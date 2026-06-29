Руските войски са създали важен плацдарм за по-нататъшни сражения в Украйна

Руските войски поеха контрола над село Богодаровка в източната украинска Днепропетровска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на руското Министерство на отбраната, съобщи БТА.
Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да провери информацията по независим източник
В боевете са участвали подразделения на руската войскова група "Изток".
"Войниците от Забайкалския регион от 36-а гвардейска мотострелкова бригада на 29-та армия от военната група „Восток“ в резултат на продължителни сражения са поели контрол над отбранителния район на десния бряг на река Гайчур. Унищожени са повече от взвод жива сила от състава на 82-ра самостоятелна десантно-щурмова бригада на ВСУ, 3 бойни бронирани машини, 7 единици автомобилна техника, над 60 хексакоптера от типа "Баба Яга", според източник на ТАСС.
"Освобождаването" на Богодаровка е важен етап в създаването на плацдарм за по-нататъшни сражения за Александровка и закрепването на руските подразделения на десния бряг на река Гайчур според същия източник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #4
14:02 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Отец Дионисий е обладан от Сатаната, кат.то и неговият кумир Путлер. Ще гният в ада.
14:05 29.06.2026
5 Какво
Коментиран от #11
14:05 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами
Коментиран от #17
14:06 29.06.2026
8 Да бе
До коментар #6 от "Готов за бой":Ти първи ще се пребоядисаш
14:07 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РаZпутин
14:09 29.06.2026
11 Без име
До коментар #5 от "Какво":Ама е написала, че новината не е потвърдена от независим източник.
14:10 29.06.2026
12 Презвитер Козма
Коментиран от #58
14:10 29.06.2026
13 Исторически парк
Коментиран от #42
14:13 29.06.2026
14 Баламата
14:14 29.06.2026
15 Я , разкажи !
До коментар #6 от "Готов за бой":Кои сте вие "атакуваните" ? Как ви атакуват ? Издебват ли ви докато Ламата ви говори , а вие сте с лице надолу ? Възелин слагат ли ви ,или направо ви подкарват ? .
14:15 29.06.2026
16 Али
14:15 29.06.2026
17 Баламата
До коментар #7 от "Ами":Те вече не са важни и няма смисъл да се държат
14:16 29.06.2026
18 ЦЕЛО СЕЛО
14:16 29.06.2026
19 5 години го градят този плацдарм
Какъв обрат!!!!
14:18 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 80 години се Въоражават и накрая
14:19 29.06.2026
22 Име
14:19 29.06.2026
23 Евроатлантик
Коментиран от #40
14:20 29.06.2026
24 БГ Гражданин
14:20 29.06.2026
25 Това е невъзможно
Коментиран от #29, #31
14:21 29.06.2026
26 Фактъ
14:21 29.06.2026
27 Мите
Коментиран от #28, #32
14:22 29.06.2026
28 Неее
До коментар #27 от "Мите":Винаги сме твърдяли, че скоро сте в Лисабон! Самая могучая в мире!
14:23 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ха ха
До коментар #25 от "Това е невъзможно":Киев за три дня......
14:25 29.06.2026
32 Ами днес е пожертвал повече ватенки
До коментар #27 от "Мите":От обикновено ,за руй Тръбарю.
14:25 29.06.2026
33 за радост на русофободебилните цъкачи
Коментиран от #37
14:26 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ленин
14:27 29.06.2026
37 И са положени
До коментар #33 от "за радост на русофободебилните цъкачи":Хиляди ватенки заминавай да им помагаш семката ти едногънкова
14:28 29.06.2026
38 Мишел
Коментиран от #43
14:30 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Кои ти е
До коментар #23 от "Евроатлантик":Казал че ще пада Мацква бе Тъ пи р.Да ти го намааам па на тебе в тъ па та чофка.
14:32 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Така е, защото
До коментар #13 от "Исторически парк":не е важно настъплението, а цената която плаща настъпващия. Ако имаш големи загуби на хора и средства, настъплението е загуба, а не победа.
14:33 29.06.2026
43 Мишелчо виждал ли си
До коментар #38 от "Мишел":Превзет от руснаците грд тухла върху тухла няма.Самите руски военкори се питат за какво са ни та ние никога няма да можем да ги възтановим.
14:33 29.06.2026
44 Механик
А дойчевеле даже писа, че Русия се е разпаднала понеже няма краве масло и кокоши яйца.
п.п.
Абе, скоро не съм чел нищо от Безарпски фронт и ИСВ. Ко праят тия хайванчета? Да не са им спрели финансирането?
14:34 29.06.2026
45 Когато Ви влиза
До коментар #29 от "Ей Лапунгер":го приемате много лично защото някой казва истината. И ако го бяха превзели почти 22-ра година и тогава споразумение лъжи на Меркел и на онази рижава разнищена английска тъпа дамаджана и той на кръг и със специални потребности. Когато ти влиза и истина по-добре да го поемеш без да мъркаш.....
Лъжа те като говедо а ти даже и му вярваш
14:34 29.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 баба ранга певачка
урк изобретения кат "Баба Алино"
14:36 29.06.2026
48 Независима?
14:37 29.06.2026
49 Артилерист
14:39 29.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Софиянец
14:39 29.06.2026
52 Тва кога?
14:41 29.06.2026
53 Пишете пак как Украйна печели войната!))
14:41 29.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 НИЩО МУ НЯМА
В МОТО СТРЕЛКОВИ ВОЙСКИ
ПРАЩАХА ВСЕКИ ОГВС И ИДЛГ.ВРАГ😀
14:43 29.06.2026
56 Малко храничка да има
14:44 29.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Българин
До коментар #12 от "Презвитер Козма":Скоро и Суми мили господине!Скоро!
14:44 29.06.2026
59 Маринов
14:44 29.06.2026
60 Хахахаха
Коментиран от #62
14:45 29.06.2026
61 СССР
14:46 29.06.2026
62 Хехехе
До коментар #60 от "Хахахаха":Че то твоето не е новина,ве...?!
Че те ВСУ са на път да поемат контрола над Крим,от...4 года ,ве гало6 такъв...?!
Коментиран от #63
14:50 29.06.2026
63 Хахахаха
До коментар #62 от "Хехехе":3 дня Киев! Га лош!
14:54 29.06.2026
64 Малииии
14:56 29.06.2026