последната да купува надценени американски железа.

    Коментиран от #19

    18:32 26.06.2026

  • 18 Ха ХаХа

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Но се унищожава укропската кочина

    18:32 26.06.2026

  • 19 Ха ХаХа

    12 8 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Ще изтрие Русия на Най....

    18:33 26.06.2026

  • 20 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    7 8 Отговор
    Все питаха
    Какво стана
    С Духът на АНКЪРИДЖ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Скоро ще ви се изясни.

    18:33 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Без име

    10 10 Отговор
    От затварянето на Ормузкия пролив спечели единствено Русия. Духът на Анкоридж. За Европа Бангаранга. Какво е спечелил Тръмп, предстои да разберем.

    Коментиран от #25, #27, #32

    18:34 26.06.2026

  • 23 Първата армия в света

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "Втора армия в Света":

    Прав си ! Крайня ще я забравим набързо .

    Коментиран от #33

    18:36 26.06.2026

  • 24 Генерал БОТАШ

    6 10 Отговор
    Е Против Санкциите

    За ВАГИТ .

    А ТРЪМП КАКВО МИСЛИ ПО ВЪПРОСА ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ЩЕ спасява ли Дирника на ВАГИТ

    ФА...Т...МА...КА?

    18:37 26.06.2026

  • 25 Въпросче

    10 5 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    Що им светваш гумените евроатлантически глави ? Не че ще те разберат де .

    Коментиран от #28

    18:39 26.06.2026

  • 26 ПРИГОЖИН

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Втора армия в Света":

    АКО БЕШЕ ЖИВ

    МОЖЕ БИ СИТУАЦИЯТА ЩЕШЕ ДА БЪДЕ
    ДРУГА .

    ГОТВАЧЪТ
    СЕ ОКАЗА ПО ГОЛЕМ ЛИДЕР

    ОТ ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ.

    ВКЛЮЧИТЕЛНО ПУЧЯ ВЪШКАТА.

    СЕГАШНИТЕ
    САМО ПОВТАРЯТ :

    НЕ НАДО ПАНИКИ

    НЕ НАДО ПАНИКИ.

    18:41 26.06.2026

  • 27 Руснак без крак...

    8 11 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    ".. спечели единствено Русия..."

    Бъркаш брачед....
    Спечели криминалната Путинска шайка нямаща нищо общо нито с Русия, нито с глуповатия монголо-татарски народ !!! Русия губи хора, губи пари, губи ресурси. Печелят Путинци, Шойгута, Абрамовичи, Митрофанови и прочия криминална cгaн ☝️

    Коментиран от #36

    18:42 26.06.2026

  • 28 ДА ДЕ

    8 9 Отговор

    До коментар #25 от "Въпросче":

    Ама В МУСКАЛИЕТО

    БУТАТ ТАРАЛЯСНЦИ

    КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ .

    РААА РААА РААА

    18:43 26.06.2026

  • 29 Матю хари

    8 11 Отговор
    Какво стана, ушанки?

    Крим наш, Тръмп наш, а сега пак НАС ОБМАНУЛИ

    18:43 26.06.2026

  • 30 ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВО Победа 81":

    Питай Вацев

    18:44 26.06.2026

  • 31 Путлето

    3 4 Отговор
    Финото.

    18:45 26.06.2026

  • 32 Колективен руски крепостен

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея!

    Коментиран от #35

    18:45 26.06.2026

  • 33 В Киев за три дни

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Първата армия в света":

    Прав си, първи сте по груз 200!!!

    18:49 26.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха ХаХа

    1 5 Отговор
    сутрин ,или вечер се молиш на Бога си, Монголското куче Тангра?

    19:10 26.06.2026

  • 38 Мишел

    5 1 Отговор
    Петролът за Китай и за Северна Корея, който е 80 % от руският петрол за износ, не подлежи на американски санкции. Япония също увеличи вноса от Русия.

    19:16 26.06.2026

  • 39 ОТНОВО В ДЕЙСТВИЕ

    5 1 Отговор
    А даже и еврофашистите купуват руски нефт и газ като полудели.

    19:20 26.06.2026

  • 40 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Горката Русия, има рекорден износ на нефт и газ за месеците от началото на 2026.

    19:21 26.06.2026

  • 41 САЩ ЗАГУБИХА И ИРАНСКАТА ВОЙНА

    3 2 Отговор
    А уж ДЕСТВАХА. Смешници в упадък.

    19:26 26.06.2026

  • 42 Вери гут

    2 2 Отговор
    Дони пак лашка дръгливата мечка.

    19:28 26.06.2026

  • 43 Хихихи

    2 1 Отговор
    Укро трола пак къса ризи в коментарите, ама коментарите му тъпи та тъпи 😂 и най-елементарната укра знае, че крайна няма да я има след войната! Ще я опъват и руснаци, и поляци и лицемерните евролидери, дето сега дават, а после ще си искат по две, хихихи

    19:28 26.06.2026

  • 44 Ксаниба

    1 0 Отговор
    Пак ще се молят на Си да купува за жълти денги.

    19:31 26.06.2026