Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да има единно послание, когато Путин е готов да се включи в преговорите за мир в Украйна

Украйна и Европа искат мир, единственият постоянен източник на насилие е Русия, целият континент е под заплаха, каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща след края на двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел, пише БТА.
ЕС трябва да бъде сред архитектите на постигането на справедлив и траен мир, добави тя. Рано или късно Русия ще трябва да се присъедини към прегорворите, особено с помощта на натиска от европейските санкции. Когато това време дойде, трябва да бъдем в състояние да отправим единно послание към президента (Владимир) Путин. С председателя Коща ще продължим да работим заедно с украинския президент Володимир Зеленски за постигането на тази цел, посочи Фон дер Лайен.
Коща уточни, че на заседанието са били обсъдени недоразуменията около опита на представители на неговия екип да установят дипломатически канал за връзка с Москва. ЕС няма намерение да бъде посредник в преговорите, след като е на страната на Украйна и ще остане с Киев и след войната, допълни той. Ясно е, че за съжаление нямаме видим знак за готовност от Русия да се включи в сериозни преговори засега, посочи Коща.
Не може да разчитаме само други да предават руските послания, трябва да бъдем в състояние да отправяме непосредствено към Русия нашите послания. Не виждам противоречие и съперничество между различните действащи лица. Само Украйна може да преговаря от свое име. ЕС също трябва да има роля по отношение на гаранциите за сигурност. Европейските интереси трябва да бъдат защитени от европейските институции, на основата на договорите за ЕС, обобщи Коща.
Той определи като исторически напредък началото по същество на преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и отбеляза, че за първи път от 2024 г. Европейският съвет този път е бил в състояние да приеме решенията си с единодушие.
Фон дер Лайен посочи, че за първи път снощи ЕС удължи не с шест, а с 12 месеца срока на действието на вече приетите санкции срещу Русия. Тя каза, че работата по разширяването на санкциите продължава.
Европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна, заяви по-рано днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.
“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел.
Макрон добави, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща трябва да вземе участие в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.
Френският президент каза още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, въпреки че уважава страните, които искат установяването на такива центрове.
Макрон добави, че не е сигурен, че тези центрове са в съответствие с европейските ценности и постави под въпрос тяхната ефективност.
Най-малко трима души са загинали при руски обстрел по украинския град Краматорск, а шестима души са били ранени, предаде Ройтерс, като цитира публикация в Телеграм на губернатора на Донецка област Вадим Филашкин.
По града са били нанесени два удара, засегнали автопарк и многоетажен блок.
Краматорск е част от "укрепения пояс" от украински градове, смятани от Русия за ключова цел в стремежа ѝ да завоюва цялата Донецка област.
По-рано ръководителят на военната администрация на града Олександър Гончаренко съобщи за загинала жена и ранен тийнейджър, припомня Укринформ.
По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.
Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.
"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.
По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.
Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.
Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:19 19.06.2026
2 Дзак
22:21 19.06.2026
3 хаха
22:22 19.06.2026
4 Кукувица кука
22:24 19.06.2026
5 пешо
22:24 19.06.2026
6 Вчера Урсула се изцепи,
22:25 19.06.2026
7 От Европа
Коментиран от #40
22:28 19.06.2026
8 Съдията
22:29 19.06.2026
9 Радев изяде бушовете
Зеленият Чорап се срещна с президента на Украина Волдимир Зеленски:
Зеленски му каза директно без да му дърпа ушите,че при възтоновяването на Украина няма да има предвид нито една българска фирма ,и че България няма да играе никаква роля ,когато ще се раздават стотиците милиарди за възтановяване от ЕС.И препоръча на Мунчо да си вземе ченгето Гундяев в къщи щом ще защитава Русия.
Коментиран от #19, #28, #33
22:29 19.06.2026
10 Сатана Z
Слава на Русия!
22:29 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
Нали всичко щеше да се решава на бойното поле :)
22:31 19.06.2026
15 Българин
22:32 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Защо,
22:34 19.06.2026
19 Ами
До коментар #9 от "Радев изяде бушовете":Когато всичко свърши, няма да има нито окраина, нито ЕС :)
Коментиран от #41
22:34 19.06.2026
20 Лавров
И винаги сме били готови за нещо разумно. Но няма да си губим времето напразно.
22:34 19.06.2026
21 Абе стига сте
22:35 19.06.2026
22 Преговорите ще са
22:35 19.06.2026
23 Ххх
22:36 19.06.2026
24 Иде нова 1917-та за Русия
Коментиран от #29, #34
22:37 19.06.2026
25 Пич
"Миротвореца" ще си даде лаврите на някаква си козар...!? Айде бе......
22:39 19.06.2026
26 Страшно е
Коментиран от #30
22:40 19.06.2026
27 На какво основание
Обидно е да живеем под диктата на корумпирани евро чиновници които печелят милиарди , а ние страдаме заради солидарността с наложените санкции.
22:41 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Днес няма как
До коментар #24 от "Иде нова 1917-та за Русия":да стане "еврейската руска революция" от 1917 г. Тогава САЩ изпратиха укро-хазарина Лев Тротцки (който набързо получил сащиянски паспорт) и с много пари и кораб, една чета от "професионални -революционери - хазари" в царска Русия да я прави "комунистическа". Отделно немските найни служби натовариха с много пари един друг руски хазарин-Ленин в запечатен вагон и също го изпратиха с група "професионални -революционери - хазари" в царска Русия да правят революция там и хаос... Да прецакат Русия, понеже винаги им е пречела... И тези хазари успяха тогава. Ама днес? В Русия днес всеки знае, че хазарите (както и зеленото) са опасни революционери и унищожават страните и народите... Днес няма да им се подведе никой в Русия!
Коментиран от #36
22:44 19.06.2026
30 Нали знаеш, че това е в WCкрайна,
До коментар #26 от "Страшно е":тяхна запазена марка и колкото и да се напъваш, лъжата ти няма да стане истина. Жалък суббезмозъчни жълтопаветник.
22:46 19.06.2026
31 Бадабум джага-джага
Пожарът в газохранилището „Глебовское“ се вижда от спътници. По информация на украинските военни обектът е бил поразен от дронове от клас middle strike, произведени от компанията Fire Point.
Коментиран от #37, #38
22:46 19.06.2026
32 777
22:48 19.06.2026
33 Моряка
До коментар #9 от "Радев изяде бушовете":А от къде Европа ще вземе,че да даде милиарди за възтановяване на Украйна?От нас ли пак ще вземе? Как ще се възтановява Украйна,като такава държава е нямало и няма да има?
22:48 19.06.2026
34 хмм
До коментар #24 от "Иде нова 1917-та за Русия":А на теб кой ти каза, че Зеленски ще преговаря от името на Украйна, а Урсула от името на ЕС?
22:50 19.06.2026
35 Г-жа фон дер миндерен,
22:51 19.06.2026
36 По Русия-Москва
До коментар #29 от "Днес няма как":Днес са дроновете, утре балистиката, след месец РОБОКОПИТЕ.
Коментиран от #39
22:51 19.06.2026
37 Вижда се задния ти
До коментар #31 от "Бадабум джага-джага":вебиризлив разпран двор от спътници. Лъжите нема да ти помогнат.
22:52 19.06.2026
38 Еми щото
До коментар #31 от "Бадабум джага-джага":Путин не иска да ги смаже, като комар на челото с един удар... Така ще е...
Някой друг, НЕподчинен на парите и олигархията, отдавна щеше да е туширал бандерофашите... И евро пуделите, които по природа са си психо пати! Така са родени... Даже и не знаят, че дъските и цялото душаме им хлопат!
22:53 19.06.2026
39 Преди олистиката от Москва ще прилети
До коментар #36 от "По Русия-Москва":изпепеляващия атом и игра окончена всего за полтора часа, можно и менше. Опитвате се да ритате желязна топка със скъсани цървули.
22:55 19.06.2026
40 Много бе бате?
До коментар #7 от "От Европа":"...Сега плащам 300€ ток..."? Вземи си една бутика газ за в кухнята. Аз готвя с 11 кг Пропан цели три месеца. Отделно имам и проточено, газово бойлерче за топлата вода. Излиза много по-евтино. И тока ми е само за ЛЕД-лампите, камерите, телефона, интернета и хладилника. Ако се огряваш на ток, това ще ти изяжда цялата пенсия...
22:57 19.06.2026
41 Нито Зеленски!
До коментар #19 от "Ами":Ама какво казал, вярно казал ли го е, ама с какво пари ще се възстановява, кое? Виж Мариупол. Вече в Русия, изгражда се нов град от Русия. .
Урсула си въобразява, че Путин ще седне на масата, където те ще му кажат: връщай се и освободи превзетите области; блокираните ви пари няма да видите - ще се ползват от Киев (половината ще откраднат); ще се създаде уж демилитаризирана гранична зона с участие на НАТО; и още още. Не я ли чувствате, че урса лети от кеф и самовеличаене.
22:57 19.06.2026