"Румънският президент: Източният фланг на НАТО е на предната линия на руските заплахи"

Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи, заяви румънският президент Никушор Дан на прием по повод Деня на независимостта на САЩ, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Днес румънският президент ще участва в среща на върха на Източния фланг на НАТО, която ще се проведе в полския град Гданск. Домакин на срещата е премиерът на Полша Доналд Туск, а в нея ще участват президентите на Румъния и Литва, както и министър-председателите на Швеция, Финландия, Естония и Латвия. Първото подобно събитие във "Формат Хелзинки" се проведе във Финландия на 16 декември 2025 г., припомня Аджерпрес.
Румънският президент заяви, че срещата е важна за Румъния, защото става дума за защита срещу дронове и като цяло срещу заплахите от страна на Русия.
“За нас е важно да подчертаем, че отбранителни способности трябва да бъдат разположени и на юг, и особено в района на Черно море“, заяви Никушор Дан на път към Полша.
На прием в Букурещ вчера по повод Деня на независимостта на САЩ румънският президент отново коментира ситуацията със сигурността.
„Не трябва да забравяме, че в наше съседство агресията на Русия срещу Украйна продължава, а Румъния и нейните граждани са пряко засегнати от последствията на безразсъдната ескалация, в която се впусна Кремъл. Източният фланг на НАТО и Черноморският регион са на предната линия на руските заплахи. Искам да изразя и при този повод дълбоката благодарност на Румъния и на всеки неин гражданин за усилията на САЩ и на нашите съюзници за укрепване на мерките за отбрана и възпиране в нашата страна“, заяви държавният глава.
Румъния има 650-километрова обща граница с Украйна, а атаките на Русия, особено в района на речната граница по Дунав, често предизвикват обявяване на въздушна тревога в населените места на румънска територия. Останки от руски дронове бяха намирани неколкократно на румънска земя, а в края на май руски дрон удари многоетажна сграда в румънския град Галац и рани двама души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:04 25.06.2026
2 мажи с ваазелин
12:05 25.06.2026
3 Мисля
12:10 25.06.2026
4 фоти
12:11 25.06.2026
5 руската мечка
12:11 25.06.2026
6 Без име
12:12 25.06.2026
7 Мишел
Коментиран от #9
12:14 25.06.2026
8 Стойко
12:14 25.06.2026
9 Хихихи
До коментар #7 от "Мишел":Акъл море, глава шамандура 😂
Коментиран от #13
12:14 25.06.2026
10 Платен провокатор
12:16 25.06.2026
11 Копейки
12:16 25.06.2026
12 име
12:16 25.06.2026
13 Да бе
До коментар #9 от "Хихихи":За разлика от теб поне мисли
Коментиран от #16
12:19 25.06.2026
14 Маринов
Къде е бившата УССР с преобладаващо руско говорящи и върху руска територия, къде е Румъния с нейните румънци. Те да спрат да се режат е най добре. Добросъседски отношения, търговия, туризъм - това е необходимо. Подписват се договори за мирно сътрудничество и взаимно зачитане и суверенитет и толкова. Ама големите им братя това не искат и това е.
Коментиран от #18
12:21 25.06.2026
15 Сатъра на Хана
12:21 25.06.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Да бе":Средние цены на бензин и дизельное топливо в Москве сегодня варьируются в следующих пределах:
• Аи-92: 64,50 – 66,20 руб./л
• Аи-95: 71,00 – 73,50 руб./л
• Дизельное топливо (ДТ): 78,50 – 80,50 руб./л
12:22 25.06.2026
17 Григор
Румънския президент да си пие хапчетата! Щом и той вярва на подобно скудоумно твърдение, че Русия ще нападне НАТО, нещата не са никак добре. Тия хора са за освидетелствуване, а не да са начело на държава!
Коментиран от #20
12:22 25.06.2026
18 Гоце
До коментар #14 от "Маринов":Те ти извършват геноцид ти говориш за добросъседство? РУСИЯ разбира само от Украйнски далекобойни санкции
12:23 25.06.2026
19 Цък
Коментиран от #21
12:26 25.06.2026
20 Хайде измий си очите
До коментар #17 от "Григор":Те и Украйна нямаше да нападат и Молдова да анексира Приднестровието и от Грузия да завземат пак нямаше. Ти не си наред поне погледай малко руска пропаганда и ще разбереш що за твари са
12:26 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гоце
12:29 25.06.2026
23 Фон дер Миндер
12:29 25.06.2026
24 Акъл
12:57 25.06.2026
25 ТОЗЕ И ПРЕЗИДЕНТА НА УРСУЛА
13:01 25.06.2026