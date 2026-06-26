Отново в действие! Съединените щати подновиха санкциите срещу руския петрол

Американските петролни санкции срещу Русия са отново в сила след изключенията, които Вашингтон въведе в продължение на няколко месеца поради ситуацията с Ормузкия проток. Това заяви днес президентският комисар по санкционната политика на Украйна Владислав Власюк пред РБК-Украйна.

''Американските петролни санкции срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' са в сила отново'', отбеляза Власюк.

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На 12 март, на фона на конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток, САЩ въведоха временни изключения за руския петрол, за да стабилизират световните цени.

Тогава цените на петрола скочиха рязко, тъй като страните от Близкия изток не можеха да изнасят петрола си през блокирания от Иран Ормузки проток.

От самото начало тази стъпка се смяташе за временна. Но изключенията бяха удължавани няколко пъти.

Официално санкциите трябваше да се върнат на 17 юни, но нямаше официално съобщение от Белия дом за това. Същевременно Доналд Тръмп заяви, че ''обмисля'' въпроса.

На 25 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Доналд Тръмп ще вземе окончателно решение за удължаване на изключенията, въз основа на динамиката на цените на световния енергиен пазар.

Според S&P Global, от 12 март до 17 юни Русия е успяла да спечели допълнително над 2 милиарда долара от отмяната на санкциите.