Австрия предлага стратегическо партньорство между ЕС и американска компания за изкуствен интелект

Австрия предложи Европейският съюз да проучи възможността американска компания за изкуствен интелект да изгради стратегическо присъствие в Европа. Инициативата идва в отговор на въведените от САЩ ограничения върху достъпа на чуждестранни потребители до най-новите модели за изкуствен интелект на компанията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмо до еврокомисаря по технологиите Хена Виркунен, публикувано от австрийското правителство, държавният секретар по цифровизацията Александер Прьол подчертава, че Европа не трябва да бъде изолирана от най-важните технологични иновации.

"Нека заедно проучим възможностите за стратегическо установяване и участие на компанията в Европейския съюз - с правна сигурност, достъп до пазара, капитал и ценности, които съответстват на нейната дейност", пише Прьол.

Той не посочва как подобна инициатива би могла да бъде реализирана и признава, че предложението вероятно ще срещне скептицизъм.

"Истинският въпрос не е дали това е лесно. Въпросът е дали ние, европейците, сме готови да бъдем архитекти на собственото си технологично бъдеще или ще останем само администратори на решения, взети другаде", допълва той.

От компанията засега не са коментирали публично австрийската инициатива.

Предложението идва, след като по-рано този месец Европейската комисия представи пакет от законодателни мерки за насърчаване на европейските индустрии в областта на облачните услуги, изкуствения интелект и полупроводниците. Целта е ЕС да намали зависимостта си от големите американски технологични компании на фона на засилващото се глобално съперничество в сферата на високите технологии.

За България подобна инициатива би могла да създаде нови възможности за технологичния сектор, ако Европейският съюз успее да привлече водещи компании за изкуствен интелект да развиват дейност в рамките на съюза.

Това би улеснило достъпа на европейски университети, научни институти, стартъпи и бизнеси до най-съвременни модели за изкуствен интелект при европейски регулаторни условия и би намалило зависимостта от решения, вземани извън Европа.