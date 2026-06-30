Проучване: Американците са разделени дали най-добрите дни на САЩ са отминали

Американците са разделени почти поравно по въпроса дали най-добрите дни на Съединените щати вече са отминали, показва проучване на телевизия „Си Би Ес Нюз“ и социологическия институт „ЮГав“ (YouGov), предава БТА.
Според резултатите 47% от анкетираните смятат, че най-добрият период за страната вече е в миналото. Други 41% вярват, че той тепърва предстои, а едва 12% са на мнение, че САЩ се намират в най-добрия си период в момента.
Изследването показва още, че 67% от американците смятат, че демокрацията в страната е изложена на опасност.
Около една трета от участниците в допитването очакват ситуацията в САЩ да се влошава през следващите 50 години.
По отношение на т.нар. „американска мечта“ едва 17% от анкетираните заявяват, че са напълно убедени, че тя е постижима. Повече от половината смятат, че тя вече е недостижима, а 57% са на мнение, че реален шанс за успех имат само малка част от представителите на обществения елит.
Проучването е проведено между 23 и 26 юни сред 2150 пълнолетни американци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С камъни ще гонят
12:58 30.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #18
12:59 30.06.2026
3 Разберете това
12:59 30.06.2026
4 Щом се стигна
13:02 30.06.2026
5 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
13:09 30.06.2026
6 ЗИЛ 117
13:09 30.06.2026
7 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:10 30.06.2026
8 ЗИЛ 117
13:10 30.06.2026
9 Теслатъ
Коментиран от #15
13:15 30.06.2026
10 Хи хи хи
"натото е в мозъчна смърт......"
13:27 30.06.2026
11 а пък на мен не ми дреме за американците
13:27 30.06.2026
12 Д-р Марин Белчев
Демокрация: 67% виждат сериозна заплаха за нея. Вярно е, технологичните милиардери и политическия елит водят САЩ към технократска фашистка олигархия.
Песимизъм: Една трета очакват дългосрочно влошаване на ситуацията. Вярно е, основно заради бума на изкуствения интелект и икономическото неравенство.
Американска мечта: Едва 17% я смятат за напълно постижима. Вярно е. Американската мечта беше в своята най-голяма сила между 1945 и 2000 г.
Неравенство: 57% виждат шанс за успех само за елита. Вярно е. Свръх богатите и корпорациите са нагласили системата да работи само за тях.
Сега, истината е, че САЩ бяха прекрасна държава между 1945 и 2000 г., даже до 2010 г., с малки изключения. Хората имаха реална възможност да се развиват, да живеят свободно и имаше сериозен шанс за социална мобилност.
13:33 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бай Бончо
Коментиран от #19
13:36 30.06.2026
15 Хи хи хи
До коментар #9 от "Теслатъ":И пет пъти да им го кажеш и обясниш пак няма да го "вдянат"
истинският катализатор за излизането на ианките от "Великата Депресия" са гигантските държавни разходи, свързани с Втората световна война
Сега и германците, начело с фредерике шМерц и урсулите се опитват да сготвят същата манджа, ама резултата няма да бъде по добър от тоа на "художника" Адолф
13:41 30.06.2026
16 не може да бъде
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Аз лично не разбирам кое е американската мечта и каква трябва да бъде!?Напр.за мен е неудобно да се говори за мечта след като сегашните американци са на територия на народ -няколко милиона когото те са унищожили/или изтребили и са взели земята му ...няма да говорим какво са отнели на мексиканците !?Каква е американската мечта за тия около 4-5-6 млн чернокожи роби които са умрели от работа по плантациите и за потомците им!?Каква е мечтата за тези участвали в атомната бомбардировка на Хирошима и Нагазаки наказателните акции във Виетнам във вид на килимни бомбардировки напалм -срещу жени и деца /!?/Agent Orange ...и т.н!?И за други народи можем да говорим но ...сега става дума за американската мечта!? Никой народ не разполага с такова богатство- плодородна земя планини такава красота гори реки езера пълен набор от полезни изкопаеми -няма друга такава територия в която всичко да е на лице другите народи имат едно или друго -американците всичко!?...питам се - от какво тогава произтича тази алчност и това високомерие...и в голяма степен те принизяват даже в някаква степен зануляват безспорните постижения на американците в техниката държавното у-ство и т.н!?!?
13:43 30.06.2026
17 русоляв
13:48 30.06.2026
18 Хи хи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не си прав, имат дългове и ипотеки :)
13:55 30.06.2026
19 Иван Венков
До коментар #14 от "бай Бончо":До голяма степен си прав бай Бончо, но не напълно. Факт е, че при социализма бяха достигнати сериозни успехи в много области, които са основополагащи за стабилно съществуване на обикновените хора.
Изобилие, да, с уговорки, в някои периоди и на някои стоки. Просперитет, също да, с уговорки.
Важното е, че основни проблеми, свързани с храна, подслон и здравеопазване бяха до голяма степен решени.
14:00 30.06.2026
20 фен на сидеров
14:05 30.06.2026