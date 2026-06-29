Русия съобщи, че е свалила 209 украински дрона за една нощ

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 209 украински дрона през изминалата нощ над различни руски региони, както и над Азовско и Черно море. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
По данни на ведомството, в периода от 20:00 часа московско време на 28 юни до 07:00 часа на 29 юни са били унищожени безпилотни летателни апарати от самолетен тип над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Краснодарския край, Московска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.
Руското министерство на отбраната допълва, че дронове са били свалени и над анексирания от Русия Кримски полуостров.
Към момента украинските власти не са коментирали официално информацията, а твърденията на руската страна не могат да бъдат независимо потвърдени.
Засилените въздушни атаки между Русия и Украйна продължават да поддържат високо напрежението в Черноморския регион, който е от стратегическо значение и за България като черноморска държава и член на НАТО. Ескалацията в района оказва влияние върху регионалната сигурност, корабоплаването и въздушната обстановка в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виждащ
- Зеленски е арестуван от руски спецназ и ще го разхождат на червения площад да му се "радват" хората. В момента се изкупуват всички яйца в магазините с които ще го замерят.
Моля да не ме триете. Аз не лъжа повече от DW.
Коментиран от #11, #32
08:58 29.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
08:59 29.06.2026
3 Атина Палада
09:00 29.06.2026
4 Възраждане
Коментиран от #10, #12
09:00 29.06.2026
5 Браво!
Кои рафинерии горят, не казаха ли?
Коментиран от #8
09:01 29.06.2026
6 Възраждане
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Докато ти даваш евро и петдесет за бензин, в Русия е стотинки. Бензин там е имало преди втората световна война, ще има и сега срещу отечествена специална военна операция срещу неонацизма по света
09:02 29.06.2026
7 Пич
Коментиран от #15
09:02 29.06.2026
8 Гоорил
До коментар #5 от "Браво!":Славянск на Кубани гори, а бункерното трепери под миндера в мазето
09:02 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Браво!
До коментар #4 от "Възраждане":И с колко рафинерии унищожи самая могуча тези дронове
09:03 29.06.2026
11 Путин
До коментар #1 от "Виждащ":Не можем, Израел ни забрани. Каза ни да сме "многоходови".
09:03 29.06.2026
12 Ако беше вярно, нямаше
До коментар #4 от "Възраждане":Да са останали копейки във форума.
Все пак членовете на Възраждане са нацисти. Щом и укрите са такива според вас, не разбирам защо не се обедините.
Коментиран от #16
09:04 29.06.2026
13 Путин
09:05 29.06.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #34
09:07 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейките са само в Интернет
До коментар #12 от "Ако беше вярно, нямаше":Навън сякаш са се изпарили.
Коментиран от #26
09:11 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ОТ СНОЩИ
Коментиран от #31
09:12 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бензиностанцията с ракети
Няма дори в Москва!
Коментиран от #25
09:13 29.06.2026
21 Украинците ще пращат дронове където им
Руснаците няма да могат да се защитят от атаките с дронове и ракети много голяма територия е русия
09:13 29.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пич
09:15 29.06.2026
24 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #28, #36
09:15 29.06.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Бензиностанцията с ракети":То и ракети няма отдавна, аятолаха не дава.
09:16 29.06.2026
26 Ами да
До коментар #16 от "Копейките са само в Интернет":Шубето е голям страх.
09:20 29.06.2026
27 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
09:22 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
дано цените още се вдигнат още ракети да платим
и по морето е само мазут ха ха ха подарък от зелния наркооман ха ха ха
09:23 29.06.2026
30 Дойче веле
09:27 29.06.2026
31 наблюдател
До коментар #18 от "ОТ СНОЩИ":до 18 да не се измести морето от пристанището - пристанището е хиляди кубици с бетон - то не се мести и руши
09:29 29.06.2026
32 Ъъъъ
До коментар #1 от "Виждащ":Да ама лъжеш като генчодайнов!😂
09:34 29.06.2026
33 Обезумелият нашмъркан потник
10:12 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Не е вярно това....
10:32 29.06.2026
36 Мусорчик
До коментар #24 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Пич, славяните са в Украйна. Московите са викинги + монголи + всякакви азиатци. Вземи прочети малко, а не повтаряй глупостите, които дядо ти ти е говорил. Дори името "Русия" е крадено.
10:48 29.06.2026