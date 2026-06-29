Приходите от Суецкия канал се повишават на фона на частично възстановяване на трафика

Приходите от Суецкия канал са се увеличили с 23 процента през данъчната 2025/2026 година и достигат 4,67 милиарда долара, съобщава вестник „Ал Ахрам“. Ръстът е свързан с постепенното завръщане на корабоплаването през Червено море след период на напрежение, който принуди част от морския трафик да бъде пренасочен около нос Добра Надежда, предава БТА.

Според данни на управата на канала транзитът е нараснал с 10 процента на годишна база, а товарният тонаж - с 22 процента. Въпреки това и двата показателя остават под предишните планирани нива.

От администрацията на Суецкия канал посочват, че се работи по разширяване на оперативния капацитет, включително чрез включване на нови плавателни съдове за геоложки и морски изследвания. Подписани са и споразумения за изграждане на речни и туристически плавателни средства с цел развитие на местната морска индустрия.

Данните показват частично възстановяване след труден период, в който приходите на канала спаднаха значително в сравнение с предходни години. Суецкият канал остава един от ключовите източници на валута за Египет.

Каналът е стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия между Азия и Европа. Експерти отбелязват, че възстановяването на трафика може да има влияние и върху глобалните транспортни разходи и инфлацията.