ЕС подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г.

Европейският съюз вече е започнал предварително планиране на нов пакет от финансова и военна помощ за Украйна в размер между 30 и 45 милиарда евро.

Средствата ще бъдат активирани, в случай че руската агресия продължи и след края на 2027 г.

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Новината бе потвърдена от Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент. Пред медиите той подчерта, че целта на Брюксел е да гарантира пълна предвидимост и да не допуска „пропуски в подкрепата“ за Киев в дългосрочен план.

Текущата рамка: Одобрените 90 милиарда евро вече се изплащат

Обсъждането на новия транш идва в момент, в който настоящият мащабен пакет от 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. вече е в ход. Програмата бе окончателно одобрена от Съвета на ЕС и ратифицирана от Върховната рада в Киев.

Реалното усвояване на средствата също започна през настоящия месец:

Първият транш от 3,2 милиарда евро за директна бюджетна подкрепа (заплати, пенсии и социални разходи) бе преведен на 25 юни по време на Конференцията за възстановяване в Гданск.

за директна бюджетна подкрепа (заплати, пенсии и социални разходи) бе преведен на 25 юни по време на Конференцията за възстановяване в Гданск. 6 милиарда евро бяха целево деблокирани в рамките на същата седмица за спешно разширяване на украинското производство на дронове.

Общо 60 милиарда от текущия пакет са резервирани за отбранителния сектор, а 30 милиарда – за макроикономическа стабилност.

Критичният анализ на МВФ: Война на изтощение

Сегашната финансова архитектура на ЕС е разчетена до края на 2027 г. Според последните анализи на Международния валутен фонд (МВФ) обаче, реалните нужди на Киев за този период надхвърлят 135 милиарда евро, което оставя сериозен дефицит.

В официалните си доклади от МВФ предупреждават: „Продължаващият конфликт подлага на безпрецедентен натиск макроикономическата стабилност на Украйна. Без външно финансиране рискът от хиперинфлация и дълбока икономическа криза остава критичен.“

За да покрие този луфт и да даде сигурност след 2027 г., Европарламентът и държавите членки проучват новия заем от 30-45 милиарда евро. За разлика от досегашните механизми, Брюксел планира да обвърже бъдещото финансиране още по-тясно с приходите от замразените руски суверенни активи в Европа, както и с бъдещите военни репарации.

Условията: Кои са петте реформи, които Брюксел изисква?

Отпускането на средствата след 2027 г. няма да бъде безусловно. Брюксел е категоричен, че всеки следващ транш ще зависи пряко от напредъка на Украйна по пет ключови оси:

Пълна независимост на НАБУ и САП : Гарантиране, че антикорупционните органи могат да разследват без политическа намеса.

: Гарантиране, че антикорупционните органи могат да разследват без политическа намеса. Реформа на Върховния съд : Прочистване на съдебната система от компрометирани магистрати и прозрачен избор на нови съдии.

: Прочистване на съдебната система от компрометирани магистрати и прозрачен избор на нови съдии. Дигитализация на обществените поръчки : Използване на платформата ProZorro за абсолютно всички разходи по възстановяването, за да се избегне източване на средства.

: Използване на платформата ProZorro за абсолютно всички разходи по възстановяването, за да се избегне източване на средства. Затягане на банковия контрол : Засилване на мерките срещу прането на пари в съответствие със стандартите на ЕС.

: Засилване на мерките срещу прането на пари в съответствие със стандартите на ЕС. Деолигархизация: Намаляване на влиянието на едрия бизнес върху ключови сектори като енергетиката и инфраструктурата.

Тези реформи са изключително важни и за напредъка на Киев в преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз.