Марко Рубио: САЩ няма да направят нищо, което би подкопало сигурността на съюзниците им в Персийския залив

Американският държавен секретар Марко Рубио обеща днес, че САЩ няма да направят нищо, което би подкопало сигурността на съюзниците им в Персийския залив, що се отнася до договорките между Вашингтон и Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще координираме изцяло действията си с нашите партньори в Залива", каза пред журналисти Рубио в столицата на Кувейт, преди да замине за Бахрейн и добави: "Ето защо предприемаме сега тези пътувания и това е причината, поради която сме тук".

"Няма да направим нищо, което би подкопало сигурността на нашите съюзници, на нашите дългогодишни съюзници в региона", допълни американският държавен секретар.

Той е на обиколка в три държави от Залива - Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт и Бахрейн, чиято цел е да успокои американските съюзници в региона, които възприемат предложеното мирно споразумение с Иран като прекалено благоприятно за регионалната сила, която ги атакува по време на войната си със САЩ и Израел, посочва Ройтерс.

След като разговаря с лидера на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян по-рано днес, Рубио се срещана с лидерите на Кувейт, преди да замине за Бахрейн.

"Ако Иран искат да сключат добра и истинска сделка, САЩ са отворени за това. Ако не искат, тогава, разбира се, президентът разполага и с други опции", каза още Рубио.

Той добави, че на 29 или 30 юни в Швейцария е планирана техническа среща с иранците. Преди срещата с членовете на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Рубио заяви, че САЩ искат "да обсъдят с тях всяко решение, взето във връзка с текущите преговори с Техеран", отбелязва Франс прес.

Що се отнася до Ормузкия проток, който е ябълката на раздора в тези преговори, той подчерта, че никоя друга държава освен Иран не подкрепя налагането на такси за преминаване през него.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви па-рано днес, че САЩ не са отправяли искане към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан – условие, което според него е било поставено от Техеран в преговорите му с Вашингтон, предаде Франс прес.

"Ние обявихме, че във всички случаи няма да се оттеглим и към момента, а това е дипломатически успех, няма постъпило никакво искане от страна на САЩ Израел да се оттегли от Ливан", каза Кац по време на интервю в рамките на конгрес на местни лидери в Тел Авив.

"Ясно го посочихме – премиерът (Бенямин Нетаняху) пред президента (Доналд Тръмп), а аз пред (Пийт) Хегсет, министъра на отбраната, че ние сме там, за да защитим жителите на северната част“ на Израел, добави израелският министър, запитан за евентуално изтегляне в случай на хипотетично искане от страна на САЩ.

Ливан и Израел обсъждат предложение, подкрепено от САЩ, което предвижда отстъпването на територии, контролирани понастоящем от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), на ливанската армия, съобщиха официални представители на двете страни, цитирани от Ройтерс.

Предложеният план е част от най-скорошния кръг от преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, които продължават, въпреки че Иран се опитва да превърне въпросите, свързани с Ливан, в основна тема на преговорите със САЩ, отбелязва още световната агенция.

В меморандума за разбирателство със САЩ иранската страна включи клауза, предвиждаща прекратяването на военните операции по всички фронтове, включително и в Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че докато е министър-председател, Израел ще запази "буферната си зона" в Южен Ливан.

От своя страна Дани Данон, постоянният представител на Израел в ООН, изтъкна пред репортери, че Израел възнамерява да отстъпи някои от териториите, които контролира, на ливанската армия, въпреки че на този етап не е ясно колко голяма ще е територията, от която израелската страна е склонна да се изтегли.

"В крайна сметка искаме да се изтеглим обратно към реката (Литани), за да позволим на ливанската армия да заеме тези позиции", уточни Данон. Река Литани се намира на около 30 километра северно от границата с Израел.

Ливан заяви, че една от основните цели, които ще преследва в преговорите, е гарантирането на пълното изтегляне на ЦАХАЛ от ливанските територии.

Израелски представители посочиха, че ливанските военнослужещи, които ще участват в предложения план на САЩ ще преминат през обучение и проверка, за да се гарантира, че те не са свързани с групировката "Хизбула", докато същевременно Израел ще запази военното си присъствие в установената буферна зона покрай границата.

Ливански представител заяви, че двустраните разговори ще се съсредоточат върху определянето на срок за изтегляне на израелските сили и че крайният план ще бъде оповестен след края на преговорите в четвъртък.