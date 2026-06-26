САЩ ускоряват оръжейни сделки за милиарди

Вашингтон изцяло пренастройва глобалния пазар на отбрана, след като администрацията на президента Доналд Тръмп започна мащабна реформа в процеса на чуждестранните военни продажби (FMS). Насочена към премахване на бюрократичните забавяния, новата стратегия поставя акцент върху съкращаването на сроковете за доставка на съюзниците и драстичното увеличаване на капацитета на американския военнопромишлен комплекс.

Горещо от тази сутрин: Търговско-икономическият натиск на САЩ над НАТО

Анонсираните рано тази сутрин дипломатически доклади от Брюксел разкриват, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е подготвил проект за съвместна декларация за предстоящата среща на върха, съобразен изцяло с икономическите искания на Доналд Тръмп.

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да пристъпи към финализиране на сделка на стойност над 700 милиона долара за продажбата на десетки реактивни двигатели на Турция, предаде Reuters, Държавният департамент се подготвя да изпрати официално уведомление до Конгреса в близките дни.

Според публикуваната информация:

Индустриален фокус на НАТО: Рюте насочва фокуса на Алианса изцяло към мащабно увеличение на отбранителното производство, представяйки го като икономически аргумент, който да резонира с бизнес подхода на Тръмп.

Рюте насочва фокуса на Алианса изцяло към мащабно увеличение на отбранителното производство, представяйки го като икономически аргумент, който да резонира с бизнес подхода на Тръмп. Ангажименти за милиарди: Европейските съюзници и Канада вече са увеличили разходите си за отбрана със зашеметяващите $139 милиарда в сравнение с миналата година, следвайки целта да инвестират по 3.5% от своя БВП до 2035 г. Великият план предвижда тези средства да отиват приоритетно за американски договори.

Европейските съюзници и Канада вече са увеличили разходите си за отбрана със зашеметяващите $139 милиарда в сравнение с миналата година, следвайки целта да инвестират по 3.5% от своя БВП до 2035 г. Великият план предвижда тези средства да отиват приоритетно за американски договори. Финансиране на дълбоки удари: Проектодекларацията предвижда европейските държави да поемат огромно финансиране за системи за ПВО, дронове и способности за дълбоки удари, въпреки настоящото нежелание на Пентагона да предостави напълно автономен контрол над някои далекобойни оръжия като ракетите Tomahawk [N/A].

Последните мегасделки и актуализации към 26 юни 2026 г.

Паралелно с дипломатическими ходове, Министерството на отбраната на САЩ публикува най-новия транш от оръжейни договори [N/A] и одобрения от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA) [N/A]. Ето кои са основните направления в глобалния оръжеен пъзел:

Близкият изток ($8.6 милиарда): Администрацията финализира извънредни пакети за Израел, Катар, Кувейт и ОАЕ в контекста на продължаващото регионално напрежение. Сделките включват прехващачи Patriot, модерни ракетни системи с лазерно насочване (APKWS) и Интегрираната система за командване на ПВО/ПРО (IBCS).

Индо-Тихоокеанският регион и Южна Корея: Одобрена е ключова доставка на последно поколение ракети „въздух-въздух“ AIM-120C-8 AMRAAM за укрепване на коалиционните флотове [N/A].

Индия ($482 милиона): Подписани са договори за пълна логистична и инженерна поддръжка, целящи да гарантират незабавната бойна готовност на индийските ударни хеликоптери AH-64E Apache [N/A] и ултралеките гаубици M777A2 в критичните високопланински гранични зони.

България ($1 милиард): Българските ВВС също се възползват от ускорените процедури след финализираното наскоро одобрение за придобиване на 125 модерни управляеми ракети за новите изтребители F-16 Block 70.

Пентагонът е възложил на Lockheed Martin договор на стойност до 35 милиарда долара за производство на ракети-прехващачи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), които да попълнят запасите на САЩ, изчерпани по време на конфликта с Иран, съобщи пресслужбата на Пентагона.

Седемгодишното споразумение предвижда производството на стотици ракети-прехващачи годишно. То е обозначено като „ненапълно дефинирано“, което означава, че изисква допълнително финансиране и одобрение от Конгреса на САЩ.

Системата THAAD е предназначена за прихващане на балистични ракети извън атмосферата. Според документи за военния бюджет, цената на един прехващач надхвърля 12 милиона долара.

Министерството на отбраната на САЩ е възложило на Raytheon договор на стойност 1,1 милиарда долара за производство на тактически ракети AIM-9X, според изявление на Пентагона.

Споразумението предвижда упражняване на опция за производство и доставка на ракети AIM-9X. Съгласно договора ще бъдат произведени 1653 ракети AIM-9X-4 Block II за въоръжените сили на САЩ и 336 ракети AIM-9X-5 Block II+ за чуждестранни клиенти.

Сделката включва и доставка на свързано оборудване, резервни части и учебни ракети.

Производството ще се извършва в съоръжения в няколко града в САЩ, както и в Онтарио, Канада, и Хайлброн, Германия. Крайният срок на договора е септември 2029 г.

Предизвикателствата: Европейският парадокс „Параграф 22“

Въпреки амбициите на Белия дом да залее пазара с американска продукция, европейските столици се сблъскват със суровата реалност на производствените лимити. САЩ изискват спешно превъоръжаване, но заводите на Lockheed Martin [N/A] и Raytheon са толкова претоварени, че реалните срокове за доставка на нови системи често се прехвърлят за периода 2029–2030 г.

Това разминаване принуждава ЕС да предприеме паралелни мерки, като въведе нов експресен 42-дневен режим за одобряване на собствени военни заводи на континента [N/A]. С новата „Стратегия за трансфер на оръжия: Америка на първо място“ администрацията на Тръмп цели именно да елиминира тази конкуренция, предлагайки екстремни извънредни одобрения и съкращаване на сроковете за доставка директно от американския каталог за приоритетни продажби.