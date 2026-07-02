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Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава

Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава

2 Юли, 2026 06:06, обновена 2 Юли, 2026 06:10 622 1

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Седмица след разрушителните трусове от 24 юни 2026 г. загиналите са 2 290, над 11 000 души са ранени, а десетки хиляди остават в неизвестност сред руините

Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно седмица след като безпрецедентно двойно земетресение с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер разтърси северната част на Венецуела на 24 юни, ситуацията в страната остава критична.

Към 6:00 часа сутринта българско време официалният брой на потвърдените смъртни случаи достигна 2 295 души, съобщи председателят на парламента Родригес. Броят на ранените надхвърля 11 000 души, а неофициалните списъци на изчезналите лица наброяват над 40 000 души.

Мащаб на разрушенията и хуманитарно бедствие

По предварителни сателитни данни на NASA, над 58 000 сгради в страната са частично или напълно разрушени. Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, където цели квартали са изравнени със земята. В столицата Каракас и околните региони критичната инфраструктура е парализирана:

  • Транспорт: Международното летище „Симон Боливар“ в Каракас остава временно затворено за търговски полети поради сериозни структурни повреди. Железопътният транспорт и метрото в столицата не функционират.
  • Комунални услуги: В големи части от засегнатите седем щата има масови прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и телекомуникациите.
  • Риск от епидемии: Хуманитарните организации предупреждават за назряваща здравна криза в пренаселените временни убежища поради липсата на чиста питейна вода и адекватна санитария. Болниците са на ръба на колапса, изпитвайки недостиг на лекари, лекарства и капацитет в моргите.

Спасителни операции и международна подкрепа

Въпреки че сеизмолозите отчитат отслабване на интензитета на вторичните трусове (които до момента са над 782), рискът от последващи срутвания остава висок. На терен работят десетки международни екипи за търсене и спасяване (USAR) от над 30 държави. Организацията на обединените нации (ООН) вече доставя спешни хуманитарни пратки, включително палатки, медицински комплекти и системи за пречистване на водата, подпомагайки над 100 000 семейства.

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) съобщи, че към момента няма информация за пострадали български граждани във Венецуела. На сънародниците ни в страната се препоръчва стриктно да спазват указанията на местните власти и да избягват увредени постройки.


Венецуела
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  • 1 Така

    1 0 Отговор
    е в страните от 3тия свят, строят с кирпич и като мине земетресение и ги занули. За какво му беше на Тръмп да се ангажира с Мадуро и с тия мизерници, сега ще трябва да ги хранят

    06:13 02.07.2026