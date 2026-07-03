Подкрепата на Доналд Тръмп се превърна в "отровен подарък" за европейската десница

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За популистката десница в Европа близостта с президента на САЩ Доналд Тръмп някога се смяташе за политически актив. Вече не е така, пише "Политико".

В продължение на години националистическите лидери на континента възприемаха подкрепата на американския президент като доказателство, че тяхната политика е придобила международно измерение. Но с наближаването на важни избори през 2027 г., включително в Италия, Франция и Полша, мнозина преосмислят стойността на тази трансатлантическа подкрепа.

Имиджът на Тръмп в Европа се влоши - помрачен от търговските му войни, заплахите срещу Гренландия и войната с Иран, която доведе до повишаване на цените на енергията. Намесите му, които някога бяха приветствани от идеологическите му съюзници, сега се възприемат като политически взривоопасни - способни да отблъснат умерените избиратели, да разцепят националистическия електорат и да дадат козове в ръцете на опонентите им.

Показателен пример е италианският министър-председател Джорджа Мелони, която доскоро беше смятана за най-изявения съюзник на американския президент в Европа. След като Тръмп заяви, че тя го е "умолявала" да се снима с нея по време на срещата на върха на Г-7 миналата седмица, Мелони даде глас на това, което социологическите проучвания показват от месеци.

В отговор на публикация в социалните мрежи, в която Тръмп твърди, че тя "не се справя добре в Италия по отношение на популярността си", министър-председателката подчерта:

Тя го упрекна, че се отнася с по-голямо снизхождение към враговете на Запада, отколкото към утвърдените съюзници

"Във всеки случай моята популярност не е ваша работа", добави тя. "Предлагам Ви да се съсредоточите върху Вашата собствена".

Във Франция Жордан Бардела - лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" и един от фаворитите за президентския пост - прави същата сметка. Миналата седмица той категорично отхвърли подкрепата на Тръмп и определи поведението на американския президент като "непредсказуемо".

Макар водещите фигури в администрацията на Тръмп да застанаха зад националистическите партии в Европа, подкрепата на американския президент се е превърнала в "отровен подарък", отбелязва Жан-Ив Дормажен, председател на социологическия институт Cluster17.

"Тръмп наистина създава проблем за тези лидери", заяви той. По думите му, макар електоратът им да е разделен по отношение на Тръмп, все повече избиратели започват да го възприемат като заплаха.

Проучване на Cluster17, проведено през януари в седем държави от ЕС, показва, че въпреки по-положителното отношение на десните избиратели към Тръмп в сравнение с общото население, само малцина от тях го възприемат като "приятел на Европа" - 18% сред избирателите на "Национален сбор" на Бардела, 23% сред привържениците на "Италиански братя" на Мелони и 25% сред поддръжниците на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

В проучване на "Политико", проведено през юни, едва 31% от избирателите на АзГ и 36% от поддръжниците на "Национален сбор" са съгласни, че САЩ са "надежден съюзник".

В Обединеното кралство Тръмп се е превърнал в политическа тежест за дяснопопулистката партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, особено сред колебаещите се избиратели. Същото важи и за Франция, където американският президент е непопулярен сред дясноцентристките избиратели, които "Национален сбор" се опитва да привлече, твърди Дормажен.

Особено неудобно за Вашингтон е, че политиците, които започват да се дистанцират от Тръмп, са именно тези, които неговата администрация се опитваше да привлече на своя страна.

В Стратегията за национална сигурност, публикувана миналата година, Белият дом приветства "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии".

През следващите месеци администрацията подкрепи тази реторика с публични демонстрации на подкрепа и задкулисни контакти именно с онези движения, които сега пресмятат, че Тръмп може да им струва гласове.

Един от най-ярките примери беше посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Унгария, за да подкрепи бившия министър-председател Виктор Орбан в кампанията му за преизбиране през април, като заяви, че това е "правилното нещо".

Но след като 16-годишното управление на унгарския лидер приключи със съкрушително поражение, повечето крайнодесни лидери, които са насочили поглед към най-високите политически постове през следващата година, или преосмислят отношението си към Тръмп, или напълно обръщат курса.

Представител на Белия дом цитира пасаж от Стратегията за национална сигурност, според който "Америка насърчава своите политически съюзници в Европа", които защитават "безусловното отстояване на индивидуалния характер и историята на европейските нации".

Краят на един политически романс

Промяната е особено забележима в Италия и Германия, където крайната десница традиционно беше много благосклонна към американския президент.

Мелони беше сред първите европейски лидери, поздравили Тръмп за преизбирането му през 2024 г. А когато той отприщи трансатлантическа търговска война, тя побърза да се представи като възможен мост между изплашената Европа и президента, който действа без задръжки.

Първоначално отношенията им бяха изпълнени с ентусиазъм. По време на среща в Белия дом през април миналата година Тръмп я нарече "много специален човек" и прие поканата ѝ да посети Рим, макар че така и не отиде. Днес обаче двамата си разменят публични нападки, след като Мелони не позволи на американските изтребители, участващи във войната с Иран, да използват италианските военни бази.

Междувременно в Германия войната с Иран задълбочи кризата на доверие между Тръмп и крайната десница, която тлееше още преди конфликта. Тази пролет лидерите на АзГ призоваха партийни представители да ограничат пътуванията си до САЩ преди ключови регионални избори.

Все пак не всички десни лидери в Европа преосмислят публично отношенията си с него.

Дяснопопулистката партия "Право и справедливост" в Полша продължава да поддържа връзките си с Тръмп. Полша, която догодина е изправена пред парламентарни избори, е близък политически и военен съюзник на САЩ и един от най-големите европейски купувачи на американско въоръжение за бързо разрастващите се въоръжени сили на страната.

Президентът Карол Навроцки, подкрепян от "Право и справедливост", се стреми да използва връзките си с Тръмп в политическата си битка с министър-председателя Доналд Туск, който заема най-влиятелния пост в страната.

За "Право и справедливост" е "по-изгодно, отколкото рисковано, да поддържа много добри отношения с Доналд Тръмп по много причини", отбеляза Войчех Шацки, ръководител на политическия отдел на аналитичния център Polityka Insight.

"Това им дава определено предимство във вътрешната политика, защото президентът на Полша е единственият човек, който в момента има достъп до Белия дом".

На пресконференция във Варшава в петък лидерът на "Право и справедливост" Ярослав Качински похвали "отличните отношения с американския президент" на Навроцки и приветства предполагаемия "успех" на полските усилия за създаването на постоянна американска военна база.

"Повечето поляци все още смятат, че присъствието на американски войници в Полша е това, което гарантира нашата сигурност", заяви Шацки.

Според проучването на Cluster17, 17% от всички полски респонденти определят Тръмп като "приятел на Европа" - най-високият дял сред седемте държави от Европейския съюз, включени в допитването.