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САЩ засилват икономическия натиск върху Куба: Диас-Канел осъжда „безмилостната война“

САЩ засилват икономическия натиск върху Куба: Диас-Канел осъжда „безмилостната война“

25 Юни, 2026 03:36, обновена 25 Юни, 2026 03:47 508 0

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Държавният глава на островната държава излезе с публикация в Х

САЩ засилват икономическия натиск върху Куба: Диас-Канел осъжда „безмилостната война“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отправи тежки обвинения към Съединените щати.

Според държавния глава на островната държава, американското правителство води „безмилостна война“, целяща да лиши кубинския народ от жизненоважни ресурси и възможности за развитие.

Диас-Канел подчерта, че всяка нова стъпка на Вашингтон е насочена към подкопаване на икономическите устои на Куба. Ограниченията за достъп до международни финансови пазари, прекъсването на горивните доставки и спирането на технологичния трансфер са само част от инструментите, използвани срещу Хавана.

По думите му, тези мерки са не просто санкции, а целенасочени атаки срещу основните източници на доходи на страната

Кубинският лидер не скри, че икономическият натиск оказва „конкретно и брутално въздействие“ върху ежедневието на обикновените граждани. Въпреки това, Диас-Канел е категоричен, че кубинският народ продължава да се съпротивлява и да търси нови пътища за съзидание, въпреки тежките условия.

„Американската агресия не стихва, а напротив – засилва се, защото те не могат да ни победят“, заяви Диас-Канел в публикация в социалната мрежа X. Той изрази увереност, че Куба ще продължи да отстоява независимостта си, независимо от външния натиск.


Куба
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