Едно историческо решение! Израелското правителство призна арменския геноцид

Израелското правителство одобри днес единодушно признаването на арменския геноцид - термин, който Анкара отхвърля, съобщи в изявление израелското външно министерство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Едно историческо решение: израелското правителство одобри единодушно предложението на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид", се посочва в изявлението.

Това решение, което идва в период на силно напрежение между Турция и Израел, остава да бъде одобрено от парламента.