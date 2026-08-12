В Северозападна Турция! Изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет

Турски изтребител F-16 се разби днес по време на тренировъчен полет в северозападния турски окръг Ялова, недалеч от Истанбул, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер, пише БТА.

От министерството посочват, че пилотът, управлявал разбилия се самолет, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим.

Турските власти вече са започнали разследване по случая, което трябва да установи причината за падането на изтребителя, отбелязват още от министерството.