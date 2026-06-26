Отново в действие! Съединените щати подновиха санкциите срещу руския петрол

Американските петролни санкции срещу Русия са отново в сила след изключенията, които Вашингтон въведе в продължение на няколко месеца поради ситуацията с Ормузкия проток. Това заяви днес президентският комисар по санкционната политика на Украйна Владислав Власюк пред РБК-Украйна.
''Американските петролни санкции срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' са в сила отново'', отбеляза Власюк.
На 12 март, на фона на конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток, САЩ въведоха временни изключения за руския петрол, за да стабилизират световните цени.
Тогава цените на петрола скочиха рязко, тъй като страните от Близкия изток не можеха да изнасят петрола си през блокирания от Иран Ормузки проток.
От самото начало тази стъпка се смяташе за временна. Но изключенията бяха удължавани няколко пъти.
Официално санкциите трябваше да се върнат на 17 юни, но нямаше официално съобщение от Белия дом за това. Същевременно Доналд Тръмп заяви, че ''обмисля'' въпроса.
На 25 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Доналд Тръмп ще вземе окончателно решение за удължаване на изключенията, въз основа на динамиката на цените на световния енергиен пазар.
Според S&P Global, от 12 март до 17 юни Русия е успяла да спечели допълнително над 2 милиарда долара от отмяната на санкциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #18, #21
18:08 26.06.2026
2 Петър Танев
Коментиран от #5
18:08 26.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #14, #40
18:09 26.06.2026
4 Софиянец
18:10 26.06.2026
5 Хихихи
До коментар #2 от "Петър Танев":Arma 3 😁 пак ли клипчета от играта пускат тия глупави бандеровци, да им се смее цял свят
18:11 26.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тити
18:12 26.06.2026
8 Втора армия в Света
Коментиран от #11, #12, #23, #26
18:12 26.06.2026
9 шеломов вова
18:15 26.06.2026
10 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #30
18:22 26.06.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Втора армия в Света":Не са виновни нито аз, нито Шойгу, нито Герасимов !!! Виновен е целокупния сакат леворък татаро-монголски kaтyн от Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И съсипали Съветския Съюз, а после и Наследството му. Руснаците без украинциге, белорусите, естонците, литовците са един про3д монголски kaтyн, което е видно от ПЕТ години в нищото. Русия е обречена, това е ☝️
18:23 26.06.2026
12 Топчето
До коментар #8 от "Втора армия в Света":Кой го хвркна капака?
18:24 26.06.2026
13 Кобзон рекърдс
18:26 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Примати
Коментиран от #34
18:32 26.06.2026
17 Факти
Коментиран от #19
18:32 26.06.2026
18 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":Но се унищожава укропската кочина
18:32 26.06.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Факти":Ще изтрие Русия на Най....
18:33 26.06.2026
20 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Какво стана
С Духът на АНКЪРИДЖ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Скоро ще ви се изясни.
18:33 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Без име
Коментиран от #25, #27, #32
18:34 26.06.2026
23 Първата армия в света
До коментар #8 от "Втора армия в Света":Прав си ! Крайня ще я забравим набързо .
Коментиран от #33
18:36 26.06.2026
24 Генерал БОТАШ
За ВАГИТ .
А ТРЪМП КАКВО МИСЛИ ПО ВЪПРОСА ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
ЩЕ спасява ли Дирника на ВАГИТ
ФА...Т...МА...КА?
18:37 26.06.2026
25 Въпросче
До коментар #22 от "Без име":Що им светваш гумените евроатлантически глави ? Не че ще те разберат де .
Коментиран от #28
18:39 26.06.2026
26 ПРИГОЖИН
До коментар #8 от "Втора армия в Света":АКО БЕШЕ ЖИВ
МОЖЕ БИ СИТУАЦИЯТА ЩЕШЕ ДА БЪДЕ
ДРУГА .
ГОТВАЧЪТ
СЕ ОКАЗА ПО ГОЛЕМ ЛИДЕР
ОТ ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ.
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПУЧЯ ВЪШКАТА.
СЕГАШНИТЕ
САМО ПОВТАРЯТ :
НЕ НАДО ПАНИКИ
НЕ НАДО ПАНИКИ.
18:41 26.06.2026
27 Руснак без крак...
До коментар #22 от "Без име":".. спечели единствено Русия..."
Бъркаш брачед....
Спечели криминалната Путинска шайка нямаща нищо общо нито с Русия, нито с глуповатия монголо-татарски народ !!! Русия губи хора, губи пари, губи ресурси. Печелят Путинци, Шойгута, Абрамовичи, Митрофанови и прочия криминална cгaн ☝️
Коментиран от #36
18:42 26.06.2026
28 ДА ДЕ
До коментар #25 от "Въпросче":Ама В МУСКАЛИЕТО
БУТАТ ТАРАЛЯСНЦИ
КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
БРЕ РУБЛО ИДИОТ .
РААА РААА РААА
18:43 26.06.2026
29 Матю хари
Крим наш, Тръмп наш, а сега пак НАС ОБМАНУЛИ
18:43 26.06.2026
30 ха ха ха
До коментар #10 от "аz СВО Победа 81":Питай Вацев
18:44 26.06.2026
31 Путлето
18:45 26.06.2026
32 Колективен руски крепостен
До коментар #22 от "Без име":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея!
Коментиран от #35
18:45 26.06.2026
33 В Киев за три дни
До коментар #23 от "Първата армия в света":Прав си, първи сте по груз 200!!!
18:49 26.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ха ХаХа
19:10 26.06.2026
38 Мишел
19:16 26.06.2026
39 ОТНОВО В ДЕЙСТВИЕ
19:20 26.06.2026
40 Мишел
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Горката Русия, има рекорден износ на нефт и газ за месеците от началото на 2026.
19:21 26.06.2026
41 САЩ ЗАГУБИХА И ИРАНСКАТА ВОЙНА
19:26 26.06.2026
42 Вери гут
19:28 26.06.2026
43 Хихихи
19:28 26.06.2026
44 Ксаниба
19:31 26.06.2026