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Берлинската полиция освободи жена, взета за заложник в супермаркет

Берлинската полиция освободи жена, взета за заложник в супермаркет

11 Юли, 2026 12:29 785 6

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Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията

Берлинската полиция освободи жена, взета за заложник в супермаркет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Берлинската полиция обяви, че е освободила жена, взета снощи за заложник в супермаркет в южната част на германската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нападателят е неутрализиран и заложникът е освободен", заяви полицейски говорител за агенцията.

Рано тази сутрин полицията в Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена е била взета за заложник в супермаркет от веригата "Реве" (Rewe).

Нападателят e държал заложника под заплаха от 22:00 местно време снощи (23:00 ч. бълг. вр.), уточни полицията. Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията.

Според изявление на полицейския говорител Щефан Петерсен-Шуман двамата са били в супермаркета цяла нощ. Магазинът се намира на улица "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    12:39 11.07.2026

  • 2 пореден

    2 0 Отговор
    епизод от реалния живот на "доктори и инженери" от пакистан, бангладеш, афганистан, и др..ислямски цивилизации..дошли са в Европа по покана на нпо-на сорос..Това пък..заради един талибан..който искал да пазарува на вересия..Скоро имаше убийство в Италия..единафриканец намушкал соб-ка на пицаия и неговата сестра..само защото не му дал бесплатна пица..за ко ли път..Когато едно животно свикне да го храниш..после трудно ще лови мишки..

    12:42 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Как така не са ги застреляли и после да ги обявят за терористи ,преди така правеха поне в баварията

    Коментиран от #6

    12:53 11.07.2026

  • 6 Ако бяха бели

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Европейци то щяха е да ги застрелят. Но в Европа животът на кафявите и чаршафите се брои. А европейците са дойните крави, които бачкат и плащат цялата тази "урсуловищина"! И нямало в Европа расизъм?

    12:58 11.07.2026

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