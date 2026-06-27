Мирен пробив в Близкия изток: Израел и Ливан подписаха историческо споразумение ВИДЕО

В изненадващ дипломатически обрат, който коренно променя архитектурата на сигурността в Близкия изток, Израел и Ливан официално подписаха историческо рамково споразумение за мир.

Документът слага край на месеците на опустошителни сухопътни и въздушни боеве между израелската армия (ЦАХАЛ) и подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, предават Reuters, Al Jazeera и The Jerusalem Pos.

Договорът бе финализиран в ключов момент – само броени часове след като САЩ нанесоха въздушни удари в Южен Иран, което изолира допълнително Техеран от неговите регионални съюзници.

Ключови клаузи в споразумението

Споразумението, постигнато с активното посредничество на ООН и международни дипломати, предвижда радикални промени по северната граница на Израел:

Пълно прекратяване на огъня и изтегляне на силите на „Хизбула“ на север от река Литани.

и изтегляне на силите на „Хизбула“ на север от река Литани. Разоръжаване на предните позиции на шиитската групировка в Южен Ливан, като контролът над буферната зона се поема изцяло от редовната ливанска армия и миротворците на ООН (UNIFIL).

на предните позиции на шиитската групировка в Южен Ливан, като контролът над буферната зона се поема изцяло от редовната ливанска армия и миротворците на ООН (UNIFIL). Завръщане на бежанците: Над 100 000 израелски граждани от Северен Израел и десетки хиляди ливанци ще могат да се завърнат по домовете си след близо две години постоянен обстрел.

Политически отзвук и реакции

Израелският премиер определи споразумението като „триумф на сигурността и стратегическо поражение за Иран“, докато в Бейрут временното правителство на Ливан подчерта, че договорът гарантира суверенитета на страната и ще спре по-нататъшното икономическо и хуманитарно унищожение. Лидерският състав на „Хизбула“ запазва необичайно мълчание, което според анализатори се дължи на прекъснатите линии за доставки от загрижения със собствената си сигурност Иран.