Пентагонът инвестира близо 1 милиард долара за модернизация на самолетите „Съдният ден“

Министерството на отбраната на САЩ официално възложи мащабен договор на стойност 984,3 милиона долара на корпорацията Boeing за дълбока модернизация на флота от специализирани самолети E-4B Nightwatch, предадоха Defense News и Janes Defense​.

Машините, по-известни в публичното пространство като самолетите на „Съдния ден“ (Doomsday planes), служат като мобилни въздушни командни пунктове за президента на САЩ, министъра на отбраната и Обединения комитет на началник-щабовете в случай на ядрена война или глобална катастрофа.

Според официалното съобщение на Пентагона, договорът предвижда интегрирането на изцяло нови технологии за управление на мисиите, софтуерно обновяване и модификация на глобалните комуникационни системи. Работата ще се извършва в базата на Boeing в Оклахома Сити и се очаква да приключи изцяло до 31 май 2032 г.

Защо обновяването е критично в момента?

Настоящият флот от четири самолета E-4B е базиран на силно модифицирани корпуси на пътническия Boeing 747-200, които са в експлоатация още от 70-те години на миналия век. Машините остаряват морално и физически, което прави поддръжката им изключително скъпа и трудна.

Тази модернизация е временна, но жизненоважна стъпка:

Защита от електромагнитен импулс (EMP) : Самолетите са проектирани да издържат на топлинни вълни и електромагнитни сривове след ядрен взрив. Обновяването ще гарантира, че аналоговата и дигиталната им защита остава неуязвима за съвременните системи за радиоелектронна борба.

: Самолетите са проектирани да издържат на топлинни вълни и електромагнитни сривове след ядрен взрив. Обновяването ще гарантира, че аналоговата и дигиталната им защита остава неуязвима за съвременните системи за радиоелектронна борба. Постоянен контакт : Чрез новите системи за сателитна и свръхнискочестотна комуникация (VLF), военното командване ще може да управлява американския ядрен арсенал (подводници, бомбардировачи и силози за междуконтинентални ракети) от всяка точка на планетата.

: Чрез новите системи за сателитна и свръхнискочестотна комуникация (VLF), военното командване ще може да управлява американския ядрен арсенал (подводници, бомбардировачи и силози за междуконтинентални ракети) от всяка точка на планетата. Мост към следващото поколение: Тази инвестиция ще поддържа флота в пълна бойна готовност, докато ВВС на САЩ развиват успоредно проекта Survivable Airborne Operations Center (SAOC). През пролетта на 2024 г. компанията Sierra Nevada Corp (SNC) спечели договор за 13 милиарда долара, за да разработи изцяло новия наследник на „Съдния ден“, но първите готови машини няма да влязат на въоръжение преди началото на следващото десетилетие.

Поне един самолет е винаги в 24-часова готовност

Спецификата на E-4B Nightwatch изисква поне една от четирите машини да бъде с напълно запалени двигатели и в денонощна готовност за излитане на американска земя, придружавайки президента при неговите задгранични пътувания. Самолетът може да остане във въздуха дни наред благодарение на възможността за презареждане с гориво в полет, а огромният му корпус е оборудван с филтри срещу радиоактивен прах и специална термокуполна защита.

С новата финансова инжекция от близо милиард долара САЩ дават ясен сигнал на глобалните си съперници, че модернизират и поддържат в безупречно състояние механизмите си за стратегическо възпиране в ера на засилено геополитическо напрежение.