САЩ с втора вълна удари в Иран, Тръмп плаши с край на Ислямската република

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като сили на Централното командване на САЩ (CENTCOM ) нанесоха втора поредна нощ мощни въздушни удари по ирански военни обекти.

Операцията е насочена срещу позиции в стратегическия район на Ормузкия пролив и остров Кешм, където са поразени ключови радарни станции, противовъздушна отбрана и складове за безпилотни летателни апарати.

Ултиматумът на Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е наредил въздушната кампания в директен отговор на нова иранска агресия. По-рано същия ден ирански дрон камикадзе порази регистрирания в Панама петролен танкер M/T Kiku, превозващ над 2 милиона барела суров петрол през международния коридор. Това бе вторият нападнат търговски съд в рамките на 48 часа след удара срещу контейнеровоза M/V Ever Lovely.

В остро изявление в социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди ръководството в Техеран, че крехкото споразумение за прекратяване на огъня, подписано на 17 юни, е пред колапс.

„Иран имаше шанс да спази споразумението, но реши да не го направи. Ако продължат да застрашават корабоплаването, Ислямската република може да спре да съществува“, обяви американският лидер.

Ответният удар на Техеран

Ислямската революционна гвардия (IRGC) реагира незабавно, като отхвърли обвиненията за нарушение и обвини САЩ в саботаж на мирния процес. Иранските сили обявиха, че преминаващите кораби нарушават морските разпоредби в техните териториални води. В отговор гвардията предприе ракетни и дрон атаки срещу военни бази на САЩ и техните съюзници в региона. Държавните медии в Иран потвърдиха и за силни експлозии в Южен Иран (в района на Сирик и остров Кешм) вследствие на американските бомбардировки.

Мирният план за Ливан под въпрос

Военният сблъсък хвърли сянка и върху дипломатическите усилия в съседство. Часове преди ескалацията САЩ обявиха тристранно рамково споразумение между Вашингтон, Израел и Ливан, целящо изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и поетапното разоръжаване на Хизбула. Шиитската групировка, която е ключов прокси съюзник на Иран, обаче побърза да обяви договореностите за „невалидни“, а Израел продължи с ограничени удари по ливанска територия, аргументирайки се с текущи заплахи, нарушавайки крехкото затишие. Според ливанската държавна информационна агенция NNA и потвърждение от израелските сили (IDF), израелски дрон е нанесъл целенасочен удар в района на Набатия (Набатия ал-Фаука).

Жертви: Министерството на здравеопазването в Бейрут съобщи за един загинал и двама ранени при атаката, което представлява първите официални жертви веднага след подписването на пакта в Вашингтон.

Министерството на здравеопазването в Бейрут съобщи за при атаката, което представлява първите официални жертви веднага след подписването на пакта в Вашингтон. Позиция на Израел: Армията обяви, че операцията е била насочена срещу терористични елементи, представляващи непосредствена заплаха за израелските войници, и уточни, че ударът е нанесен извън планираните зони за изтегляне.

Армията обяви, че операцията е била насочена срещу терористични елементи, представляващи непосредствена заплаха за израелските войници, и уточни, че ударът е нанесен извън планираните зони за изтегляне. Нощни бомбардировки: Допълнителни съобщения сочат за израелски артилерийски и въздушен обстрел в граничния регион около град Маркаба.

Експертите предупреждават, че корабоплаването през Ормузкия пролив — най-важната артерия за световните енергийни доставки — е сериозно застрашено, а ООН вече спря плановете за евакуация на цивилни кораби до получаване на твърди гаранции за сигурност.

Източник: Международни информационни агенции / CENTCOM Официален бюлетин