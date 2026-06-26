Германски съд осъди на доживотен затвор мъжа, атакувал коледния базар в Магдебург

Германски съд постанови доживотна присъда за саудитския психиатър Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, който през 2024 г. се вряза с автомобил в оживен коледен базар в Магдебург. При нападението загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съдът в Магдебург прие, че извършените престъпления са с „особено тежък“ характер. Според германското законодателство подобна квалификация прави изключително малко вероятно осъденият някога да получи право на предсрочно освобождаване.

Нападението беше извършено на 20 декември 2024 г., когато автомобилът на Абдулмохсен се вряза в множеството на коледния базар. При атаката загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени, припомня германската информационна агенция ДПА.

По време на съдебния процес Абдулмохсен призна, че именно той е управлявал автомобила, който се е врязал в събралите се посетители. В хода на делото той предприе и гладна стачка.

51-годишният Абдулмохсен е гражданин на Саудитска Арабия. Той е пристигнал в Германия през 2006 г., където е работил като лекар в психиатрично заведение.

Нападението в Магдебург предизвика широк обществен отзвук в Германия и постави отново във фокуса на общественото внимание въпросите за сигурността на масовите обществени прояви и мерките за предотвратяване на подобни атаки.

След нападението германските власти засилиха мерките за сигурност около обществени събития и празнични прояви. България, като член на Европейския съюз, също обменя информация и добри практики с останалите държави членки в областта на противодействието на тероризма и защитата на обществени места.