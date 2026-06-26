НАТО подписва договори за десетки милиарди долари на срещата в Анкара

Предстоящата среща на върха на НАТО в Турция (7–8 юли 2026 г.) ще се превърне в платформа за подписването на нови отбранителни договори за десетки милиарди долари. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на изявление в Атлантическия съвет във Вашингтон, цитиран от Reuters и БТА.

По думите му организацията навлиза в начален етап на „военнопромишлена революция“, която има за цел не само да укрепи сигурността, но и да осигури стотици хиляди работни места и икономически растеж за съюзниците.

Край на фрагментацията и бюрокрацията

Основната цел на мегасделките е преминаването от производство на единични високотехнологични оръжия към ускорено и масово производство. Рюте подчерта необходимостта от преодоляване на разпокъсаността между отбранителните индустрии на отделните държави в Европа.

Паралелно с това съюзниците планират драстично съкращаване на бюрократичните процедури – особено във Вашингтон – за да се ускори одобрението и доставката на поръчаното въоръжение.

Къде ще отидат милиардите?

Според дипломатически източници и подготвяните проекти за декларацията в Анкара, новите инвестиции на европейските държави ще бъдат концентрирани в три стратегически направления:

Капацитет за дълбоки удари (Deep-strike): Дългообхватни ракетни системи, способни да поразяват цели дълбоко зад фронтовата линия.

Противовъздушна отбрана (ПВО): Мащабно модернизиране на щита над европейското въздушно пространство.

Автономни системи: Масово внедряване на съвременни дронове и безпилотни технологии.

Геополитическият залог

Мащабните поръчки, голяма част от които ще се изпълняват от американския военнопромишлен комплекс, се разглеждат и като ясен политически сигнал от страна на Рюте към администрацията на Доналд Тръмп за икономическите ползи на САЩ от Алианса. Сделките ще демонстрират и решимостта на държавите да преследват новата амбициозна цел – отбранителни разходи от 5% от БВП до 2035 г.

На срещата на върха в Анкара се очаква да бъде финализиран и пакет от 70 милиарда евро военна помощ за Украйна, а президентът Володимир Зеленски ще присъства лично на форума в турската столица.

Русия остава най-голямата, най-директната и дългосрочна заплаха за евро-атлантическата сигурност, потвърди Марк Рюте. Ръководителят на алианса многократно подчертава, че Москва се подготвя за дългосрочна конфронтация не само с Украйна, но и с целия съюз.

Петгодишен прозорец за реакция

Рюте предупреди, че ако не се предприемат спешни мерки, Русия може да бъде военно готова за директна агресия срещу страна от НАТО в рамките на следващите пет години.„Времето не е на наша страна“: Генералният секретар отбеляза, че част от съюзниците все още подценяват спешността на ситуацията и настоява за незабавни действия.

Натиск за военни разходи и финансиране

НАТО изисква от държавите членки да надскочат досегашния минимум от 2% от БВП за отбрана. Обсъждат се цели за инвестиции в размери до 5% от БВП, за да се покрият нуждите от превъоръжаване.Преминаване към военновременна нагласа: Алиансът се стреми спешно да увеличи производствения си капацитет за боеприпаси и тежка техника, тъй като дългосрочната конфронтация изисква устойчивост на веригите за доставки

Единство на Източния фланг

Позицията на Рюте се припокрива напълно с регионалните декларации на държавите от Източния фланг (включително България). Те официално заложиха в свои съвместни документи, че Русия ще остане основната дестабилизираща сила в Черноморския и Балтийския регион през следващото десетилетие.🇷🇺 Позицията на Москва

Отговор от Кремъл

Руският президент Владимир Путин категорично отхвърля тези предупреждения, наричайки ги „абсурдни“ и твърдейки, че Русия няма геополитически интерес да атакува държави от НАТО.