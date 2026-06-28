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Нейнски: Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и подкрепата няма да спре

Нейнски: Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и подкрепата няма да спре

28 Юни, 2026 09:16 1 276 162

  • надежда нейнски-
  • европа-
  • украйна-
  • сигурност-
  • подкрепа

Пред Владимир Путин стоят само два избора. „Или да върви към мирно споразумение и да приеме съществуването на силно въоръжен и враждебно настроен съсед, или да продължи войната, като по този начин даде още повече време на украинската военна индустрия да се развива", коментира бившият външен министър

Нейнски: Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и подкрепата няма да спре - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Европейските санкции нямат нищо общо с евентуалните претенции, свързани с държавната намеса в управлението на „Лукойл“, които произтичат от санкциите на САЩ. Това са два напълно различни казуса“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA бившият служебен министър на външните работи в кабинета "Гюров" Надежда Нейнски. Според нея често умишлено се смесват различни санкционни режими.
„Опитах се да намеря информация в международните медии дали изказването на българския министър-председател на форума в Гданск е получило отзвук. За съжаление не открих подобни публикации. Очевидно то не е било във фокуса на международния интерес“, коментира тя участието на Румен Радев в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година беше полският град Гданск.

По думите ѝ впечатление правят две тези от изказването на премиера. „Първата е, че възстановяването на Украйна трябва да започне след края на войната. Втората е, че този процес трябва да върви успоредно с развитието на енергийната свързаност. Ако второто е част от европейския консенсус, то по първата теза има съществено разминаване. Участниците във форума бяха категорични, че възстановяването трябва да започне незабавно, без да се чака краят на войната, защото сигурността и отбранителните способности са ключово условие за дългосрочното възстановяване“, обясни Нейнски. Според нея именно това е причината думите на българския премиер да не получат сериозен международен отзвук.
По повод украинските удари срещу цели в Русия Нейнски смята, че Москва вече усеща реалността на войната. „Русия претърпя стратегическо поражение по отношение на една от основните си цели - демилитаризацията на Украйна. Вместо това Киев вече разполага с модерна армия, изградена по стандартите на НАТО. Технологично тя е сред водещите държави в света и произвежда милиони бойни дронове годишно. Неслучайно НАТО вече си партнира с Украйна във военните технологии“.

По думите ѝ пред Владимир Путин стоят само два избора. „Или да върви към мирно споразумение и да приеме съществуването на силно въоръжен и враждебно настроен съсед, или да продължи войната, като по този начин даде още повече време на украинската военна индустрия да се развива. Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и политическата и военната подкрепа няма да спре“.
Тя коментира и заявеното намерение на премиера Румен Радев да се противопостави на нов пакет европейски санкции срещу Русия. „Правителството въведе нов стил - едно се говори в България, а друго се прави в Брюксел. В страната се заявява, че ще има противопоставяне на санкциите, но на европейските срещи България подкрепя удължаването на действащите ограничения. Тази практика на двойственост трудно може да продължи дълго“.

Според нея премиерът разполага с всички политически инструменти да реализира заявените си намерения. „Като президент той нямаше такива правомощия. Днес обаче разполага с парламентарно мнозинство и с правителство, което е изцяло под негов контрол. Ако действително желае да блокира нов пакет санкции, има възможност да го направи“.
Нейнски коментира и дискусията около включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. „Русия от години използва както енергетиката, така и църквата като инструменти на своята външна политика. Санкциите срещу патриарх Кирил са персонални. Те не са насочени срещу Руската православна църква, а срещу неговата публична подкрепа за войната и оправдаването на насилието срещу украинците“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скрий се бе

    134 6 Отговор
    вампир грозен

    Коментиран от #137

    09:17 28.06.2026

  • 2 оня с коня

    115 5 Отговор
    Женско животно което лае

    09:18 28.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    90 3 Отговор
    Струва ми се,че доста коментари ще бъдат премахнати

    Коментиран от #143

    09:19 28.06.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    18 55 Отговор
    Алкохола не прощава !!!
    Нито на Нейнски, нито на Русия 👈

    Коментиран от #68

    09:19 28.06.2026

  • 6 Матю хари

    13 94 Отговор
    Путинова Русия с БВП колкото една Португалия няма шанс срещу обединена Европа.

    Коментиран от #12

    09:19 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Швейк

    9 89 Отговор
    Остават 37 дни до капитулацията на фашистка Русия

    Коментиран от #85, #109, #150

    09:20 28.06.2026

  • 9 пръц

    100 6 Отговор
    Пак ли изтипосахте това недоразумение благодарение на урсулите ЕС е пътник.

    Коментиран от #162

    09:20 28.06.2026

  • 10 хъхъ

    71 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Краварката в левия ъгъл (у лево)

    09:20 28.06.2026

  • 11 Откъде толкова се изучи на вариантите

    56 2 Отговор
    Първите Й учители ги знае цяла България
    За себе си сега какви варианти вижда и кой ще избере?

    Коментиран от #42

    09:21 28.06.2026

  • 12 Ъхъ ъхъ

    74 7 Отговор

    До коментар #6 от "Матю хари":

    Затова молят Путин за мир и искат преговори

    Коментиран от #20

    09:21 28.06.2026

  • 13 Сатана Z

    91 2 Отговор
    Натка Михайлова открадна гаража на УБО.Само който е ремонтирал колата си там има представа за какъв грабеж става дума и то през 90те.

    Коментиран от #136, #154

    09:21 28.06.2026

  • 14 Без име

    79 5 Отговор
    После ще кажат, че Белене се е напълнило с интелигенция. Това е нашата интелигенция. Боклуци.

    Коментиран от #81

    09:21 28.06.2026

  • 15 Божидар Искренов, Гибона

    5 61 Отговор
    Ако Русия можеше да се види в огледалото, щеше да види Надежда Нейнски !!!
    Ха наздоровья руски гаведа 😆

    Коментиран от #16, #28

    09:22 28.06.2026

  • 16 Ха ХаХа

    42 2 Отговор

    До коментар #15 от "Божидар Искренов, Гибона":

    Затова ли от теб Гибоне не стана нищо

    09:23 28.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 маке

    66 3 Отговор
    Пак показахте дзверо, развалихте ми деня с тая снимка

    09:24 28.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владимир Путин, президент

    27 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ ъхъ":

    "..Затова молят Путин..."

    Нямат край Западното унижение и бомби, нямат !!! Кхъ-кхъ...😆😆😆

    09:24 28.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 идиоти вън

    41 3 Отговор
    А това значи ли че и ние сме вече в тази война, да каже като е толкова знаеща?!?!

    09:25 28.06.2026

  • 23 Хаха

    60 1 Отговор
    Гаражната корва Надка, вместо да е в Сливен, продължава на лее омраза и манипулации по мисирка тв!

    09:25 28.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баба Гошка

    37 3 Отговор
    Няма по-зловредни, отмъстителни и нагли от укротъ пунгерите. Сигурността ви от тях щей ре кет, па лежи, от вличания и на силие с ненадмината жест окост.

    09:27 28.06.2026

  • 26 пешо

    45 2 Отговор
    факти докога с тия боклуци

    09:27 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Казал

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "Божидар Искренов, Гибона":

    Съм ти, докато ти се цъкам на физиономията, да не пишеш на телефона! Не за друго, но не е водоустойчив!

    Коментиран от #34

    09:28 28.06.2026

  • 29 Айляк

    32 2 Отговор
    Чезвай, мъ.

    09:28 28.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гост

    46 1 Отговор
    Само на мен ли ми е противна тази ?

    Коментиран от #36

    09:32 28.06.2026

  • 34 МОТИКАТА

    4 27 Отговор

    До коментар #28 от "Казал":

    България е демократична, хрисима страна ☝️
    Всеки откачен русопат може избира между Белене и мотика в кьопавицата руска 😁

    09:32 28.06.2026

  • 35 оня с коня

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "мъдю":

    Те си изхожда като сомосвал

    09:33 28.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 няма

    35 3 Отговор
    Нейнски: Европа вече разглежда Украйна като част от собствената си сигурност и подкрепата няма да спре ????
    Какс и ти А ??? Европатрябва да разглежда Украйна като част от собствената си несигурност -това е истината ! Как се опитваш -ТЪПО да манипулираш общественноста ...И първолаците, ако Гледаш СЪНЧО ЩЕ ТИ КАЖАТ каква е реалноста.ПРИЛИЧАШ НА СЛА В@@ЩИ@@А не заради външният си вид ,а заради хлевоустието си . Всички се чудят що за обаждане е твоето .

    09:36 28.06.2026

  • 38 факт

    31 2 Отговор
    Тази жена е демократ от главата до петите. Вероятно цяла нощ не е спала и ето какви умнотии е измислила. Докато другите мислят за почивки и море, докато другите се чудят защо няма курортисти на нашето море, тази жена мисли денонощно как да опази демокрацията. После и завиждайте, когато и дадат някой престижен медал. Всъщност, добре ще е ако се хване за някой колесник на отлитащите цистерни, че по–късно няма да има място на колесниците. Но съм сигурен, че и на колесник да виси, пак ще мисли за демокрацията и опазването и.

    09:36 28.06.2026

  • 39 Нада козата

    26 2 Отговор
    Не се натягай делянБаджакова! Няма да влезеш в президентството!

    09:38 28.06.2026

  • 40 А50

    18 4 Отговор
    Тази също допринесе за убедителната победа на Радев, поздрави

    09:39 28.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Няма страшно

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Откъде толкова се изучи на вариантите":

    Единствен вариант
    Да се отмени т.н. от Ив.Коснов "десет годишна давност" за техните престъпления към държавата с разграбването на България и ВСИЧКИ НАЧЕЛО С НЕГО. Ф.ДШМШТРОВ,НАДА М. И СИЕ НА НОВ НАРОДЕН СЪД

    09:44 28.06.2026

  • 43 Смешник

    23 2 Отговор
    Ами Европа вече е фашизирана след като разчита на кървавия нациски режим в Украйна

    09:47 28.06.2026

  • 44 Полгер

    25 2 Отговор
    Абе любо,докога ще я каниш тая вмирисана стафида да замърсява ефира платен!Остана ти и още две невменяеми,които каните двете баби и окраинеца за разговори!Това са злобни,комплексирани същества и с напредването на възрастта ще деградират още!

    09:49 28.06.2026

  • 45 по пътя на логиката

    12 1 Отговор
    Значи воювате с Русия и който победи придобива територията и населението.Ще ма ли присъди за загубилите виновници?

    09:51 28.06.2026

  • 46 истината

    2 16 Отговор
    Похвално, точно, правилно, за Европа, разбра че цивилизованият Киев няма общо, а разликата е голяма, с дивата русия от тайгата.

    Коментиран от #69

    09:51 28.06.2026

  • 47 Мумията се завръща

    26 1 Отговор
    Аз съм напълно убеден, че тази жена е изключително глупава и няма интелектуалния капацитет да научи таблицата за умножение.
    Недоумявам как на такива се дава трибуна - нито интелект, нито морал, нито нищо.

    Тия, които сте я пуснали тук ми отговорете - с какви качества тази жена може да бъде модел за бъдещите поколения?
    За мен това е напълно деградирала личност във всеки един план.

    09:52 28.06.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 3 Отговор
    братска Русия, която ни освободи от турско робство не е агресор, а агресорът е НАТО

    Коментиран от #64, #71

    09:52 28.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путин

    18 3 Отговор
    Изборът ми е само един,ПОБЕДА! От тази застаряваща лелка чувам само заучени фрази и лозунги,като на колхозно събрание.

    09:54 28.06.2026

  • 51 Казанлъшкия

    13 1 Отговор
    Подкрепа за режима,но не и за украинците като гледам какви реши вчера Австрия, а именно - да не продължава временната закрила само на украинските мъже. Мирише на бъдеща невъзможност да останат в ЕС мъжете от този произход и в един момент ще почнат да ги връщат май насилствено откъдето са дошли.

    09:55 28.06.2026

  • 52 анонимен

    2 17 Отговор
    Кремълките гниди ЗАПЛАШВАТ целия Свят. Това могат единствено. Щото то с москвичи и лади, при това "сделани" не могат на никого да дадат каквото и да било. Руската култура, с която се тупат в опиянчените гърди Е приключила още със създаването на тази ненормална, алчна държава слез Първата световна. Е, предшественикът й Имперска русия е също толкова алчна и ненаситна, при все, че и тогава е била най-голямата държава. Като един циганин - разпродавала е териториите си, защото както тогава, така и сега - НЕ МОЖЕ ДА ГИ УПРАВЛЯВА.

    Коментиран от #58, #60

    09:55 28.06.2026

  • 53 Мумията се завръща - допълнение

    12 1 Отговор
    А пък гледането на телевизия в днешно време е признак за изключително нисък интелект.

    Дори за прогнозата за времето може си информирате от съответните сайтове като виждате в реално време облачността, движението на топлите/студени въздушни маси и какво точно ще бъде във вашия регион.

    09:56 28.06.2026

  • 54 Тагаренко

    13 1 Отговор
    С Моньо Пуси записваме доброволци за усраинския фронт,носете си черни чували ще ви трябват.Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.

    09:57 28.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЕК вече

    11 0 Отговор
    разглежда отношенията си със зеления н@ркоман като част от собствената си сигурност и спасението е да жертва Европа.

    09:58 28.06.2026

  • 58 Ха ХаХа

    13 0 Отговор

    До коментар #52 от "анонимен":

    Изрод антибългарски 100%

    09:58 28.06.2026

  • 59 Милко Калайджиев

    10 1 Отговор
    Тази съм я наел да ми пази бостаня лятоска, заедно с Ленче Кремче.

    09:58 28.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Неон

    13 1 Отговор
    Мъ лелю надке,не съ показвай,че мъ плашиш и после трудно заспивам!И стига бръщолеви глупости,стига ми един грозен просяк да ме стряска!Пораснах вече,а вие не поумняхте,що така?

    10:00 28.06.2026

  • 63 Вече получихме...

    10 1 Отговор
    ...ценни указания,относно външната ни политика и Украйна,от Нейнски...!
    Време е утре от ефира да ни залеят и ценните указания на Елена Поптодорова ...😉😝🤣!

    Коментиран от #156

    10:00 28.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хамстер

    9 0 Отговор
    Отивай си в нафталина !!! Там ти е мястото !!!

    10:00 28.06.2026

  • 66 има ли банани

    6 1 Отговор
    Абе, окропите върнаха ли си най-накрая Крим?!

    10:00 28.06.2026

  • 67 Вишис

    2 4 Отговор
    Щом като уточняваш "братска Русия", значи разбираш че има и друга, небратска русия! Агресивна, недружелюбна, алчна, убийствена, изостанала и мн. др. русии!

    10:01 28.06.2026

  • 68 Скрий се бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Каишков,пак ли си ти...?!

    10:01 28.06.2026

  • 69 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "истината":

    Киев е цивилизован от руснаците

    10:01 28.06.2026

  • 70 чичо Спас

    8 1 Отговор
    Виждаме,че е само по комбинезон.Топло е.Мерака и на стари години да се хареса не я напуска.

    10:01 28.06.2026

  • 71 Вишис

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом като уточняваш "братска Русия", значи разбираш че има и друга, небратска русия! Агресивна, недружелюбна, алчна, убийствена, изостанала и мн. др. русии!

    Коментиран от #147

    10:01 28.06.2026

  • 72 Тази

    8 0 Отговор
    Еврецка бабукерра знае ли, че може да си отиде в укрия? Кой я спира, да и даде заплатата си, наследството на щермите, каквото реши?

    10:02 28.06.2026

  • 73 Малко е било!

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ХаХа":

    Щом не са и опънали бръчките...😆?!

    10:02 28.06.2026

  • 74 анонимен

    2 4 Отговор
    Похвално, точно, правилно, за Европа, разбра че цивилизованият Киев няма общо, а разликата е голяма, с дивата русия от тайгата.

    10:02 28.06.2026

  • 75 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско пусна ли бензин?

    10:04 28.06.2026

  • 76 Драшко

    6 0 Отговор
    У трябва просто да бъде стъпкана и премазана

    10:05 28.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 истината

    1 4 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    10:06 28.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Рето

    6 3 Отговор
    В Киев нямаме нито ток нито гориво, но медиите в България са безмълвни

    Коментиран от #105

    10:06 28.06.2026

  • 83 Само я вижте на снимката...!

    7 1 Отговор
    Уж говори за Украйна,пък в главата и порочни мисли!
    Хвърля тайни погледи към оператора...😉!

    Коментиран от #88

    10:07 28.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    Ккато си избрал като име Швейк прочрл ли си поне една странижца от книгата?
    Аман от антибългарски оло@@го@@френи

    10:08 28.06.2026

  • 86 Хаха

    8 3 Отговор
    Тази шоросоидна коментаторка говори това за което са и платили.

    10:08 28.06.2026

  • 87 123

    10 3 Отговор
    Маш ,марш и марш оттука.Тази като я видя и денят ми се ..овнясва.

    10:08 28.06.2026

  • 88 Освен това!

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Само я вижте на снимката...!":

    Под сакенцето е с...еротичен комбинезон...🤗!

    10:10 28.06.2026

  • 89 А МОЧАТА?

    3 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #94, #119

    10:12 28.06.2026

  • 90 Коментар до 77:

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Хаха":

    Коментар до 77:
    Санстефанския договор е СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ, който отгоре на всичко не обхваща всички земи. Русия(граф Игнатиев обещава на султана) и ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя. В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Робът си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват робството си.

    Коментиран от #103

    10:12 28.06.2026

  • 91 Ето я нашата Урсула, същата мумия,

    8 3 Отговор
    с Русия ще ни плашат, а не виждат ли, че са най голямата отрова за Европа!? Ако един ден Русия ни запука, заради тези кощрамби ще е!?

    10:12 28.06.2026

  • 92 Вишис

    4 0 Отговор
    Защо срещата в Гданск не се провежда с покани! Защо присъстват елементи, които са против целите за които се събира да решава съюза! Каква работа имат там!

    10:13 28.06.2026

  • 93 анонимен

    6 1 Отговор
    Ще ходя да ми леят куршум. Уплаших се от снимката на тази .....всеки да довърши според възприятието си.

    Коментиран от #98

    10:14 28.06.2026

  • 94 не съ притиснявъй

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "А МОЧАТА?":

    Като станем руска територия ще я въстановим доброволно.

    10:14 28.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дедо

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "анонимен":

    Имаш предвид Хубавото Наде!

    10:15 28.06.2026

  • 99 ганев

    4 2 Отговор
    ОООУ....ТОТАЛЕН ГНУС И ОТВРАТ..МИРИШЕ ОТ ДАЛЕЧ НА..УРИНА

    10:15 28.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ехааа

    5 2 Отговор
    Това може да си го мислят в Брюксел ,но отделните държави започват да се усещат ,че теглят и плащат заем на Украйна да воюва ,а не да спре войната. Да не забравяме бежанците украйнци по-голяма част от тях не искат да работят и са на помощи. Един от върховете на сладоледа е изпоирането на пари в незаконен комплекс в България и това вече се знае в ЕС и Украйна започва да губи по ,много показатели. Скандала с америкнските лаборатории, златната тоалетна на дрогирания Зеленски, хванатата на унгарската граница дипломатическа кола която изнася евро и злато. И изтрещялото НАДЕ сънува еротични сънища.

    10:16 28.06.2026

  • 102 истината

    5 5 Отговор
    Войната в Украйна НЕ Е заради украйна.Тя е за да се запази робството на стадото в русия в което то се намира вече 4 или 5 века,от създаването на русия.Управниците на русия са превърнали хората там в едно безмисловно стадо от двуноги.Чрез геноцид и мизерия.Унищожаването на режима ше освободи хората в русия и те отново ше станат човеци.И нема да бъдат животните в които режима ги е превърнал.Не идиота адолфио изби 56 ПЕДЕСЕ ИШЕСТ МИЛИОНА души.Изби ги варварския еврейски комунистически режим в кремъл.Защо като мръсна дума се използва фашизъм след като има по-мръсна дума-еврейски комунизъм,който с КРАЖБАТА която е неговата основа превръща хората в животни.И кой измисли и осъществи комунизмата?Измисли го евреина карло марксов а напрактика го осъществиха евреите ротшилдови чрез своите марионетки евреите в русия-уляноф и къмпани.След като ротшилдови са платили метежа 1917,през 1918г съвсем "случайно" от 316 тартори во главе с улянскийй и ДЖУГАшвилев САМО 18 не са джуги.

    Коментиран от #128

    10:17 28.06.2026

  • 103 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Коментар до 77:":

    Гюнайдън! Ти си приготви чалма и бурка за жена си,че то още не се е разминало.

    10:18 28.06.2026

  • 104 Троян

    4 4 Отговор
    Колко да ти е братска Русия, след като си оттегля офицерите и насъсква шумадийските с в и н е, да се бият със генерали срещу капитани? Братушки, да бе.

    10:18 28.06.2026

  • 105 Освен това...!

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Рето":

    Хванах калъп,да спя на стълбите,в препълненото Kiif- ско метро...🫢!

    10:18 28.06.2026

  • 106 Някой

    3 3 Отговор
    И аз ще помагам. Изтекли данни от хакери загубите на банерюгите са 2 400 000 бройки. За такава помощ става дума. До края на годината ако не вдигнат белия байрск отиват на 3 000 000.

    10:19 28.06.2026

  • 107 истината

    3 7 Отговор
    Най-накрая западният свят прогледна, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    Коментиран от #112, #113

    10:20 28.06.2026

  • 108 Хаха

    6 3 Отговор
    Колко ли е пляскана тая та се е сплескала така.

    10:21 28.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 оня с коня

    7 2 Отговор
    Марш в гаража дъртозо.

    Коментиран от #121

    10:24 28.06.2026

  • 112 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #107 от "истината":

    Ами истината е че колкото и да КВИЧИТЕ, нацистите са дънени отвсякъде. ФАКТ.

    10:24 28.06.2026

  • 113 Кратък коментар на дъългите ти излияния!

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "истината":

    Дрън...дръънн...!

    10:25 28.06.2026

  • 114 Величко

    6 3 Отговор
    Оффф ... , защо пак ни досаждате с тази коза ? 1 Не ме вълнува какво мислят козите ... !

    10:25 28.06.2026

  • 115 Бай той Толстой

    4 4 Отговор
    Чуе ли се джавкане,значи мечката е излязла от бърлогата 😁

    10:26 28.06.2026

  • 116 Димов

    2 4 Отговор
    Нищо не се е променило, Източна Европа винаги е била буфер.Преди бяхме със СССР и буфер срещу запада.Сега сме със запада и буфер срещу Русия.Кои мислиш ще са следващите след украинците,които ще изпратят срещу Русия? Западните джендъри?
    Ще изпратят нас,източно европейците.

    10:26 28.06.2026

  • 117 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ЧОРАПА Е БЪЛГАРОУБИЕЦ И НЕГОВИТЕ ..................... РУСКИ РЕZИДЕНТИ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ ...............,.........

    Коментиран от #124

    10:26 28.06.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 9ти септември

    5 2 Отговор

    До коментар #89 от "А МОЧАТА?":

    Вие дето ядохте тортата ще повръщате

    10:27 28.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Да,ама той не един гараж...!

    5 3 Отговор

    До коментар #111 от "оня с коня":

    А няколко!
    Присвоиха с мъжа си бившите гаражи на УБО,в зората на демокрацията,когато се ловеше риба,в мътна вода...!
    И сега ми се прави на много ...честна и принципна?!?!

    10:28 28.06.2026

  • 122 анонимен

    3 2 Отговор
    За путин Третата световна война беше Студената война, която СССР и Русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма Руска империя. Но проектът на Путин е отмъщение срещу Запада, западният свят, който е изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, Путиновият свят където силният определя правото

    10:28 28.06.2026

  • 123 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #126

    10:28 28.06.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Надка

    2 4 Отговор
    Демокрадлата по колко точно си плаща, за да я канат, цитират и постоянно натрапват, а? Вместо да се скрие вдън земя старата влачена чанта, до края на света ще ни тормози тая...

    10:31 28.06.2026

  • 128 И аллах вече не може да спаси

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "истината":

    Азиаткото стадо на Путин.

    Коментиран от #148

    10:31 28.06.2026

  • 129 анонимен

    3 2 Отговор
    Кремълките гниди ЗАПЛАШВАТ целия Свят. Това могат единствено. Щото то с москвичи и лади, при това "сделани" не могат на никого да дадат каквото и да било. Руската култура, с която се тупат в опиянчените гърди Е приключила още със създаването на тази ненормална, алчна държава слез Първата световна. Е, предшественикът й Имперска русия е също толкова алчна и ненаситна, при все, че и тогава е била най-голямата държава. Като един циганин - разпродавала е териториите си, защото както тогава, така и сега - НЕ МОЖЕ ДА ГИ УПРАВЛЯВА.

    10:31 28.06.2026

  • 130 метлата!

    1 2 Отговор
    квот каже тая истината е далеч от нея

    Коментиран от #146

    10:31 28.06.2026

  • 131 Радев

    2 3 Отговор
    Подкрепата за Украйна вече спря.Неински още не е разбрала,албански реотан.

    10:31 28.06.2026

  • 132 Пенчо

    1 2 Отговор
    Гледа уплашено тази! Да не е в следствието!?

    10:32 28.06.2026

  • 133 Победа за Украйна

    2 2 Отговор
    Аз подкрепям Украйна не защото я обичам или харесвам украинци. Не ги харесвам.
    А защото искам да видя мас по-скоро как путиноидиотите се отричатпотпнего и го обявяват за предател и как плачат тихичко с крокодилски сълзи, докато викат "Царя умря да Живее Царя" за следващия Горбачов.

    Коментиран от #158

    10:32 28.06.2026

  • 134 истината

    2 2 Отговор
    Мисълта на всички русофили, руски тролчета, руснаци е подчинена на пропаганда, целяща да сломи духа за съпротива на гражданите и да внуши превратна представа за случващото се, обръщайки местата на правилното и неправилното, на жертвата и агресора? всичко се прави в името на фашизирания путин. Не вярвах но наистина ще се окаже че фашизъм = комунизам.

    Коментиран от #155

    10:33 28.06.2026

  • 135 Роско водопада

    0 1 Отговор
    Балхари плечом с плечом Украини.Не мога да си довърша хотела,чакам още комисионни.

    10:33 28.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Не разбираш ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Скрий се бе":

    че плашиш децата когато се появиш на екран.
    Ще сънуват че баба Яга ги гони в нощните сънища.

    10:34 28.06.2026

  • 138 А ве,може да е...

    2 0 Отговор
    ...стара чанта,ама...мачкан лак😉👍!

    10:34 28.06.2026

  • 139 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Попски ръкав

    10:34 28.06.2026

  • 140 Еххххх

    1 0 Отговор
    Каква красавица бешееее а сегаааааа

    10:34 28.06.2026

  • 141 Роско водопада

    2 1 Отговор
    Балхари плечом с плечом Украини.

    10:34 28.06.2026

  • 142 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ехо муции":

    Искаш ли ти го намаам целият муцик?

    Коментиран от #160

    10:35 28.06.2026

  • 143 Бро

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ноу даут

    10:35 28.06.2026

  • 144 истината

    2 1 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Това не го знаете. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби запазните държави, след което СССР да завладее Европа. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века. Украинци са сътрудничили на Германия по много причини. СССР е сътрудничел, България също, Югославия също (към началото на войната), Италия, окупирана Франция, Швеция, Испания, Румъния.....Сталин е избил и уморил от глад огромна част от украинците, защото са се опитвали да постигнат независимост.....

    10:35 28.06.2026

  • 145 Роско водопада

    1 0 Отговор
    Имам хотел да довърша,чакам комисионни.

    10:35 28.06.2026

  • 146 Та викаш!

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "метлата!":

    Да яхва метлата!
    Щото визията и,като на оная баба от детските приказки...

    10:36 28.06.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "И аллах вече не може да спаси":

    Аде бегай у прайда

    10:36 28.06.2026

  • 149 анонимен

    1 1 Отговор
    Комрометираният и прогнил руски елит не може да предложи нищо по-добро защото руската система е феодално-средновековна система пригодена за 21 век. Приказките за равнопоставен руски световен ред са приказки които да оправдаят античовешките действия на тия фашисти. Никой не ще руско зло и руска мизерия, самите руснаци, милиони бягат от тия античовешки действия на руския елит. Всяка нормална държава, всеки нормален човек, искат да се отърват, премахнат червеният ботуш от блатата на москва, да не са пета колона. Не разбирам защо всеки протест искане на гражданите да се освободят от руската зависимост, сами да избират пътя си на развитие и с кого, непременно се свързва с запада, Европа, САЩ.Не може ли да разберат в кремъл че самите те са си виновни, страниите искат да се рзвиват към по добро, а не да са им пета колона. Ако не бяха започнали война, нямаше да има нови страни членки за НАТО. Каква е тази мания да обвиняват ЕС, САЩ за всичко като самите те са си виновни. И за всички злини които правят обвиняват друг.

    10:38 28.06.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Корнелия

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Чезни ве":

    Пръдльо е вмерисания Чорап .

    10:38 28.06.2026

  • 152 Трескаха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ХаХа":

    не а плющяха! И не като маче у дирек, а кат последен мндл......

    10:38 28.06.2026

  • 153 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Според българският именник Нейнски требе да е име на мъж.Това на среща очевидно не е мъж ,а жена ,дърта. Според квалификацията си требе да превежда ---от английски на български или овцете от една паша на друга,.Според умственият и багаж очевидно е годна за второто.

    10:39 28.06.2026

  • 154 За ком 13

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Получи го( гаража) за нищожна сума,на цената две панелки.Уникална инфраструктура,на няколко нива, със модерно оборудван сервиз ,в топ- Дестинация на столицата.Само от наем, натрупва яки пачки.Изчака предвидливо да минат десетилетия,и го продаде/ или участва като съдружник,никой не знае .Сега там е издигната огромна сграда.Толкова за хитреците от Прехода,като нея,и всички от кохортата на црън Ванчо..Кой не скача е червен!" И макаците,който скачаха пред Ал.Невски с два вирнати пръста,,днес са над 65+ и със скъсани джобове,а надка и другите са мултимилионери.

    10:40 28.06.2026

  • 155 9ти септември

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "истината":

    Истината ли немаш мозък да я проумееш

    10:40 28.06.2026

  • 156 Чакам Поптодорова с голямо нетърпение

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Вече получихме...":

    Дори имам мой списък:
    - Понеделник - Елена Поптодорова
    - Вторник - Тагарев
    - Сряда - Дайнов
    - Четвъртък - Соломон Паси
    - Петък - Ивайло Мирчев
    - Събота - ген. Атанасов
    - Следващата неделя - отново Мумията Нейнски

    10:40 28.06.2026

  • 157 анонимен

    1 0 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”. Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.Нацистите са в московия.

    10:41 28.06.2026

  • 158 А обичаш ли?!

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Победа за Украйна":

    Да ти източват постоянно социалните средства,наливайки ги бездънната каца-,,Украйна"...?!

    10:42 28.06.2026

  • 159 Софиянец

    1 0 Отговор
    Време е да й увеличат дозата на лекарствата 😂

    10:42 28.06.2026

  • 160 Ехо муции

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Оня с парчето":

    Ти пък с най убавото ме плашиш а между другото искаш ли да разбереш стар вол как оре

    10:43 28.06.2026

  • 161 анонимен

    1 0 Отговор
    Определено Русия с атаките си по християнски братски народ ще бъде намразена от целия свят! Путин надмина и Хитлер! Аз като българин се срамувам за неадекватните коментари на руските проксита в българските сайтове!

    10:43 28.06.2026

  • 162 Антирашист924

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "пръц":

    Ще ти се безнадежно .

    10:43 28.06.2026

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