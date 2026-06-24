Все по-малко млади европейци вярват, че ги очаква по-добър живот от този на родителите им

Само една четвърт от младите европейци вярват, че тяхното поколение ще живее по-добре от това на родителите им. Това показва социологическо проучване под наслова „Млада Европа“, публикувано в Берлин и цитирано от ДПА, предава БТА.

Изследването се провежда ежегодно от 2017 г. насам от фондацията на туристическата компания TUI. Според последните резултати едва 25% от анкетираните на възраст между 16 и 26 години смятат, че бъдещето им ще бъде по-добро от това на предходното поколение. За сметка на това 52% очакват жизненото им положение да се влоши.

Проучването е осъществено от института YouGov в периода от 24 април до 21 май тази година сред 8024 млади хора от Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Полша и Великобритания. Данните са представителни за населението в тази възрастова група в съответните държави.

Резултатите показват, че през последното десетилетие оптимизмът сред младите европейци постепенно намалява. През 2017 г. около 70% от анкетираните са гледали положително на бъдещето си, докато днес този дял е спаднал до 57%.

Особено осезаем е спадът в Германия. Там делът на младите хора, които са оптимистично настроени към бъдещето си, е намалял от 64% през 2017 г. до 52% в настоящото изследване.

Проучването разглежда и отношението към демокрацията. Половината от анкетираните смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Други 28% са на мнение, че тя не е нито по-добра, нито по-лоша от останалите форми на управление, а 9% предпочитат алтернативни модели.

В Германия се наблюдава сериозна промяна в нагласите. Ако през 2022 г. 63% от младите германци са определяли демокрацията като най-добрата форма на управление, днес този дял е спаднал до 53%. Същевременно 36% от младите германци проявяват склонност към други форми на управление, докато сред цялото население този показател е около 20%.

Изследването отчита и нарастващо недоволство от начина, по който демокрацията функционира на практика. Само 26% от младите европейци са удовлетворени от работата на демократичните институции в своите държави. Най-високи нива на удовлетвореност са регистрирани във Великобритания - 39%, и Германия - 35%.

В сравнение с 2018 г. недоволството е нараснало в Германия, Франция, Италия и Гърция. За разлика от тях в Полша и Великобритания повече млади хора изразяват положителна оценка за функционирането на демократичната система.

Политологът Торстен Фас от Свободния университет в Берлин, който е академичен консултант на изследването, коментира, че младите хора не отхвърлят демокрацията като идея, а по-скоро губят доверие в начина, по който тя работи. Според анализа оценката им за демократичните институции все по-често е свързана с личното им икономическо положение и перспективите за доходи и развитие.

Макар България да не е сред държавите, включени в проучването, тенденциите за нарастваща несигурност сред младите хора и спад на доверието в институциите се наблюдават и в редица страни от Европейския съюз. Теми като доходите, жилищната достъпност, образованието и възможностите за професионална реализация остават сред основните фактори, които влияят върху оценката на младите хора за бъдещето им и за функционирането на демократичната система в Европа.