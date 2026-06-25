САЩ засилват икономическия натиск върху Куба: Диас-Канел осъжда „безмилостната война“

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отправи тежки обвинения към Съединените щати.

Според държавния глава на островната държава, американското правителство води „безмилостна война“, целяща да лиши кубинския народ от жизненоважни ресурси и възможности за развитие.

Диас-Канел подчерта, че всяка нова стъпка на Вашингтон е насочена към подкопаване на икономическите устои на Куба. Ограниченията за достъп до международни финансови пазари, прекъсването на горивните доставки и спирането на технологичния трансфер са само част от инструментите, използвани срещу Хавана.

По думите му, тези мерки са не просто санкции, а целенасочени атаки срещу основните източници на доходи на страната

Кубинският лидер не скри, че икономическият натиск оказва „конкретно и брутално въздействие“ върху ежедневието на обикновените граждани. Въпреки това, Диас-Канел е категоричен, че кубинският народ продължава да се съпротивлява и да търси нови пътища за съзидание, въпреки тежките условия.

„Американската агресия не стихва, а напротив – засилва се, защото те не могат да ни победят“, заяви Диас-Канел в публикация в социалната мрежа X. Той изрази увереност, че Куба ще продължи да отстоява независимостта си, независимо от външния натиск.