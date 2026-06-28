Едно историческо решение! Израелското правителство призна арменския геноцид

Израелското правителство одобри днес единодушно признаването на арменския геноцид - термин, който Анкара отхвърля, съобщи в изявление израелското външно министерство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Едно историческо решение: израелското правителство одобри единодушно предложението на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид", се посочва в изявлението.
Това решение, което идва в период на силно напрежение между Турция и Израел, остава да бъде одобрено от парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #7, #9
17:25 28.06.2026
2 Османлиите
Коментиран от #6, #8
17:26 28.06.2026
3 Питам
17:27 28.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:28 28.06.2026
5 Виждащ
17:29 28.06.2026
6 Гост
До коментар #2 от "Османлиите":Т.н. "Възродителен процес" може да се разбере само ако се разглежда през призмата на Студената война и турския неоосманизъм.
17:29 28.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Било
До коментар #2 от "Османлиите":Истината е, че никой не ги е гонил. Обратно канеха, молеха ги да останат. Тогава се поддадоха на провокациите на исламисткия свят.
Но през 1913 турските воиски са дали 24 часа на българите от Одринско да напуснат къщите си под смъртна заплаха.
Българите натоварили на волски каруци имущество и се се отравили към България. Преди 1989 ние искахме репарации за престъпни действия, но остана глас в пустиня.
17:30 28.06.2026
9 Ма наф
До коментар #1 от "Браво":1 милион българи не работят, а чакат някой да им поднесе наготово, я подяние, я репарации.
Както казва Козлодуйския........ Време му е вече.
17:31 28.06.2026
10 лицемери
Коментиран от #17
17:31 28.06.2026
11 Презвитер Козма
17:32 28.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наблюдател
17:35 28.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Митю
17:40 28.06.2026