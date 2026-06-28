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САЩ с втора вълна удари в Иран, Тръмп плаши с край на Ислямската република

САЩ с втора вълна удари в Иран, Тръмп плаши с край на Ислямската република

28 Юни, 2026 03:09, обновена 28 Юни, 2026 04:15 925 8

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Ескалацията в Ормузкия пролив постави на изпитание временното примирие, докато Техеран отвърна с атаки по американски бази

САЩ с втора вълна удари в Иран, Тръмп плаши с край на Ислямската република - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като сили на Централното командване на САЩ (CENTCOM ) нанесоха втора поредна нощ мощни въздушни удари по ирански военни обекти.

Операцията е насочена срещу позиции в стратегическия район на Ормузкия пролив и остров Кешм, където са поразени ключови радарни станции, противовъздушна отбрана и складове за безпилотни летателни апарати.

Ултиматумът на Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е наредил въздушната кампания в директен отговор на нова иранска агресия. По-рано същия ден ирански дрон камикадзе порази регистрирания в Панама петролен танкер M/T Kiku, превозващ над 2 милиона барела суров петрол през международния коридор. Това бе вторият нападнат търговски съд в рамките на 48 часа след удара срещу контейнеровоза M/V Ever Lovely.

В остро изявление в социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди ръководството в Техеран, че крехкото споразумение за прекратяване на огъня, подписано на 17 юни, е пред колапс.

„Иран имаше шанс да спази споразумението, но реши да не го направи. Ако продължат да застрашават корабоплаването, Ислямската република може да спре да съществува“, обяви американският лидер.

Ответният удар на Техеран

Ислямската революционна гвардия (IRGC) реагира незабавно, като отхвърли обвиненията за нарушение и обвини САЩ в саботаж на мирния процес. Иранските сили обявиха, че преминаващите кораби нарушават морските разпоредби в техните териториални води. В отговор гвардията предприе ракетни и дрон атаки срещу военни бази на САЩ и техните съюзници в региона. Държавните медии в Иран потвърдиха и за силни експлозии в Южен Иран (в района на Сирик и остров Кешм) вследствие на американските бомбардировки.

Мирният план за Ливан под въпрос

Военният сблъсък хвърли сянка и върху дипломатическите усилия в съседство. Часове преди ескалацията САЩ обявиха тристранно рамково споразумение между Вашингтон, Израел и Ливан, целящо изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и поетапното разоръжаване на Хизбула. Шиитската групировка, която е ключов прокси съюзник на Иран, обаче побърза да обяви договореностите за „невалидни“, а Израел продължи с ограничени удари по ливанска територия, аргументирайки се с текущи заплахи, нарушавайки крехкото затишие. Според ливанската държавна информационна агенция NNA и потвърждение от израелските сили (IDF), израелски дрон е нанесъл целенасочен удар в района на Набатия (Набатия ал-Фаука).

  • Жертви: Министерството на здравеопазването в Бейрут съобщи за един загинал и двама ранени при атаката, което представлява първите официални жертви веднага след подписването на пакта в Вашингтон.
  • Позиция на Израел: Армията обяви, че операцията е била насочена срещу терористични елементи, представляващи непосредствена заплаха за израелските войници, и уточни, че ударът е нанесен извън планираните зони за изтегляне.
  • Нощни бомбардировки: Допълнителни съобщения сочат за израелски артилерийски и въздушен обстрел в граничния регион около град Маркаба.

Експертите предупреждават, че корабоплаването през Ормузкия пролив — най-важната артерия за световните енергийни доставки — е сериозно застрашено, а ООН вече спря плановете за евакуация на цивилни кораби до получаване на твърди гаранции за сигурност.

Източник: Международни информационни агенции / CENTCOM Официален бюлетин


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митака

    5 0 Отговор
    Тия нали си разбраха уж..?

    03:19 28.06.2026

  • 2 Какво пак ли ще ги победи

    5 4 Отговор
    окончателно и завинаги и пак ще ги връща в каменната ера? За кой път вече 65-ти? 😂😂😂

    Коментиран от #7

    03:44 28.06.2026

  • 3 Ъъъ

    9 3 Отговор
    Докато съществува Израел, мир няма има!

    03:56 28.06.2026

  • 4 Спри се бе

    2 0 Отговор
    Ало драскача, спри се с тези ЧатГПТ статии! То не се разбира нищо от безумното форматиране, безсмисленото подчертаване и т.н.

    03:59 28.06.2026

  • 5 Д-р Ментал

    3 3 Отговор
    Тръмп го гони деменцията, забравил е че се споразумяха

    Коментиран от #8

    04:05 28.06.2026

  • 6 Груйо

    4 4 Отговор
    Исляма-кьопеците и съветските орки разбират само от бой. Удри Бай-Дончо, да мирише на опърлени чалми и дефекирали руски кюлоти.

    04:10 28.06.2026

  • 7 Да се

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какво пак ли ще ги победи":

    Сърдят на израелците, не да нападат Иран, нищо добро няма да излезе от цялата работа, най много петрола да фръкне до небесата

    04:15 28.06.2026

  • 8 Тебе

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Ментал":

    те гони деменцията. Два дни след споразумението Иран удари с дрон сингапурски търговски кораб. Никой не разбра защо и кому беше нужно. Затова САЩ се намесиха отново, както е и редно. Иранците постоянно лъжат и постоянно играят подмолно. Еми ще си го получат сега

    04:21 28.06.2026

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