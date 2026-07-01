Германия и САЩ обсъждат лицензно производство на американски оръжейни системи

Германия и САЩ обсъждат разширяване на военното сътрудничество чрез производство на американски оръжейни системи или техни компоненти по лиценз на германска територия. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Политико, предава News.bg.

По думите му подобен подход не противоречи на стремежа Европа да развива по-независима отбранителна индустрия.

„Никой не е казал, че стремежът към по-голяма независимост в отбранителната промишленост означава да се ангажираме само с чисто европейски системи“, заяви Писториус.

Министърът подчерта, че Германия и Европа се нуждаят от способности, които все още не могат да произвеждат в достатъчни количества или в необходимите срокове, докато ускоряват превъоръжаването си. Според него германските производствени мощности също остават ограничени.

Идеята включва и възможно лицензно производство на компоненти за F-35 Lightning II.

Изявленията бяха направени на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте след заседание на кабинета по въпросите на сигурността.

Мерц заяви, че инициативата е част от усилията за по-силен европейски принос в рамките на НАТО.

„Като европейци поемаме повече отговорност в НАТО. Намаляваме едностранните трансатлантически зависимости“, каза канцлерът.

Рюте приветства ролята на Германия, като отбеляза, че страната е на път да достигне разходи за отбрана в размер на 3,5% от БВП до 2029 г. Той призова отбранителната индустрия да ускори производството и веригите за доставки и подчерта, че САЩ остават незаменим партньор за подкрепата на Украйна.

Предстоящата среща на върха на НАТО ще бъде фокусирана върху увеличаването на разходите за отбрана, разширяването на производствения капацитет и продължаващата подкрепа за Украйна.