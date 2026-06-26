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НАТО подписва договори за десетки милиарди долари на срещата в Анкара

НАТО подписва договори за десетки милиарди долари на срещата в Анкара

26 Юни, 2026 02:56, обновена 26 Юни, 2026 04:16 695 17

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Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви мащабна „военнопромишлена революция“, насочена към масово производство на оръжия и системи за дълбоки удари

НАТО подписва договори за десетки милиарди долари на срещата в Анкара - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предстоящата среща на върха на НАТО в Турция (7–8 юли 2026 г.) ще се превърне в платформа за подписването на нови отбранителни договори за десетки милиарди долари. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на изявление в Атлантическия съвет във Вашингтон, цитиран от Reuters и БТА.

По думите му организацията навлиза в начален етап на „военнопромишлена революция“, която има за цел не само да укрепи сигурността, но и да осигури стотици хиляди работни места и икономически растеж за съюзниците.

Край на фрагментацията и бюрокрацията

Основната цел на мегасделките е преминаването от производство на единични високотехнологични оръжия към ускорено и масово производство. Рюте подчерта необходимостта от преодоляване на разпокъсаността между отбранителните индустрии на отделните държави в Европа.

Паралелно с това съюзниците планират драстично съкращаване на бюрократичните процедури – особено във Вашингтон – за да се ускори одобрението и доставката на поръчаното въоръжение.

Къде ще отидат милиардите?

Според дипломатически източници и подготвяните проекти за декларацията в Анкара, новите инвестиции на европейските държави ще бъдат концентрирани в три стратегически направления:

Капацитет за дълбоки удари (Deep-strike): Дългообхватни ракетни системи, способни да поразяват цели дълбоко зад фронтовата линия.

Противовъздушна отбрана (ПВО): Мащабно модернизиране на щита над европейското въздушно пространство.

Автономни системи: Масово внедряване на съвременни дронове и безпилотни технологии.

Геополитическият залог

Мащабните поръчки, голяма част от които ще се изпълняват от американския военнопромишлен комплекс, се разглеждат и като ясен политически сигнал от страна на Рюте към администрацията на Доналд Тръмп за икономическите ползи на САЩ от Алианса. Сделките ще демонстрират и решимостта на държавите да преследват новата амбициозна цел – отбранителни разходи от 5% от БВП до 2035 г.

На срещата на върха в Анкара се очаква да бъде финализиран и пакет от 70 милиарда евро военна помощ за Украйна, а президентът Володимир Зеленски ще присъства лично на форума в турската столица.

Русия остава най-голямата, най-директната и дългосрочна заплаха за евро-атлантическата сигурност, потвърди Марк Рюте. Ръководителят на алианса многократно подчертава, че Москва се подготвя за дългосрочна конфронтация не само с Украйна, но и с целия съюз.

Петгодишен прозорец за реакция

Рюте предупреди, че ако не се предприемат спешни мерки, Русия може да бъде военно готова за директна агресия срещу страна от НАТО в рамките на следващите пет години.„Времето не е на наша страна“: Генералният секретар отбеляза, че част от съюзниците все още подценяват спешността на ситуацията и настоява за незабавни действия.

Натиск за военни разходи и финансиране

НАТО изисква от държавите членки да надскочат досегашния минимум от 2% от БВП за отбрана. Обсъждат се цели за инвестиции в размери до 5% от БВП, за да се покрият нуждите от превъоръжаване.Преминаване към военновременна нагласа: Алиансът се стреми спешно да увеличи производствения си капацитет за боеприпаси и тежка техника, тъй като дългосрочната конфронтация изисква устойчивост на веригите за доставки

Единство на Източния фланг

Позицията на Рюте се припокрива напълно с регионалните декларации на държавите от Източния фланг (включително България). Те официално заложиха в свои съвместни документи, че Русия ще остане основната дестабилизираща сила в Черноморския и Балтийския регион през следващото десетилетие.🇷🇺 Позицията на Москва

Отговор от Кремъл

Руският президент Владимир Путин категорично отхвърля тези предупреждения, наричайки ги „абсурдни“ и твърдейки, че Русия няма геополитически интерес да атакува държави от НАТО.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калашници пикчърс

    8 7 Отговор
    Окрадоха ни парите, хораааа.
    Накрая народът плаща с кръв даже. Откакто сме в НАТО върви най-големият грабеж на България!

    03:02 26.06.2026

  • 2 Мдаа

    3 6 Отговор
    Първият транш от пакета за помощ от 90 милиарда евро за Украйна вече няма да включва 5,9 милиарда евро за производство на дронове, съобщава Euractiv. Киев ще получи едва 3,2 милиарда евро за директна бюджетна подкрепа. ЕС евентуално ще закупи дронове сам, за да избегне корупционни схеми, в които вероятно участва украинската страна. Втори транш около три милиарда се очаква най-рано през Септември.

    03:06 26.06.2026

  • 3 Защо не помогнете на Венецуела

    7 7 Отговор
    Бе противни убийци това сте НАТО.

    03:08 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз във факти не намирам една дума

    5 8 Отговор
    За земетресението във Венецуела. Какво е това безразличие. Голям грях.

    Коментиран от #7, #9

    03:12 26.06.2026

  • 6 оня с коня

    6 5 Отговор
    за мен е важно че НАТО ме пази , а ЕВРОПА ме храни!!!!

    аз като един обикновен ганьо лежа на дивана и ПЪPДЯ по цял ден също ми е важно ,че има и банани в магазина редовно!

    ям бананитеПPЪЦКАМ и ми е презКУРA за окpаньците дето лежат в окoпитеEБAЛ съм ги вПoМИЯPИТЕ , да мрътЗA натo-то

    03:12 26.06.2026

  • 7 ако не знаеш адреса питай ИИ къде е

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз във факти не намирам една дума":

    за оня помиярМИЛЕН са важни кликанията кои ще влиза и ще прави кликания за венецуела?

    мен ако ме питаш иди във редакцията и ги запали тияБОКЛУЦИ

    две шишета бензин мяташ през врата палиш и я залостваш отвън и да не ти е жал всички мисирки са долниБОКЛУУЦИ! продажна сган

    03:15 26.06.2026

  • 8 Ох повярвах

    6 0 Отговор
    Какво се произвежда в Европа вече, че щяла оръжия да произвежда сега. Досега не произвеждахте ли за хиляди милиарди оръжия. Оказаха се безполезна ламарина. Сега щели дронове да правят. Войници нямат, ама щели да побеждават. Американците не посмяха да стъпят в Иран (всъщност посмяха, ама снимките на изгорените самолети бяха потресаващи), та щели да воюват.

    Всичко е Маде ин Чайна. Скоро и хранителните стоки ще са от там - запомнете го това.

    Коментиран от #10, #12

    03:20 26.06.2026

  • 9 Да цвъкнеш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз във факти не намирам една дума":

    Да не пропуснеш.

    03:23 26.06.2026

  • 10 Делкат си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ох повярвах":

    Мангизите

    03:24 26.06.2026

  • 11 Ни дете ни коте

    2 0 Отговор
    Нито акъл нито образование.

    Коментиран от #13

    03:27 26.06.2026

  • 12 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ох повярвах":

    47 броя Ф-35 ДЕТО БИЛИ НЕВИДИМИ събориха иранците и краварите сеНАСРАХА от страх

    03:36 26.06.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ни дете ни коте":

    само някакви евнуси управляват света

    03:37 26.06.2026

  • 14 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА и ти от НАТО и нас да НАПАДНАТ. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    03:38 26.06.2026

  • 15 Миротворци

    2 1 Отговор
    Колонизатори, масови убийци- демокрация ли...

    03:42 26.06.2026

  • 16 Хи хи

    1 1 Отговор
    На всеки произведен хляб - произведена бомба или дрон, който да пуска бомби !!

    03:48 26.06.2026

  • 17 Айляк

    0 0 Отговор
    Ей заради това са войните - натю да подписва договори за милиарди.

    04:58 26.06.2026