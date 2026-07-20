Новини
Свят »
Германия »
Германия значително разширява правомощията на полицията

Германия значително разширява правомощията на полицията

20 Юли, 2026 08:16 892 20

  • германия-
  • полиция-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц-
  • мигранти

Този цикъл е донякъде неизбежен - държавните сили за сигурност винаги ще настояват за повече правомощия, а Конституционният съд, в идеалния случай, ще се стреми винаги да защитава гражданските права

Германия значително разширява правомощията на полицията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Наблюдение с дронове и ИИ по гари и граници, произволни проверки на мигранти и още: полицията на Германия получава по-големи правомощия.

Германският парламент одобри нов закон, който значително разширява правомощията на федералната полиция. Вече е позволено използването на дронове, изкуствен интелект и мащабно следене на телекомуникациите. С този закон се улеснява и лишаването от свобода на мигранти, които предстои да бъдат депортирани. Правителството изтъкна, че законът - първият нов федерален закон за полицията в Германия от 1994 насам - е от съществено значение, за да се отговори на технологичното развитие и на променящия се характер на заплахите за обществената безопасност.

Според критиците обаче въвеждането на масово наблюдение от федералната полиция означава, че технологиите и базите данни, които досега са се използвали само от полицейските сили на отделните федерални провинции или за отделни операции, вече ще могат да се използват систематично в цялата страна.

Правозащитници и активисти за дигиталната неприкосновеност смятат, че законът представлява заплаха за демократичните свободи и може да бъде оспорен пред Конституционния съд на Германия. Дори да се стигне дотам обаче подобни съдебни дела може да се проточат с години, а междувременно новият закон може да влезе в сила.

Наблюдение с изкуствен интелект в реално време

Навярно най-сериозната промяна е позволеното вече използване на лицево разпознаване с изкуствен интелект на публични места, където полицията има юрисдикция - летища, големи ЖП гари и по границите на Германия. Федералната полиция ще може и да използва "разпознаване на поведение" с кадри от наблюдението, а система, задвижвана от ИИ, ще преценява дали някой човек в голяма група се държи по заплашителен или странен начин - например, ако посегне на някого. Ако такова поведение бъде засечено, ИИ системата директно ще алармира полицаите.

Това понесе много критики от опозиционните партии в Бундестага. "Представете си, че влакът ви закъснява с два часа. Ядосан сте и крачите напред-назад по платформата. За изкуствения интелект това може да е "подозрително поведение" и да реши, че сте джебчия", коментира Клара Бюнгер от Левицата.

Полицейските сдружения приветстваха тази мярка - отчасти защото тя би могла да облекчи натоварването на персонала. Но пък активисти за дигиталните права смятат, че това е инфраструктура за масово наблюдение. "Малко или много така се премахва анонимността на публичните места", коментира Михаел Колаин от берлинския Център за дигитални права и демокрация. "Подобни методи познаваме от Китай, Иран, Русия. Но това е изключително необичайно за Германия."

Според Маркус Тил, професор по публично право в Полицейската академия в Мюнстер, тези притеснения са обосновани, но според него в подобни ситуации винаги има рефлекс на притеснение. "Когато се увеличават правомощията на полицията, винаги има организации, които са много критични. Имат право донякъде, защото особено по отношение на поддържаните от ИИ технологии има възможност за сериозни нарушения на основните права", коментира той.

Най-вече е проблем това, че гражданите няма как да разберат как се четат и обработват техните данни от технологиите за наблюдение с изкуствен интелект, а в Германия се смята, че хората имат право на достъп до своите данни и да разберат как се използват те. "Ето защо е много важно такива разпоредби да бъдат формулирани в съответствие с основните права", казва Тил. "Мога да разбера критиките, но също така смятам, че се нуждаем от тези инструменти. Смятам ги за принципно безпроблемни, стига да са добре изработени."

Наблюдение с дронове и произволни проверки на мигранти

Новият закон урежда също така как и кога федералната полиция има право да използва дронове. Тази нова правна рамка е важна, обяснява Тил, "тъй като намесата в основните права е, разбира се, много по-голяма при използването на дрон, който може да наблюдава всичко от въздуха, в сравнение с неподвижна камера". Новият закон позволява използването на дронове по време на особено натоварени часове на железопътните гари и в близост до границите.

По същия начин законът определя какво има право да прави полицията, ако безпилотен летателен апарат бъде счетен за заплаха. Това се счита за важно след миналогодишната вълна от прелитащи дронове, които предизвикаха смущения в летищата в Германия и Европа. Полицията вече може да използва блокери на сигнали, електромагнитни импулси и дори огнестрелно оръжие по време на такива инциденти - макар и, както отбелязва Тил, само като крайна мярка.

Правозащитните организации изразяват загриженост, тъй като новият закон предоставя на федералната полиция по-големи правомощия да задържа имигранти, подлежащи на депортиране, както и да извършва произволни проверки, което според изявление на "Амнести Интернешънъл", отваря вратата за расово профилиране.

Правна битка, но без видим край

Сега е възможно този нов закон да бъде оспорен пред Конституционния съд. Това обаче може да отнеме няколко години. При предходния такъв случай делото продължи осем години.

Този цикъл е донякъде неизбежен - държавните сили за сигурност винаги ще настояват за повече правомощия, а Конституционният съд, в идеалния случай, ще се стреми винаги да защитава гражданските права. Това, което липсва, е по-строг контрол от страна на законодателите, твърди Михаел Колаин от берлинския Център за дигитални права и демокрация. "Основната ми критика е, че всъщност е задача на парламента да гарантира, че основните права са защитени. Но твърде често парламентарните партии просто одобряват без обсъждане това, което правителството изготвя."

В конкретния случай, добавя той, дори не е имало време за публично парламентарно изслушване по въпроса за наблюдението с изкуствен интелект в реално време, тъй като тази част е била добавена от правителствените партии ХДС и ГСДП само няколко дни преди гласуването. "Парламентарните групи просто го вписаха в закона, без да се консултират с експерти или дори да попитат комисаря по защита на данните, а законодателният процес не бива да работи по този начин", каза Колаин.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 11 Отговор
    Немчура е много добър в сегрегацията.

    08:18 20.07.2026

  • 2 Софиянец

    6 3 Отговор
    Ама връща ли им същите правомощия от 1939? Да очакваме ли ловът на укри и товаренето им по влакове към киефските лагери да стане напълно законно и нармаоно?

    Коментиран от #5

    08:18 20.07.2026

  • 3 мюмюн немеца

    4 2 Отговор
    късно е либе за китка

    08:19 20.07.2026

  • 4 Стойко

    9 0 Отговор
    Швабската полиция ще бие още по-жестоко нетолерантнтните немци, които не уважават мигрантите и не пускат да унождат жените им 😅

    Коментиран от #17

    08:20 20.07.2026

  • 5 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Всички ще ги карат към изтония фланг - България да минават обучение при Льотчика, че има недокомплект. Като тръгнат повестките и Ганчо ще си плюе на петите в първата седмица още.

    08:20 20.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Скоро застреляха дете ,ако си купите ножче от магазина твърде вероятно е да бъдете застреляни също ,и да бъдете обявени за терорист внимавайте и с водните пистолети за децата когато им ги подарявате

    08:21 20.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Вече могат ли да се покланят ,когато видят клет мигрант?🦧🤣👍

    08:21 20.07.2026

  • 8 Помните ли филма

    5 1 Отговор
    "Специален доклад" с Том Круз?
    Това с "предсказване" на поведение и престъпления е чудовищно.
    А тук във форумите някакви глупаци се делят на "центове" и "копейки". Гледат дървото, а не виждат гората.

    Коментиран от #10, #13, #14

    08:23 20.07.2026

  • 9 Германските

    0 0 Отговор
    полицаи работят до 62 годишна възраст .

    08:24 20.07.2026

  • 10 а ти какво искаш

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Помните ли филма":

    полицаите да черпят по кафе терористите ли? Допуснали са ги в държавата си, а те искат да налагат своя ред там. каквото повикало, това ще отговори. Освен това пропускат, че промените в закона съкрашщават значително пътя и времето до депортирането на тези на които е отказано убежище в Германия.

    08:26 20.07.2026

  • 11 Щирлиц

    3 1 Отговор
    А СС ще възобновяват ли?

    08:28 20.07.2026

  • 12 Антиутопия

    2 2 Отговор
    На германистанската полицията, основният им враг са "крайно десните". Какво ще рече "лицево разпознаване"? Ами пишеш коментар от телефона против мизериите на докторите и инженерите, телефона те снимка, отиваш в базата данни като опасен тероряга и в един момент ти щракват белезниците на някоя ЖП гара. Така че не "разширяват правомощията на полицията", а реално ограничават правомощията на коренното население

    08:28 20.07.2026

  • 13 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Помните ли филма":

    Като те гледам, ти отдавна си в графата "домашен терорист".

    08:29 20.07.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Помните ли филма":

    Идва Новият прекрасен свят и дигиталното евро.Ми кво,ще обявим,че Путин е виновен!😎🤣👍

    08:29 20.07.2026

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 2 Отговор
    Разградиха обора, пуснаха вълците вътре и сега пъдарите за затегач, ще стрижат и ръчкат овцете!?

    08:32 20.07.2026

  • 16 ?????

    2 2 Отговор
    Ха ха.
    Стъпка по стъпка се връщат към старите SS традиции.
    Свободата обикновено не се отнема изведнъж.
    И всяка нова стъпка е уж за доброто на хората.
    Добре дошли в матрицата.

    08:38 20.07.2026

  • 17 Така е!

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    Репресиите на ЛГБТ-режимите са насочени срещу белите, хетеросексуални християни!☹️

    08:45 20.07.2026

  • 18 Гориил

    4 0 Отговор
    Проблемът с дроновете в Германия е на път да излезе извън контрол. Всички радикални сили в Европа са насочили поглед към това ново оръжие на пролетариата. Десетки невероятно смъртоносни дронове могат лесно да бъдат транспортирани в багажниците на автомобили или камиони и изстрелвани от безлюдни и отдалечени райони. Скоро ще бъде невъзможно да се установи произходът на дроновете, тъй като всички европейски радикали ще искат да запазят анонимността си и да избегнат наказание.

    08:51 20.07.2026

  • 19 Пак съм аз

    0 2 Отговор
    Така трябва ! Германия е правова държава, а не разграден двор за престъпници !!!

    09:01 20.07.2026

  • 20 Артилерист

    1 0 Отговор
    Когато със закон се ограничават "демократичните" свободи на гражданите означава, според мен, че се търси нов Гьобелс. Тоест, с префинени приказки от рода на използване на ИИ, да се помага на претоварения, нали, полицейски персонал по-ефективно да се помага на горките граждани и прочие, се цели реално ограничаване правата на хората да критикуват властта, а защо не и връщане на диктатурата на фашизма. За мен Гьобелс означава, че навлизащите в Берлин предни отряди на Червената армия били част от СНИМАЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ФИЛМ ЗА УСПЕШНАТА ГЕРМАНСКА АРМИЯ...

    09:07 20.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания