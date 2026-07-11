Берлинската полиция освободи жена, взета за заложник в супермаркет

Берлинската полиция обяви, че е освободила жена, взета снощи за заложник в супермаркет в южната част на германската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Нападателят е неутрализиран и заложникът е освободен", заяви полицейски говорител за агенцията.
Рано тази сутрин полицията в Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена е била взета за заложник в супермаркет от веригата "Реве" (Rewe).
Нападателят e държал заложника под заплаха от 22:00 местно време снощи (23:00 ч. бълг. вр.), уточни полицията. Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията.
Според изявление на полицейския говорител Щефан Петерсен-Шуман двамата са били в супермаркета цяла нощ. Магазинът се намира на улица "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Берлин вече е
12:39 11.07.2026
2 пореден
12:42 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaлпазанин
Коментиран от #6
12:53 11.07.2026
6 Ако бяха бели
До коментар #5 от "Kaлпазанин":Европейци то щяха е да ги застрелят. Но в Европа животът на кафявите и чаршафите се брои. А европейците са дойните крави, които бачкат и плащат цялата тази "урсуловищина"! И нямало в Европа расизъм?
12:58 11.07.2026