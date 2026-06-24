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Все по-малко млади европейци вярват, че ги очаква по-добър живот от този на родителите им

Все по-малко млади европейци вярват, че ги очаква по-добър живот от този на родителите им

24 Юни, 2026 15:59 741 24

  • европейци-
  • европа

Ново проучване показва спад на оптимизма сред младите хора в Европа и нарастващо недоволство от начина, по който функционира демокрацията

Все по-малко млади европейци вярват, че ги очаква по-добър живот от този на родителите им - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Само една четвърт от младите европейци вярват, че тяхното поколение ще живее по-добре от това на родителите им. Това показва социологическо проучване под наслова „Млада Европа“, публикувано в Берлин и цитирано от ДПА, предава БТА.

Изследването се провежда ежегодно от 2017 г. насам от фондацията на туристическата компания TUI. Според последните резултати едва 25% от анкетираните на възраст между 16 и 26 години смятат, че бъдещето им ще бъде по-добро от това на предходното поколение. За сметка на това 52% очакват жизненото им положение да се влоши.

Проучването е осъществено от института YouGov в периода от 24 април до 21 май тази година сред 8024 млади хора от Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Полша и Великобритания. Данните са представителни за населението в тази възрастова група в съответните държави.

Резултатите показват, че през последното десетилетие оптимизмът сред младите европейци постепенно намалява. През 2017 г. около 70% от анкетираните са гледали положително на бъдещето си, докато днес този дял е спаднал до 57%.

Особено осезаем е спадът в Германия. Там делът на младите хора, които са оптимистично настроени към бъдещето си, е намалял от 64% през 2017 г. до 52% в настоящото изследване.

Проучването разглежда и отношението към демокрацията. Половината от анкетираните смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Други 28% са на мнение, че тя не е нито по-добра, нито по-лоша от останалите форми на управление, а 9% предпочитат алтернативни модели.

В Германия се наблюдава сериозна промяна в нагласите. Ако през 2022 г. 63% от младите германци са определяли демокрацията като най-добрата форма на управление, днес този дял е спаднал до 53%. Същевременно 36% от младите германци проявяват склонност към други форми на управление, докато сред цялото население този показател е около 20%.

Изследването отчита и нарастващо недоволство от начина, по който демокрацията функционира на практика. Само 26% от младите европейци са удовлетворени от работата на демократичните институции в своите държави. Най-високи нива на удовлетвореност са регистрирани във Великобритания - 39%, и Германия - 35%.

В сравнение с 2018 г. недоволството е нараснало в Германия, Франция, Италия и Гърция. За разлика от тях в Полша и Великобритания повече млади хора изразяват положителна оценка за функционирането на демократичната система.

Политологът Торстен Фас от Свободния университет в Берлин, който е академичен консултант на изследването, коментира, че младите хора не отхвърлят демокрацията като идея, а по-скоро губят доверие в начина, по който тя работи. Според анализа оценката им за демократичните институции все по-често е свързана с личното им икономическо положение и перспективите за доходи и развитие.

Макар България да не е сред държавите, включени в проучването, тенденциите за нарастваща несигурност сред младите хора и спад на доверието в институциите се наблюдават и в редица страни от Европейския съюз. Теми като доходите, жилищната достъпност, образованието и възможностите за професионална реализация остават сред основните фактори, които влияят върху оценката на младите хора за бъдещето им и за функционирането на демократичната система в Европа.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 2 Отговор
    Крайно време е да си внесем щастливи хора в ЕС. Не можем вечно да се занимаваме с песимисти.

    16:01 24.06.2026

  • 2 Мурка

    18 0 Отговор
    защо ЛИ ?

    16:02 24.06.2026

  • 3 Сталин

    26 0 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    16:02 24.06.2026

  • 4 Що бе

    20 1 Отговор
    Не ви ли аресва в есср с фюрера урсула , кая тъпото ,шмерц и макарона

    16:04 24.06.2026

  • 5 Хи хи хи хи,

    20 0 Отговор
    И по-зле ще става. С това малоумно,неизбрано от никого недоразумение,гинеколог за байрактар!
    Дигитална валута,джамии и мизерия. Светлото бъдеще на ЕССР!

    16:09 24.06.2026

  • 6 когато пришълците им наложат шариата

    19 1 Отговор
    тогава млади европейци ще вярват, че ги очаква по-добър живот
    като им подменят цъкалата с изучаване на културните им табиети
    бирата с чай
    и булките с бурки

    16:09 24.06.2026

  • 7 Реалисти

    15 0 Отговор
    Ще си издържат новите европейци да си мързелуват и убиват, докато работят до 75

    16:10 24.06.2026

  • 8 Ами

    19 2 Отговор
    Какво не ви харесва демокрацията?
    Днес може да е по-лошо от вчера,
    но днес ще е по-добре от утре.

    16:10 24.06.2026

  • 9 Причините

    16 1 Отговор
    за това са много.
    потънали във виртуалния свят и си мислят, че всико е тик ток и инстаграм, не могат да свършат елементарна работа, мързеливи, нямащи интерес към учение,...никаква амбиция. Всичко това не и без активната подкрепа на родителите, които ги разглезват, като им осигуряват всичко.. та закакво им е да се напъват дори.

    16:11 24.06.2026

  • 10 Хе хе...

    18 2 Отговор
    Още десетина милиона архитекти, инженери и писатели от близкия изток и Магреба, още стотина пакета санкции срещу Русия, още едно трилионче в 4о4 и нещата ще се оправят.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    16:18 24.06.2026

  • 11 Пастор

    6 1 Отговор
    Вярата е нещо безценно!

    16:19 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Надежда Крупская, рускиня

    2 7 Отговор
    Все по-малко руснаци вярват че ще преживеят управлението на Путин !!! Запомнете го ☝️

    16:32 24.06.2026

  • 14 социалист -анти капиталист

    12 0 Отговор
    Добрия живот беше при Социализма .Демокрацията се окзаза фалшива история , а капитализма е грабеж на хората .

    16:38 24.06.2026

  • 15 прима виста

    9 1 Отговор
    Китай прави показно , как се развива една държава чийто строй е Социализъм .

    Коментиран от #20

    16:39 24.06.2026

  • 16 Механик

    9 1 Отговор
    Ма що така бе? Е на, нашите жълтопаветни ми казват, че "абе ти не гледай Германия! Германия е богата и всичко там е отлично"
    И кво стана сега? Европейците не вярват в европейското си бъдеще?
    Дали па нямат право ?! Май имат, ми с6794е види на мен.

    16:45 24.06.2026

  • 17 Алтернатива

    13 1 Отговор
    Как да вярваме, че ще е по-добър, при положение, че ИИ изяжда работните места, за които сме учили пред очите ни? При положение, че големите градове се пренаселват, естествената околна среда намалява, ценностите се подменят, населението с тия пришълци също... Жилищата стават все по-недостъпни, растат наеми и цените на всичко месец по месец.

    16:45 24.06.2026

  • 18 Някой

    9 1 Отговор
    Хехе! Какво друго да очакват европейците, след като виждат накъде отиват нещата в Европа? Превзели са ги цветнокожи мигранти, икономиката е в колапс, управляват я неспособни калинки в ЕК и ЕП, американците и руснаците се гаврят с Европа. Същото го правят и Китайците, но по-внимателно - все пак, изтока винаги е бил деликатен.
    Та, на какво оторе да се надяват на добър живот европейците?

    16:54 24.06.2026

  • 19 Аз пък

    2 6 Отговор
    живея в пъти по-богато от родителите ми, а децата ми съм ги подсигурил с такъв силен старт че неминуемо ще живеят по-добре от мен. За всеки е различно. Най-важното е да имаш собствено жилище и да направиш семейство навреме.

    Коментиран от #22

    17:12 24.06.2026

  • 20 Там

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "прима виста":

    е много по-зле за младите. 30% младежка безработица, невъзможно е млад човек да си купи жилище. Китай е най-ужасният пример който искащ да дадеш в слуая. Европа е рай за младите в сравнение с живота на младите в Китай. Живея в Азия между другото и позавам много китайци.

    17:16 24.06.2026

  • 21 Вътю Т.Панчев

    2 0 Отговор
    А , дръжте дахау и майданек за красота , вкарвайте примати па чакайте...

    17:24 24.06.2026

  • 22 Роза

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз пък":

    Не си прав!Жилището утре могат да ти го вземат с някой нов закон,а семейството не се знае дали ще се запази!Колкото са "трайни" днешните семейства!

    17:35 24.06.2026

  • 23 Студопор

    3 0 Отговор
    Че как ще живеят по-добре, като имат да плащат за 2 войни. Още повече, че предимно германците живеят предимно под наем. Нямат собствени жилища. Как ще си ги позволят? И занапред ще е така.

    17:36 24.06.2026

  • 24 западналите

    1 0 Отговор
    изтекоха в канала!!!

    17:55 24.06.2026

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