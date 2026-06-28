Ирански удари нанесоха щети за $400 млн. на база на САЩ

Евентуалното възстановяване на разрушените сгради в ключовата американска военноморска база в Бахрейн (NSA Bahrain), поразена при масирани ракетни атаки и удари с дронове от страна на Иран, ще струва най-малко 400 милиона долара. Това показва мащабно разследване на авторитетния The Wall Street Journal (WSJ), вестникбазирано на сателитни снимки, видеоклипове от социалните мрежи и официални модели на Министерството на отбраната на САЩ за цени на строителството.

Министерството на отбраната на САЩ умишлено избягва да разкрие реалния размер на щетите по своите бази пред Конгреса. По време на изслушвания през май военният министър Пит Хегсет отказа конкретна оценка с думите: "Каква е цената Иран да се сдобие с ядрено оръжие?". В същото време независимият аналитичен център Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчислява, че общите щети по американските обекти в Близкия изток варират между 2,2 млрд. и 5,1 млрд. долара.

Какво е унищожено в базата в Бахрейн?

Иранските удари са засегнали тежко и трите зони на базата, която е ключова за американското присъствие в Персийския залив от над три десетилетия:

Щабът на Пети флот: Основната командна сграда е частично разрушена и в момента е напълно неизползваема .

Основната командна сграда е частично разрушена и в момента е напълно . Комуникационни терминали: Унищожени са два високотехнологични спътникови терминала модел AN/GSC-52B, чиято стойност е около 20 милиона долара за брой .

Унищожени са два високотехнологични спътникови терминала модел AN/GSC-52B, чиято стойност е около . Инфраструктура: Засегнати или изравнени със земята са тренировъчен център на силите за сигурност, складове за спешна помощ, резервоар за питейна вода, столовата и жилищни блокове за 450 души персонал.

Засегнати или изравнени със земята са тренировъчен център на силите за сигурност, складове за спешна помощ, резервоар за питейна вода, столовата и жилищни блокове за 450 души персонал. Военни хангари: Поражения има и по комплексите на „Банз Груп“, където се помещаваше иновативното поделение за безпилотни апарати и изкуствен интелект Task Force 59.

Оценката от 400 милиона долара е силно консервативна, тъй като покрива единствено грубото строителство. Тя не включва разчистването на отломките, унищожената скъпа електроника, оръжейни системи или бъдещата модернизация на защитните съоръжения.

САЩ преосмислят присъствието си в Близкия изток

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) подчертаха, че по време на атаките приоритет е бил животът на хората, а не сградите. Благодарение на своевременната евакуация на основната част от състава, в Бахрейн няма загинали американски военнослужещи, въпреки че Иран е изстрелял над 8000 ракети и дронове в целия регион.

Сериозните разрушения обаче принуждават Вашингтон радикално да преразгледа своята военна стратегия в Близкия изток. Представители на Пентагона потвърждават пред WSJ, че се обмисля дали изобщо да се възстановяват разрушените структури в Бахрейн. Сред обсъжданите варианти са преместване на командните центрове под земята, съкращаване на присъствието в Кувейт и Саудитска Арабия, както и дислоциране на ключови военни активи по-далеч на запад, включително на територията на Израел.