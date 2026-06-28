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Близкият изток на ръба: Срив на примирието с тежки удари между САЩ и Иран. Нефтеният пазар е в шок

Близкият изток на ръба: Срив на примирието с тежки удари между САЩ и Иран. Нефтеният пазар е в шок

28 Юни, 2026 21:52, обновена 28 Юни, 2026 22:08 2 631 20

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Американски самолети бомбардираха бази край Ормузкия проток, докато Техеран отвърна с атаки срещу Кувейт и Бахрейн

Близкият изток на ръба: Срив на примирието с тежки удари между САЩ и Иран. Нефтеният пазар е в шок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крехкото примирие в Близкия изток, договорено само преди единадесет дни с меморандум между Вашингтон и Техеран, е пред пълен колапс.

През изминалото денонощие и днес САЩ и Иран си размениха масирани удари, пренасяйки сблъсъка от морските търговски пътища директно към стратегически военни обекти в Персийския залив.

Офанзивата на САЩ: Операция край Ормузкия проток

Конфликтът пламна отново, след като ирански дронове атакуваха търговски контейнеровоз под флага на Сингапур в Оманския залив. Президентът Доналд Тръмп нарече инцидента „глупаво нарушение“ на договореностите и нареди незабавни ответни действия.

  • Мащабът на ударите: Военновъздушните и военноморските сили на САЩ (CENTCOM) нанесоха прецизни удари по 10 ключови ирански военни обекта в близост до пролива Хормуз и на остров Кешм.
  • Поразени цели: Унищожени са брегови радарни станции, командни възли за управление на безпилотни апарати, системи за противовъздушна отбрана и съоръжения за полагане на морски мини. Според Пентагона целта е да се парализира способността на Иран да застрашава международното корабоплаване.

Иранският отговор: Ракетен обстрел срещу Кувейт и Бахрейн

Ислямската революционна гвардия (IRGC) веднага обяви, че американските действия обезсмислят дипломатическия процес, и предприе ответна офанзива срещу регионалните съюзници на Вашингтон.

  • Атаки под тревога: Иран изстреля ракети и дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн и американски обекти в Кувейт. В Бахрейн на два пъти днес се задействаха сирените за въздушна опасност, карайки цивилните да търсят убежища.
  • Резултат от обстрела: Кувейт временно затвори въздушното си пространство поради масирания бараж. Според официален източник от САЩ, цитиран от Ройтерс, противовъздушната отбрана в региона е прихванала повечето заплахи и няма сериозни щети или ранени американски войници.
  • Войната по море: В самия пролив Хормуз търговски танкер бе ударен от „неидентифициран снаряд“, прекъсвайки плаването му и нанасяйки щети по капитанския мостик.

Вторият фронт: Ливан и колапсът на мира с Хизбула

Ситуацията се усложнява драматично от паралелното възобновяване на боевете в Южен Ливан. Въпреки договореното в петък рамково споразумение за изтегляне на израелските войски, подкрепяната от Иран групировка Хизбула отхвърли пакта.

  • Днес израелските сили ликвидираха командир от Хизбула в района на Набатия и извършиха нови въздушни нападения.
  • Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че общият брой на жертвите в страната от началото на подновения конфликт през март вече надхвърля 4200 души

Геополитически последици и икономически шок

Светкавичният срив на крехкото споразумение между Вашингтон и Техеран и последвалите масирани удари в пролива Хормуз вече предизвикват тежки вторични трусове на глобално ниво. Ескалацията от днешния ден излиза извън рамките на чисто военния сблъсък, поставяйки под заплаха световната енергийна сигурност и предизвиквайки сериозни политически трусове в САЩ.

Икономически и политически показатели на кризата

Цени на петрола (Брент) Скок с над 4.5% до $84.20 за барел само в рамките на няколко часа Корабоплаване Спиране на застраховките за транзит през пролива Хормуз; пренасочване на танкери Конгрес на САЩ Искане за спешно изслушване на Пентагона; заплахи за съдебни дела срещу Белия дом Реакция на Техеран Заплаха за пълно и безсрочно блокиране на морския енергиен коридор

Нефтеният пазар в шок: Заплахата за Ормузкия проток

Проливът Хормуз е най-важната нефтена артерия в света, през която преминава близо една пета от глобалното потребление на петрол. Новината за американските удари по иранските радарни бази и ответните ракетни баражи срещу Бахрейн предизвика незабавна паника на стоковите борси.

  • Рекорден скок на цените: Суровият петрол сорт Брент отбеляза рязко поскъпване, доближавайки критични психологически нива - цените на петрола (Брент) скочиха с над 4.5% до $84.20 за барел Анализатори от Уолстрийт предупреждават, че ако Иран изпълни заканата си и минира или блокира физически пролива, цената на барел петрол може да надхвърли 110 долара в рамките на дни.
  • Колапс в морската логистика: Големите международни застрахователи временно преустановиха издаването на полици за военен риск за плавателни съдове, навлизащи в Персийския залив. Десетки петролни танкери и контейнеровози вече получиха заповеди от корабособствениците да останат на котва на безопасни локации в Арабско море, докато ситуацията се стабилизира.

Политическият сблъсък във Вашингтон: Конгресът срещу Тръмп

Във Вашингтон военните действия на американската армия отприщиха мащабен вътрешнополитически скандал. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред тежки критики от страна на законодателната власт.

  • Нарушаване на законите за войната: Лидери в Конгреса обвиниха Белия дом в грубо нарушаване на Резолюцията за военните правомощия (War Powers Resolution). Опозицията твърди, че Тръмп е бил длъжен да се консултира с Конгреса, преди да нареди масирани бомбардировки срещу суверенна държава като Иран, вместо да действа еднолично под предлог за „незабавен самоотбранителен отговор“.
  • Заплаха от съдебни дела: Група влиятелни конгресмени вече подготвят съдебен иск срещу администрацията. Те настояват за незабавно прекратяване на финансирането на „неразрешени военни операции“ в Близкия изток, за да се предотврати въвличането на САЩ в пълномащабна регионална война.

Дипломатически усилия

Докато военните действия продължават, дипломатически източници от ООН съобщават, че Катар и Оман са започнали спешни совалки „зад кулисите“. Целта е да се отворят аварийни канали за комуникация между Пентагона и Ислямската революционна гвардия, за да се договори ново, временно прекратяване на огъня, преди конфликтът да е обхванал целия регион.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    31 12 Отговор
    нвма шок, просто съм луд крадец

    22:11 28.06.2026

  • 2 4 юли

    20 12 Отговор
    Сащ отново с поредната катастрофа в преговорите с Иран. Военната немощ не помага на политиката. Лоша новина за националния празник.

    22:16 28.06.2026

  • 3 Исус Тръмп

    12 11 Отговор
    Ще дам на Иран благодатния огън....

    Коментиран от #12

    22:16 28.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    27 12 Отговор
    Неиндетифицирснив снаряд е еврейско ,а не ирански ,както и ракетите по Турция които уж бяха ирански .евреина е крадлив уродлив подъл и нагъл ,име се опитвайте да ни убеждавате че персите да го нарушили ,сега е време да се приключва с англосакнслопо и еврейското господство

    22:17 28.06.2026

  • 5 Сельодка

    22 10 Отговор
    Дали Тръмп е толкова тъп, че да прави едно и също, и да очаква различни резултати, или е роб на евреите?

    22:17 28.06.2026

  • 6 Хипотетично

    4 16 Отговор
    Изпробва се ефективността на новопридобитото оръжие за Иран - трафика през пролива.

    22:19 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма

    16 10 Отговор
    начин евреите да оставят САЩ току така да се измъкнат от тази бъркотия. Скоро няма да има ниски цени на горивата.

    22:21 28.06.2026

  • 9 Име

    5 11 Отговор
    Приятни сънища!

    22:22 28.06.2026

  • 10 Арабите

    10 12 Отговор
    за вече четири месеца щяха да са направили по половината паралелни тръбопроводи до Янбу и до Оманския залив. Това ще стане, въпросът е кога и дали когато стратегическото значение на Ормузкия пролив падне в пъти - Иран ще си позволи да атакува директно енергийната инфраструктура на арабските държави от Залива. За съжаление такива неща ще има постоянно в Залива - атаки, примирие, напрежение, атаки... Съответно високи цени на нефт, газ, други суровини . Арабските държави няма да изкарат дълго така и за мен ще се стигне до открита война между ОАЕ, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия срещу Иран. Това ще е златна мина за Тръмп и компаниите от ВПКто на САЩ.

    22:24 28.06.2026

  • 11 Коста

    11 12 Отговор
    САЩ и Израел просто защитават новите си придобивки, Иран и Ливан. Световните Крадци, терористи и убийци номер 1 и 2 , САЩ и Израел.

    22:26 28.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 наблюдател

    3 1 Отговор
    Гълъбчето на мира на снимката изглежда много очадено!

    22:36 28.06.2026

  • 14 сащисан кравар

    8 0 Отговор
    Бай Дончо може да бие само умрели кучета, опре ли се до битки и сделки е гола вода😅

    23:12 28.06.2026

  • 15 Объркано Атлантиче

    9 0 Отговор
    Тръмп издържа 3 дни на Меморандума с Иран и го наруши. А Израел изобщо не се и опита да го спазва. На фона на откровенията, че в Анкъридж САЩ не са обещавали нищо, смятам, че това е сред новините на годината - Официално признание, разкриване, демонстриране на извратената беззаконна норма на морал у Запада, която представлява липса на всякакъв морал, възпитание и човещина. Какъв човек е този, който лъже и не държи на думата си? Безчестен, това е. Следователно, светът трябва да знае какви видове морал се предлагат на Земята и да реши къде иска да е. Всеки човек да се определи какъв морал има и желае да вижда в живота си. Ако Западът официално се заявява като безчестен и лъжлив партньор, смятам, това променя коренно смисъла в политиката.

    Западът извършва геноцид в морала на земята, в международното право и ред, в световното геополитически право и ред, точно както Нетаняху извършва ген,,ц.д в Га,.за. Как ще продължи светът на този фон, това е въпросът на годината. САЩ не можаха даже седмица да издържат на подписа на Тръмп! Що за човек си слага подписа на официално място и знае, че няма никакво намерение да го спазва и в главата си се подиграва и знае, че лъже другите?

    23:15 28.06.2026

  • 16 1000 летната война се отприщи

    3 0 Отговор
    И вече няма какво да я спре

    23:30 28.06.2026

  • 17 Сега все повече иран разбира че

    4 1 Отговор
    Трябва на всяка цена да се сдобие с атом и да унищожи израйл

    23:31 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ЗАЩО МИ ТРИИИИИИИИИИТЕ КОМЕНТАРА ...... ИСТИНАТА БОЛИ ЛИ

    23:46 28.06.2026

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