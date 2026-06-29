Русия съобщи, че е свалила 209 украински дрона за една нощ

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 209 украински дрона през изминалата нощ над различни руски региони, както и над Азовско и Черно море. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на ведомството, в периода от 20:00 часа московско време на 28 юни до 07:00 часа на 29 юни са били унищожени безпилотни летателни апарати от самолетен тип над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Краснодарския край, Московска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.

Руското министерство на отбраната допълва, че дронове са били свалени и над анексирания от Русия Кримски полуостров.

Към момента украинските власти не са коментирали официално информацията, а твърденията на руската страна не могат да бъдат независимо потвърдени.

Засилените въздушни атаки между Русия и Украйна продължават да поддържат високо напрежението в Черноморския регион, който е от стратегическо значение и за България като черноморска държава и член на НАТО. Ескалацията в района оказва влияние върху регионалната сигурност, корабоплаването и въздушната обстановка в Черно море.