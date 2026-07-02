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Семейни проблеми между Берлин и Вашингтон! Доналд Тръмп се жалва, че Германия му отказала целувка

Семейни проблеми между Берлин и Вашингтон! Доналд Тръмп се жалва, че Германия му отказала целувка

2 Юли, 2026 15:16 724 24

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • германия-
  • нато-
  • иран-
  • пийт хегсет-
  • борис писториус

През последните седмици представители на американската администрация, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, остро разкритикуваха съюзниците от НАТО за недостатъчната им подкрепа във войната срещу Иран

Семейни проблеми между Берлин и Вашингтон! Доналд Тръмп се жалва, че Германия му отказала целувка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли твърденията за напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп, като заяви, че ситуацията "не е брачна криза" и добави, че не му е известно каква военна подкрепа Вашингтон очаква от Берлин, съобщава ДПА.

В отговор на думите на Тръмп, че Германия му е отказала "една малка целувка" във връзка с подкрепата за войната срещу Иран, Писториус подчерта: "Да откажеш една малка целувка може да се случи дори и в най-добрите отношения - при това понякога и неволно. Това наистина не е никаква брачна криза".

Министърът бе категоричен, че не знае какъв вид военна подкрепа Съединените щати биха искали да получат от Германия.

По думите му вече всички са свикнали с "малко по-грубия" тон на американската администрация, когато между съюзниците има разногласия.

"Ние все пак не сме направени от захарен памук", отбеляза Писториус.

Той разкри още, че високопоставен американски генерал наскоро му е заявил, че Германия е "центърът на тежестта" на НАТО и ключовата опора на Алианса.

"Това поставя една-две критики в малко по-различна перспектива", отбеляза германският министър.

Писториус подчерта, че усилията за укрепване на Бундесвера се предприемат "по вътрешно убеждение - за сигурността на Германия и на съюзниците ни в НАТО", а не с цел да бъде спечелено благоразположението на Доналд Тръмп.

"Не го правим с надеждата да купим нечия любов", изтъкна той.

През последните седмици представители на американската администрация, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, остро разкритикуваха съюзниците от НАТО за недостатъчната им подкрепа във войната срещу Иран, като определиха позицията на част от държавите в Алианса като "срамна".


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мани тея целувки, Дони

    11 3 Отговор
    Германия ще ти направи френска либоф

    15:17 02.07.2026

  • 2 Тръмп

    1 3 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    15:18 02.07.2026

  • 3 Семейни проблеми?

    9 0 Отговор
    Кой е мъжа, коя е жената?

    15:18 02.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    Министри на ОТБРАНАТА на страни които НАПАДАТ друга държава 🤔🤔🤔
    Това си е пример за ОКСИМОРОН❗

    Коментиран от #7

    15:18 02.07.2026

  • 5 Какво общо имат тия като семейство

    9 4 Отговор
    Семейство са руснаци и украинци, но се намесвате в тяхната гражданска война.

    15:20 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В момента САЩ имат "Министър на войната".
    Поредното преименуване след „Военен министър на САЩ“ и "Министър на отбраната".

    Коментиран от #12

    15:24 02.07.2026

  • 8 Овчар

    3 4 Отговор
    На снимката....Два сопола с изтекъл срок на годност..!

    15:25 02.07.2026

  • 9 Фют

    2 0 Отговор
    Може да е продажница на любов.
    Пробвал ли е да й плати?

    15:31 02.07.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Всичките му мющерии са облагодетелствани!

    15:37 02.07.2026

  • 11 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Развод по италиански
    кръц вратлето на "нелоялната" джърмани......

    15:43 02.07.2026

  • 12 Вярно

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    Голям резил за 404. Земята им намаля драстично, жителите им намаляха брутално, измисленият им президент всеки ден презобва. Такъв резил няма по всички земни кълбета.

    Коментиран от #17

    15:44 02.07.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифона с вдовишко скимтене бати Путйо сподели каде тие двата мо не фащат мерака шо не са старателно и ритоално сюнюктисани деа! Друго е некои с години некъпани мужахеди из дрогарската афганска сюрия с офчо балсамирано у брадата!

    15:46 02.07.2026

  • 14 Демо-крад

    2 0 Отговор
    Американците обичат да ги целуват погъзъ.И във филмите казват::кизз май азз

    15:46 02.07.2026

  • 15 От много

    0 0 Отговор
    целувки на други места са забравили официалната целувка за медийната снимка.

    15:50 02.07.2026

  • 16 От много

    0 0 Отговор
    целувки на други места са забравили официалната целувка за медийната снимка.

    15:51 02.07.2026

  • 17 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Вярно":

    Някой от бързане пак е объркал статията, защото тази е за САЩ, Германия и ИРАН.
    Важно обаче е участието и безсмислените напъни да бъде забелязано, а може и заплатено.

    Коментиран от #20, #21

    15:51 02.07.2026

  • 18 Гледащ

    0 0 Отговор
    Алоо сащ първо НАТО е отбранителен съюз не нападателен ти не може до нападаш някого след това закъсваш го и викаш помощ от отбранителен съюз друго ще е ако сащ беде нападнат със пехота но освен това трябва да си метете сами проблемите които създавате да не говорим за Украйна че там направо забихте на европейците сега искате и Иран да им подарите арее

    15:53 02.07.2026

  • 19 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    германия е окупирана държава ...

    15:55 02.07.2026

  • 20 Като гледа ти първи си я объркал и

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    хората ти отговарят в твоя стил.

    15:55 02.07.2026

  • 21 Гузен негонен бяга

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    Ами ти бре, ти си .

    15:56 02.07.2026

  • 22 българина

    0 0 Отговор
    сащ подслушват канцлерите и ги назначават чрвз Канцлеракт, няма нижда от целувка, като направо си ги и бат както искат

    15:58 02.07.2026

  • 23 Нещастници

    0 0 Отговор
    не се кахърете, след 50 г преговорите ще се водят от наследниците на Обама и Рюдигер...

    15:59 02.07.2026

  • 24 Тома

    0 0 Отговор
    Бай Дончо много обича да го целуват по г.за.

    16:00 02.07.2026

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