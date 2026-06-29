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Руските войски са създали важен плацдарм за по-нататъшни сражения в Украйна
  Тема: Украйна

Руските войски са създали важен плацдарм за по-нататъшни сражения в Украйна

29 Юни, 2026 14:01 2 041 64

  • украйна-
  • богодаровка-
  • днепропетровска област-
  • русия

Руските войски са поели контрола над село Богодаровка в Днепропетровска област, обяви Москва

Руските войски са създали важен плацдарм за по-нататъшни сражения в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски поеха контрола над село Богодаровка в източната украинска Днепропетровска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на руското Министерство на отбраната, съобщи БТА.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да провери информацията по независим източник

В боевете са участвали подразделения на руската войскова група "Изток".

"Войниците от Забайкалския регион от 36-а гвардейска мотострелкова бригада на 29-та армия от военната група „Восток“ в резултат на продължителни сражения са поели контрол над отбранителния район на десния бряг на река Гайчур. Унищожени са повече от взвод жива сила от състава на 82-ра самостоятелна десантно-щурмова бригада на ВСУ, 3 бойни бронирани машини, 7 единици автомобилна техника, над 60 хексакоптера от типа "Баба Яга", според източник на ТАСС.

"Освобождаването" на Богодаровка е важен етап в създаването на плацдарм за по-нататъшни сражения за Александровка и закрепването на руските подразделения на десния бряг на река Гайчур според същия източник.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    58 19 Отговор
    Господ да ги благослови!Амин!

    Коментиран от #4

    14:02 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    18 57 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Отец Дионисий е обладан от Сатаната, кат.то и неговият кумир Путлер. Ще гният в ада.

    14:05 29.06.2026

  • 5 Какво

    52 6 Отговор
    Стана, че Марчето написа това нещо??

    Коментиран от #11

    14:05 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    52 5 Отговор
    Нещо за Константиновка, Лиман и Краматорск, няма ли.

    Коментиран от #17

    14:06 29.06.2026

  • 8 Да бе

    30 6 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    Ти първи ще се пребоядисаш

    14:07 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РаZпутин

    15 26 Отговор
    Е щом Москва го е обявила, смея ли да се съмнявам, хахах!

    14:09 29.06.2026

  • 11 Без име

    20 7 Отговор

    До коментар #5 от "Какво":

    Ама е написала, че новината не е потвърдена от независим източник.

    14:10 29.06.2026

  • 12 Презвитер Козма

    11 34 Отговор
    Измислени победи за вътрешна употреба и надъхване на мужиците, че взеха вече да се пребиват едни други по празните бензиностанции

    Коментиран от #58

    14:10 29.06.2026

  • 13 Исторически парк

    46 6 Отговор
    Руската армия настъпва на всички направления и същевременно губи войната, според евгений майнов😆😅😂😂😂

    Коментиран от #42

    14:13 29.06.2026

  • 14 Баламата

    13 10 Отговор
    Не може да бъде.Това е фейщ

    14:14 29.06.2026

  • 15 Я , разкажи !

    23 6 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    Кои сте вие "атакуваните" ? Как ви атакуват ? Издебват ли ви докато Ламата ви говори , а вие сте с лице надолу ? Възелин слагат ли ви ,или направо ви подкарват ? .

    14:15 29.06.2026

  • 16 Али

    14 23 Отговор
    Как така пусинчо не може да победи тази несъществуваща страна?

    14:15 29.06.2026

  • 17 Баламата

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Те вече не са важни и няма смисъл да се държат

    14:16 29.06.2026

  • 18 ЦЕЛО СЕЛО

    13 27 Отговор
    Малии за половин година едно село...Слава на великата Фашистка армия на путин!

    14:16 29.06.2026

  • 19 5 години го градят този плацдарм

    12 22 Отговор
    И накрая Украйна Бомбандира Москва!!!
    Какъв обрат!!!!

    14:18 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 80 години се Въоражават и накрая

    11 22 Отговор
    Една Украйна Бомбандира Москва и Бункерното Плашило

    14:19 29.06.2026

  • 22 Име

    6 13 Отговор
    И това докато рашките отстъпват панически, и става все по-сигурно, че укрорайха ще спечели войната...

    14:19 29.06.2026

  • 23 Евроатлантик

    14 6 Отговор
    И кога се очаква да падне Москва?

    Коментиран от #40

    14:20 29.06.2026

  • 24 БГ Гражданин

    8 18 Отговор
    Руски убийци. При кобзон

    14:20 29.06.2026

  • 25 Това е невъзможно

    24 6 Отговор
    Вчера Марийчето обяви че Окрайнката....... ,,,пичели,, ..... а днес друга песен ми пее.

    Коментиран от #29, #31

    14:21 29.06.2026

  • 26 Фактъ

    7 20 Отговор
    За Крим нищо , че орките бягат? За нефтозаводите в московията , че горят нищо ? Че бензиностанцийте в русия са затворени , нищо ? Превзели са една изоставена къща и голяма новина ! Така ще им трябват 300 години да стигнат до Киев .

    14:21 29.06.2026

  • 27 Мите

    11 5 Отговор
    Ама сутринта пишеше че Путин всеки момент ще се предаде!

    Коментиран от #28, #32

    14:22 29.06.2026

  • 28 Неее

    4 12 Отговор

    До коментар #27 от "Мите":

    Винаги сме твърдяли, че скоро сте в Лисабон! Самая могучая в мире!

    14:23 29.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ха ха

    6 13 Отговор

    До коментар #25 от "Това е невъзможно":

    Киев за три дня......

    14:25 29.06.2026

  • 32 Ами днес е пожертвал повече ватенки

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Мите":

    От обикновено ,за руй Тръбарю.

    14:25 29.06.2026

  • 33 за радост на русофободебилните цъкачи

    13 6 Отговор
    Руските войски са създали важен плацдарм за по-нататъшни сражения в Украйна

    Коментиран от #37

    14:26 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ленин

    7 9 Отговор
    С това село , руснаците вече са на три дни път от Киев!

    14:27 29.06.2026

  • 37 И са положени

    4 9 Отговор

    До коментар #33 от "за радост на русофободебилните цъкачи":

    Хиляди ватенки заминавай да им помагаш семката ти едногънкова

    14:28 29.06.2026

  • 38 Мишел

    17 5 Отговор
    Освен плацдарми, руската армия направи 8 броя котли, в които са заобиколени украински части с перспектива за обкръжаване. В котела при Константиновка вече са унищожени с ФАБ и КАБ четири украински бригади.

    Коментиран от #43

    14:30 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Кои ти е

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Евроатлантик":

    Казал че ще пада Мацква бе Тъ пи р.Да ти го намааам па на тебе в тъ па та чофка.

    14:32 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Така е, защото

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Исторически парк":

    не е важно настъплението, а цената която плаща настъпващия. Ако имаш големи загуби на хора и средства, настъплението е загуба, а не победа.

    14:33 29.06.2026

  • 43 Мишелчо виждал ли си

    5 8 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Превзет от руснаците грд тухла върху тухла няма.Самите руски военкори се питат за какво са ни та ние никога няма да можем да ги възтановим.

    14:33 29.06.2026

  • 44 Механик

    13 6 Отговор
    А?! Кво стана бе? Стоян Георгиев и новините писаха, че руската армия бяга качена на магарета.
    А дойчевеле даже писа, че Русия се е разпаднала понеже няма краве масло и кокоши яйца.
    п.п.
    Абе, скоро не съм чел нищо от Безарпски фронт и ИСВ. Ко праят тия хайванчета? Да не са им спрели финансирането?

    14:34 29.06.2026

  • 45 Когато Ви влиза

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ей Лапунгер":

    го приемате много лично защото някой казва истината. И ако го бяха превзели почти 22-ра година и тогава споразумение лъжи на Меркел и на онази рижава разнищена английска тъпа дамаджана и той на кръг и със специални потребности. Когато ти влиза и истина по-добре да го поемеш без да мъркаш.....
    Лъжа те като говедо а ти даже и му вярваш

    14:34 29.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 баба ранга певачка

    8 3 Отговор
    над 60 хексакоптера от типа "Баба Яга"

    урк изобретения кат "Баба Алино"

    14:36 29.06.2026

  • 48 Независима?

    7 3 Отговор
    Ройтерс

    14:37 29.06.2026

  • 49 Артилерист

    5 0 Отговор
    Това гвардейците още от времето на Толстой се славят с невероятна смелост, изключителни професионални бойни умения, много висок праг на поносимост на болка и изобщо са голяма работа...

    14:39 29.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Софиянец

    8 4 Отговор
    Е как така? профан Дайнов ни каза, че вече всичко е ясно, украйна е победила! 😂😂😂

    14:39 29.06.2026

  • 52 Тва кога?

    9 2 Отговор
    Преди или след като украйната спечели в предната статия на Дойче Веле?

    14:41 29.06.2026

  • 53 Пишете пак как Украйна печели войната!))

    9 2 Отговор
    Време е да напишат пак статия , че Русия губи войната и се разпада защото фронтът върви уверено към Киев и границата с Полша!

    14:41 29.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ ...89г.пр.н.е.
    В МОТО СТРЕЛКОВИ ВОЙСКИ
    ПРАЩАХА ВСЕКИ ОГВС И ИДЛГ.ВРАГ😀

    14:43 29.06.2026

  • 56 Малко храничка да има

    3 4 Отговор
    и за русофилите.

    14:44 29.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Презвитер Козма":

    Скоро и Суми мили господине!Скоро!

    14:44 29.06.2026

  • 59 Маринов

    3 3 Отговор
    Много постна статия. Ама то щото не хвали бандеровци. Ако не бяха изтървани тия 60 хеликоптера щяхме да си мислим, че са отишли на чай с водка при комшиите.

    14:44 29.06.2026

  • 60 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Явно село Богодаровка е по-важно от Крим, защото ВСУ са на път да поемат контрола над Крим!

    Коментиран от #62

    14:45 29.06.2026

  • 61 СССР

    4 1 Отговор
    русия побеждава винаги и навсякъде, скоро ще превземе и москва

    14:46 29.06.2026

  • 62 Хехехе

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    Че то твоето не е новина,ве...?!
    Че те ВСУ са на път да поемат контрола над Крим,от...4 года ,ве гало6 такъв...?!

    Коментиран от #63

    14:50 29.06.2026

  • 63 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хехехе":

    3 дня Киев! Га лош!

    14:54 29.06.2026

  • 64 Малииии

    0 0 Отговор
    Страшно освобождени. Жива руска окупация. Дано света се освободи от тия фашистки ватенки!

    14:56 29.06.2026

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