Иран удари кораб в Ормузкия проток. Кога ще спре огънят?

Иран удари товарен кораб в Ормузкия проток, след като предупреди, че няма да допуска плавателни съдове да напускат Персийския залив без негово разрешение.

Според американски и английски източници нападението е извършено с дрон. То прекрати кампанията на Международната морска организация да евакуира корабите, които са блокирани в залива. Също така атаката опроверга твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Ормузкият проток е отворен и може да се ползва свободно.

САЩ и Иран все още не са постигнали споразумение

Макар британските морски власти да потвърдиха, че няма жертви или тежки екологични ефекти от нападението, цените на горивата на международните пазари веднага се повишиха. Часове преди това американският държавен секретар Марко Рубио увери съюзниците на САЩ в Близкия изток, че Вашингтон ще гарантира сигурното преминава през протока. Той се срещна с външните министри на страните от Персийския залив в Бахрейн.

Военният конфликт между САЩ и Иран е замразен, като двете държави трябва в срок от 60 дни да постигнат трайно мирно споразумение. Техеран и Вашингтон не спират да си разменят заплахи, а сблъсъците между Израел и Хизбула в Ливан продължават. Иран настоява израелската армия да напусне територията на Южен Ливан, за да бъде постигнат траен мир, но премиерът Нетаняху заяви, че докато той е на власт, няма да го допусне.

"Неприемливо и опасно"

Корабът, който е засегнат от иранските атаки, се е движел през маршрут в южната част на Ормузкия проток, близо до крайбрежието на Оман. Централният коридор, през който преди преминаваше около 20% от световната търговия на газ и петрол, остава затворен.

В последната седмица десетки кораби все пак успяват да напуснат Персийския залив. По данни на S&P в сряда са преминали 78 плавателни средства - над половината от обичайния дневен трафик преди войната от средно 130. Иранската революционна гвардия обаче предупреди новия маршрут да не се използва, защото той е бил установен, без Ислямската република да е информирана, което според гвардията е "неприемливо и опасно".