Семейни проблеми между Берлин и Вашингтон! Доналд Тръмп се жалва, че Германия му отказала целувка

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли твърденията за напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп, като заяви, че ситуацията "не е брачна криза" и добави, че не му е известно каква военна подкрепа Вашингтон очаква от Берлин, съобщава ДПА.

В отговор на думите на Тръмп, че Германия му е отказала "една малка целувка" във връзка с подкрепата за войната срещу Иран, Писториус подчерта: "Да откажеш една малка целувка може да се случи дори и в най-добрите отношения - при това понякога и неволно. Това наистина не е никаква брачна криза".

Министърът бе категоричен, че не знае какъв вид военна подкрепа Съединените щати биха искали да получат от Германия.

По думите му вече всички са свикнали с "малко по-грубия" тон на американската администрация, когато между съюзниците има разногласия.

"Ние все пак не сме направени от захарен памук", отбеляза Писториус.

Той разкри още, че високопоставен американски генерал наскоро му е заявил, че Германия е "центърът на тежестта" на НАТО и ключовата опора на Алианса.

"Това поставя една-две критики в малко по-различна перспектива", отбеляза германският министър.

Писториус подчерта, че усилията за укрепване на Бундесвера се предприемат "по вътрешно убеждение - за сигурността на Германия и на съюзниците ни в НАТО", а не с цел да бъде спечелено благоразположението на Доналд Тръмп.

"Не го правим с надеждата да купим нечия любов", изтъкна той.

През последните седмици представители на американската администрация, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, остро разкритикуваха съюзниците от НАТО за недостатъчната им подкрепа във войната срещу Иран, като определиха позицията на част от държавите в Алианса като "срамна".