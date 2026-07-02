Ад за пожарникарите: Юта в пламъци, има и жертви

Ситуацията с мащабните горски пожари в американския щат Юта остава критична.

Към 5:30 часа българско време огнената стихия продължава да се разраства с екстремна скорост, захранвана от рекордно ниска влажност, необичайно суха зима и постоянни ветрове със скорост над 56 км/ч с пориви до 72 км/ч.

До момента в щата са регистрирани над 388 активни огнища, които вече са изпепелили повече от 270 000 акра земя – площ, надхвърляща четири пъти мащабите на щетите от миналата година по същото време.

Трагедия на фронтовата линия и извънредно положение

Най-тежкият удар до момента бе регистриран на границата между Юта и Колорадо в района на пожара „Снайдер“ (Snyder Fire). При инцидент с внезапно обкръжаване от огнени езици (burnover) загинаха трима пожарникари, а други двама бяха приети в болница. Трагедията принуди губернатора Спенсър Кокс да обяви извънредно положение за целия щат и да наложи безпрецедентни забрани за използването на фойерверки в навечерието на Деня на независимостта (4 юли), окачествявайки ситуацията като „въпрос на живот и смърт“. Паралелно с това в 16 окръга бяха спрени спортните стрелби на открито заради риск от искри.

Основните активни огнища:

Пожарът „Котънууд“ (Cottonwood Fire): Най-голямата активна стихия в САЩ към момента, локализирана край град Бийвър. Тя вече е погълнала около 94 000 акра и е едва 5% локализирана . Огънят унищожи над 100 постройки, включително части от ски курорта „Ийгъл Пойнт“. Обявена е задължителна евакуация от Ниво 3 ("GO NOW") за ваканционните селища в района.

Най-голямата активна стихия в САЩ към момента, локализирана край град Бийвър. Тя вече е погълнала около и е . Огънят унищожи над 100 постройки, включително части от ски курорта „Ийгъл Пойнт“. Обявена е задължителна евакуация от Ниво 3 ("GO NOW") за ваканционните селища в района. Пожарът „Бабилон“ (Babylon Fire): Разположен в окръг Сан Хуан, той експлодира до над 70 700 акра при 0% локализация . Огънят наложи незабавното затваряне и пълна евакуация на южния сектор („Нийдълс“) на популярния национален парк „Каньонлендс“ поне до края на месец юли.

Разположен в окръг Сан Хуан, той експлодира до . Огънят наложи незабавното затваряне и пълна евакуация на южния сектор („Нийдълс“) на популярния национален парк „Каньонлендс“ поне до края на месец юли. Пожарите „Айрън“ и „Чери“ (Iron & Cherry Fires): Тези две съседни огнища изпепелиха съответно 42 000 и 34 000 акра. Те наложиха спешна и задължителна евакуация на жителите от град Юрика, както и от селищата Мамут, Силвър Сити и Тинтик Джънкшън.

Над 2000 пожарникари, подпомагани от тежка техника и авиация за гасене, се борят с пламъците. Работата им обаче е силно затруднена, тъй като бурните ветрове на места принуждават екипите да се изтеглят от съображения за безопасност и приземяват хеликоптерите. Гъст дим и влошено качество на въздуха вече се усещат в десетки градове в Юта, както и в съседния щат Колорадо.

Източници: БТА, CNN