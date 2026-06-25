МОЩЕН ТРУС В ЯПОНИЯ: Земетресение с магнитуд 6.9 разтърси севера, няма данни за жертви и вълни цунами

Силно земетресение с предварителен магнитуд 6.9 разтърси Североизточна Япония рано тази сутрин, заварвайки жителите в сутрешния час пик, предоха световните агенции.

Въпреки сериозния интензитет на труса, Японската метеорологична агенция (JMA) не е издала предупреждение за цунами, а първоначалните доклади от правителството сочат, че няма данни за загинали, сериозно ранени или тежки структурни разрушения.

Земетресението е регистрирано точно в 07:30 ч. местно време (01:30 ч. българско време) с епицентър в Тихия океан, край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина от около 50 километра.

Интензитет „6-плюс“: Трудно стоене на крака и паднали мебели

Въпреки липсата на жертви, усещането на сушата е било изключително силно. В град Хашиками (префектура Аомори) трусът е достигнал ниво „Горна 6“ (6-plus) по японската 7-степенна скала за сеизмична интензивност Шиндо.

Това ниво се дефинира като сила, при която за хората е напълно невъзможно да останат изправени и се налага да пълзят, за да се придвижат.

и се налага да пълзят, за да се придвижат. В засегнатите райони има масови съобщения за преобърнати тежки мебели, паднали предмети от рафтовете и счупени прозорци.

Леко разлюляване в продължение на около минута е усетено дори в столицата Токио, намираща се на стотици километри на юг.

Ядрените обекти са стабилни, Фукушима е без повреди

Говорителят на японското правителство Минору Кихара излезе с извънредно изявление, за да успокои международната общност относно сигурността на атомните централи в региона, които пострадаха тежко при катастрофата през 2011 г.

"Няма регистрирани никакви аномалии или повишаване на радиацията в ядрените съоръжения в страната", потвърди Кихара.

От Tohoku Electric Power и Държавната агенция за ядрено регулиране декларираха, че спрените реактори на АЕЦ „Хигашидори“, както и съоръженията на АЕЦ „Онагава“ и авариралата „Фукушима-1“ функционират в нормален авариен режим за сигурност и системите им не са засегнати.

Блокаж на транспорта: Спрени супервлакове и затворени магистрали

Веднага след регистрирането на труса се задействаха автоматичните системи за сигурност на японската инфраструктура:

Влаковете-стрели : Железопътната компания JR East незабавно преустанови движението на високоскоростните влакове суперизрази Tohoku Shinkansen в участъка между гарите Сендай и Шин-Аомори.

: Железопътната компания JR East незабавно преустанови движението на високоскоростните влакове суперизрази Tohoku Shinkansen в участъка между гарите Сендай и Шин-Аомори. Магистрали: Част от ключовите експресни пътища в префектура Аомори бяха затворени от полицията за извършване на спешни инспекции за пукнатини по асфалта и мостовите съоръжения.

Правителствена мобилизация

Премиерът на Япония Санае Такаичи разпореди незабавното създаване на кризисен щаб към Министерския съвет. Силите за самоотбрана (японската армия) вече започнаха въздушни инспекции с хеликоптери над по-отдалечените планински региони на Ивате и Аомори, за да проверят за евентуални активирани свлачища.

Властите призоваха гражданите да останат нащрек, тъй като в същия район през последните месеци се наблюдава засилена сеизмична активност (включително силни трусове през април и май), и се очакват последващи силни вторични трусове през следващите дни.