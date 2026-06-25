Съдии от Международния наказателен съд съдят администрацията на Тръмп заради наложени санкции

Трима съдии от Международния наказателен съд (МНС) са завели дело срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заради наложените им санкции. Според информация на „France 24“ ищци по делото са Кимбърли Прост от Канада, Соломи Балунги Боса от Уганда и Рейн Аделаида Софи Алапини-Гансу от Бенин, предава News.bg.

Делото е насочено не само срещу президента Доналд Тръмп, но и срещу няколко високопоставени представители на американската администрация. Сред ответниците са държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш и директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи Брадли Смит.

Администрацията на Тръмп е наложила санкции на най-малко 11 служители на Международния наказателен съд, включително на главния прокурор на институцията. Мерките включват забрани за пътуване и замразяване на активи. Според информацията част от санкциите са свързани с разследванията на МНС срещу Израел, който е сред най-близките съюзници на САЩ.

Напрежението между Вашингтон и съда се засили след като през 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху по подозрения за военни престъпления. Решението предизвика остри реакции от страна на Израел и редица американски политици, които поставиха под въпрос юрисдикцията на съда.

В съдебния иск магистратите твърдят, че санкциите са насочени към наказване на предишни съдебни решения и представляват пряка намеса в независимостта на международното правосъдие. Според тях ограниченията имат тежки практически последици, като възпрепятстват достъпа им до банкови услуги, кредитни карти и редица онлайн платформи.

Съдиите описват мерките като „равностойни на финансово смъртно наказание“, тъй като санкционираните лица изпитват сериозни затруднения при извършването на ежедневни финансови операции и поддържането на нормална професионална дейност.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. като постоянна международна институция, чиято задача е да разследва и преследва извършители на геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и агресия, когато националните съдебни системи не могат или не желаят да предприемат действия. Въпреки това някои големи държави, сред които САЩ, Израел и Русия, не признават юрисдикцията на съда и не са страни по неговия учредителен договор.

Като държава член на Европейския съюз и страна по Римския статут, България подкрепя дейността на Международния наказателен съд и принципите на международното правосъдие. Европейският съюз традиционно защитава независимостта на МНС и призовава държавите да сътрудничат с институцията.