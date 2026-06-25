Новини
Свят »
Нидерландия »
Съдии от Международния наказателен съд съдят администрацията на Тръмп заради наложени санкции

Съдии от Международния наказателен съд съдят администрацията на Тръмп заради наложени санкции

25 Юни, 2026 10:46, обновена 25 Юни, 2026 10:51 413 2

  • нидерландия-
  • международен наказателен съд-
  • администрация-
  • доналд тръмп

Трима магистрати от Международния наказателен съд твърдят, че американските санкции срещу тях представляват наказание за съдебни решения и сериозно ограничават професионалната и личната им дейност.

Съдии от Международния наказателен съд съдят администрацията на Тръмп заради наложени санкции - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима съдии от Международния наказателен съд (МНС) са завели дело срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заради наложените им санкции. Според информация на „France 24“ ищци по делото са Кимбърли Прост от Канада, Соломи Балунги Боса от Уганда и Рейн Аделаида Софи Алапини-Гансу от Бенин, предава News.bg.

Делото е насочено не само срещу президента Доналд Тръмп, но и срещу няколко високопоставени представители на американската администрация. Сред ответниците са държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш и директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи Брадли Смит.

Администрацията на Тръмп е наложила санкции на най-малко 11 служители на Международния наказателен съд, включително на главния прокурор на институцията. Мерките включват забрани за пътуване и замразяване на активи. Според информацията част от санкциите са свързани с разследванията на МНС срещу Израел, който е сред най-близките съюзници на САЩ.

Напрежението между Вашингтон и съда се засили след като през 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху по подозрения за военни престъпления. Решението предизвика остри реакции от страна на Израел и редица американски политици, които поставиха под въпрос юрисдикцията на съда.

В съдебния иск магистратите твърдят, че санкциите са насочени към наказване на предишни съдебни решения и представляват пряка намеса в независимостта на международното правосъдие. Според тях ограниченията имат тежки практически последици, като възпрепятстват достъпа им до банкови услуги, кредитни карти и редица онлайн платформи.

Съдиите описват мерките като „равностойни на финансово смъртно наказание“, тъй като санкционираните лица изпитват сериозни затруднения при извършването на ежедневни финансови операции и поддържането на нормална професионална дейност.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. като постоянна международна институция, чиято задача е да разследва и преследва извършители на геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и агресия, когато националните съдебни системи не могат или не желаят да предприемат действия. Въпреки това някои големи държави, сред които САЩ, Израел и Русия, не признават юрисдикцията на съда и не са страни по неговия учредителен договор.

Като държава член на Европейския съюз и страна по Римския статут, България подкрепя дейността на Международния наказателен съд и принципите на международното правосъдие. Европейският съюз традиционно защитава независимостта на МНС и призовава държавите да сътрудничат с институцията.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2234

    1 0 Отговор
    Я как МНС си е намерило майстора. Сигурно е полезно да го закриват, а интересно с какви средства и от къде се издържат.

    11:27 25.06.2026

  • 2 Той и тя

    0 0 Отговор
    Да правилно, затворете им кранчето.

    11:29 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания