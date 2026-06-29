ЕС подготвя нов заем до 45 млрд. евро за Украйна, ако конфликтът продължи след 2027 г.

Европейският съюз вече е започнал предварително планиране на нов пакет от финансова и военна помощ за Украйна в размер между 30 и 45 милиарда евро.
Средствата ще бъдат активирани, в случай че руската агресия продължи и след края на 2027 г.
Новината бе потвърдена от Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент. Пред медиите той подчерта, че целта на Брюксел е да гарантира пълна предвидимост и да не допуска „пропуски в подкрепата“ за Киев в дългосрочен план.
Текущата рамка: Одобрените 90 милиарда евро вече се изплащат
Обсъждането на новия транш идва в момент, в който настоящият мащабен пакет от 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. вече е в ход. Програмата бе окончателно одобрена от Съвета на ЕС и ратифицирана от Върховната рада в Киев.
Реалното усвояване на средствата също започна през настоящия месец:
- Първият транш от 3,2 милиарда евро за директна бюджетна подкрепа (заплати, пенсии и социални разходи) бе преведен на 25 юни по време на Конференцията за възстановяване в Гданск.
- 6 милиарда евро бяха целево деблокирани в рамките на същата седмица за спешно разширяване на украинското производство на дронове.
Общо 60 милиарда от текущия пакет са резервирани за отбранителния сектор, а 30 милиарда – за макроикономическа стабилност.
Критичният анализ на МВФ: Война на изтощение
Сегашната финансова архитектура на ЕС е разчетена до края на 2027 г. Според последните анализи на Международния валутен фонд (МВФ) обаче, реалните нужди на Киев за този период надхвърлят 135 милиарда евро, което оставя сериозен дефицит.
В официалните си доклади от МВФ предупреждават: „Продължаващият конфликт подлага на безпрецедентен натиск макроикономическата стабилност на Украйна. Без външно финансиране рискът от хиперинфлация и дълбока икономическа криза остава критичен.“
За да покрие този луфт и да даде сигурност след 2027 г., Европарламентът и държавите членки проучват новия заем от 30-45 милиарда евро. За разлика от досегашните механизми, Брюксел планира да обвърже бъдещото финансиране още по-тясно с приходите от замразените руски суверенни активи в Европа, както и с бъдещите военни репарации.
Условията: Кои са петте реформи, които Брюксел изисква?
Отпускането на средствата след 2027 г. няма да бъде безусловно. Брюксел е категоричен, че всеки следващ транш ще зависи пряко от напредъка на Украйна по пет ключови оси:
- Пълна независимост на НАБУ и САП: Гарантиране, че антикорупционните органи могат да разследват без политическа намеса.
- Реформа на Върховния съд: Прочистване на съдебната система от компрометирани магистрати и прозрачен избор на нови съдии.
- Дигитализация на обществените поръчки: Използване на платформата ProZorro за абсолютно всички разходи по възстановяването, за да се избегне източване на средства.
- Затягане на банковия контрол: Засилване на мерките срещу прането на пари в съответствие със стандартите на ЕС.
- Деолигархизация: Намаляване на влиянието на едрия бизнес върху ключови сектори като енергетиката и инфраструктурата.
Тези реформи са изключително важни и за напредъка на Киев в преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ново двайсет
06:06 29.06.2026
2 Абе тия добре ли са?
06:09 29.06.2026
3 Факти
06:09 29.06.2026
4 Kaлпазанин
06:11 29.06.2026
5 Хихихи
06:12 29.06.2026
6 Софиянец
06:14 29.06.2026
7 Анонимен
06:15 29.06.2026
8 Уса
Коментиран от #15
06:17 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оня
06:22 29.06.2026
12 Ами вече има
Тоалетните златни а подовете неква керамика. Само злато.... И урсула и кая са наясно, че искаме и златни плочки. Ще бият с камшика евро-бюргерите и ще им измъкнат парите за "великото дело"!
06:22 29.06.2026
13 хихи
Украинските мъже подлежащи на мобилизация в Полша и Украйна колко бройки са, за колко дни ще сстигнат на фронта?
06:27 29.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И на децата е ясно!
До коментар #8 от "Уса":Украйна никога няма да върне тия огромни и нескончаеми ,,заеми" от ЕС...!!!
Така,че братя Европейци-пийте по една студена вода и към процедурата за отпускане на следващият...,,заем" за Украйна...!
06:27 29.06.2026
16 ха ха ха ...
06:29 29.06.2026
17 Варненец
06:29 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БАСТА!
Коментиран от #24
06:30 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Значи
06:33 29.06.2026
22 Държавният Департамент на САЩ
Точка.
Коментиран от #29, #52
06:37 29.06.2026
23 Не се радвай като
До коментар #10 от "Презвитер Козма":Не разбираш. Голяма част отива в европолитиците и зельо разбира се. А такива като тебе които няма как да бръкнат в кацата се радват да отидат на фронта. Хайде със здраве стягай багажа радостно.
06:39 29.06.2026
24 От редакцията
До коментар #19 от "БАСТА!":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #27
06:40 29.06.2026
25 Гаварит Масква
Коментиран от #33, #47
06:43 29.06.2026
26 Защо ЕС плаща
06:44 29.06.2026
27 И Ти ,,Драги"...!
До коментар #24 от "От редакцията":Требе да се оплачеш на ,,арменския поп"...!
Щото и тебе ограбват!
06:44 29.06.2026
28 НЯМА ЛИ ДА СПРЕ ТОЗИ ФФАШГРАБЕЖ
ПИТАХТЕЛИ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ БЕ ФФАЕШАГИ ! БЕЗ ДА ПИТАТЕ ТЕЗИ ,ЧИЙТО ПАРИ СА , НИЩО НЯМА ДА ПИПАТЕ !!!
ЕВРОНАРОДЕ СЪБОДИ СЕ , ДА ИЗРИТАМЕ ТАЯ ККРАДСЛИВА ЕРОХУНТА , КОЯТО НИ ОГРАВА ЖЕСТОКО ЗА ДА ВОДИ ВОЙНИ !
06:46 29.06.2026
29 Това е безспорен
До коментар #22 от "Държавният Департамент на САЩ":Факт.
06:46 29.06.2026
30 Ами
Коментиран от #36
06:46 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мите
06:47 29.06.2026
33 Гаварит Kiif
До коментар #25 от "Гаварит Масква":По-добре да се млатят за туба бензин,отколкото нас да ни млати,нашето ТЦК и натиква насила,с ритници в буса,за фронта...!
06:48 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Симо
Коментиран от #39
06:50 29.06.2026
36 Ти пък...?!
До коментар #30 от "Ами":Много надценяваш стратегическите военни виждания,за бъдещето на една...гинеколожка...?!?!
Коментиран от #40
06:50 29.06.2026
37 Бг гражданин
Коментиран от #41, #42
06:50 29.06.2026
38 Нормално
06:53 29.06.2026
39 От ясно,по-ясно!
До коментар #35 от "Симо":Висшият ешелон на ЕС и Зелко,си делят парите,а за фронта и Украйна...квот остане- огризките...!
06:53 29.06.2026
40 Не е
До коментар #36 от "Ти пък...?!":гинеколожката. Тя е само диригента.
06:55 29.06.2026
41 С една дума...!
До коментар #37 от "Бг гражданин":Воювайте ,,До последният Украинец,а ние ще даваме парите!"...
06:56 29.06.2026
42 Не се
До коментар #37 от "Бг гражданин":насърчават войните по принцип. Европейците насърчават войните с руснаците. Така е било от столетия, така е сега и така ще продължи и занапред, без оглед от политическия формат - империи, републики или политически съюзи.
06:58 29.06.2026
43 Ало, а безработицата
06:58 29.06.2026
44 Баш-Справедлив
До коментар #34 от "Справедлив":Жалкото е друго!
Че процесът е двустранен!
И от двете страни загиват млади хора!
Коментиран от #51, #53
07:00 29.06.2026
45 Деций
07:01 29.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 жик так
До коментар #25 от "Гаварит Масква":А ти с антерийката газ пикаеш .
07:01 29.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Евроатлантик
07:02 29.06.2026
50 Няма
07:04 29.06.2026
51 Справедлив
До коментар #44 от "Баш-Справедлив":Избитите руснаци отиват в рая.Така каза поп Гундяев.
Коментиран от #56
07:04 29.06.2026
52 Ама разбира се,
До коментар #22 от "Държавният Департамент на САЩ":че печели войната! Позовавайки се на информацията от изцяло украински източници, чиято цел е да изсмучат колкото се може повече парички от наивници, които виждат розови слонове, пърхащи над укрия... И даже до Москва вече стигнаха... А пък зелената еуглена се справяла добре, според бай Дончо, което може би ще го накара да отвърже кесията отново...
07:05 29.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тити
Коментиран от #57
07:07 29.06.2026
55 Вижда се
07:08 29.06.2026
56 ОК!
До коментар #51 от "Справедлив":Оригиналничиш по детски-няма лошо-въпрос на ниво манталитет!
Но жестоката истина е една-
Загиват млади хора и от двете страни!
07:10 29.06.2026
57 Бочко-Тикварски
До коментар #54 от "Тити":Кой Радев ли,ве...?!
Та той е любител,в сравнение с мен по заемите!
Аз тегля 20...,той ми тегли некви си...3...?!
Аре у лево,писна ми от аматьори...
07:12 29.06.2026
58 1001
07:20 29.06.2026