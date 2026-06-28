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САЩ и Иран си размениха удари. Петролът надолу въпреки ескалацията ОБЗОР

САЩ и Иран си размениха удари. Петролът надолу въпреки ескалацията ОБЗОР

28 Юни, 2026 08:52, обновена 28 Юни, 2026 08:58 1 264 14

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Вашингтон бомбардира Иран, Техеран нападна Кувейт и Бахрейн. Цените на суровия петрол Brent паднаха до нива отпреди войната

САЩ и Иран си размениха удари. Петролът надолу въпреки ескалацията ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението за прекратяване на огъня в Близкия изток е пред пълен колапс, след като през изминалите часове Съединените щати и Иран си размениха масирани военни удари, прераснали в нападения срещу съседни държави.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе втора поредна нощ на мащабни бомбардировки по иранското крайбрежие. Американски изтребители поразиха складове за ракети, радарни станции и системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Вашингтон обяви, че атаката е директен отговор на ирански дрон, ударил пореден търговски танкер в Ормузкия проток.

Иранският Корпус на ислямската революционна гвардия (КРИГ) отвърна незабавно с вълни от ракети и безпилотни апарати срещу държави от Залива, в които има американски бази. Армията на Кувейт потвърди, че националната ПВО активно прехваща цели в небето, а в Бахрейн – където е базиран Пети американски флот – бяха задействани сирените за въздушна тревога.

Двете суперсили взаимно се обвиниха в пълно потъпкване на подписаното на 17 юни примирие. Американският президент Доналд Тръмп отправи безпрецедентно предупреждение към Техеран, заявявайки, че ако атаките не спрат, САЩ ще довършат започнатото и „Иран повече няма да съществува“.

Въпреки драматичната ескалация на преките военни удари между САЩ и Иран в Персийския залив от изминалата нощ, световните енергийни пазари реагираха неочаквано успокоено. Към тази сутрин фючърсите на международния бенчмарк суров петрол Brent отбелязаха спад от над 1,2%, спускайки се до нива от 72,60 долара за барел – стойности, характерни за периода преди началото на мащабния конфликт.

Пазарните експерти обясняват този тренд с факта, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток остава активно. Американският министър на енергетиката Крис Райт успокои инвеститорите с изявлението, че над 20 милиона барела петрол са преминали успешно през протока през последното денонощие. Освен това търговците залагат на засилено световно предлагане, тъй като Оман отвори алтернативни и безопасни морски маршрути край бреговете си, координирани с Международната морска организация (IMO).

В същото време в Брюксел Европейският съюз изрази дълбока загриженост от бързото разпадане на постигнатото на 17 юни временно примирие. Дипломатически източници съобщават, че върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас е в спешен контакт с лидерите от Съвета за сътрудничество в Залива (GCC). ЕС остро осъди иранските ракетни удари срещу Кувейт и Бахрейн, определяйки ги като „недопустима заплаха за регионалната стабилност“.

Швейцарското правителство, което трябваше да бъде домакин на същинските 60-дневни мирни преговори между Вашингтон и Техеран, обяви тази сутрин, че поддържането на дипломатическия канал остава основен приоритет, но призна, че насрочените срещи се отлагат за неопределено време.

Източник: Al Jazeera / Reuters / Bloomberg / CENTCOM) / КРИГ / The Guardian


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРЕДНАТА ПОСТАНОВКА

    14 0 Отговор
    ЕВРЕИТЕ И ТРЪМП ПАК ЩЕ МАНИПУЛИРАТ ПАЗАРА НА СУРОВ ПЕТРОЛ И ЩЕ ИЗКАРАТ ТЕЖКИ МИЛИАРДИ ПЕЧАЛБА ОТ СПЕКУЛАЦИИ НА БОРСАТА.

    09:05 28.06.2026

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    Отново бих предположил, че истинската причината не се крие в САЩ, а в техните господари от Израел!!! Онзи еврейски овен няма да се кротне да избива палестинци!!!

    09:07 28.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хъхъ

    4 1 Отговор
    Иран не е Русия.

    09:18 28.06.2026

  • 5 жик так

    7 1 Отговор
    Европейските пудели как бързо реагират на обстановката . Пак Иран бил виновен .

    09:23 28.06.2026

  • 6 ъглошлайф

    9 1 Отговор
    ИРАН ли е агресора , при положение , че идват някакви хора от 10 000 километра и решават , че ще те бомбят на поразия , щото така им е кеф и под натиска на евреите ?
    Някой нормален може ли да отговори ?

    09:34 28.06.2026

  • 7 Тото 1 и Тото 2

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иво":

    Дано не се налага да се пускат АТОМНИ бомби ?
    Защото историята показва , че ЕДИНСТВЕНИТЕ , които са го направили , са "любимите" , "демократични" , "хуманни" , "велики" , "богоподобни" АМЕРИКАНЦИ , при това цели два пъти , при това върху мирно население , с неистовото удоволствие да избиват !
    Това е факт , които е неизтриваем.

    09:38 28.06.2026

  • 8 Смешник

    6 1 Отговор
    Коя беше тая Кая Калас

    Коментиран от #12

    09:40 28.06.2026

  • 9 сайко килър

    6 0 Отговор
    Всичко е въпрос на пари , нефт , власт ! Няма никакви думи като - Свобода , Демокрация , Независимост , Правда , Хуманност !
    Просто те са една добра фасада , зад която се крие АЛЧНОСТ и МЕГАЛОМАНИЯ !

    09:41 28.06.2026

  • 10 Историк

    5 0 Отговор
    На междинните избори с Тръмп е свършено...

    09:41 28.06.2026

  • 11 Юмжагийн Цеденбал

    4 0 Отговор
    Много ми се искаше да видя размяна и удари между такива колоси като ББ и ДП ! Ама на , няма и няма ! И това си е ! Те се оказаха първи приятели , дружки от класа , сиамски близнаци , свързани чрез властта , алчността и мегаломанията си !
    Рамо до рамо , крило до крило - КАКТО ВИНАГИ Е БИЛО !

    09:44 28.06.2026

  • 12 Само Питам

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Таз Кая на Мария Калас ще да е някаква роднина........може би и едва ли не ! Но май не съвсем !
    Мария не беше толкоз проста , кръвожадна , крайна и безмозъчна !

    09:47 28.06.2026

  • 13 СМЯХ

    3 1 Отговор
    Краварчетата си мечтаят, че Иран нямало да разработва балистични ракети. И в отговор, утре Иран почва да пука ционистката кочина с хиперзвукови ракети.

    09:54 28.06.2026

  • 14 най накрая

    0 0 Отговор
    Света се усети че 20% не могат да контролират цената на 80% от петрола

    10:39 28.06.2026

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