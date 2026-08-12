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В Северозападна Турция! Изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет

В Северозападна Турция! Изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет

12 Август, 2026 17:36 1 074 27

  • турция-
  • нато-
  • ф-16-
  • реджеп ердоган

Турските власти вече са започнали разследване по случая, което трябва да установи причината за падането на изтребителя, отбелязват още от министерството

В Северозападна Турция! Изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турски изтребител F-16 се разби днес по време на тренировъчен полет в северозападния турски окръг Ялова, недалеч от Истанбул, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер, пише БТА.

От министерството посочват, че пилотът, управлявал разбилия се самолет, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим.

Турските власти вече са започнали разследване по случая, което трябва да установи причината за падането на изтребителя, отбелязват още от министерството.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 9 Отговор
    Турция е произвела над 280 самолета Ф-16, а сега купи още 100 за 27 млрд долара.

    Коментиран от #25

    17:39 12.08.2026

  • 2 Шорт

    25 3 Отговор
    Падат като круши тея хвърчила! По зле са от миговете!

    Коментиран от #4

    17:41 12.08.2026

  • 3 Кирчу

    16 2 Отговор
    ае, 150 млн долара избягаха

    17:41 12.08.2026

  • 4 оня с коня

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Можеш ли да посочиш ПОНЕ ЕДНО "Хвърчило" което не пада?

    Коментиран от #17

    17:43 12.08.2026

  • 5 Тъпо соросоидче

    21 1 Отговор
    Путин е виновен.

    Коментиран от #8

    17:45 12.08.2026

  • 6 123

    27 5 Отговор
    Добре че нащи ф16 не могат да летят ,че досега да са изпопадали

    17:47 12.08.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 3 Отговор
    А нашите Фейк-16 никога няма да паднат, защото просто не летят...

    Коментиран от #10

    17:47 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами било

    12 1 Отговор
    е тренировка по катапултиране 🤣

    17:48 12.08.2026

  • 10 123

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    За нащи ф16 им трябва да се похарчат още 2-3 милиарда за софтуер и периферни устройства

    Коментиран от #16

    17:50 12.08.2026

  • 11 Алекс

    20 3 Отговор
    Нашите Ф16 не се разбиват, защото не могат да летят. Те стоят в хангарите и само ги лъскат с парцалите. От време навреме им правят снимки и клипчета с AI уж как летели за пред простолюдието. Бате ви Боко дето даде милиарди за тия музейни експонати трябва до живот да търка наровете по затворите, но няма кой да го вкара там, няма е нашата прокуратура, няма е и европейската такава, защото и там е мафия, дори по голяма от нашата.

    Коментиран от #15

    17:54 12.08.2026

  • 12 Фалирала кравария

    7 2 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    17:57 12.08.2026

  • 13 123

    12 1 Отговор
    Абе кога нащи ф16 ще започнат да летят ,това е все едно да си купиш нова кола и да те е страх да я караш

    Коментиран от #24

    17:58 12.08.2026

  • 14 НашитеФки

    9 1 Отговор
    Нашите Ф-ки не падат ... просто защото няма и да ги ползваме.

    17:59 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АкоТова

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Ако това е с метката ... и нямат оръжие към тях, наистина по-добре да не летят а да си седят в музея, като нашия АЕЦ реактор за Белене. Ние сме нумизмати, не ползватели.

    18:00 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много противен трол си

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Денем и нощем висиш тука

    18:07 12.08.2026

  • 19 Механик

    3 0 Отговор
    Тва да не е нашио, ей! Оти саде един фръчоплан си имаме дека лети. Другио ша му сменуват ангренажнио ремик, що бил "нов внос". Ма инак а запазен. Една бабичка го е карала само до магазина. Е на и бастуня си е забравила вътре.

    18:15 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Много хубаво самолети, топа а технологиите от 1970 година 😂😂😂

    18:28 12.08.2026

  • 22 Софиянец

    3 1 Отговор
    Нашите по-добре да им слагаме по един китайски таблет в тях и да ги обявим за дронове! И без това като излетат един път, после не кацат, а се разбиват тоя краварки фърчила!

    18:30 12.08.2026

  • 23 Мурзик

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "до оня с коня":

    При нашите Ф-16 има и друг момент, многократно коментиран. Има едни допълнителни 520€ (месечно), които се дават за т.н. нальот. И понеже нашите старчета-генералчета не могат да летят на Ф-16, а само на МИГ-ове, но в същото време искат да лапкат тези парички, се прави всичко възможно да се удължи живота на МИГ-овете и да се отложи летенето с по-нови самолети. Румбата, разбира се подкрепя това.
    До този момент имаме само ДВАМА пилоти на Ф-16 с лиценз!

    18:33 12.08.2026

  • 24 ТИР

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    И защо да летят като нямат въоражение а и този един двигател кой знае на колко часове е ,,,

    18:35 12.08.2026

  • 25 Как са разсейките?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Как са ти разсейките от рака? Голяма болка те чака.

    18:41 12.08.2026

  • 26 Укротролюга сега е с ник Българин

    1 0 Отговор
    и е болен от скоротечен рак. Вече има разсейки навсякъде.

    18:42 12.08.2026

  • 27 Тато

    1 0 Отговор
    нашите и те са турски, пребоядисани, 3 та употреба!

    18:43 12.08.2026

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