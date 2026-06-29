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Русия съобщи, че е свалила 209 украински дрона за една нощ

Русия съобщи, че е свалила 209 украински дрона за една нощ

29 Юни, 2026 08:50, обновена 29 Юни, 2026 08:57 900 36

  • русия-
  • украйна-
  • дрон

Според  Руското военно министерство безпилотните апарати са били прехванати над няколко области, както и над Азовско и Черно море

Русия съобщи, че е свалила 209 украински дрона за една нощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 209 украински дрона през изминалата нощ над различни руски региони, както и над Азовско и Черно море. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на ведомството, в периода от 20:00 часа московско време на 28 юни до 07:00 часа на 29 юни са били унищожени безпилотни летателни апарати от самолетен тип над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Краснодарския край, Московска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.

Руското министерство на отбраната допълва, че дронове са били свалени и над анексирания от Русия Кримски полуостров.

Към момента украинските власти не са коментирали официално информацията, а твърденията на руската страна не могат да бъдат независимо потвърдени.

Засилените въздушни атаки между Русия и Украйна продължават да поддържат високо напрежението в Черноморския регион, който е от стратегическо значение и за България като черноморска държава и член на НАТО. Ескалацията в района оказва влияние върху регионалната сигурност, корабоплаването и въздушната обстановка в Черно море.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    16 10 Отговор
    Новината на деня!
    - Зеленски е арестуван от руски спецназ и ще го разхождат на червения площад да му се "радват" хората. В момента се изкупуват всички яйца в магазините с които ще го замерят.

    Моля да не ме триете. Аз не лъжа повече от DW.

    Коментиран от #11, #32

    08:58 29.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 11 Отговор
    Обломките пак са запалили две рафинерии, казаха ли от пасьола кога ще има бензин в магучая!

    Коментиран от #6

    08:59 29.06.2026

  • 3 Атина Палада

    8 9 Отговор
    Гори калния хаганат от всички страни.

    09:00 29.06.2026

  • 4 Възраждане

    11 12 Отговор
    Унищожени са всички нацистки дронове. Русия и Светът ще са по-добро място без неонацистите

    Коментиран от #10, #12

    09:00 29.06.2026

  • 5 Браво!

    8 8 Отговор
    Това значи, че са били 418 общо.
    Кои рафинерии горят, не казаха ли?

    Коментиран от #8

    09:01 29.06.2026

  • 6 Възраждане

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Докато ти даваш евро и петдесет за бензин, в Русия е стотинки. Бензин там е имало преди втората световна война, ще има и сега срещу отечествена специална военна операция срещу неонацизма по света

    09:02 29.06.2026

  • 7 Пич

    10 9 Отговор
    Русия напредва и на земята, не само в небето!!! Световен рекорд за свален укрофашистки самолет, А...?!

    Коментиран от #15

    09:02 29.06.2026

  • 8 Гоорил

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Браво!":

    Славянск на Кубани гори, а бункерното трепери под миндера в мазето

    09:02 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво!

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    И с колко рафинерии унищожи самая могуча тези дронове

    09:03 29.06.2026

  • 11 Путин

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    Не можем, Израел ни забрани. Каза ни да сме "многоходови".

    09:03 29.06.2026

  • 12 Ако беше вярно, нямаше

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Да са останали копейки във форума.
    Все пак членовете на Възраждане са нацисти. Щом и укрите са такива според вас, не разбирам защо не се обедините.

    Коментиран от #16

    09:04 29.06.2026

  • 13 Путин

    9 8 Отговор
    Всичко ще бъде РОССИА

    09:05 29.06.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    10 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #34

    09:07 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейките са само в Интернет

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ако беше вярно, нямаше":

    Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #26

    09:11 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОТ СНОЩИ

    10 5 Отговор
    Одеса вече няма пристанище.

    Коментиран от #31

    09:12 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бензиностанцията с ракети

    8 6 Отговор
    остана без бензин!
    Няма дори в Москва!

    Коментиран от #25

    09:13 29.06.2026

  • 21 Украинците ще пращат дронове където им

    8 5 Отговор
    Хрумне
    Руснаците няма да могат да се защитят от атаките с дронове и ракети много голяма територия е русия

    09:13 29.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пич

    5 5 Отговор
    Тьота каза ли нещо за опашките за салярка в блатата!

    09:15 29.06.2026

  • 24 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    8 5 Отговор
    Е прокси война на англосаксонските сатанисти срещу славянството и православието. Тъй като окраинските славяни вече са избити или разгонени започва да се мисли как да се подпали Беларус. После да се готви Полша

    Коментиран от #28, #36

    09:15 29.06.2026

  • 25 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бензиностанцията с ракети":

    То и ракети няма отдавна, аятолаха не дава.

    09:16 29.06.2026

  • 26 Ами да

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Копейките са само в Интернет":

    Шубето е голям страх.

    09:20 29.06.2026

  • 27 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 2 Отговор
    Е и важното е че НПЗ горят

    09:22 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    важното е че ние от европа сме ги платили тия ракети

    дано цените още се вдигнат още ракети да платим

    и по морето е само мазут ха ха ха подарък от зелния наркооман ха ха ха

    09:23 29.06.2026

  • 30 Дойче веле

    3 3 Отговор
    Ареста на зеленски е факт който факт факти не трябва да подминава!

    09:27 29.06.2026

  • 31 наблюдател

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "ОТ СНОЩИ":

    до 18 да не се измести морето от пристанището - пристанището е хиляди кубици с бетон - то не се мести и руши

    09:29 29.06.2026

  • 32 Ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    Да ама лъжеш като генчодайнов!😂

    09:34 29.06.2026

  • 33 Обезумелият нашмъркан потник

    2 1 Отговор
    като плъх драска напосоки цивилни обекти с детски играчки…

    10:12 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не е вярно това....

    1 1 Отговор
    Нищо не е свалило руското ПВО, дроновете ги свалиха рафинериите.

    10:32 29.06.2026

  • 36 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Пич, славяните са в Украйна. Московите са викинги + монголи + всякакви азиатци. Вземи прочети малко, а не повтаряй глупостите, които дядо ти ти е говорил. Дори името "Русия" е крадено.

    10:48 29.06.2026

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