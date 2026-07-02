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САЩ и Иран отчитат „положителен напредък“ след непреките преговори в Доха

САЩ и Иран отчитат „положителен напредък“ след непреките преговори в Доха

2 Юли, 2026 08:49 617 1

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Катар и Пакистан посредничат в диалога между Вашингтон и Техеран, а следващият кръг от разговорите е планиран след погребението на върховния лидер Али Хаменей

САЩ и Иран отчитат „положителен напредък“ след непреките преговори в Доха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските и иранските преговарящи са постигнали „положителен напредък“ по време на непреките си разговори в катарската столица Доха. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му катарските и пакистанските посредници са провели отделни срещи с делегациите на Съединените щати и Иран, като разговорите са приключили с положително развитие по въпросите, свързани с меморандума от Исламабад.

„Катарските и пакистанските посредници приключиха днес в Доха отделни срещи с американските и иранските преговарящи, като беше постигнат положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума от Исламабад, стъпвайки върху резултатите от срещата на върха край Люцернското езеро“, написа Ал Ансари в социалната мрежа „Екс“.

Преговорите са част от дипломатическите усилия за прилагане на договореностите, постигнати след подписването на меморандума между Вашингтон и Техеран, който предвижда прекратяване на бойните действия, намаляване на напрежението в Близкия изток и създаване на механизми за последващи преговори по спорните въпроси, включително иранската ядрена програма.

Катар и Пакистан продължават да изпълняват ролята на посредници между двете страни, като предоставят дипломатически канал за комуникация в момент, когато преките контакти между Вашингтон и Техеран остават ограничени.

Според катарската страна следващият кръг от непреките преговори ще се проведе след погребението на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей.

България следи развитието на дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток като част от общата външна политика на Европейския съюз. Постигането на по-трайна стабилност в региона е от значение и за Европа, тъй като оказва влияние върху международната сигурност, енергийните доставки и глобалните търговски маршрути, включително корабоплаването през Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
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