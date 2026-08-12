В Северозападна Турция! Изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет

Турски изтребител F-16 се разби днес по време на тренировъчен полет в северозападния турски окръг Ялова, недалеч от Истанбул, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер, пише БТА.
От министерството посочват, че пилотът, управлявал разбилия се самолет, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим.
Турските власти вече са започнали разследване по случая, което трябва да установи причината за падането на изтребителя, отбелязват още от министерството.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #25
17:39 12.08.2026
2 Шорт
Коментиран от #4
17:41 12.08.2026
3 Кирчу
17:41 12.08.2026
4 оня с коня
До коментар #2 от "Шорт":Можеш ли да посочиш ПОНЕ ЕДНО "Хвърчило" което не пада?
Коментиран от #17
17:43 12.08.2026
5 Тъпо соросоидче
Коментиран от #8
17:45 12.08.2026
6 123
17:47 12.08.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #10
17:47 12.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами било
17:48 12.08.2026
10 123
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":За нащи ф16 им трябва да се похарчат още 2-3 милиарда за софтуер и периферни устройства
Коментиран от #16
17:50 12.08.2026
11 Алекс
Коментиран от #15
17:54 12.08.2026
12 Фалирала кравария
17:57 12.08.2026
13 123
Коментиран от #24
17:58 12.08.2026
14 НашитеФки
17:59 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АкоТова
До коментар #10 от "123":Ако това е с метката ... и нямат оръжие към тях, наистина по-добре да не летят а да си седят в музея, като нашия АЕЦ реактор за Белене. Ние сме нумизмати, не ползватели.
18:00 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Много противен трол си
До коментар #15 от "оня с коня":Денем и нощем висиш тука
18:07 12.08.2026
19 Механик
18:15 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
18:28 12.08.2026
22 Софиянец
18:30 12.08.2026
23 Мурзик
До коментар #20 от "до оня с коня":При нашите Ф-16 има и друг момент, многократно коментиран. Има едни допълнителни 520€ (месечно), които се дават за т.н. нальот. И понеже нашите старчета-генералчета не могат да летят на Ф-16, а само на МИГ-ове, но в същото време искат да лапкат тези парички, се прави всичко възможно да се удължи живота на МИГ-овете и да се отложи летенето с по-нови самолети. Румбата, разбира се подкрепя това.
До този момент имаме само ДВАМА пилоти на Ф-16 с лиценз!
18:33 12.08.2026
24 ТИР
До коментар #13 от "123":И защо да летят като нямат въоражение а и този един двигател кой знае на колко часове е ,,,
18:35 12.08.2026
25 Как са разсейките?
До коментар #1 от "Българин":Как са ти разсейките от рака? Голяма болка те чака.
18:41 12.08.2026
26 Укротролюга сега е с ник Българин
18:42 12.08.2026
27 Тато
18:43 12.08.2026