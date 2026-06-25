Тръмп загатна, че Турция може да се присъедини отново към програмата за изтребители F-35

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че на Турция може и да бъде позволено да се присъедини отново към програмата за изтребители Ф-35 (F-35 Lightning II) преди срещата на върха на НАТО в Анкара следващия месец, предаде ДПА, съобщи БТА.

На въпроса дали ще донесе добри новини на Анкара относно участието на Турция в програмата, Тръмо отговори: "Мисля, че да". Въпросът се отнасяше и до двигател, произведен в САЩ, който Турция търси за друг проект за изтребители.

"Вероятно ще направя нещо, което ще ги зарадва много", заяви пред журналисти Тръп, който по-рано се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Отношенията между Вашингтон и Анкара бяха обтегнати по време на първия президентски мандат на Тръмп, след като Турция закупи зенитно-ракетни комплекси С-400 през 2019 г. Вследствие на това САЩ изключиха Турция от програмата за изтребители Ф-35, а по-късно наложиха санкции срещу турската служба за обществени поръчки в сферата на отбраната.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че администрацията на САЩ проверява дали Турция отговаря на изискванията за възобновяване на участието ѝ програмата, като процесът все още е в ход.

"(Министърът на отбраната на САЩ) Пийт (Хегсет) и целият екип в момента разглеждат това, тъй като има някои неща, които трябва да потвърдим, че са се случили ... за да спазим американското законодателство. Президентът (Тръмп) ни е помолил да направим това", заяви Ванс пред журналистите.

Тръмп също така подчерта това, което описа като добрите си отношения с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, като заяви, че "турският лидер е противоречива фигура", но отбеляза, че и самият той е такъв.

Американският президент добави, че смята Ердоган за "много добър човек" и заяви, че ако не беше той, може би дори нямаше да присъства на срещата на върха на НАТО в турската столица на 7 и 8 юли.