Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Рубио уверява съюзниците в Залива, че интересите им ще бъдат защитени при сделка с Иран

Рубио уверява съюзниците в Залива, че интересите им ще бъдат защитени при сделка с Иран

25 Юни, 2026 14:34 487 4

  • иран-
  • рубио-
  • залив-
  • интереси-
  • защитени-
  • сделка

Американският държавен секретар заяви в региона, че Вашингтон търси траен мир с Техеран, без да застрашава сигурността на съюзниците си в Персийския залив.

Рубио уверява съюзниците в Залива, че интересите им ще бъдат защитени при сделка с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред съюзниците от Залива, че техните интереси ще бъдат взети предвид при всяко бъдещо споразумение с Иран. Това съобщава Ройтерс, предава БТА.

Рубио е на дипломатическа обиколка в Близкия изток, чиято цел е да намали скептицизма на партньорите на САЩ в региона относно предварителните договорености между Вашингтон и Техеран.

В рамките на посещението си той се срещна с външните министри на страните от Съвета за сътрудничество в Залива, както и с представители на Бахрейн - държава, в която е разположен Пети флот на ВМС на САЩ. Основният акцент на разговорите е бил свързан с опасенията, че евентуалното споразумение с Иран може да бъде твърде благоприятно за Техеран и да отслаби регионалната сигурност.

Американският държавен секретар подчерта, че Съединените щати се стремят към траен мир с Иран, който няма да подкопае сигурността и просперитета на съюзниците им в богатия на петрол регион.

Според Рубио деликатността на преговорите е висока, тъй като страните от Залива се опасяват, че прекомерни отстъпки към Техеран могат да променят баланса на силите в региона и да засегнат енергийните доставки и петролните потоци.

По време на предишни срещи в Обединените арабски емирства и Кувейт той е уверил местните власти, че всяко споразумение няма да бъде в ущърб на дългогодишните съюзници на САЩ. „Няма да направим нищо, което да подкопае сигурността на нашите съюзници в региона“, заяви Рубио пред журналисти в Кувейт.

В същото време външният министър на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни приветства инициативата на Оман за създаване на морски коридор за безопасно преминаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки.

Обиколката на Рубио се провежда на фона на първото дипломатическо напрежение след рамковото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, започнал с военни действия в региона на 28 февруари.

Напрежението около Иран и сигурността в Персийския залив има пряко значение за международните енергийни пазари, тъй като регионът е ключов за доставките на петрол и природен газ. Всяко споразумение или ескалация между САЩ и Иран може да повлияе върху цените на енергийните ресурси в Европа. Като член на Европейския съюз България следи развитието на преговорите, тъй като те са важни за енергийната сигурност и стабилността на световната икономика.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Русия моли някой я защити от развилняла се Украйна !!! Движухата за рушняците тепърва почва ☝️

    14:47 25.06.2026

  • 2 Краварите

    1 1 Отговор
    нямат ход, освен да признаят че се издъниха. Другия ход е война с години напред.

    Коментиран от #3

    14:56 25.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Краварите":

    Аха....познато, познато 😁

    14:57 25.06.2026

  • 4 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Пръдлю

    15:32 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания