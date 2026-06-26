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Иран удари кораб в Ормузкия проток. Кога ще спре огънят?

Иран удари кораб в Ормузкия проток. Кога ще спре огънят?

26 Юни, 2026 12:45 1 429 19

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • петрол-
  • оман

Техеран предупреди, че няма да допуска плавателни съдове да преминават без неговото разрешение. Цените на горивата веднага се повишиха.

Иран удари кораб в Ормузкия проток. Кога ще спре огънят? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иран удари товарен кораб в Ормузкия проток, след като предупреди, че няма да допуска плавателни съдове да напускат Персийския залив без негово разрешение.

Според американски и английски източници нападението е извършено с дрон. То прекрати кампанията на Международната морска организация да евакуира корабите, които са блокирани в залива. Също така атаката опроверга твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Ормузкият проток е отворен и може да се ползва свободно.

САЩ и Иран все още не са постигнали споразумение

Макар британските морски власти да потвърдиха, че няма жертви или тежки екологични ефекти от нападението, цените на горивата на международните пазари веднага се повишиха. Часове преди това американският държавен секретар Марко Рубио увери съюзниците на САЩ в Близкия изток, че Вашингтон ще гарантира сигурното преминава през протока. Той се срещна с външните министри на страните от Персийския залив в Бахрейн.

Военният конфликт между САЩ и Иран е замразен, като двете държави трябва в срок от 60 дни да постигнат трайно мирно споразумение. Техеран и Вашингтон не спират да си разменят заплахи, а сблъсъците между Израел и Хизбула в Ливан продължават. Иран настоява израелската армия да напусне територията на Южен Ливан, за да бъде постигнат траен мир, но премиерът Нетаняху заяви, че докато той е на власт, няма да го допусне.

"Неприемливо и опасно"

Корабът, който е засегнат от иранските атаки, се е движел през маршрут в южната част на Ормузкия проток, близо до крайбрежието на Оман. Централният коридор, през който преди преминаваше около 20% от световната търговия на газ и петрол, остава затворен.

В последната седмица десетки кораби все пак успяват да напуснат Персийския залив. По данни на S&P в сряда са преминали 78 плавателни средства - над половината от обичайния дневен трафик преди войната от средно 130. Иранската революционна гвардия обаче предупреди новия маршрут да не се използва, защото той е бил установен, без Ислямската република да е информирана, което според гвардията е "неприемливо и опасно".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    17 10 Отговор
    Персите са си у дома.
    Краварите какво дирят там на м....си п....ката

    Коментиран от #7, #9, #19

    12:47 26.06.2026

  • 2 Тръмпонъ

    11 6 Отговор
    Швъ управя....щъ замиреши нъ пърлени шалвари....

    Коментиран от #6

    12:49 26.06.2026

  • 3 СЛОНА

    4 4 Отговор
    КОГАТ АМЕРИКА СТАНИ ЛЕДЕНАТА ШАПКА НА ЗЕМЯТА...

    12:49 26.06.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    6 2 Отговор
    Не лъжете. Това да не ви е едно време. Да манипулирате хората.

    Crude Oil 69.255 2.665 -3.71%
    Brent 72.499 2.761 -3.66%

    Коментиран от #11

    12:50 26.06.2026

  • 5 Сталин

    14 7 Отговор
    Излезе новата книга на Доналд Тръмп -"Изкуството на капитулацията "

    12:50 26.06.2026

  • 6 Сталин

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмпонъ":

    По скоро на пърлени кравешки фъшшкии

    12:51 26.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето е лъжа

    3 2 Отговор
    ТОВА СА ФЮЧЪРСИ!

    13:01 26.06.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    9 5 Отговор
    САЩ натиснаха Оман, и те казаха - минавайте близо до нас ...
    Да, ама Не - Иран им показа кой командва парада в Ормуз.
    А Оман, ако продължи така, може и без приходи от такси да остане ...

    Коментиран от #14

    13:04 26.06.2026

  • 14 Путин

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "ХА ХА ХА":

    Иран не са слабаци като нас "многоходовите".

    13:09 26.06.2026

  • 15 име

    6 4 Отговор
    Островните poдocмecители, педофилите от краваристан и чифyтите няма право дарминават пред протока. Мисля че и френските галфони, но за тях не съм сигурен.

    13:09 26.06.2026

  • 16 Амадор Ривас

    6 6 Отговор
    Съвсем скоро ще замирише на печени чалми....

    13:11 26.06.2026

  • 17 Володя Пичкарьов

    2 4 Отговор
    Стига го продавахте този петрол, само едни ушанки ни останаха.

    13:13 26.06.2026

  • 18 Никога нема да сапре огъна

    6 0 Отговор
    Саш са у фалит им трябват войни безкрай и настъпиха греблото та се показаха колко са слаби и въздух под налягане

    13:34 26.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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