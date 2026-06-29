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ЕС подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г.
  Тема: Украйна

ЕС подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г.

29 Юни, 2026 05:57, обновена 29 Юни, 2026 06:02 936 58

  • брюксел-
  • заем-
  • война-
  • украйна

Брюксел планира дългосрочен финансов щит срещу война на изтощение, докато одобреният пакет от 90 милиарда евро за 2026–2027 г. вече се изплаща към Киев

ЕС подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г. - 1
Пека Товери, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз вече е започнал предварително планиране на нов пакет от финансова и военна помощ за Украйна в размер между 30 и 45 милиарда евро.

Средствата ще бъдат активирани, в случай че руската агресия продължи и след края на 2027 г.

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Новината бе потвърдена от Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент. Пред медиите той подчерта, че целта на Брюксел е да гарантира пълна предвидимост и да не допуска „пропуски в подкрепата“ за Киев в дългосрочен план.

Текущата рамка: Одобрените 90 милиарда евро вече се изплащат

Обсъждането на новия транш идва в момент, в който настоящият мащабен пакет от 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. вече е в ход. Програмата бе окончателно одобрена от Съвета на ЕС и ратифицирана от Върховната рада в Киев.

Реалното усвояване на средствата също започна през настоящия месец:

  • Първият транш от 3,2 милиарда евро за директна бюджетна подкрепа (заплати, пенсии и социални разходи) бе преведен на 25 юни по време на Конференцията за възстановяване в Гданск.
  • 6 милиарда евро бяха целево деблокирани в рамките на същата седмица за спешно разширяване на украинското производство на дронове.

Общо 60 милиарда от текущия пакет са резервирани за отбранителния сектор, а 30 милиарда – за макроикономическа стабилност.

Критичният анализ на МВФ: Война на изтощение

Сегашната финансова архитектура на ЕС е разчетена до края на 2027 г. Според последните анализи на Международния валутен фонд (МВФ) обаче, реалните нужди на Киев за този период надхвърлят 135 милиарда евро, което оставя сериозен дефицит.

В официалните си доклади от МВФ предупреждават: „Продължаващият конфликт подлага на безпрецедентен натиск макроикономическата стабилност на Украйна. Без външно финансиране рискът от хиперинфлация и дълбока икономическа криза остава критичен.“

За да покрие този луфт и да даде сигурност след 2027 г., Европарламентът и държавите членки проучват новия заем от 30-45 милиарда евро. За разлика от досегашните механизми, Брюксел планира да обвърже бъдещото финансиране още по-тясно с приходите от замразените руски суверенни активи в Европа, както и с бъдещите военни репарации.

Условията: Кои са петте реформи, които Брюксел изисква?

Отпускането на средствата след 2027 г. няма да бъде безусловно. Брюксел е категоричен, че всеки следващ транш ще зависи пряко от напредъка на Украйна по пет ключови оси:

  • Пълна независимост на НАБУ и САП: Гарантиране, че антикорупционните органи могат да разследват без политическа намеса.
  • Реформа на Върховния съд: Прочистване на съдебната система от компрометирани магистрати и прозрачен избор на нови съдии.
  • Дигитализация на обществените поръчки: Използване на платформата ProZorro за абсолютно всички разходи по възстановяването, за да се избегне източване на средства.
  • Затягане на банковия контрол: Засилване на мерките срещу прането на пари в съответствие със стандартите на ЕС.
  • Деолигархизация: Намаляване на влиянието на едрия бизнес върху ключови сектори като енергетиката и инфраструктурата.

Тези реформи са изключително важни и за напредъка на Киев в преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ново двайсет

    24 3 Отговор
    Ами ако не продължи?

    06:06 29.06.2026

  • 2 Абе тия добре ли са?

    49 5 Отговор
    Що не си дават лично техните пари? Аз не искам да помагам на фашисти. От къде на къде, без да ме питат, НЕизбираните и от мое име помагат на фашисти? Сбъркана система. Нито съм ги избирал, нито пък упълномощавал, те да говорят и действат от мое име. И защо България да дава 2 милиарда евро на фашисти, когато нямаме детски болници, наши пенсионери получават по 300 евро пенсия и даже ги нямаме, ама кредит ще вземат пак??? И "прогресивните" лъжат яко "прогресивно" . Не работят за този народ изобщо и те.

    06:09 29.06.2026

  • 3 Факти

    20 1 Отговор
    ЕССР подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г.

    06:09 29.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    33 5 Отговор
    100 му дайте на евреина ,ние сме покорно и с радост очакваме новите данъци ,да има за укри и евреи по курортите ни

    06:11 29.06.2026

  • 5 Хихихи

    35 4 Отговор
    Евро фашизма в действие: "Зеля, ако намериш още месо, за да продължи войната, ще ти платим още 45 млрд евро. Ок?" 🤭

    06:12 29.06.2026

  • 6 Софиянец

    25 5 Отговор
    Укитата вече не знаят къде да се скрият от гестаповците на зеля! Бусификацията за сега е ефективна, от брюксел са доволни, ако не, ще му оплакват и изпратят свежо месо от уж защитеното в ес 😂

    06:14 29.06.2026

  • 7 Анонимен

    12 2 Отговор
    Айде вече да спрат с войните

    06:15 29.06.2026

  • 8 Уса

    22 4 Отговор
    Кой им даяа заеми на тия фашисти третополови как ще ги връщат

    Коментиран от #15

    06:17 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оня

    19 2 Отговор
    Не вярвам някой да може да сметне колко точно пари наляха в тая 404 ,ама за толкоз пари зелката да беше върнал една улица поне ама йок!

    06:22 29.06.2026

  • 12 Ами вече има

    19 3 Отговор
    Шмъркалото и мафията там по 30 златни тоалетни. Сега им трябват и златни плочки. Не става иначе, да се излагат с гранитогрес...
    Тоалетните златни а подовете неква керамика. Само злато.... И урсула и кая са наясно, че искаме и златни плочки. Ще бият с камшика евро-бюргерите и ще им измъкнат парите за "великото дело"!

    06:22 29.06.2026

  • 13 хихи

    14 1 Отговор
    давай направо 450млрд...
    Украинските мъже подлежащи на мобилизация в Полша и Украйна колко бройки са, за колко дни ще сстигнат на фронта?

    06:27 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И на децата е ясно!

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    Украйна никога няма да върне тия огромни и нескончаеми ,,заеми" от ЕС...!!!
    Така,че братя Европейци-пийте по една студена вода и към процедурата за отпускане на следващият...,,заем" за Украйна...!

    06:27 29.06.2026

  • 16 ха ха ха ...

    16 2 Отговор
    Тия богаташи нямат вече 5€ да извадят от джоба си , а теглят заеми за украйна .

    06:29 29.06.2026

  • 17 Варненец

    17 2 Отговор
    Зельо, как спиш, като знаеш колко укри прати насилствено да умрат? За евро фашистите няма да питам, те от това живеят!

    06:29 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БАСТА!

    13 2 Отговор
    Писна ни вече да наливаме безконтролни и безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна"...!

    Коментиран от #24

    06:30 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Значи

    16 2 Отговор
    Брюксел планира голямо крадене преди краят на войната. Как пък не се задавихте бре. Ха дано ви приседне този път.

    06:33 29.06.2026

  • 22 Държавният Департамент на САЩ

    2 10 Отговор
    Украйна печели войната.
    Точка.

    Коментиран от #29, #52

    06:37 29.06.2026

  • 23 Не се радвай като

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Презвитер Козма":

    Не разбираш. Голяма част отива в европолитиците и зельо разбира се. А такива като тебе които няма как да бръкнат в кацата се радват да отидат на фронта. Хайде със здраве стягай багажа радостно.

    06:39 29.06.2026

  • 24 От редакцията

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "БАСТА!":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #27

    06:40 29.06.2026

  • 25 Гаварит Масква

    2 8 Отговор
    Ватенки се млатят за туба бензин!

    Коментиран от #33, #47

    06:43 29.06.2026

  • 26 Защо ЕС плаща

    11 1 Отговор
    Байдън и Борис Джонсън казаха на Зеленски да не преговаря и да се бие, защо Европа да плаща милиарди, САЩ и Великобритания не плащат нищо, а те създадоха войната.

    06:44 29.06.2026

  • 27 И Ти ,,Драги"...!

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "От редакцията":

    Требе да се оплачеш на ,,арменския поп"...!
    Щото и тебе ограбват!

    06:44 29.06.2026

  • 28 НЯМА ЛИ ДА СПРЕ ТОЗИ ФФАШГРАБЕЖ

    11 1 Отговор
    НЕ ЕВРОПЕСКЙИЯ СЪЮЗ , ЕВРОФАШИСТКАТА ВЪРХУШКА ОГРАБВА РАБОТЕЩИТЕ И ГИ ДАВА НА СРОДНАТА ИМ УКРОХУНТА!!!!
    ПИТАХТЕЛИ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ БЕ ФФАЕШАГИ ! БЕЗ ДА ПИТАТЕ ТЕЗИ ,ЧИЙТО ПАРИ СА , НИЩО НЯМА ДА ПИПАТЕ !!!
    ЕВРОНАРОДЕ СЪБОДИ СЕ , ДА ИЗРИТАМЕ ТАЯ ККРАДСЛИВА ЕРОХУНТА , КОЯТО НИ ОГРАВА ЖЕСТОКО ЗА ДА ВОДИ ВОЙНИ !

    06:46 29.06.2026

  • 29 Това е безспорен

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Държавният Департамент на САЩ":

    Факт.

    06:46 29.06.2026

  • 30 Ами

    3 4 Отговор
    В ЕС очевидно гледат на това като инвестиция в собствена, постоянно действаща армия, а територията на Украйна ще бъде постоянен фронт срещу руснаците, нещо като военен полигон.

    Коментиран от #36

    06:46 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мите

    11 1 Отговор
    Какъв заем бе?....Подарък!....Кога ще си върнат заемите?....Никога!

    06:47 29.06.2026

  • 33 Гаварит Kiif

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гаварит Масква":

    По-добре да се млатят за туба бензин,отколкото нас да ни млати,нашето ТЦК и натиква насила,с ритници в буса,за фронта...!

    06:48 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Симо

    6 1 Отговор
    Някой кра...де с гъ..за.. си от тези "помощи"!!!! Най ми прилича на висшия ешалон чиновници на Брюксел.

    Коментиран от #39

    06:50 29.06.2026

  • 36 Ти пък...?!

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Много надценяваш стратегическите военни виждания,за бъдещето на една...гинеколожка...?!?!

    Коментиран от #40

    06:50 29.06.2026

  • 37 Бг гражданин

    8 1 Отговор
    Значи,каквэ стана тя? Воювайте с Русия,независимо колко дълго,ние ще плащаме сметките та Украйна,целият ЕС.Войните се насърчават,това е истината!

    Коментиран от #41, #42

    06:50 29.06.2026

  • 38 Нормално

    4 2 Отговор
    и Хитлер ги беше обединил европейците преди 80-ина години и пак се дадоха камара пари за тази работа, ама тогава не се получи. Сега успяха да разделят руснаците да се бият помежду си вместо да изпращат пак Вермахта и може би тази тактика им се струва печеливша, но все пак трябва да се осигури финансирането.

    06:53 29.06.2026

  • 39 От ясно,по-ясно!

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Симо":

    Висшият ешелон на ЕС и Зелко,си делят парите,а за фронта и Украйна...квот остане- огризките...!

    06:53 29.06.2026

  • 40 Не е

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ти пък...?!":

    гинеколожката. Тя е само диригента.

    06:55 29.06.2026

  • 41 С една дума...!

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Бг гражданин":

    Воювайте ,,До последният Украинец,а ние ще даваме парите!"...

    06:56 29.06.2026

  • 42 Не се

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бг гражданин":

    насърчават войните по принцип. Европейците насърчават войните с руснаците. Така е било от столетия, така е сега и така ще продължи и занапред, без оглед от политическия формат - империи, републики или политически съюзи.

    06:58 29.06.2026

  • 43 Ало, а безработицата

    4 1 Отговор
    ЕС е фалирало и не може едни 40 милиарда да извади ей така. Всички са с дълг над 100 % от собствения си БВП.

    06:58 29.06.2026

  • 44 Баш-Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Справедлив":

    Жалкото е друго!
    Че процесът е двустранен!
    И от двете страни загиват млади хора!

    Коментиран от #51, #53

    07:00 29.06.2026

  • 45 Деций

    4 1 Отговор
    Царвулани затънали в дългове,раздават заеми!Нито икономики нито ресурси, много скоро и без нормално население което да работи,никакъв шанс да да обърнат тренда !Това е еманацията на една провалила се бездарна управляваща класа,която ще поддържа войната до край,защото като приключи този конфликт, трябва да отговоря ма неудобни въпроси за състоянието на ЕС и да понесе отговорността!Когато откровени бездарници заемат постове се стига до тук,до колосани дългове и липса на перспектива.

    07:01 29.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гаварит Масква":

    А ти с антерийката газ пикаеш .

    07:01 29.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Евроатлантик

    7 3 Отговор
    От русофилите ще се вземе двойно повече за тази помощ .😁

    07:02 29.06.2026

  • 50 Няма

    4 1 Отговор
    Да има пари защото ЕС се разпада до 5 години , вчера го обявиха от Алтернатива за Германия на митинг в Германия .

    07:04 29.06.2026

  • 51 Справедлив

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Баш-Справедлив":

    Избитите руснаци отиват в рая.Така каза поп Гундяев.

    Коментиран от #56

    07:04 29.06.2026

  • 52 Ама разбира се,

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Държавният Департамент на САЩ":

    че печели войната! Позовавайки се на информацията от изцяло украински източници, чиято цел е да изсмучат колкото се може повече парички от наивници, които виждат розови слонове, пърхащи над укрия... И даже до Москва вече стигнаха... А пък зелената еуглена се справяла добре, според бай Дончо, което може би ще го накара да отвърже кесията отново...

    07:05 29.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тити

    0 1 Отговор
    То и Радев се състезава с Украйна по взимането на заеми

    Коментиран от #57

    07:07 29.06.2026

  • 55 Вижда се

    2 0 Отговор
    пак ще се събират в Нюрнберг след някоя и друга година.

    07:08 29.06.2026

  • 56 ОК!

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Справедлив":

    Оригиналничиш по детски-няма лошо-въпрос на ниво манталитет!
    Но жестоката истина е една-
    Загиват млади хора и от двете страни!

    07:10 29.06.2026

  • 57 Бочко-Тикварски

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тити":

    Кой Радев ли,ве...?!
    Та той е любител,в сравнение с мен по заемите!
    Аз тегля 20...,той ми тегли некви си...3...?!
    Аре у лево,писна ми от аматьори...

    07:12 29.06.2026

  • 58 1001

    0 0 Отговор
    Това са хора на много ниско интелектуално ниво. Една хунта ги изнуди да им дадат 400 милиарда и да разкажат играта на един цял континент!

    07:20 29.06.2026

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