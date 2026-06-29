Руските войски поеха контрола над село Богодаровка в източната украинска Днепропетровска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на руското Министерство на отбраната, съобщи БТА.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да провери информацията по независим източник

В боевете са участвали подразделения на руската войскова група "Изток".

"Войниците от Забайкалския регион от 36-а гвардейска мотострелкова бригада на 29-та армия от военната група „Восток“ в резултат на продължителни сражения са поели контрол над отбранителния район на десния бряг на река Гайчур. Унищожени са повече от взвод жива сила от състава на 82-ра самостоятелна десантно-щурмова бригада на ВСУ, 3 бойни бронирани машини, 7 единици автомобилна техника, над 60 хексакоптера от типа "Баба Яга", според източник на ТАСС.

"Освобождаването" на Богодаровка е важен етап в създаването на плацдарм за по-нататъшни сражения за Александровка и закрепването на руските подразделения на десния бряг на река Гайчур според същия източник.