Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да има единно послание, когато Путин е готов да се включи в преговорите за мир в Украйна

Украйна и Европа искат мир, единственият постоянен източник на насилие е Русия, целият континент е под заплаха, каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща след края на двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел, пише БТА.

ЕС трябва да бъде сред архитектите на постигането на справедлив и траен мир, добави тя. Рано или късно Русия ще трябва да се присъедини към прегорворите, особено с помощта на натиска от европейските санкции. Когато това време дойде, трябва да бъдем в състояние да отправим единно послание към президента (Владимир) Путин. С председателя Коща ще продължим да работим заедно с украинския президент Володимир Зеленски за постигането на тази цел, посочи Фон дер Лайен.

Коща уточни, че на заседанието са били обсъдени недоразуменията около опита на представители на неговия екип да установят дипломатически канал за връзка с Москва. ЕС няма намерение да бъде посредник в преговорите, след като е на страната на Украйна и ще остане с Киев и след войната, допълни той. Ясно е, че за съжаление нямаме видим знак за готовност от Русия да се включи в сериозни преговори засега, посочи Коща.

Не може да разчитаме само други да предават руските послания, трябва да бъдем в състояние да отправяме непосредствено към Русия нашите послания. Не виждам противоречие и съперничество между различните действащи лица. Само Украйна може да преговаря от свое име. ЕС също трябва да има роля по отношение на гаранциите за сигурност. Европейските интереси трябва да бъдат защитени от европейските институции, на основата на договорите за ЕС, обобщи Коща.

Той определи като исторически напредък началото по същество на преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и отбеляза, че за първи път от 2024 г. Европейският съвет този път е бил в състояние да приеме решенията си с единодушие.

Фон дер Лайен посочи, че за първи път снощи ЕС удължи не с шест, а с 12 месеца срока на действието на вече приетите санкции срещу Русия. Тя каза, че работата по разширяването на санкциите продължава.

Европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна, заяви по-рано днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Макрон добави, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща трябва да вземе участие в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.

Френският президент каза още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, въпреки че уважава страните, които искат установяването на такива центрове.

Макрон добави, че не е сигурен, че тези центрове са в съответствие с европейските ценности и постави под въпрос тяхната ефективност.

Най-малко трима души са загинали при руски обстрел по украинския град Краматорск, а шестима души са били ранени, предаде Ройтерс, като цитира публикация в Телеграм на губернатора на Донецка област Вадим Филашкин.

По града са били нанесени два удара, засегнали автопарк и многоетажен блок.

Краматорск е част от "укрепения пояс" от украински градове, смятани от Русия за ключова цел в стремежа ѝ да завоюва цялата Донецка област.

По-рано ръководителят на военната администрация на града Олександър Гончаренко съобщи за загинала жена и ранен тийнейджър, припомня Укринформ.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.