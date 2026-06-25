"Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи"

Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи, заяви румънският президент Никушор Дан на прием по повод Деня на независимостта на САЩ, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Днес румънският президент ще участва в среща на върха на Източния фланг на НАТО, която ще се проведе в полския град Гданск. Домакин на срещата е премиерът на Полша Доналд Туск, а в нея ще участват президентите на Румъния и Литва, както и министър-председателите на Швеция, Финландия, Естония и Латвия. Първото подобно събитие във "Формат Хелзинки" се проведе във Финландия на 16 декември 2025 г., припомня Аджерпрес.

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Румънският президент заяви, че срещата е важна за Румъния, защото става дума за защита срещу дронове и като цяло срещу заплахите от страна на Русия.

“За нас е важно да подчертаем, че отбранителни способности трябва да бъдат разположени и на юг, и особено в района на Черно море“, заяви Никушор Дан на път към Полша.

На прием в Букурещ вчера по повод Деня на независимостта на САЩ румънският президент отново коментира ситуацията със сигурността.

„Не трябва да забравяме, че в наше съседство агресията на Русия срещу Украйна продължава, а Румъния и нейните граждани са пряко засегнати от последствията на безразсъдната ескалация, в която се впусна Кремъл. Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи. Искам да изразя и при този повод дълбоката благодарност на Румъния и на всеки неин гражданин за усилията на САЩ и на нашите съюзници за укрепване на мерките за отбрана и възпиране в нашата страна“, заяви държавният глава.

Румъния има 650-километрова обща граница с Украйна, а атаките на Русия, особено в района на речната граница по Дунав, често предизвикват обявяване на въздушна тревога в населените места на румънска територия. Останки от руски дронове бяха намирани неколкократно на румънска земя, а в края на май руски дрон удари многоетажна сграда в румънския град Галац и рани двама души.