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Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи
  Тема: Украйна

Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи

25 Юни, 2026 12:01 748 25

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  • украйна-
  • черно море

Не трябва да забравяме, че в наше съседство агресията на Русия срещу Украйна продължава, заяви румънският президент Никушор Дан

Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи, заяви румънският президент Никушор Дан на прием по повод Деня на независимостта на САЩ, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Днес румънският президент ще участва в среща на върха на Източния фланг на НАТО, която ще се проведе в полския град Гданск. Домакин на срещата е премиерът на Полша Доналд Туск, а в нея ще участват президентите на Румъния и Литва, както и министър-председателите на Швеция, Финландия, Естония и Латвия. Първото подобно събитие във "Формат Хелзинки" се проведе във Финландия на 16 декември 2025 г., припомня Аджерпрес.

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Румънският президент заяви, че срещата е важна за Румъния, защото става дума за защита срещу дронове и като цяло срещу заплахите от страна на Русия.

“За нас е важно да подчертаем, че отбранителни способности трябва да бъдат разположени и на юг, и особено в района на Черно море“, заяви Никушор Дан на път към Полша.

На прием в Букурещ вчера по повод Деня на независимостта на САЩ румънският президент отново коментира ситуацията със сигурността.

„Не трябва да забравяме, че в наше съседство агресията на Русия срещу Украйна продължава, а Румъния и нейните граждани са пряко засегнати от последствията на безразсъдната ескалация, в която се впусна Кремъл. Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи. Искам да изразя и при този повод дълбоката благодарност на Румъния и на всеки неин гражданин за усилията на САЩ и на нашите съюзници за укрепване на мерките за отбрана и възпиране в нашата страна“, заяви държавният глава.

Румъния има 650-километрова обща граница с Украйна, а атаките на Русия, особено в района на речната граница по Дунав, често предизвикват обявяване на въздушна тревога в населените места на румънска територия. Останки от руски дронове бяха намирани неколкократно на румънска земя, а в края на май руски дрон удари многоетажна сграда в румънския град Галац и рани двама души.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 3 Отговор
    Власите ще си припомнят Кирилица.

    12:04 25.06.2026

  • 2 мажи с ваазелин

    10 2 Отговор
    и ще си винаги готов

    12:05 25.06.2026

  • 3 Мисля

    7 2 Отговор
    Той откри Америка. Досега не е виждал географската карта на света.

    12:10 25.06.2026

  • 4 фоти

    14 3 Отговор
    Румънската президентка да мълчи.Видяхме всички как стигна до трона,със долни инсинуации и ала-бала.

    12:11 25.06.2026

  • 5 руската мечка

    4 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:11 25.06.2026

  • 6 Без име

    12 4 Отговор
    Няколко Искандера и Кинжала ще ви избият глупостите от главите.

    12:12 25.06.2026

  • 7 Мишел

    6 14 Отговор
    "Бензинът в Русия е по-скъп, отколкото в България. А доходите на руснаците са 3 пъти по-ниски от тези в България. "

    Коментиран от #9

    12:14 25.06.2026

  • 8 Стойко

    14 3 Отговор
    Аман от полезни идиоти!

    12:14 25.06.2026

  • 9 Хихихи

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Акъл море, глава шамандура 😂

    Коментиран от #13

    12:14 25.06.2026

  • 10 Платен провокатор

    17 1 Отговор
    Източният фланг на НАТО доброволно сам се домъкна до гранницата с Русия.

    12:16 25.06.2026

  • 11 Копейки

    2 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    12:16 25.06.2026

  • 12 име

    8 2 Отговор
    Да ходи да тегли една шпакла на посланника в посолството на САЩ и да не се обяснява.

    12:16 25.06.2026

  • 13 Да бе

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Хихихи":

    За разлика от теб поне мисли

    Коментиран от #16

    12:19 25.06.2026

  • 14 Маринов

    5 3 Отговор
    Гузен негонен бяга.
    Къде е бившата УССР с преобладаващо руско говорящи и върху руска територия, къде е Румъния с нейните румънци. Те да спрат да се режат е най добре. Добросъседски отношения, търговия, туризъм - това е необходимо. Подписват се договори за мирно сътрудничество и взаимно зачитане и суверенитет и толкова. Ама големите им братя това не искат и това е.

    Коментиран от #18

    12:21 25.06.2026

  • 15 Сатъра на Хана

    2 7 Отговор
    Скоро р00сия ще е пРосия

    12:21 25.06.2026

  • 16 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Средние цены на бензин и дизельное топливо в Москве сегодня варьируются в следующих пределах:
    • Аи-92: 64,50 – 66,20 руб./л
    • Аи-95: 71,00 – 73,50 руб./л
    • Дизельное топливо (ДТ): 78,50 – 80,50 руб./л

    12:22 25.06.2026

  • 17 Григор

    6 0 Отговор
    "Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи"
    Румънския президент да си пие хапчетата! Щом и той вярва на подобно скудоумно твърдение, че Русия ще нападне НАТО, нещата не са никак добре. Тия хора са за освидетелствуване, а не да са начело на държава!

    Коментиран от #20

    12:22 25.06.2026

  • 18 Гоце

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Те ти извършват геноцид ти говориш за добросъседство? РУСИЯ разбира само от Украйнски далекобойни санкции

    12:23 25.06.2026

  • 19 Цък

    4 2 Отговор
    Президента на Румъния е по смешен и от Плевналиев. Румънците го спукват от майтап в социалните мрежи.

    Коментиран от #21

    12:26 25.06.2026

  • 20 Хайде измий си очите

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Григор":

    Те и Украйна нямаше да нападат и Молдова да анексира Приднестровието и от Грузия да завземат пак нямаше. Ти не си наред поне погледай малко руска пропаганда и ще разбереш що за твари са

    12:26 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гоце

    3 0 Отговор
    Какво триеше истината бе мухльо

    12:29 25.06.2026

  • 23 Фон дер Миндер

    7 1 Отговор
    Румънския президент....нищо подобно. Президентските избори бяха отменени защото на урсулианците не им изнасяше да признаят реалните резултати. Този мишок не е президент, питайте румънците дали го признават за легитимен! Така ,че какво казва един нескопосано назначен няма голямо значение. Този тип не е президент, а узурпатор!

    12:29 25.06.2026

  • 24 Акъл

    0 0 Отговор
    Гледайте как ще дръпне Румъния,докато ние гоним американци от святото отечеството.

    12:57 25.06.2026

  • 25 ТОЗЕ И ПРЕЗИДЕНТА НА УРСУЛА

    0 0 Отговор
    Дошъл на власт след незаконно отменени избори.

    13:01 25.06.2026

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