САЩ и Иран си размениха удари. Петролът надолу въпреки ескалацията ОБЗОР

Споразумението за прекратяване на огъня в Близкия изток е пред пълен колапс, след като през изминалите часове Съединените щати и Иран си размениха масирани военни удари, прераснали в нападения срещу съседни държави.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе втора поредна нощ на мащабни бомбардировки по иранското крайбрежие. Американски изтребители поразиха складове за ракети, радарни станции и системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Вашингтон обяви, че атаката е директен отговор на ирански дрон, ударил пореден търговски танкер в Ормузкия проток.

Иранският Корпус на ислямската революционна гвардия (КРИГ) отвърна незабавно с вълни от ракети и безпилотни апарати срещу държави от Залива, в които има американски бази. Армията на Кувейт потвърди, че националната ПВО активно прехваща цели в небето, а в Бахрейн – където е базиран Пети американски флот – бяха задействани сирените за въздушна тревога.

Двете суперсили взаимно се обвиниха в пълно потъпкване на подписаното на 17 юни примирие. Американският президент Доналд Тръмп отправи безпрецедентно предупреждение към Техеран, заявявайки, че ако атаките не спрат, САЩ ще довършат започнатото и „Иран повече няма да съществува“.

Въпреки драматичната ескалация на преките военни удари между САЩ и Иран в Персийския залив от изминалата нощ, световните енергийни пазари реагираха неочаквано успокоено. Към тази сутрин фючърсите на международния бенчмарк суров петрол Brent отбелязаха спад от над 1,2%, спускайки се до нива от 72,60 долара за барел – стойности, характерни за периода преди началото на мащабния конфликт.

Пазарните експерти обясняват този тренд с факта, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток остава активно. Американският министър на енергетиката Крис Райт успокои инвеститорите с изявлението, че над 20 милиона барела петрол са преминали успешно през протока през последното денонощие. Освен това търговците залагат на засилено световно предлагане, тъй като Оман отвори алтернативни и безопасни морски маршрути край бреговете си, координирани с Международната морска организация (IMO).

В същото време в Брюксел Европейският съюз изрази дълбока загриженост от бързото разпадане на постигнатото на 17 юни временно примирие. Дипломатически източници съобщават, че върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас е в спешен контакт с лидерите от Съвета за сътрудничество в Залива (GCC). ЕС остро осъди иранските ракетни удари срещу Кувейт и Бахрейн, определяйки ги като „недопустима заплаха за регионалната стабилност“.

Швейцарското правителство, което трябваше да бъде домакин на същинските 60-дневни мирни преговори между Вашингтон и Техеран, обяви тази сутрин, че поддържането на дипломатическия канал остава основен приоритет, но призна, че насрочените срещи се отлагат за неопределено време.

Източник: Al Jazeera / Reuters / Bloomberg / CENTCOM) / КРИГ / The Guardian