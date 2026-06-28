Новини
Свят »
САЩ »
Ирански удари нанесоха щети за $400 млн. на база на САЩ

Ирански удари нанесоха щети за $400 млн. на база на САЩ

28 Юни, 2026 06:47, обновена 28 Юни, 2026 06:51 2 912 24

  • сащ-
  • иран-
  • база-
  • щети-
  • бахрейн-
  • цена

Разследване на WSJ разкри мащаба на разрушенията в Бахрейн, Пентагонът крие сумата от Конгреса

Ирански удари нанесоха щети за $400 млн. на база на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евентуалното възстановяване на разрушените сгради в ключовата американска военноморска база в Бахрейн (NSA Bahrain), поразена при масирани ракетни атаки и удари с дронове от страна на Иран, ще струва най-малко 400 милиона долара. Това показва мащабно разследване на авторитетния The Wall Street Journal (WSJ), вестникбазирано на сателитни снимки, видеоклипове от социалните мрежи и официални модели на Министерството на отбраната на САЩ за цени на строителството.

Министерството на отбраната на САЩ умишлено избягва да разкрие реалния размер на щетите по своите бази пред Конгреса. По време на изслушвания през май военният министър Пит Хегсет отказа конкретна оценка с думите: "Каква е цената Иран да се сдобие с ядрено оръжие?". В същото време независимият аналитичен център Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчислява, че общите щети по американските обекти в Близкия изток варират между 2,2 млрд. и 5,1 млрд. долара.

Какво е унищожено в базата в Бахрейн?

Иранските удари са засегнали тежко и трите зони на базата, която е ключова за американското присъствие в Персийския залив от над три десетилетия:

  • Щабът на Пети флот: Основната командна сграда е частично разрушена и в момента е напълно неизползваема.
  • Комуникационни терминали: Унищожени са два високотехнологични спътникови терминала модел AN/GSC-52B, чиято стойност е около 20 милиона долара за брой.
  • Инфраструктура: Засегнати или изравнени със земята са тренировъчен център на силите за сигурност, складове за спешна помощ, резервоар за питейна вода, столовата и жилищни блокове за 450 души персонал.
  • Военни хангари: Поражения има и по комплексите на „Банз Груп“, където се помещаваше иновативното поделение за безпилотни апарати и изкуствен интелект Task Force 59.

Оценката от 400 милиона долара е силно консервативна, тъй като покрива единствено грубото строителство. Тя не включва разчистването на отломките, унищожената скъпа електроника, оръжейни системи или бъдещата модернизация на защитните съоръжения.

САЩ преосмислят присъствието си в Близкия изток

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) подчертаха, че по време на атаките приоритет е бил животът на хората, а не сградите. Благодарение на своевременната евакуация на основната част от състава, в Бахрейн няма загинали американски военнослужещи, въпреки че Иран е изстрелял над 8000 ракети и дронове в целия регион.

Сериозните разрушения обаче принуждават Вашингтон радикално да преразгледа своята военна стратегия в Близкия изток. Представители на Пентагона потвърждават пред WSJ, че се обмисля дали изобщо да се възстановяват разрушените структури в Бахрейн. Сред обсъжданите варианти са преместване на командните центрове под земята, съкращаване на присъствието в Кувейт и Саудитска Арабия, както и дислоциране на ключови военни активи по-далеч на запад, включително на територията на Израел.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 666

    38 7 Отговор
    ВЪН ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК. А ИСРАЕЛ ДА БЪДЕ ТОТАЛНО УНИЩОЖЕН. ПАРАЗИТИТЕ НА СВЕТА. ТУМОР В ДУШИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

    Коментиран от #6

    07:01 28.06.2026

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ !

    32 3 Отговор
    Ко речи ко...- ,,400 милиона долара"...?!
    Нема се пуАшите!
    Че това цифра ли е...?!
    Та аз това го изпапквам за един ден...

    07:03 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    14 2 Отговор
    Приоритетът на американците бил да изчезнеш за 60 секунди.

    07:13 28.06.2026

  • 6 Путин

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Не можем, Израел ми забрани да убивам Зеленски.

    07:14 28.06.2026

  • 7 Съвсем скоро шейховете в района

    25 3 Отговор
    ще бъдат научени от народите си по трудния начин, че тия бази там са само да бранят Израел, докато Нетаняху си върши магариите и геноцидите за овладяване на цялата "обещана земя".
    И нямат нищо общо с тяхната сигурност, а напротив.
    А, ако САЩ и Израел бяха успели с Иран, идваше и техния ред!

    07:19 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Исторически парк

    12 4 Отговор
    Това е бел кахър.. на фона на ония тхаад радари за по 1 милиард😁

    07:26 28.06.2026

  • 11 Малий

    4 14 Отговор
    Зонбираните копейки ще полудеят от щастие

    Коментиран от #13

    07:35 28.06.2026

  • 12 Сега очаквайте!

    20 0 Отговор
    Тръмп да излезе,с гордо изявление пред микрофоните,че това е...едва ли не-победа на великата американска армия...😝?!

    07:39 28.06.2026

  • 13 Малий

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Малий":

    Зомбираните центчета ще полудеят от скръб

    07:41 28.06.2026

  • 14 ЧУДЕСНА НОВИНА

    17 1 Отговор
    БОЯТ ЛЕКУВА СИЛНОТО ЕГО.

    07:45 28.06.2026

  • 15 Гост

    11 0 Отговор
    Каква сума крие Пентагонът, като броячът на иранската война е в нета, достъпен за всички. Ясно се вижда колко милиарда долара струва на щатите. И не спира да върти.

    Коментиран от #16

    07:51 28.06.2026

  • 16 Тръмпягата беше обещал!

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Приключвам с Иран и следващата е...Куба!
    Да,ама нещо зацикли с тия ...шейхове...🙄😮‍💨😨🫢?!

    07:56 28.06.2026

  • 17 Умна крава

    11 0 Отговор
    Кравите можем и да бягаме когато това се наложи , както например от Авганистан и сега също !!!!!

    08:00 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 5 Отговор
    Путин !!! Внимание !!! Обещах на Нетаняху да не пипам зеленски !!! Евреин ,еврин пипа ли , Путин също е евреин.

    08:09 28.06.2026

  • 21 кравария

    2 1 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    08:28 28.06.2026

  • 22 Спорт

    0 1 Отговор
    Ехеее , камиларите са ги смляли. Добре че американците са избягали че да няма жертви.

    08:37 28.06.2026

  • 23 Нали помните двете основни задачи

    0 0 Отговор
    на Иран:

    1. Да унижи Тръмп и САЩ.
    2. Да скара САЩ и Израел.

    Иран е на път да ги постигне и това ще има глобален ефект!
    Тръмп направо срива САЩ!

    08:40 28.06.2026

  • 24 Чичо Дончо

    0 0 Отговор
    Аз съм най -якият и тъп кравар.

    08:42 28.06.2026