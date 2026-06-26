НАТО подписва договори за десетки милиарди долари на срещата в Анкара

Предстоящата среща на върха на НАТО в Турция (7–8 юли 2026 г.) ще се превърне в платформа за подписването на нови отбранителни договори за десетки милиарди долари. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на изявление в Атлантическия съвет във Вашингтон, цитиран от Reuters и БТА.
По думите му организацията навлиза в начален етап на „военнопромишлена революция“, която има за цел не само да укрепи сигурността, но и да осигури стотици хиляди работни места и икономически растеж за съюзниците.
Край на фрагментацията и бюрокрацията
Основната цел на мегасделките е преминаването от производство на единични високотехнологични оръжия към ускорено и масово производство. Рюте подчерта необходимостта от преодоляване на разпокъсаността между отбранителните индустрии на отделните държави в Европа.
Паралелно с това съюзниците планират драстично съкращаване на бюрократичните процедури – особено във Вашингтон – за да се ускори одобрението и доставката на поръчаното въоръжение.
Къде ще отидат милиардите?
Според дипломатически източници и подготвяните проекти за декларацията в Анкара, новите инвестиции на европейските държави ще бъдат концентрирани в три стратегически направления:
Капацитет за дълбоки удари (Deep-strike): Дългообхватни ракетни системи, способни да поразяват цели дълбоко зад фронтовата линия.
Противовъздушна отбрана (ПВО): Мащабно модернизиране на щита над европейското въздушно пространство.
Автономни системи: Масово внедряване на съвременни дронове и безпилотни технологии.
Геополитическият залог
Мащабните поръчки, голяма част от които ще се изпълняват от американския военнопромишлен комплекс, се разглеждат и като ясен политически сигнал от страна на Рюте към администрацията на Доналд Тръмп за икономическите ползи на САЩ от Алианса. Сделките ще демонстрират и решимостта на държавите да преследват новата амбициозна цел – отбранителни разходи от 5% от БВП до 2035 г.
На срещата на върха в Анкара се очаква да бъде финализиран и пакет от 70 милиарда евро военна помощ за Украйна, а президентът Володимир Зеленски ще присъства лично на форума в турската столица.
Русия остава най-голямата, най-директната и дългосрочна заплаха за евро-атлантическата сигурност, потвърди Марк Рюте. Ръководителят на алианса многократно подчертава, че Москва се подготвя за дългосрочна конфронтация не само с Украйна, но и с целия съюз.
Петгодишен прозорец за реакция
Рюте предупреди, че ако не се предприемат спешни мерки, Русия може да бъде военно готова за директна агресия срещу страна от НАТО в рамките на следващите пет години.„Времето не е на наша страна“: Генералният секретар отбеляза, че част от съюзниците все още подценяват спешността на ситуацията и настоява за незабавни действия.
Натиск за военни разходи и финансиране
НАТО изисква от държавите членки да надскочат досегашния минимум от 2% от БВП за отбрана. Обсъждат се цели за инвестиции в размери до 5% от БВП, за да се покрият нуждите от превъоръжаване.Преминаване към военновременна нагласа: Алиансът се стреми спешно да увеличи производствения си капацитет за боеприпаси и тежка техника, тъй като дългосрочната конфронтация изисква устойчивост на веригите за доставки
Единство на Източния фланг
Позицията на Рюте се припокрива напълно с регионалните декларации на държавите от Източния фланг (включително България). Те официално заложиха в свои съвместни документи, че Русия ще остане основната дестабилизираща сила в Черноморския и Балтийския регион през следващото десетилетие.🇷🇺 Позицията на Москва
Отговор от Кремъл
Руският президент Владимир Путин категорично отхвърля тези предупреждения, наричайки ги „абсурдни“ и твърдейки, че Русия няма геополитически интерес да атакува държави от НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калашници пикчърс
Накрая народът плаща с кръв даже. Откакто сме в НАТО върви най-големият грабеж на България!
03:02 26.06.2026
2 Мдаа
03:06 26.06.2026
3 Защо не помогнете на Венецуела
03:08 26.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз във факти не намирам една дума
Коментиран от #7, #9
03:12 26.06.2026
6 оня с коня
аз като един обикновен ганьо лежа на дивана и ПЪPДЯ по цял ден също ми е важно ,че има и банани в магазина редовно!
ям бананитеПPЪЦКАМ и ми е презКУРA за окpаньците дето лежат в окoпитеEБAЛ съм ги вПoМИЯPИТЕ , да мрътЗA натo-то
03:12 26.06.2026
7 ако не знаеш адреса питай ИИ къде е
До коментар #5 от "Аз във факти не намирам една дума":за оня помиярМИЛЕН са важни кликанията кои ще влиза и ще прави кликания за венецуела?
мен ако ме питаш иди във редакцията и ги запали тияБОКЛУЦИ
две шишета бензин мяташ през врата палиш и я залостваш отвън и да не ти е жал всички мисирки са долниБОКЛУУЦИ! продажна сган
03:15 26.06.2026
8 Ох повярвах
Всичко е Маде ин Чайна. Скоро и хранителните стоки ще са от там - запомнете го това.
Коментиран от #10, #12
03:20 26.06.2026
9 Да цвъкнеш
До коментар #5 от "Аз във факти не намирам една дума":Да не пропуснеш.
03:23 26.06.2026
10 Делкат си
До коментар #8 от "Ох повярвах":Мангизите
03:24 26.06.2026
11 Ни дете ни коте
Коментиран от #13
03:27 26.06.2026
12 оня с коня
До коментар #8 от "Ох повярвах":47 броя Ф-35 ДЕТО БИЛИ НЕВИДИМИ събориха иранците и краварите сеНАСРАХА от страх
03:36 26.06.2026
13 оня с коня
До коментар #11 от "Ни дете ни коте":само някакви евнуси управляват света
03:37 26.06.2026
14 Готов за бой
03:38 26.06.2026
15 Миротворци
03:42 26.06.2026
16 Хи хи
03:48 26.06.2026
17 Айляк
04:58 26.06.2026