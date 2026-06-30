Проучване: Американците са разделени дали най-добрите дни на САЩ са отминали

Американците са разделени почти поравно по въпроса дали най-добрите дни на Съединените щати вече са отминали, показва проучване на телевизия „Си Би Ес Нюз“ и социологическия институт „ЮГав“ (YouGov), предава БТА.

Според резултатите 47% от анкетираните смятат, че най-добрият период за страната вече е в миналото. Други 41% вярват, че той тепърва предстои, а едва 12% са на мнение, че САЩ се намират в най-добрия си период в момента.

Изследването показва още, че 67% от американците смятат, че демокрацията в страната е изложена на опасност.

Около една трета от участниците в допитването очакват ситуацията в САЩ да се влошава през следващите 50 години.

По отношение на т.нар. „американска мечта“ едва 17% от анкетираните заявяват, че са напълно убедени, че тя е постижима. Повече от половината смятат, че тя вече е недостижима, а 57% са на мнение, че реален шанс за успех имат само малка част от представителите на обществения елит.

Проучването е проведено между 23 и 26 юни сред 2150 пълнолетни американци.