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Едно историческо решение! Израелското правителство призна арменския геноцид

Едно историческо решение! Израелското правителство призна арменския геноцид

28 Юни, 2026 17:24 478 19

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  • армения-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • никол пашинян-
  • геноцид-
  • арменци

Това решение, което идва в период на силно напрежение между Турция и Израел, остава да бъде одобрено от парламента

Едно историческо решение! Израелското правителство призна арменския геноцид - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелското правителство одобри днес единодушно признаването на арменския геноцид - термин, който Анкара отхвърля, съобщи в изявление израелското външно министерство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Едно историческо решение: израелското правителство одобри единодушно предложението на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид", се посочва в изявлението.

Това решение, което идва в период на силно напрежение между Турция и Израел, остава да бъде одобрено от парламента.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    7 5 Отговор
    Турция да плаща репарации и за българския геноцид.

    Коментиран от #7, #9

    17:25 28.06.2026

  • 2 Османлиите

    11 2 Отговор
    А не само да реват за някакъв Възродитлен процес и да се правят на жертви турчолята.

    Коментиран от #6, #8

    17:26 28.06.2026

  • 3 Питам

    11 2 Отговор
    А кога световната общност ще признае еврейския геноцид над палестинците? Или това ще бъде квалифицирано като "поредната проява на антисемитизъм"? А в случая Натаняху дразни Ердоган!

    17:27 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    хм...когато си във война , да си търсиш още врагове е неразумно ,,,явно Турция дава оръжия на хизбула , които издържаха съмнително дълго

    17:28 28.06.2026

  • 5 Виждащ

    5 1 Отговор
    Развързаха сега ръцете на Ердоган и му изписаха очите.

    17:29 28.06.2026

  • 6 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Османлиите":

    Т.н. "Възродителен процес" може да се разбере само ако се разглежда през призмата на Студената война и турския неоосманизъм.

    17:29 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Било

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Османлиите":

    Истината е, че никой не ги е гонил. Обратно канеха, молеха ги да останат. Тогава се поддадоха на провокациите на исламисткия свят.

    Но през 1913 турските воиски са дали 24 часа на българите от Одринско да напуснат къщите си под смъртна заплаха.
    Българите натоварили на волски каруци имущество и се се отравили към България. Преди 1989 ние искахме репарации за престъпни действия, но остана глас в пустиня.

    17:30 28.06.2026

  • 9 Ма наф

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    1 милион българи не работят, а чакат някой да им поднесе наготово, я подяние, я репарации.

    Както казва Козлодуйския........ Време му е вече.

    17:31 28.06.2026

  • 10 лицемери

    7 1 Отговор
    Не, че не е имало геноцид над арменците, но чифyтитe го правят само за да направят мръсно на султана. Да не говорим, че те извършват геноцид над палестинците. А за гоненията на християни и поругаването на християнски символи в Израел и окупираните от тях ливански земи, всички си мълчат. При следващото освоождаване на Светите земи, християни и мюсюлмани ще се бият рамо до рамо срещу ционистите.

    Коментиран от #17

    17:31 28.06.2026

  • 11 Презвитер Козма

    3 1 Отговор
    Крайно време беше - султаня голям защитник на правата на арабите в Израел го дава, но не вижда че собствената му държава е омацана в кръв до ушите от престъпления срещу човечеството

    17:32 28.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Жест без никаква стойност от Израел.

    17:35 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Митю

    0 0 Отговор
    За да накарат турците да направят първа стъпка.

    17:40 28.06.2026

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