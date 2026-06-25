Рубио уверява съюзниците в Залива, че интересите им ще бъдат защитени при сделка с Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред съюзниците от Залива, че техните интереси ще бъдат взети предвид при всяко бъдещо споразумение с Иран. Това съобщава Ройтерс, предава БТА.

Рубио е на дипломатическа обиколка в Близкия изток, чиято цел е да намали скептицизма на партньорите на САЩ в региона относно предварителните договорености между Вашингтон и Техеран.

В рамките на посещението си той се срещна с външните министри на страните от Съвета за сътрудничество в Залива, както и с представители на Бахрейн - държава, в която е разположен Пети флот на ВМС на САЩ. Основният акцент на разговорите е бил свързан с опасенията, че евентуалното споразумение с Иран може да бъде твърде благоприятно за Техеран и да отслаби регионалната сигурност.

Американският държавен секретар подчерта, че Съединените щати се стремят към траен мир с Иран, който няма да подкопае сигурността и просперитета на съюзниците им в богатия на петрол регион.

Според Рубио деликатността на преговорите е висока, тъй като страните от Залива се опасяват, че прекомерни отстъпки към Техеран могат да променят баланса на силите в региона и да засегнат енергийните доставки и петролните потоци.

По време на предишни срещи в Обединените арабски емирства и Кувейт той е уверил местните власти, че всяко споразумение няма да бъде в ущърб на дългогодишните съюзници на САЩ. „Няма да направим нищо, което да подкопае сигурността на нашите съюзници в региона“, заяви Рубио пред журналисти в Кувейт.

В същото време външният министър на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни приветства инициативата на Оман за създаване на морски коридор за безопасно преминаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки.

Обиколката на Рубио се провежда на фона на първото дипломатическо напрежение след рамковото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, започнал с военни действия в региона на 28 февруари.

Напрежението около Иран и сигурността в Персийския залив има пряко значение за международните енергийни пазари, тъй като регионът е ключов за доставките на петрол и природен газ. Всяко споразумение или ескалация между САЩ и Иран може да повлияе върху цените на енергийните ресурси в Европа. Като член на Европейския съюз България следи развитието на преговорите, тъй като те са важни за енергийната сигурност и стабилността на световната икономика.