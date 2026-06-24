Все по-малко млади европейци вярват, че ги очаква по-добър живот от този на родителите им

Само една четвърт от младите европейци вярват, че тяхното поколение ще живее по-добре от това на родителите им. Това показва социологическо проучване под наслова „Млада Европа“, публикувано в Берлин и цитирано от ДПА, предава БТА.
Изследването се провежда ежегодно от 2017 г. насам от фондацията на туристическата компания TUI. Според последните резултати едва 25% от анкетираните на възраст между 16 и 26 години смятат, че бъдещето им ще бъде по-добро от това на предходното поколение. За сметка на това 52% очакват жизненото им положение да се влоши.
Проучването е осъществено от института YouGov в периода от 24 април до 21 май тази година сред 8024 млади хора от Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Полша и Великобритания. Данните са представителни за населението в тази възрастова група в съответните държави.
Резултатите показват, че през последното десетилетие оптимизмът сред младите европейци постепенно намалява. През 2017 г. около 70% от анкетираните са гледали положително на бъдещето си, докато днес този дял е спаднал до 57%.
Особено осезаем е спадът в Германия. Там делът на младите хора, които са оптимистично настроени към бъдещето си, е намалял от 64% през 2017 г. до 52% в настоящото изследване.
Проучването разглежда и отношението към демокрацията. Половината от анкетираните смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Други 28% са на мнение, че тя не е нито по-добра, нито по-лоша от останалите форми на управление, а 9% предпочитат алтернативни модели.
В Германия се наблюдава сериозна промяна в нагласите. Ако през 2022 г. 63% от младите германци са определяли демокрацията като най-добрата форма на управление, днес този дял е спаднал до 53%. Същевременно 36% от младите германци проявяват склонност към други форми на управление, докато сред цялото население този показател е около 20%.
Изследването отчита и нарастващо недоволство от начина, по който демокрацията функционира на практика. Само 26% от младите европейци са удовлетворени от работата на демократичните институции в своите държави. Най-високи нива на удовлетвореност са регистрирани във Великобритания - 39%, и Германия - 35%.
В сравнение с 2018 г. недоволството е нараснало в Германия, Франция, Италия и Гърция. За разлика от тях в Полша и Великобритания повече млади хора изразяват положителна оценка за функционирането на демократичната система.
Политологът Торстен Фас от Свободния университет в Берлин, който е академичен консултант на изследването, коментира, че младите хора не отхвърлят демокрацията като идея, а по-скоро губят доверие в начина, по който тя работи. Според анализа оценката им за демократичните институции все по-често е свързана с личното им икономическо положение и перспективите за доходи и развитие.
Макар България да не е сред държавите, включени в проучването, тенденциите за нарастваща несигурност сред младите хора и спад на доверието в институциите се наблюдават и в редица страни от Европейския съюз. Теми като доходите, жилищната достъпност, образованието и възможностите за професионална реализация остават сред основните фактори, които влияят върху оценката на младите хора за бъдещето им и за функционирането на демократичната система в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
16:01 24.06.2026
2 Мурка
16:02 24.06.2026
3 Сталин
PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие
16:02 24.06.2026
4 Що бе
16:04 24.06.2026
5 Хи хи хи хи,
Дигитална валута,джамии и мизерия. Светлото бъдеще на ЕССР!
16:09 24.06.2026
6 когато пришълците им наложат шариата
като им подменят цъкалата с изучаване на културните им табиети
бирата с чай
и булките с бурки
16:09 24.06.2026
7 Реалисти
16:10 24.06.2026
8 Ами
Днес може да е по-лошо от вчера,
но днес ще е по-добре от утре.
16:10 24.06.2026
9 Причините
потънали във виртуалния свят и си мислят, че всико е тик ток и инстаграм, не могат да свършат елементарна работа, мързеливи, нямащи интерес към учение,...никаква амбиция. Всичко това не и без активната подкрепа на родителите, които ги разглезват, като им осигуряват всичко.. та закакво им е да се напъват дори.
16:11 24.06.2026
10 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
16:18 24.06.2026
11 Пастор
16:19 24.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Надежда Крупская, рускиня
16:32 24.06.2026
14 социалист -анти капиталист
16:38 24.06.2026
15 прима виста
Коментиран от #20
16:39 24.06.2026
16 Механик
И кво стана сега? Европейците не вярват в европейското си бъдеще?
Дали па нямат право ?! Май имат, ми с6794е види на мен.
16:45 24.06.2026
17 Алтернатива
16:45 24.06.2026
18 Някой
Та, на какво оторе да се надяват на добър живот европейците?
16:54 24.06.2026
19 Аз пък
Коментиран от #22
17:12 24.06.2026
20 Там
До коментар #15 от "прима виста":е много по-зле за младите. 30% младежка безработица, невъзможно е млад човек да си купи жилище. Китай е най-ужасният пример който искащ да дадеш в слуая. Европа е рай за младите в сравнение с живота на младите в Китай. Живея в Азия между другото и позавам много китайци.
17:16 24.06.2026
21 Вътю Т.Панчев
17:24 24.06.2026
22 Роза
До коментар #19 от "Аз пък":Не си прав!Жилището утре могат да ти го вземат с някой нов закон,а семейството не се знае дали ще се запази!Колкото са "трайни" днешните семейства!
17:35 24.06.2026
23 Студопор
17:36 24.06.2026
24 западналите
17:55 24.06.2026