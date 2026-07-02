Семейни проблеми между Берлин и Вашингтон! Доналд Тръмп се жалва, че Германия му отказала целувка

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли твърденията за напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп, като заяви, че ситуацията "не е брачна криза" и добави, че не му е известно каква военна подкрепа Вашингтон очаква от Берлин, съобщава ДПА.
В отговор на думите на Тръмп, че Германия му е отказала "една малка целувка" във връзка с подкрепата за войната срещу Иран, Писториус подчерта: "Да откажеш една малка целувка може да се случи дори и в най-добрите отношения - при това понякога и неволно. Това наистина не е никаква брачна криза".
Министърът бе категоричен, че не знае какъв вид военна подкрепа Съединените щати биха искали да получат от Германия.
По думите му вече всички са свикнали с "малко по-грубия" тон на американската администрация, когато между съюзниците има разногласия.
"Ние все пак не сме направени от захарен памук", отбеляза Писториус.
Той разкри още, че високопоставен американски генерал наскоро му е заявил, че Германия е "центърът на тежестта" на НАТО и ключовата опора на Алианса.
"Това поставя една-две критики в малко по-различна перспектива", отбеляза германският министър.
Писториус подчерта, че усилията за укрепване на Бундесвера се предприемат "по вътрешно убеждение - за сигурността на Германия и на съюзниците ни в НАТО", а не с цел да бъде спечелено благоразположението на Доналд Тръмп.
"Не го правим с надеждата да купим нечия любов", изтъкна той.
През последните седмици представители на американската администрация, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, остро разкритикуваха съюзниците от НАТО за недостатъчната им подкрепа във войната срещу Иран, като определиха позицията на част от държавите в Алианса като "срамна".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мани тея целувки, Дони
15:17 02.07.2026
2 Тръмп
15:18 02.07.2026
3 Семейни проблеми?
15:18 02.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Това си е пример за ОКСИМОРОН❗
Коментиран от #7
15:18 02.07.2026
5 Какво общо имат тия като семейство
15:20 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В момента САЩ имат "Министър на войната".
Поредното преименуване след „Военен министър на САЩ“ и "Министър на отбраната".
Коментиран от #12
15:24 02.07.2026
8 Овчар
15:25 02.07.2026
9 Фют
Пробвал ли е да й плати?
15:31 02.07.2026
10 Дзак
15:37 02.07.2026
11 Хи хи хи
кръц вратлето на "нелоялната" джърмани......
15:43 02.07.2026
12 Вярно
До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":Голям резил за 404. Земята им намаля драстично, жителите им намаляха брутално, измисленият им президент всеки ден презобва. Такъв резил няма по всички земни кълбета.
Коментиран от #17
15:44 02.07.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
15:46 02.07.2026
14 Демо-крад
15:46 02.07.2026
15 От много
15:50 02.07.2026
16 От много
15:51 02.07.2026
17 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "Вярно":Някой от бързане пак е объркал статията, защото тази е за САЩ, Германия и ИРАН.
Важно обаче е участието и безсмислените напъни да бъде забелязано, а може и заплатено.
Коментиран от #20, #21
15:51 02.07.2026
18 Гледащ
15:53 02.07.2026
19 БАЦЕ ЕООД
15:55 02.07.2026
20 Като гледа ти първи си я объркал и
До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":хората ти отговарят в твоя стил.
15:55 02.07.2026
21 Гузен негонен бяга
До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":Ами ти бре, ти си .
15:56 02.07.2026
22 българина
15:58 02.07.2026
23 Нещастници
15:59 02.07.2026
24 Тома
16:00 02.07.2026