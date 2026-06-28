Близкият изток на ръба: Срив на примирието с тежки удари между САЩ и Иран. Нефтеният пазар е в шок

Крехкото примирие в Близкия изток, договорено само преди единадесет дни с меморандум между Вашингтон и Техеран, е пред пълен колапс.

През изминалото денонощие и днес САЩ и Иран си размениха масирани удари, пренасяйки сблъсъка от морските търговски пътища директно към стратегически военни обекти в Персийския залив.

Офанзивата на САЩ: Операция край Ормузкия проток

Конфликтът пламна отново, след като ирански дронове атакуваха търговски контейнеровоз под флага на Сингапур в Оманския залив. Президентът Доналд Тръмп нарече инцидента „глупаво нарушение“ на договореностите и нареди незабавни ответни действия.

Мащабът на ударите: Военновъздушните и военноморските сили на САЩ (CENTCOM) нанесоха прецизни удари по 10 ключови ирански военни обекта в близост до пролива Хормуз и на остров Кешм.

Военновъздушните и военноморските сили на САЩ (CENTCOM) нанесоха прецизни удари по в близост до пролива Хормуз и на остров Кешм. Поразени цели: Унищожени са брегови радарни станции, командни възли за управление на безпилотни апарати, системи за противовъздушна отбрана и съоръжения за полагане на морски мини. Според Пентагона целта е да се парализира способността на Иран да застрашава международното корабоплаване.

Иранският отговор: Ракетен обстрел срещу Кувейт и Бахрейн

Ислямската революционна гвардия (IRGC) веднага обяви, че американските действия обезсмислят дипломатическия процес, и предприе ответна офанзива срещу регионалните съюзници на Вашингтон.

Атаки под тревога: Иран изстреля ракети и дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн и американски обекти в Кувейт. В Бахрейн на два пъти днес се задействаха сирените за въздушна опасност, карайки цивилните да търсят убежища.

Иран изстреля ракети и дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн и американски обекти в Кувейт. В Бахрейн на два пъти днес се задействаха сирените за въздушна опасност, карайки цивилните да търсят убежища. Резултат от обстрела: Кувейт временно затвори въздушното си пространство поради масирания бараж. Според официален източник от САЩ, цитиран от Ройтерс, противовъздушната отбрана в региона е прихванала повечето заплахи и няма сериозни щети или ранени американски войници .

Кувейт временно поради масирания бараж. Според официален източник от САЩ, цитиран от Ройтерс, противовъздушната отбрана в региона е прихванала повечето заплахи и . Войната по море: В самия пролив Хормуз търговски танкер бе ударен от „неидентифициран снаряд“, прекъсвайки плаването му и нанасяйки щети по капитанския мостик.

Вторият фронт: Ливан и колапсът на мира с Хизбула

Ситуацията се усложнява драматично от паралелното възобновяване на боевете в Южен Ливан. Въпреки договореното в петък рамково споразумение за изтегляне на израелските войски, подкрепяната от Иран групировка Хизбула отхвърли пакта.

Днес израелските сили ликвидираха командир от Хизбула в района на Набатия и извършиха нови въздушни нападения.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че общият брой на жертвите в страната от началото на подновения конфликт през март вече надхвърля 4200 души

Геополитически последици и икономически шок

Светкавичният срив на крехкото споразумение между Вашингтон и Техеран и последвалите масирани удари в пролива Хормуз вече предизвикват тежки вторични трусове на глобално ниво. Ескалацията от днешния ден излиза извън рамките на чисто военния сблъсък, поставяйки под заплаха световната енергийна сигурност и предизвиквайки сериозни политически трусове в САЩ.

Икономически и политически показатели на кризата

Цени на петрола (Брент) Скок с над 4.5% до $84.20 за барел само в рамките на няколко часа Корабоплаване Спиране на застраховките за транзит през пролива Хормуз; пренасочване на танкери Конгрес на САЩ Искане за спешно изслушване на Пентагона; заплахи за съдебни дела срещу Белия дом Реакция на Техеран Заплаха за пълно и безсрочно блокиране на морския енергиен коридор

Нефтеният пазар в шок: Заплахата за Ормузкия проток

Проливът Хормуз е най-важната нефтена артерия в света, през която преминава близо една пета от глобалното потребление на петрол. Новината за американските удари по иранските радарни бази и ответните ракетни баражи срещу Бахрейн предизвика незабавна паника на стоковите борси.

Рекорден скок на цените: Суровият петрол сорт Брент отбеляза рязко поскъпване, доближавайки критични психологически нива - цените на петрола (Брент) скочиха с над 4.5% до $84.20 за барел Анализатори от Уолстрийт предупреждават, че ако Иран изпълни заканата си и минира или блокира физически пролива, цената на барел петрол може да надхвърли 110 долара в рамките на дни.

Суровият петрол сорт Брент отбеляза рязко поскъпване, доближавайки критични психологически нива - цените на петрола (Брент) скочиха с над 4.5% до $84.20 за барел Анализатори от Уолстрийт предупреждават, че ако Иран изпълни заканата си и минира или блокира физически пролива, цената на барел петрол може да надхвърли в рамките на дни. Колапс в морската логистика: Големите международни застрахователи временно преустановиха издаването на полици за военен риск за плавателни съдове, навлизащи в Персийския залив. Десетки петролни танкери и контейнеровози вече получиха заповеди от корабособствениците да останат на котва на безопасни локации в Арабско море, докато ситуацията се стабилизира.

Политическият сблъсък във Вашингтон: Конгресът срещу Тръмп

Във Вашингтон военните действия на американската армия отприщиха мащабен вътрешнополитически скандал. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред тежки критики от страна на законодателната власт.

Нарушаване на законите за войната: Лидери в Конгреса обвиниха Белия дом в грубо нарушаване на Резолюцията за военните правомощия (War Powers Resolution). Опозицията твърди, че Тръмп е бил длъжен да се консултира с Конгреса, преди да нареди масирани бомбардировки срещу суверенна държава като Иран, вместо да действа еднолично под предлог за „незабавен самоотбранителен отговор“.

Лидери в Конгреса обвиниха Белия дом в грубо нарушаване на Резолюцията за военните правомощия (War Powers Resolution). Опозицията твърди, че Тръмп е бил длъжен да се консултира с Конгреса, преди да нареди масирани бомбардировки срещу суверенна държава като Иран, вместо да действа еднолично под предлог за „незабавен самоотбранителен отговор“. Заплаха от съдебни дела: Група влиятелни конгресмени вече подготвят съдебен иск срещу администрацията. Те настояват за незабавно прекратяване на финансирането на „неразрешени военни операции“ в Близкия изток, за да се предотврати въвличането на САЩ в пълномащабна регионална война.

Дипломатически усилия

Докато военните действия продължават, дипломатически източници от ООН съобщават, че Катар и Оман са започнали спешни совалки „зад кулисите“. Целта е да се отворят аварийни канали за комуникация между Пентагона и Ислямската революционна гвардия, за да се договори ново, временно прекратяване на огъня, преди конфликтът да е обхванал целия регион.