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Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да има единно послание, когато Путин е готов да се включи в преговорите за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да има единно послание, когато Путин е готов да се включи в преговорите за мир в Украйна

19 Юни, 2026 22:17 609 41

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  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
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  • антониу коща

Фон дер Лайен посочи, че за първи път снощи ЕС удължи не с шест, а с 12 месеца срока на действието на вече приетите санкции срещу Русия

Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да има единно послание, когато Путин е готов да се включи в преговорите за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и Европа искат мир, единственият постоянен източник на насилие е Русия, целият континент е под заплаха, каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща след края на двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел, пише БТА.

ЕС трябва да бъде сред архитектите на постигането на справедлив и траен мир, добави тя. Рано или късно Русия ще трябва да се присъедини към прегорворите, особено с помощта на натиска от европейските санкции. Когато това време дойде, трябва да бъдем в състояние да отправим единно послание към президента (Владимир) Путин. С председателя Коща ще продължим да работим заедно с украинския президент Володимир Зеленски за постигането на тази цел, посочи Фон дер Лайен.

Коща уточни, че на заседанието са били обсъдени недоразуменията около опита на представители на неговия екип да установят дипломатически канал за връзка с Москва. ЕС няма намерение да бъде посредник в преговорите, след като е на страната на Украйна и ще остане с Киев и след войната, допълни той. Ясно е, че за съжаление нямаме видим знак за готовност от Русия да се включи в сериозни преговори засега, посочи Коща.

Не може да разчитаме само други да предават руските послания, трябва да бъдем в състояние да отправяме непосредствено към Русия нашите послания. Не виждам противоречие и съперничество между различните действащи лица. Само Украйна може да преговаря от свое име. ЕС също трябва да има роля по отношение на гаранциите за сигурност. Европейските интереси трябва да бъдат защитени от европейските институции, на основата на договорите за ЕС, обобщи Коща.

Той определи като исторически напредък началото по същество на преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и отбеляза, че за първи път от 2024 г. Европейският съвет този път е бил в състояние да приеме решенията си с единодушие.

Фон дер Лайен посочи, че за първи път снощи ЕС удължи не с шест, а с 12 месеца срока на действието на вече приетите санкции срещу Русия. Тя каза, че работата по разширяването на санкциите продължава.

Европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна, заяви по-рано днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Макрон добави, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща трябва да вземе участие в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.

Френският президент каза още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, въпреки че уважава страните, които искат установяването на такива центрове.

Макрон добави, че не е сигурен, че тези центрове са в съответствие с европейските ценности и постави под въпрос тяхната ефективност.

Най-малко трима души са загинали при руски обстрел по украинския град Краматорск, а шестима души са били ранени, предаде Ройтерс, като цитира публикация в Телеграм на губернатора на Донецка област Вадим Филашкин.

По града са били нанесени два удара, засегнали автопарк и многоетажен блок.

Краматорск е част от "укрепения пояс" от украински градове, смятани от Русия за ключова цел в стремежа ѝ да завоюва цялата Донецка област.

По-рано ръководителят на военната администрация на града Олександър Гончаренко съобщи за загинала жена и ранен тийнейджър, припомня Укринформ.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Това за Радев ли се отнася?

    22:19 19.06.2026

  • 2 Дзак

    19 0 Отговор
    Тръмп й го каза. ЕС да преговаря с Русия по своите си въпроси.

    22:21 19.06.2026

  • 3 хаха

    23 0 Отговор
    Разполагала с втората по сила армия в НАТО, измествайки Великото Кралство, бившата османска империя, мнимите съюзници дефакто извън НАТО като Япония , Австралия, Канада, и има могъща армия като на САЩ Китай и Русия, тогава защо искате преговори, защо не сте освободили териториите си, защо не окупирате Русия и Китай като сте втора по сила армия в НАТО, защо половината ви население го нямя, икономоика територия и държава в разруха сега сте на извънредно дишане и фотосинтеза и в застой с някви си дронове и уж ликвидирана 2 милиона армия на Русия като над 700 000 руснаци ви правят на шиш всеки ден, това е доста глупаво от страна на Запада да казва и подкрепя тъпотията и лъжите на Киев за няква победа над Москва и руската армия

    22:22 19.06.2026

  • 4 Кукувица кука

    26 0 Отговор
    Нали побеждавахте Русия. Що се мъчите да кандардисате победителя:))

    22:24 19.06.2026

  • 5 пешо

    24 0 Отговор
    тия така и не разбраха че никой няма да ги пита

    22:24 19.06.2026

  • 6 Вчера Урсула се изцепи,

    22 0 Отговор
    че трябвало укрите, дезертирали в други страни да ги евакуират в 404. Що ли? мЯсото свърши?

    22:25 19.06.2026

  • 7 От Европа

    16 0 Отговор
    Урсула да ми направи тока 100€, както преди санкциите против Русия. Сега плащам 300€ ток, 300€ наем, това социални тарифи, а пенсията ми е 800€. Тегля от спестяванията си, защото не свързвам двата края.

    Коментиран от #40

    22:28 19.06.2026

  • 8 Съдията

    17 0 Отговор
    Посланието на Русия е ясно. Вие нямате думата, решават САЩ и Русия, а вие и за фон не ставате. Жалки пудели.😂

    22:29 19.06.2026

  • 9 Радев изяде бушовете

    2 16 Отговор
    От последните часове

    Зеленият Чорап се срещна с президента на Украина Волдимир Зеленски:

    Зеленски му каза директно без да му дърпа ушите,че при възтоновяването на Украина няма да има предвид нито една българска фирма ,и че България няма да играе никаква роля ,когато ще се раздават стотиците милиарди за възтановяване от ЕС.И препоръча на Мунчо да си вземе ченгето Гундяев в къщи щом ще защитава Русия.

    Коментиран от #19, #28, #33

    22:29 19.06.2026

  • 10 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Урсула ще свърши като Магда Гьобелс.
    Слава на Русия!

    22:29 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    12 0 Отговор
    Какви преговори за мир?
    Нали всичко щеше да се решава на бойното поле :)

    22:31 19.06.2026

  • 15 Българин

    10 1 Отговор
    След краят на СВО Територията 404 ще бъде бъде превърната в една голяма нива,а Украинските нацисти ще се преместят в анклава Баба Алино край Варна.

    22:32 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо,

    4 1 Отговор
    имам чувството че ще трябва много голямо килимче за посрещането на гостите в Москва.🤔

    22:34 19.06.2026

  • 19 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Радев изяде бушовете":

    Когато всичко свърши, няма да има нито окраина, нито ЕС :)

    Коментиран от #41

    22:34 19.06.2026

  • 20 Лавров

    4 0 Отговор
    Не важно дали "единно посланието" им, а да не болни фантазии и мераци.

    И винаги сме били готови за нещо разумно. Но няма да си губим времето напразно.

    22:34 19.06.2026

  • 21 Абе стига сте

    8 2 Отговор
    трили... Какво толкова е казано? Че тази е дъщеря на фашисти, загубили предишната война с Русия и сега тази мечтае за отмъщение... Е, това са фактите!

    22:35 19.06.2026

  • 22 Преговорите ще са

    6 1 Отговор
    WC крайна подписва безусловна капитулация и плащане на репарации от нея и целия пропадналяци съдраняшки западнаро-пропаднал кочиняшко свински свят.

    22:35 19.06.2026

  • 23 Ххх

    8 0 Отговор
    Урсула се старае да унищожи Европа. Пак че Русия не се връзва.

    22:36 19.06.2026

  • 24 Иде нова 1917-та за Русия

    1 6 Отговор
    Абе копеи, кой ви каза, че Путин ще е човека който ще преговаря от името на Русия.

    Коментиран от #29, #34

    22:37 19.06.2026

  • 25 Пич

    5 0 Отговор
    Това прасе за клане го гласят, а то турило каската и чака до мотора...?! Глупаците от ЕС няма да участват в никакви преговори!!! Не Путин, Тръмп няма да ги пусне!!!
    "Миротвореца" ще си даде лаврите на някаква си козар...!? Айде бе......

    22:39 19.06.2026

  • 26 Страшно е

    0 6 Отговор
    В Русия ловят всичко живо по улиците и го пращат на фронта. В тази връзка министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви, че ще повиши месечната норма "груз" 200/300 от 35 000 на 55 000.

    Коментиран от #30

    22:40 19.06.2026

  • 27 На какво основание

    3 0 Отговор
    Урсул и те ни налагат какво ТРЯБВА ние да направим и защо ще ни задължават? Европейските държави бананови републики ли сме ? Или заради банана сме ДЛЪЖНИ да бъдем?
    Обидно е да живеем под диктата на корумпирани евро чиновници които печелят милиарди , а ние страдаме заради солидарността с наложените санкции.

    22:41 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Днес няма как

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иде нова 1917-та за Русия":

    да стане "еврейската руска революция" от 1917 г. Тогава САЩ изпратиха укро-хазарина Лев Тротцки (който набързо получил сащиянски паспорт) и с много пари и кораб, една чета от "професионални -революционери - хазари" в царска Русия да я прави "комунистическа". Отделно немските найни служби натовариха с много пари един друг руски хазарин-Ленин в запечатен вагон и също го изпратиха с група "професионални -революционери - хазари" в царска Русия да правят революция там и хаос... Да прецакат Русия, понеже винаги им е пречела... И тези хазари успяха тогава. Ама днес? В Русия днес всеки знае, че хазарите (както и зеленото) са опасни революционери и унищожават страните и народите... Днес няма да им се подведе никой в Русия!

    Коментиран от #36

    22:44 19.06.2026

  • 30 Нали знаеш, че това е в WCкрайна,

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Страшно е":

    тяхна запазена марка и колкото и да се напъваш, лъжата ти няма да стане истина. Жалък суббезмозъчни жълтопаветник.

    22:46 19.06.2026

  • 31 Бадабум джага-джага

    0 4 Отговор
    Украински дронове нанесоха критични щети на единственото газохранилище в окупирания Крим
    Пожарът в газохранилището „Глебовское“ се вижда от спътници. По информация на украинските военни обектът е бил поразен от дронове от клас middle strike, произведени от компанията Fire Point.

    Коментиран от #37, #38

    22:46 19.06.2026

  • 32 777

    4 0 Отговор
    Не бе вие трябва да сте готови да капитулирате и то скоро.

    22:48 19.06.2026

  • 33 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Радев изяде бушовете":

    А от къде Европа ще вземе,че да даде милиарди за възтановяване на Украйна?От нас ли пак ще вземе? Как ще се възтановява Украйна,като такава държава е нямало и няма да има?

    22:48 19.06.2026

  • 34 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иде нова 1917-та за Русия":

    А на теб кой ти каза, че Зеленски ще преговаря от името на Украйна, а Урсула от името на ЕС?

    22:50 19.06.2026

  • 35 Г-жа фон дер миндерен,

    3 0 Отговор
    дан съ напъваш кат костилка на .ъз,защото евроgeysкия съюз барабар с WCкрайна е менюто на масата и следва да бъде рязано между световните лидери.

    22:51 19.06.2026

  • 36 По Русия-Москва

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Днес няма как":

    Днес са дроновете, утре балистиката, след месец РОБОКОПИТЕ.

    Коментиран от #39

    22:51 19.06.2026

  • 37 Вижда се задния ти

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бадабум джага-джага":

    вебиризлив разпран двор от спътници. Лъжите нема да ти помогнат.

    22:52 19.06.2026

  • 38 Еми щото

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бадабум джага-джага":

    Путин не иска да ги смаже, като комар на челото с един удар... Така ще е...
    Някой друг, НЕподчинен на парите и олигархията, отдавна щеше да е туширал бандерофашите... И евро пуделите, които по природа са си психо пати! Така са родени... Даже и не знаят, че дъските и цялото душаме им хлопат!

    22:53 19.06.2026

  • 39 Преди олистиката от Москва ще прилети

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "По Русия-Москва":

    изпепеляващия атом и игра окончена всего за полтора часа, можно и менше. Опитвате се да ритате желязна топка със скъсани цървули.

    22:55 19.06.2026

  • 40 Много бе бате?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "От Европа":

    "...Сега плащам 300€ ток..."? Вземи си една бутика газ за в кухнята. Аз готвя с 11 кг Пропан цели три месеца. Отделно имам и проточено, газово бойлерче за топлата вода. Излиза много по-евтино. И тока ми е само за ЛЕД-лампите, камерите, телефона, интернета и хладилника. Ако се огряваш на ток, това ще ти изяжда цялата пенсия...

    22:57 19.06.2026

  • 41 Нито Зеленски!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Ама какво казал, вярно казал ли го е, ама с какво пари ще се възстановява, кое? Виж Мариупол. Вече в Русия, изгражда се нов град от Русия. .
    Урсула си въобразява, че Путин ще седне на масата, където те ще му кажат: връщай се и освободи превзетите области; блокираните ви пари няма да видите - ще се ползват от Киев (половината ще откраднат); ще се създаде уж демилитаризирана гранична зона с участие на НАТО; и още още. Не я ли чувствате, че урса лети от кеф и самовеличаене.

    22:57 19.06.2026

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