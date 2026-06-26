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Германски съд осъди на доживотен затвор мъжа, атакувал коледния базар в Магдебург

Германски съд осъди на доживотен затвор мъжа, атакувал коледния базар в Магдебург

26 Юни, 2026 11:45 763 6

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Съдът определи престъплението като „особено тежко“, което практически изключва възможността за предсрочно освобождаване на извършителя.

Германски съд осъди на доживотен затвор мъжа, атакувал коледния базар в Магдебург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германски съд постанови доживотна присъда за саудитския психиатър Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, който през 2024 г. се вряза с автомобил в оживен коледен базар в Магдебург. При нападението загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съдът в Магдебург прие, че извършените престъпления са с „особено тежък“ характер. Според германското законодателство подобна квалификация прави изключително малко вероятно осъденият някога да получи право на предсрочно освобождаване.

Нападението беше извършено на 20 декември 2024 г., когато автомобилът на Абдулмохсен се вряза в множеството на коледния базар. При атаката загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени, припомня германската информационна агенция ДПА.

По време на съдебния процес Абдулмохсен призна, че именно той е управлявал автомобила, който се е врязал в събралите се посетители. В хода на делото той предприе и гладна стачка.

51-годишният Абдулмохсен е гражданин на Саудитска Арабия. Той е пристигнал в Германия през 2006 г., където е работил като лекар в психиатрично заведение.

Нападението в Магдебург предизвика широк обществен отзвук в Германия и постави отново във фокуса на общественото внимание въпросите за сигурността на масовите обществени прояви и мерките за предотвратяване на подобни атаки.

След нападението германските власти засилиха мерките за сигурност около обществени събития и празнични прояви. България, като член на Европейския съюз, също обменя информация и добри практики с останалите държави членки в областта на противодействието на тероризма и защитата на обществени места.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоимен Каменов

    17 0 Отговор
    Този е от новите германци. Изразът "доктори и инженери" придобива нови измерения.

    Коментиран от #2

    11:50 26.06.2026

  • 2 Трол

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стоимен Каменов":

    В статията пише, че е психиатър. Остава загадка от какво е лекувал празнуващите на коледния базар.

    Коментиран от #5

    11:52 26.06.2026

  • 3 Валентин ангелов

    13 0 Отговор
    Какъв затвор , убийте циганина , веднага.

    12:05 26.06.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Разхищение на ресурси. Сега ще го хранят доживотно и кой ще плаща...

    Коментиран от #6

    12:06 26.06.2026

  • 5 НЕ БЕ...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Прихванал е от многобройните си пациенти и той е психясал...

    12:36 26.06.2026

  • 6 Все едно да питаш :

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    И ся кво-убуу приехме украински бежанци и дезертьори от фронта,ама сега кой ще плаща издръжката им...?!

    12:37 26.06.2026

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