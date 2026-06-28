Нейнски: Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и подкрепата няма да спре ????

„Европейските санкции нямат нищо общо с евентуалните претенции, свързани с държавната намеса в управлението на „Лукойл“, които произтичат от санкциите на САЩ. Това са два напълно различни казуса“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA бившият служебен министър на външните работи в кабинета "Гюров" Надежда Нейнски. Според нея често умишлено се смесват различни санкционни режими.
„Опитах се да намеря информация в международните медии дали изказването на българския министър-председател на форума в Гданск е получило отзвук. За съжаление не открих подобни публикации. Очевидно то не е било във фокуса на международния интерес“, коментира тя участието на Румен Радев в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година беше полският град Гданск.
По думите ѝ впечатление правят две тези от изказването на премиера. „Първата е, че възстановяването на Украйна трябва да започне след края на войната. Втората е, че този процес трябва да върви успоредно с развитието на енергийната свързаност. Ако второто е част от европейския консенсус, то по първата теза има съществено разминаване. Участниците във форума бяха категорични, че възстановяването трябва да започне незабавно, без да се чака краят на войната, защото сигурността и отбранителните способности са ключово условие за дългосрочното възстановяване“, обясни Нейнски. Според нея именно това е причината думите на българския премиер да не получат сериозен международен отзвук.
По повод украинските удари срещу цели в Русия Нейнски смята, че Москва вече усеща реалността на войната. „Русия претърпя стратегическо поражение по отношение на една от основните си цели - демилитаризацията на Украйна. Вместо това Киев вече разполага с модерна армия, изградена по стандартите на НАТО. Технологично тя е сред водещите държави в света и произвежда милиони бойни дронове годишно. Неслучайно НАТО вече си партнира с Украйна във военните технологии“.
По думите ѝ пред Владимир Путин стоят само два избора. „Или да върви към мирно споразумение и да приеме съществуването на силно въоръжен и враждебно настроен съсед, или да продължи войната, като по този начин даде още повече време на украинската военна индустрия да се развива. Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и политическата и военната подкрепа няма да спре“.
Тя коментира и заявеното намерение на премиера Румен Радев да се противопостави на нов пакет европейски санкции срещу Русия. „Правителството въведе нов стил - едно се говори в България, а друго се прави в Брюксел. В страната се заявява, че ще има противопоставяне на санкциите, но на европейските срещи България подкрепя удължаването на действащите ограничения. Тази практика на двойственост трудно може да продължи дълго“.
Според нея премиерът разполага с всички политически инструменти да реализира заявените си намерения. „Като президент той нямаше такива правомощия. Днес обаче разполага с парламентарно мнозинство и с правителство, което е изцяло под негов контрол. Ако действително желае да блокира нов пакет санкции, има възможност да го направи“.
Нейнски коментира и дискусията около включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. „Русия от години използва както енергетиката, така и църквата като инструменти на своята външна политика. Санкциите срещу патриарх Кирил са персонални. Те не са насочени срещу Руската православна църква, а срещу неговата публична подкрепа за войната и оправдаването на насилието срещу украинците“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скрий се бе
Коментиран от #137
09:17 28.06.2026
2 оня с коня
09:18 28.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
Коментиран от #143
09:19 28.06.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Нито на Нейнски, нито на Русия 👈
Коментиран от #68
09:19 28.06.2026
6 Матю хари
Коментиран от #12
09:19 28.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Швейк
Коментиран от #85, #109, #150
09:20 28.06.2026
9 пръц
Коментиран от #162
09:20 28.06.2026
10 хъхъ
До коментар #3 от "Пич":Краварката в левия ъгъл (у лево)
09:20 28.06.2026
11 Откъде толкова се изучи на вариантите
За себе си сега какви варианти вижда и кой ще избере?
Коментиран от #42
09:21 28.06.2026
12 Ъхъ ъхъ
До коментар #6 от "Матю хари":Затова молят Путин за мир и искат преговори
Коментиран от #20
09:21 28.06.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #136, #154
09:21 28.06.2026
14 Без име
Коментиран от #81
09:21 28.06.2026
15 Божидар Искренов, Гибона
Ха наздоровья руски гаведа 😆
Коментиран от #16, #28
09:22 28.06.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Божидар Искренов, Гибона":Затова ли от теб Гибоне не стана нищо
09:23 28.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 маке
09:24 28.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Ъхъ ъхъ":"..Затова молят Путин..."
Нямат край Западното унижение и бомби, нямат !!! Кхъ-кхъ...😆😆😆
09:24 28.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 идиоти вън
09:25 28.06.2026
23 Хаха
09:25 28.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Баба Гошка
09:27 28.06.2026
26 пешо
09:27 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Казал
До коментар #15 от "Божидар Искренов, Гибона":Съм ти, докато ти се цъкам на физиономията, да не пишеш на телефона! Не за друго, но не е водоустойчив!
Коментиран от #34
09:28 28.06.2026
29 Айляк
09:28 28.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 гост
Коментиран от #36
09:32 28.06.2026
34 МОТИКАТА
До коментар #28 от "Казал":България е демократична, хрисима страна ☝️
Всеки откачен русопат може избира между Белене и мотика в кьопавицата руска 😁
09:32 28.06.2026
35 оня с коня
До коментар #31 от "мъдю":Те си изхожда като сомосвал
09:33 28.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 няма
Какс и ти А ??? Европатрябва да разглежда Украйна като част от собствената си несигурност -това е истината ! Как се опитваш -ТЪПО да манипулираш общественноста ...И първолаците, ако Гледаш СЪНЧО ЩЕ ТИ КАЖАТ каква е реалноста.ПРИЛИЧАШ НА СЛА В@@ЩИ@@А не заради външният си вид ,а заради хлевоустието си . Всички се чудят що за обаждане е твоето .
09:36 28.06.2026
38 факт
09:36 28.06.2026
39 Нада козата
09:38 28.06.2026
40 А50
09:39 28.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Няма страшно
До коментар #11 от "Откъде толкова се изучи на вариантите":Единствен вариант
Да се отмени т.н. от Ив.Коснов "десет годишна давност" за техните престъпления към държавата с разграбването на България и ВСИЧКИ НАЧЕЛО С НЕГО. Ф.ДШМШТРОВ,НАДА М. И СИЕ НА НОВ НАРОДЕН СЪД
09:44 28.06.2026
43 Смешник
09:47 28.06.2026
44 Полгер
09:49 28.06.2026
45 по пътя на логиката
09:51 28.06.2026
46 истината
Коментиран от #69
09:51 28.06.2026
47 Мумията се завръща
Недоумявам как на такива се дава трибуна - нито интелект, нито морал, нито нищо.
Тия, които сте я пуснали тук ми отговорете - с какви качества тази жена може да бъде модел за бъдещите поколения?
За мен това е напълно деградирала личност във всеки един план.
09:52 28.06.2026
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #64, #71
09:52 28.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин
09:54 28.06.2026
51 Казанлъшкия
09:55 28.06.2026
52 анонимен
Коментиран от #58, #60
09:55 28.06.2026
53 Мумията се завръща - допълнение
Дори за прогнозата за времето може си информирате от съответните сайтове като виждате в реално време облачността, движението на топлите/студени въздушни маси и какво точно ще бъде във вашия регион.
09:56 28.06.2026
54 Тагаренко
09:57 28.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ЕК вече
09:58 28.06.2026
58 Ха ХаХа
До коментар #52 от "анонимен":Изрод антибългарски 100%
09:58 28.06.2026
59 Милко Калайджиев
09:58 28.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Неон
10:00 28.06.2026
63 Вече получихме...
Време е утре от ефира да ни залеят и ценните указания на Елена Поптодорова ...😉😝🤣!
Коментиран от #156
10:00 28.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хамстер
10:00 28.06.2026
66 има ли банани
10:00 28.06.2026
67 Вишис
10:01 28.06.2026
68 Скрий се бе!
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Каишков,пак ли си ти...?!
10:01 28.06.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #46 от "истината":Киев е цивилизован от руснаците
10:01 28.06.2026
70 чичо Спас
10:01 28.06.2026
71 Вишис
До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щом като уточняваш "братска Русия", значи разбираш че има и друга, небратска русия! Агресивна, недружелюбна, алчна, убийствена, изостанала и мн. др. русии!
Коментиран от #147
10:01 28.06.2026
72 Тази
10:02 28.06.2026
73 Малко е било!
До коментар #7 от "Ха ХаХа":Щом не са и опънали бръчките...😆?!
10:02 28.06.2026
74 анонимен
10:02 28.06.2026
75 Дон Корлеоне
10:04 28.06.2026
76 Драшко
10:05 28.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 истината
"Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"
10:06 28.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Рето
Коментиран от #105
10:06 28.06.2026
83 Само я вижте на снимката...!
Хвърля тайни погледи към оператора...😉!
Коментиран от #88
10:07 28.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Отговор
До коментар #8 от "Швейк":Ккато си избрал като име Швейк прочрл ли си поне една странижца от книгата?
Аман от антибългарски оло@@го@@френи
10:08 28.06.2026
86 Хаха
10:08 28.06.2026
87 123
10:08 28.06.2026
88 Освен това!
До коментар #83 от "Само я вижте на снимката...!":Под сакенцето е с...еротичен комбинезон...🤗!
10:10 28.06.2026
89 А МОЧАТА?
Коментиран от #94, #119
10:12 28.06.2026
90 Коментар до 77:
До коментар #77 от "Хаха":Коментар до 77:
Санстефанския договор е СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ, който отгоре на всичко не обхваща всички земи. Русия(граф Игнатиев обещава на султана) и ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя. В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Робът си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват робството си.
Коментиран от #103
10:12 28.06.2026
91 Ето я нашата Урсула, същата мумия,
10:12 28.06.2026
92 Вишис
10:13 28.06.2026
93 анонимен
Коментиран от #98
10:14 28.06.2026
94 не съ притиснявъй
До коментар #89 от "А МОЧАТА?":Като станем руска територия ще я въстановим доброволно.
10:14 28.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Дедо
До коментар #93 от "анонимен":Имаш предвид Хубавото Наде!
10:15 28.06.2026
99 ганев
10:15 28.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ехааа
10:16 28.06.2026
102 истината
Коментиран от #128
10:17 28.06.2026
103 Хаха
До коментар #90 от "Коментар до 77:":Гюнайдън! Ти си приготви чалма и бурка за жена си,че то още не се е разминало.
10:18 28.06.2026
104 Троян
10:18 28.06.2026
105 Освен това...!
До коментар #82 от "Рето":Хванах калъп,да спя на стълбите,в препълненото Kiif- ско метро...🫢!
10:18 28.06.2026
106 Някой
10:19 28.06.2026
107 истината
Коментиран от #112, #113
10:20 28.06.2026
108 Хаха
10:21 28.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 оня с коня
Коментиран от #121
10:24 28.06.2026
112 Ами
До коментар #107 от "истината":Ами истината е че колкото и да КВИЧИТЕ, нацистите са дънени отвсякъде. ФАКТ.
10:24 28.06.2026
113 Кратък коментар на дъългите ти излияния!
До коментар #107 от "истината":Дрън...дръънн...!
10:25 28.06.2026
114 Величко
10:25 28.06.2026
115 Бай той Толстой
10:26 28.06.2026
116 Димов
Ще изпратят нас,източно европейците.
10:26 28.06.2026
117 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #124
10:26 28.06.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 9ти септември
До коментар #89 от "А МОЧАТА?":Вие дето ядохте тортата ще повръщате
10:27 28.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Да,ама той не един гараж...!
До коментар #111 от "оня с коня":А няколко!
Присвоиха с мъжа си бившите гаражи на УБО,в зората на демокрацията,когато се ловеше риба,в мътна вода...!
И сега ми се прави на много ...честна и принципна?!?!
10:28 28.06.2026
122 анонимен
10:28 28.06.2026
123 Атина Палада
Коментиран от #126
10:28 28.06.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Надка
10:31 28.06.2026
128 И аллах вече не може да спаси
До коментар #102 от "истината":Азиаткото стадо на Путин.
Коментиран от #148
10:31 28.06.2026
129 анонимен
10:31 28.06.2026
130 метлата!
Коментиран от #146
10:31 28.06.2026
131 Радев
10:31 28.06.2026
132 Пенчо
10:32 28.06.2026
133 Победа за Украйна
А защото искам да видя мас по-скоро как путиноидиотите се отричатпотпнего и го обявяват за предател и как плачат тихичко с крокодилски сълзи, докато викат "Царя умря да Живее Царя" за следващия Горбачов.
Коментиран от #158
10:32 28.06.2026
134 истината
Коментиран от #155
10:33 28.06.2026
135 Роско водопада
10:33 28.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Не разбираш ли
До коментар #1 от "Скрий се бе":че плашиш децата когато се появиш на екран.
Ще сънуват че баба Яга ги гони в нощните сънища.
10:34 28.06.2026
138 А ве,може да е...
10:34 28.06.2026
139 Мюмюн
10:34 28.06.2026
140 Еххххх
10:34 28.06.2026
141 Роско водопада
10:34 28.06.2026
142 Оня с парчето
До коментар #126 от "Ехо муции":Искаш ли ти го намаам целият муцик?
Коментиран от #160
10:35 28.06.2026
143 Бро
До коментар #4 от "оня с коня":Ноу даут
10:35 28.06.2026
144 истината
10:35 28.06.2026
145 Роско водопада
10:35 28.06.2026
146 Та викаш!
До коментар #130 от "метлата!":Да яхва метлата!
Щото визията и,като на оная баба от детските приказки...
10:36 28.06.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Мухахаха
До коментар #128 от "И аллах вече не може да спаси":Аде бегай у прайда
10:36 28.06.2026
149 анонимен
10:38 28.06.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Корнелия
До коментар #124 от "Чезни ве":Пръдльо е вмерисания Чорап .
10:38 28.06.2026
152 Трескаха
До коментар #7 от "Ха ХаХа":не а плющяха! И не като маче у дирек, а кат последен мндл......
10:38 28.06.2026
153 Макробиолог
10:39 28.06.2026
154 За ком 13
До коментар #13 от "Сатана Z":Получи го( гаража) за нищожна сума,на цената две панелки.Уникална инфраструктура,на няколко нива, със модерно оборудван сервиз ,в топ- Дестинация на столицата.Само от наем, натрупва яки пачки.Изчака предвидливо да минат десетилетия,и го продаде/ или участва като съдружник,никой не знае .Сега там е издигната огромна сграда.Толкова за хитреците от Прехода,като нея,и всички от кохортата на црън Ванчо..Кой не скача е червен!" И макаците,който скачаха пред Ал.Невски с два вирнати пръста,,днес са над 65+ и със скъсани джобове,а надка и другите са мултимилионери.
10:40 28.06.2026
155 9ти септември
До коментар #134 от "истината":Истината ли немаш мозък да я проумееш
10:40 28.06.2026
156 Чакам Поптодорова с голямо нетърпение
До коментар #63 от "Вече получихме...":Дори имам мой списък:
- Понеделник - Елена Поптодорова
- Вторник - Тагарев
- Сряда - Дайнов
- Четвъртък - Соломон Паси
- Петък - Ивайло Мирчев
- Събота - ген. Атанасов
- Следващата неделя - отново Мумията Нейнски
10:40 28.06.2026
157 анонимен
10:41 28.06.2026
158 А обичаш ли?!
До коментар #133 от "Победа за Украйна":Да ти източват постоянно социалните средства,наливайки ги бездънната каца-,,Украйна"...?!
10:42 28.06.2026
159 Софиянец
10:42 28.06.2026
160 Ехо муции
До коментар #142 от "Оня с парчето":Ти пък с най убавото ме плашиш а между другото искаш ли да разбереш стар вол как оре
10:43 28.06.2026
161 анонимен
10:43 28.06.2026
162 Антирашист924
До коментар #9 от "пръц":Ще ти се безнадежно .
10:43 28.06.2026