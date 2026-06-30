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Проучване: Американците са разделени дали най-добрите дни на САЩ са отминали

Проучване: Американците са разделени дали най-добрите дни на САЩ са отминали

30 Юни, 2026 12:57 923 20

  • проучване-
  • американци-
  • сащ

Близо две трети смятат, че демокрацията е изложена на риск, а малцина вярват, че „американската мечта“ е напълно постижима

Проучване: Американците са разделени дали най-добрите дни на САЩ са отминали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американците са разделени почти поравно по въпроса дали най-добрите дни на Съединените щати вече са отминали, показва проучване на телевизия „Си Би Ес Нюз“ и социологическия институт „ЮГав“ (YouGov), предава БТА.

Според резултатите 47% от анкетираните смятат, че най-добрият период за страната вече е в миналото. Други 41% вярват, че той тепърва предстои, а едва 12% са на мнение, че САЩ се намират в най-добрия си период в момента.

Изследването показва още, че 67% от американците смятат, че демокрацията в страната е изложена на опасност.

Около една трета от участниците в допитването очакват ситуацията в САЩ да се влошава през следващите 50 години.

По отношение на т.нар. „американска мечта“ едва 17% от анкетираните заявяват, че са напълно убедени, че тя е постижима. Повече от половината смятат, че тя вече е недостижима, а 57% са на мнение, че реален шанс за успех имат само малка част от представителите на обществения елит.

Проучването е проведено между 23 и 26 юни сред 2150 пълнолетни американци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С камъни ще гонят

    17 0 Отговор
    Рижият Идиот

    12:58 30.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Американската мечта приключи.90 процента от американците нямат нищо.

    Коментиран от #16, #18

    12:59 30.06.2026

  • 3 Разберете това

    8 2 Отговор
    Трябва САЩ да се управлява от народа, а не от политика предимно от републиканци, демократи или богати личности.

    12:59 30.06.2026

  • 4 Щом се стигна

    17 0 Отговор
    до такова проучване, работата е ясна. Световният ред се променя пред очите ни, колкото и да ритате с кравешките си копита.

    13:02 30.06.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    9 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:09 30.06.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    8 4 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    13:09 30.06.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:10 30.06.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    8 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:10 30.06.2026

  • 9 Теслатъ

    10 0 Отговор
    Колко от вас знаят как в миналото беше решен проблема с "Великата Депресия"???

    Коментиран от #15

    13:15 30.06.2026

  • 10 Хи хи хи

    6 3 Отговор
    Припомням, какво каза един не безизвестен геронтофил:

    "натото е в мозъчна смърт......"

    13:27 30.06.2026

  • 11 а пък на мен не ми дреме за американците

    6 2 Отговор
    сами са си го избрали

    13:27 30.06.2026

  • 12 Д-р Марин Белчев

    8 0 Отговор
    Да разгледаме фактите един по един:
    Демокрация: 67% виждат сериозна заплаха за нея. Вярно е, технологичните милиардери и политическия елит водят САЩ към технократска фашистка олигархия.
    Песимизъм: Една трета очакват дългосрочно влошаване на ситуацията. Вярно е, основно заради бума на изкуствения интелект и икономическото неравенство.
    Американска мечта: Едва 17% я смятат за напълно постижима. Вярно е. Американската мечта беше в своята най-голяма сила между 1945 и 2000 г.
    Неравенство: 57% виждат шанс за успех само за елита. Вярно е. Свръх богатите и корпорациите са нагласили системата да работи само за тях.
    Сега, истината е, че САЩ бяха прекрасна държава между 1945 и 2000 г., даже до 2010 г., с малки изключения. Хората имаха реална възможност да се развиват, да живеят свободно и имаше сериозен шанс за социална мобилност.

    13:33 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай Бончо

    13 1 Отговор
    Американската мечта беше постигната по времето на социализма .Всеки с апартамент ,вила и кола и нито стотинка кредит , пенсиониране на 58 .Сигурност , спокойствие , просперитет , изобилие .Социализма е недостижим !

    Коментиран от #19

    13:36 30.06.2026

  • 15 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Теслатъ":

    И пет пъти да им го кажеш и обясниш пак няма да го "вдянат"

    истинският катализатор за излизането на ианките от "Великата Депресия" са гигантските държавни разходи, свързани с Втората световна война

    Сега и германците, начело с фредерике шМерц и урсулите се опитват да сготвят същата манджа, ама резултата няма да бъде по добър от тоа на "художника" Адолф

    13:41 30.06.2026

  • 16 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Аз лично не разбирам кое е американската мечта и каква трябва да бъде!?Напр.за мен е неудобно да се говори за мечта след като сегашните американци са на територия на народ -няколко милиона когото те са унищожили/или изтребили и са взели земята му ...няма да говорим какво са отнели на мексиканците !?Каква е американската мечта за тия около 4-5-6 млн чернокожи роби които са умрели от работа по плантациите и за потомците им!?Каква е мечтата за тези участвали в атомната бомбардировка на Хирошима и Нагазаки наказателните акции във Виетнам във вид на килимни бомбардировки напалм -срещу жени и деца /!?/Agent Orange ...и т.н!?И за други народи можем да говорим но ...сега става дума за американската мечта!? Никой народ не разполага с такова богатство- плодородна земя планини такава красота гори реки езера пълен набор от полезни изкопаеми -няма друга такава територия в която всичко да е на лице другите народи имат едно или друго -американците всичко!?...питам се - от какво тогава произтича тази алчност и това високомерие...и в голяма степен те принизяват даже в някаква степен зануляват безспорните постижения на американците в техниката държавното у-ство и т.н!?!?

    13:43 30.06.2026

  • 17 русоляв

    2 0 Отговор
    Американците нали затова им промиват мозъците за борба с комунизма , защото знаят , че навремето социлизма беше много по -добрата система .Ако народа им знаеше , никога нямаше да плямпа за капитализъм .Там просто са подтиснати ,депресирани и с промити мозъци още от деца .Малко да бяха усетили социализъм , ама върхушката не допуска това .

    13:48 30.06.2026

  • 18 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не си прав, имат дългове и ипотеки :)

    13:55 30.06.2026

  • 19 Иван Венков

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "бай Бончо":

    До голяма степен си прав бай Бончо, но не напълно. Факт е, че при социализма бяха достигнати сериозни успехи в много области, които са основополагащи за стабилно съществуване на обикновените хора.
    Изобилие, да, с уговорки, в някои периоди и на някои стоки. Просперитет, също да, с уговорки.
    Важното е, че основни проблеми, свързани с храна, подслон и здравеопазване бяха до голяма степен решени.

    14:00 30.06.2026

  • 20 фен на сидеров

    1 0 Отговор
    отминаха на 11.09.2001 -ва !

    14:05 30.06.2026